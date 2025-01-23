Freelancer Yönetim Sistemleri - En Popüler Uygulamalar - Ruanda

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Serbest çalışan yönetim sistemleri, işletmelerin serbest çalışan ve sözleşmeli işgücünü organize etmelerine yardımcı olur. Bu sistemler, serbest çalışanlar ile onları işe alan şirketler arasındaki ilişkinin işe alım, sözleşmeler, proje yönetimi ve ödemeler dahil tüm yönlerini ele alır. İşletmeler bu sistemleri kullanarak, geçici çalışanlarına ve onlara atanan görevlere ilişkin verileri takip edebilir ve dış kaynaklı projelerin etkin bir şekilde izlenmesine olanak tanır. Ek olarak, serbest çalışan yönetim sistemleri, tamamlanan çalışmaları için serbest çalışanlara ödeme yapma sürecini basitleştirir. Şirketler sıklıkla serbest çalışan yönetim sistemlerini, işverenlerin uygun serbest çalışanları bulmasına olanak tanıyan yetenek pazarları olan serbest çalışma platformlarıyla birlikte kullanır. Birden fazla serbest çalışanı çalıştıran herhangi bir işletme, bu sistemlerden yararlanabilir çünkü bu sistemler, sözleşmeli çalışanları yönetmeye yönelik manuel yöntemlerin yerini alır. Bu çözümler genellikle CRM ve muhasebe yazılımıyla entegre olur.
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Upwork
upwork.com
Upwork (eski adıyla Elance-oDesk), işletmelerin ve bireylerin iş yapmak için bağlantı kurduğu bir ABD-Amerikan serbest çalışma platformudur. 2015 yılında Elance-oDesk birleşmesi, Upwork olarak yeniden markalandı ve şirketin tam adı artık Upwork Global Inc. oldu. Upwork'ün merkezi şu anda Santa Clara ve San Francisco, Kaliforniya'da bulunuyor, ancak dünya çapındaki müşterilere hizmet veriyor. Upwork'ün on iki milyondan fazla kayıtlı serbest çalışanı ve beş milyon kayıtlı müşterisi var. Her yıl 1 milyar doların üzerinde değere sahip üç milyon iş ilan ediliyor ve bu da Upwork'ü dünyadaki en büyük serbest çalışan pazarı haline getiriyor.
Field Nation
fieldnation.com
Field Nation, BT saha hizmetlerine yönelik işgücü pazarıdır ve şirketleri ve vasıflı teknisyenleri ülke çapında harika işler yapmak üzere birbirine bağlar. Platformumuz, hizmet sunum ekiplerinin, sonucu kendileri kadar önemseyen bağımsız profesyonelleri belirleyip onlarla çalışmasına olanak tanır. Field Nation ile şirketler, güvenilir, isteğe bağlı iş gücünü oluşturabilir ve dağıtabilir ve teknisyenler, ilgi alanlarına, becerilerine ve programlarına uygun işleri seçebilir. Çalışmanın daha iyi bir yolunu oluşturun. Field Nation ile inşa edin. ZORLUK: Nitelikli teknisyenlere olan talep tüm zamanların en yüksek seviyesindedir. Yapılacak işler var ama yeterli sayıda işçi yok. Şirketler, modası geçmiş yetenek stratejileri nedeniyle kontrolü feda etmekten ve müşteri ilişkilerini riske atmaktan giderek daha fazla yoruluyor. Yine de, BT saha hizmetine yönelik beceri ve tutkuya sahip, hâlâ mesleklerine bağlı, ancak onları bulmayı beklediğiniz yerde olmayan insanlar mevcut. Yeni bir çalışma şekli istiyorlar: esneklik, özerklik ve özgürlük. Field Nation saha hizmeti liderlerine şu konularda yardımcı olur: SONUÇLARI İYİLEŞTİRİN >> Markanızı temsil eden teknisyenlerle doğrudan bağlantı kurun ve 'Onayla'ya tıklamadan önce işlerinin spesifikasyonlarınıza göre tamamlandığından emin olun. + Üçüncü taraflara kıyasla site tekrar ziyaretlerinde %40 azalma + Field Nation aracılığıyla tamamlanan çalışmalarda %98 başarı oranı HIZLI YANIT VERİN >> Field Nation pazarındaki yetenekli teknisyenlerin genişliği ve derinliği, talebi karşılamak için hızla ölçeklenebileceğinizi bilerek müşterilerinize "evet" demenizi sağlar. + Kaynak teknolojileri ve sevkıyat, üçüncü taraflardan %80'e kadar daha hızlı çalışır + Büyük şehirlerde ilk talep için ortalama 12 dakika süre + ABD çapında 29.000'den fazla posta koduyla tamamlanan WO'lar + Her yıl 425.000 tesiste tamamlanan 1 milyon WO + 20'den fazla hizmet türünde deneyime sahip yetenekli teknisyenler MALİYETLERİ AZALTIN >> Ödeme oranlarınız üzerinde kontrolünüzü korurken üçüncü taraf marj yığınını ve ek ücretleri ortadan kaldırın. + İş türüne ve coğrafyaya göre mevcut piyasa oranlarına ilişkin görünürlük + Üçüncü taraflara kıyasla %20'ye varan işçilik maliyeti tasarrufu ve W2'lere kıyasla %30'a varan işçilik maliyeti tasarrufu elde edin
Flextribe
flextribe.io
Yazılımımız, işletmelerin esnek iş gücünü uçtan uca tek bir platform üzerinden yönetmelerini sağlayan bulut tabanlı bir serbest yönetim sistemidir. Sistemi sonuna kadar kullanmak, işletmelerin harici iş gücünü tanımlamasına, işe almasına, analiz etmesine, yönetmesine, ödeme yapmasına, derecelendirmesine ve işten çıkarmasına olanak tanır.
