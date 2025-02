Freelancer Yönetim Sistemleri - En Popüler Uygulamalar - Slovenya

Maestro

maestrocr.com

MaestroCR, ilgili tüm taraflar için süreci basitleştiren bir proje yönetim aracıdır. Proje sahiplerinin, çözüm sağlayıcılarının (yazılım geliştiriciler, metin yazarları, tasarımcılar vb.), paydaşların ve katkıda bulunanların projenin ilerleyişini ortak bir platform üzerinden takip etmelerini sağlar. MaestroCR'ı diğer proje yönetimi araçlarından ayıran özelliği, tahminden teslimata kadar projenin her aşamasını kontrol etmenize olanak sağlamasıdır. MaestroCR projeyi teklif, tahmin, çaba, teslimat, onay ve fatura aşamalarına dönüştürür. Bu aşamaların her birinde proje sahibi ve çözüm sağlayıcının beklentiler üzerinde anlaşması gerekir. Böylece kaçırılan e-posta, çağrı veya mesaj nedeniyle iletişim kesintileri önlenir ve şeffaf iletişim sağlanır. Birden fazla proje yürütmek, fark edilmeyen son teslim tarihlerine, kaçırılan mesajlara veya gözden kaçan isteklere yol açabilir. MaestroCR, bu zorlukların üstesinden gelmenize yardımcı olmak için yaratılmıştır. Kontrol panelinizden her projenin görevlerini ve durumunu görüntüleyebilirsiniz. Projenin kilometre taşları kutlanırken, olası değişiklik talepleri ve revizyonlara ilişkin tartışmalar ve anlaşmalar MaestroCR ile yönetilerek projenin sorunsuz ilerlemesi sağlanır. MaestroCR'ın Jira, Trello, Basecamp, Microsoft Azure DevOps, Asana, Wrike, GitHub, GitLab Slack, Webhooks.io, Google Drive, Zeplin, Inc., Draw.io ile entegrasyonları, çalışmalarınızı şirket içi ekibinizle paylaşmanıza olanak tanır ve kesintisiz dış kaynak ortakları. Böylece e-postalar, çağrılar ve farklı uygulamalar arasındaki iletişim kesintileri önlenir ve şeffaf iletişim sağlanır. https://www.itechpost.com/articles/108459/20211227/best-project-management-tools-for-startups-and-businesses.htm