Freelancer Yönetim Sistemleri - En Popüler Uygulamalar - Polonya

Field Nation

fieldnation.com

Field Nation, BT saha hizmetlerine yönelik işgücü pazarıdır ve şirketleri ve vasıflı teknisyenleri ülke çapında harika işler yapmak üzere birbirine bağlar. Platformumuz, hizmet sunum ekiplerinin, sonucu kendileri kadar önemseyen bağımsız profesyonelleri belirleyip onlarla çalışmasına olanak tanır. Field Nation ile şirketler, güvenilir, isteğe bağlı iş gücünü oluşturabilir ve dağıtabilir ve teknisyenler, ilgi alanlarına, becerilerine ve programlarına uygun işleri seçebilir. Çalışmanın daha iyi bir yolunu oluşturun. Field Nation ile inşa edin. ZORLUK: Nitelikli teknisyenlere olan talep tüm zamanların en yüksek seviyesindedir. Yapılacak işler var ama yeterli sayıda işçi yok. Şirketler, modası geçmiş yetenek stratejileri nedeniyle kontrolü feda etmekten ve müşteri ilişkilerini riske atmaktan giderek daha fazla yoruluyor. Yine de, BT saha hizmetine yönelik beceri ve tutkuya sahip, hâlâ mesleklerine bağlı, ancak onları bulmayı beklediğiniz yerde olmayan insanlar mevcut. Yeni bir çalışma şekli istiyorlar: esneklik, özerklik ve özgürlük. Field Nation saha hizmeti liderlerine şu konularda yardımcı olur: SONUÇLARI İYİLEŞTİRİN >> Markanızı temsil eden teknisyenlerle doğrudan bağlantı kurun ve 'Onayla'ya tıklamadan önce işlerinin spesifikasyonlarınıza göre tamamlandığından emin olun. + Üçüncü taraflara kıyasla site tekrar ziyaretlerinde %40 azalma + Field Nation aracılığıyla tamamlanan çalışmalarda %98 başarı oranı HIZLI YANIT VERİN >> Field Nation pazarındaki yetenekli teknisyenlerin genişliği ve derinliği, talebi karşılamak için hızla ölçeklenebileceğinizi bilerek müşterilerinize "evet" demenizi sağlar. + Kaynak teknolojileri ve sevkıyat, üçüncü taraflardan %80'e kadar daha hızlı çalışır + Büyük şehirlerde ilk talep için ortalama 12 dakika süre + ABD çapında 29.000'den fazla posta koduyla tamamlanan WO'lar + Her yıl 425.000 tesiste tamamlanan 1 milyon WO + 20'den fazla hizmet türünde deneyime sahip yetenekli teknisyenler MALİYETLERİ AZALTIN ​​>> Ödeme oranlarınız üzerinde kontrolünüzü korurken üçüncü taraf marj yığınını ve ek ücretleri ortadan kaldırın. + İş türüne ve coğrafyaya göre mevcut piyasa oranlarına ilişkin görünürlük + Üçüncü taraflara kıyasla %20'ye varan işçilik maliyeti tasarrufu ve W2'lere kıyasla %30'a varan işçilik maliyeti tasarrufu elde edin