JobBliss
jobbliss.com
JobBliss, şirketlerin kendi koşullu iş gücünü oluşturmasına, yönetmesine ve işbirliği yapmasına olanak tanıyan bir Serbest Çalışan ve Yüklenici Yönetim Platformudur. VMS'den daha kolay, görev yönetimi aracından daha işbirlikçi. JobBliss, şirketinizin yüklenicilerle ve serbest çalışanlarla 'ekip kurmasına' olanak tanır.
Cavalry
cavalryfreelancing.com
Cavalry, şirketlerin ve serbest çalışanların birbirini bulma ve birlikte çalışma şeklini kolaylaştırmak için Pazar Yeri ve Serbest Çalışan Yönetim Sistemini (FMS) birleştirir.
TalentDesk
talentdesk.io
Yüklenicilerinizi ve serbest çalışanlarınızı yönetmeye ve ödeme yapmaya yönelik yazılım. Nerede olurlarsa olsunlar. TalentDesk.io, lider pazar yeri PeopleHour.com'un arkasındaki ekip tarafından oluşturulmuş uçtan uca bir Serbest Çalışan Yönetim Sistemidir (FMS). Serbest ekonomide 15 yılı aşkın deneyimden yararlanarak, büyük ölçüde dış kaynaklara bağımlı olan şirketler için özel olarak oluşturulmuş tek platformuz. En iyi serbest çalışan yetenekleri uyumlu bir şekilde işe alın, özel olarak oluşturulmuş bir dizinle işleri anında dağıtın ve her yerdeki yüklenicilere çoklu para birimi ödemelerini otomatikleştirin. Küresel E-öğrenme, Prodüksiyon / Medya, Danışmanlık ve dünya çapında hızla büyüyen Teknoloji şirketleri tarafından güvenilmektedir.
Native Teams
nativeteams.com
Native Teams platformuyla, herhangi bir kişiyi, herhangi bir yerde işveren olarak kolayca işe alabilir veya serbest çalışan olarak çalışıyorsanız istihdam statüsü alabilirsiniz. Uluslararası EOR ve PEO hizmetlerimizi keşfedin ve tam uyumlulukla uzaktan çalışmaya başlayın.
Contra
contra.com
Contra, kullanıcılara bağımsız çalışma özgürlüğü ve fırsatı veren bir ağ platformudur. Serbest çalışanların ve diğer bağımsız profesyonellerin kendi şartlarına göre geçimlerini sağlamalarına olanak tanıyan iş portföylerini sergileyerek, özel bir topluluk ve yönlendirme ağı aracılığıyla insanlara esnek çalışma fırsatları sağlar.
YunoJuno
yunojuno.com
YunoJuno, bir işletmenin yüklenici bulmak, işe almak, yönetmek ve ödeme yapmak için ihtiyaç duyduğu tek platformdur. Serbest Çalışan Yönetim Sistemini 100.000'den fazla endüstri onaylı yüklenicinin yer aldığı seçkin bir pazar yeri ile birleştiren YunoJuno, İK, İşe Alma Yöneticileri, Finans ve Hukuk ekiplerini tek bir yerde bir araya getirir. Platformumuz, yetenek kaynaklarından uyumluluk kontrollerine, belgelere, ödemelere ve içgörülere kadar dünyanın önde gelen şirketlerine maliyetleri azaltmada, işe alım sürelerini hızlandırmada ve 150'den fazla ülkede yanlış sınıflandırmaya karşı koruma sağlamada yardımcı olur. Platformu ücretsiz olarak keşfedin veya bugün bir demo rezervasyonu yaptırın - PepsiCo, Depop ve dünyanın önde gelen 12.000'den fazla şirketinin yüklenicilerle zahmetsizce çalışmak için YunoJuno'yu nasıl kullandığını görün.
Worksome
worksome.com
Güçlü dış iş gücü yönetimi: Yüklenici deneyimini yeniden tanımlıyoruz. Güçlü uyumluluk ve hızlı ödemelerle bağımsız yüklenicileri yönetmek için oluşturulmuş tek araçla harici iş gücünüzü oluşturun, yönetin ve elinizde tutun.
Xolo
xolo.io
Xolo, iş kurma, KDV uyumlu faturalama, muhasebe, vergi raporlama, işletme giderleri ve daha fazlası için yerel ve küresel çözümler sunan, tamamen sololara yönelik bir iş motorudur.
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust, dünyanın ilk ve tek uçtan uca yapay zeka işe alım platformu Braintrust AIR ile işe alımda devrim yaratıyor. İnsan içgörüleri ve özel verilerle eğitilen Braintrust AIR, işe alım süresini aylardan günlere indirir, sizi önceden incelenmiş nitelikli adaylarla anında eşleştirir ve ilk tur telefon ekranını sizin için yönetir. Aralarında Nestlé, Porsche, Atlassian, Goldman Sachs ve Nike'ın da bulunduğu yüzlerce Fortune 1000 kuruluşunun güvendiği Braintrust AIR, yetenek edinme profesyonellerini 100 kat daha etkili hale getiriyor ve şirketlerin işe alım maliyetlerinden yüzbinlerce dolar tasarruf etmesini sağlıyor.
Oyster
oysterhr.com
Oyster'ın EOR'u ile bir ticari kuruluş kurmadan uyumlu bir şekilde işe alım yapın ve tüm istihdam işlevlerini tek bir otomatik platformdan yönetin. Geleneksel bir kayıtlı işverenden daha iyi olan Oyster, 180'den fazla ülkede uyumluluğu sağlamak için derin istihdam öngörülerinden ve hukuk ve İK uzmanlarından oluşan bir ekipten yararlanıyor.
Ruul
ruul.io
Ruul, işletmelerin serbest çalışanlar ve bağımsız yüklenicilerle çalışırken operasyonlarını kolaylaştırmalarına yönelik kapsamlı bir çözüm sunuyor. Ruul, faturalama ve taşeron ödemelerini yönetme gibi çeşitli idari görevleri yerine getirerek işletmelerin temel faaliyetlerine odaklanmasına olanak tanır. Ruul, özellikle dijital ekonomidekiler olmak üzere çeşitli işletmeler için çok uygundur. Şunlar için idealdir: - Etkin taşeronluk ve finansal yönetim çözümleri arayan yeni kurulan şirketler ve küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler). - Esnek yetenek yönetimi ve ödeme çözümlerine ihtiyaç duyan dijital ajanslar ve medya şirketleri. - Serbest çalışanlar ve bağımsız yüklenicilerle düzenli olarak etkileşim kuran platformlar ve topluluklar. Dünya çapında 10.000'den fazla işletme ve 70.000 serbest çalışan, işlerini ve finansal ilişkilerini kusursuz ve uyumlu bir şekilde yönetmek için Ruul'a güveniyor.
WorkMarket
workmarket.com
WorkMarket by ADP, işletmenize günümüzün rekabet ortamında ölçeklenme yeteneği sağlayan son teknoloji ürünü bir platform sunar. Platformumuz şirketlerin genişletilmiş iş gücünü verimli ve uyumlu bir şekilde organize etmesine, yönetmesine ve ödeme yapmasına olanak tanır. New York, New York'ta bulunan WorkMarket, 2010 yılında kuruldu ve 2018 yılında ADP tarafından satın alındı.
Rymotely
rymotely.co
Rymotely, serbest çalışanların, serbest meslek sahiplerinin ve küçük işletmelerin işlerini yürütmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir işletme yönetimi yazılımıdır. Projeleri, teklifleri, sözleşmeleri, faturaları, gelirleri ve giderleri tek bir yerden yönetmek tek duraktır.
Remote
remote.com
Remote, dünya çapında tam zamanlı çalışanları ve sözleşmeli çalışanları yönetmek ve ödeme yapmak için hepsi bir arada çözümünüzdür. Platformumuz, çok sayıda ülkede uluslararası maaş bordrosu, sosyal haklar, vergiler, hisse senedi opsiyonları ve uyumlulukla ilgilenir. Ekibiniz nerede olursa olsun Remote, güçlü küresel istihdam çözümleriyle en iyi deneyimi sağlar. Benzersiz fikri mülkiyet korumalarımız ve üst düzey güvenlik önlemlerimiz size küresel ölçekte gönül rahatlığı sağlar. Ayrıca Remote, hiçbir gizli ücret içermeyen sabit oranlı bir fiyatlandırma modeli sunarak, işletmenizin büyümesini artırmaya odaklanırken bütçenizi etkili bir şekilde yönetmenize yardımcı olur.
Optymize
optymize.io
Gelişen Teknoloji Geliştiricilerini işe alın ve ekibinizi bir gecede ölçeklendirin. Optimize, uzaktan işe almanın ağır yükünü sizin için üstlenir. Hiçbir soru sorulmadan, garantili risksiz iki haftalık deneme süresiyle uzak geliştiricileri işe alın.
Maestro
maestrocr.com
MaestroCR, ilgili tüm taraflar için süreci basitleştiren bir proje yönetim aracıdır. Proje sahiplerinin, çözüm sağlayıcılarının (yazılım geliştiriciler, metin yazarları, tasarımcılar vb.), paydaşların ve katkıda bulunanların projenin ilerleyişini ortak bir platform üzerinden takip etmelerini sağlar. MaestroCR'ı diğer proje yönetimi araçlarından ayıran özelliği, tahminden teslimata kadar projenin her aşamasını kontrol etmenize olanak sağlamasıdır. MaestroCR projeyi teklif, tahmin, çaba, teslimat, onay ve fatura aşamalarına dönüştürür. Bu aşamaların her birinde proje sahibi ve çözüm sağlayıcının beklentiler üzerinde anlaşması gerekir. Böylece kaçırılan e-posta, çağrı veya mesaj nedeniyle iletişim kesintileri önlenir ve şeffaf iletişim sağlanır. Birden fazla proje yürütmek, fark edilmeyen son teslim tarihlerine, kaçırılan mesajlara veya gözden kaçan isteklere yol açabilir. MaestroCR, bu zorlukların üstesinden gelmenize yardımcı olmak için yaratılmıştır. Kontrol panelinizden her projenin görevlerini ve durumunu görüntüleyebilirsiniz. Projenin kilometre taşları kutlanırken, olası değişiklik talepleri ve revizyonlara ilişkin tartışmalar ve anlaşmalar MaestroCR ile yönetilerek projenin sorunsuz ilerlemesi sağlanır. MaestroCR'ın Jira, Trello, Basecamp, Microsoft Azure DevOps, Asana, Wrike, GitHub, GitLab Slack, Webhooks.io, Google Drive, Zeplin, Inc., Draw.io ile entegrasyonları, çalışmalarınızı şirket içi ekibinizle paylaşmanıza olanak tanır ve kesintisiz dış kaynak ortakları. Böylece e-postalar, çağrılar ve farklı uygulamalar arasındaki iletişim kesintileri önlenir ve şeffaf iletişim sağlanır. https://www.itechpost.com/articles/108459/20211227/best-project-management-tools-for-startups-and-businesses.htm
Deel
letsdeel.com
Deel, küresel ekiplere yönelik hepsi bir arada İK platformudur. Bu, her yerde, her ekip için uçtan uca İK yönetimi anlamına gelir. Tam zamanlı çalışanları veya bağımsız yüklenicileri birkaç dakika içinde uyumlu bir şekilde işe alın, işe alın ve ödeme yapın. İlk defa, tüm iş gücünüzün merkezi görünümünü tek bir yerden görebileceksiniz. Deel ile şirketler, Deel'in şirket içi arka ofisinden ve yerel olarak sahip olunan kuruluşlardan yararlanarak küresel maaş bordrosunu mümkün kılar. Çalışanlar, yöneticiler ve liderler, Deel'in modern self-servis arayüzü aracılığıyla para çekme ayrıntılarını güncelleyebilir, ekip yapısını görselleştirebilir, toplam maaş bordrosu harcamalarını denetleyebilir ve düzinelerce başka görevi tamamlayabilir. Bugün Deel, KOBİ'lerden halka açık şirketlere kadar 20.000'den fazla müşteriye hizmet vererek 120.000'den fazla çalışanın her yerden ödeme almasına yardımcı oluyor. Yerelleştirilmiş yasal sözleşmeler oluşturun, izinleri takip edin, ikramiye verin, eşitliği yönetin ve daha fazlasını yapın. Deel platformuna yönelik kişisel bir rehber için bir demo rezervasyonu yapın ve küresel iş gücünüzün kilidini bugün açın.
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