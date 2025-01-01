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Freelancer Yönetim Sistemleri - En Popüler Uygulamalar - Nauru
Serbest çalışan yönetim sistemleri, işletmelerin serbest çalışan ve sözleşmeli işgücünü organize etmelerine yardımcı olur. Bu sistemler, serbest çalışanlar ile onları işe alan şirketler arasındaki ilişkinin işe alım, sözleşmeler, proje yönetimi ve ödemeler dahil tüm yönlerini ele alır. İşletmeler bu sistemleri kullanarak, geçici çalışanlarına ve onlara atanan görevlere ilişkin verileri takip edebilir ve dış kaynaklı projelerin etkin bir şekilde izlenmesine olanak tanır. Ek olarak, serbest çalışan yönetim sistemleri, tamamlanan çalışmaları için serbest çalışanlara ödeme yapma sürecini basitleştirir. Şirketler sıklıkla serbest çalışan yönetim sistemlerini, işverenlerin uygun serbest çalışanları bulmasına olanak tanıyan yetenek pazarları olan serbest çalışma platformlarıyla birlikte kullanır. Birden fazla serbest çalışanı çalıştıran herhangi bir işletme, bu sistemlerden yararlanabilir çünkü bu sistemler, sözleşmeli çalışanları yönetmeye yönelik manuel yöntemlerin yerini alır. Bu çözümler genellikle CRM ve muhasebe yazılımıyla entegre olur.
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Upwork
upwork.com
Upwork (eski adıyla Elance-oDesk), işletmelerin ve bireylerin iş yapmak için bağlantı kurduğu bir ABD-Amerikan serbest çalışma platformudur. 2015 yılında Elance-oDesk birleşmesi, Upwork olarak yeniden markalandı ve şirketin tam adı artık Upwork Global Inc. oldu. Upwork'ün merkezi şu anda Santa Clara...
Deel
letsdeel.com
Deel, küresel ekiplere yönelik hepsi bir arada İK platformudur. Bu, her yerde, her ekip için uçtan uca İK yönetimi anlamına gelir. Tam zamanlı çalışanları veya bağımsız yüklenicileri birkaç dakika içinde uyumlu bir şekilde işe alın, işe alın ve ödeme yapın. İlk defa, tüm iş gücünüzün merkezi görünüm...
Field Nation
fieldnation.com
Field Nation, BT saha hizmetlerine yönelik işgücü pazarıdır ve şirketleri ve vasıflı teknisyenleri ülke çapında harika işler yapmak üzere birbirine bağlar. Platformumuz, hizmet sunum ekiplerinin, sonucu kendileri kadar önemseyen bağımsız profesyonelleri belirleyip onlarla çalışmasına olanak tanır. ...
Remote
remote.com
Remote, dünya çapında tam zamanlı çalışanları ve sözleşmeli çalışanları yönetmek ve ödeme yapmak için hepsi bir arada çözümünüzdür. Platformumuz, çok sayıda ülkede uluslararası maaş bordrosu, sosyal haklar, vergiler, hisse senedi opsiyonları ve uyumlulukla ilgilenir. Ekibiniz nerede olursa olsun Rem...
WorkMarket
workmarket.com
WorkMarket by ADP, işletmenize günümüzün rekabet ortamında ölçeklenme yeteneği sağlayan son teknoloji ürünü bir platform sunar. Platformumuz şirketlerin genişletilmiş iş gücünü verimli ve uyumlu bir şekilde organize etmesine, yönetmesine ve ödeme yapmasına olanak tanır. New York, New York'ta bulunan...
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust, dünyanın ilk ve tek uçtan uca yapay zeka işe alım platformu Braintrust AIR ile işe alımda devrim yaratıyor. İnsan içgörüleri ve özel verilerle eğitilen Braintrust AIR, işe alım süresini aylardan günlere indirir, sizi önceden incelenmiş nitelikli adaylarla anında eşleştirir ve ilk tur tel...
Maestro
maestrocr.com
MaestroCR, ilgili tüm taraflar için süreci basitleştiren bir proje yönetim aracıdır. Proje sahiplerinin, çözüm sağlayıcılarının (yazılım geliştiriciler, metin yazarları, tasarımcılar vb.), paydaşların ve katkıda bulunanların projenin ilerleyişini ortak bir platform üzerinden takip etmelerini sağlar....
Contra
contra.com
Contra, kullanıcılara bağımsız çalışma özgürlüğü ve fırsatı veren bir ağ platformudur. Serbest çalışanların ve diğer bağımsız profesyonellerin kendi şartlarına göre geçimlerini sağlamalarına olanak tanıyan iş portföylerini sergileyerek, özel bir topluluk ve yönlendirme ağı aracılığıyla insanlara esn...
Worksome
worksome.com
Güçlü dış iş gücü yönetimi: Yüklenici deneyimini yeniden tanımlıyoruz. Güçlü uyumluluk ve hızlı ödemelerle bağımsız yüklenicileri yönetmek için oluşturulmuş tek araçla harici iş gücünüzü oluşturun, yönetin ve elinizde tutun.
Rymotely
rymotely.co
Rymotely, serbest çalışanların, serbest meslek sahiplerinin ve küçük işletmelerin işlerini yürütmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir işletme yönetimi yazılımıdır. Projeleri, teklifleri, sözleşmeleri, faturaları, gelirleri ve giderleri tek bir yerden yönetmek tek duraktır.
YunoJuno
yunojuno.com
YunoJuno, bir işletmenin yüklenici bulmak, işe almak, yönetmek ve ödeme yapmak için ihtiyaç duyduğu tek platformdur. Serbest Çalışan Yönetim Sistemini 100.000'den fazla endüstri onaylı yüklenicinin yer aldığı seçkin bir pazar yeri ile birleştiren YunoJuno, İK, İşe Alma Yöneticileri, Finans ve Hukuk ...
Cavalry
cavalryfreelancing.com
Cavalry, şirketlerin ve serbest çalışanların birbirini bulma ve birlikte çalışma şeklini kolaylaştırmak için Pazar Yeri ve Serbest Çalışan Yönetim Sistemini (FMS) birleştirir.
Xolo
xolo.io
Xolo, iş kurma, KDV uyumlu faturalama, muhasebe, vergi raporlama, işletme giderleri ve daha fazlası için yerel ve küresel çözümler sunan, tamamen sololara yönelik bir iş motorudur.
Oyster
oysterhr.com
Oyster'ın EOR'u ile bir ticari kuruluş kurmadan uyumlu bir şekilde işe alım yapın ve tüm istihdam işlevlerini tek bir otomatik platformdan yönetin. Geleneksel bir kayıtlı işverenden daha iyi olan Oyster, 180'den fazla ülkede uyumluluğu sağlamak için derin istihdam öngörülerinden ve hukuk ve İK uzman...
Ruul
ruul.io
Ruul, işletmelerin serbest çalışanlar ve bağımsız yüklenicilerle çalışırken operasyonlarını kolaylaştırmalarına yönelik kapsamlı bir çözüm sunuyor. Ruul, faturalama ve taşeron ödemelerini yönetme gibi çeşitli idari görevleri yerine getirerek işletmelerin temel faaliyetlerine odaklanmasına olanak tan...
Optymize
optymize.io
Gelişen Teknoloji Geliştiricilerini işe alın ve ekibinizi bir gecede ölçeklendirin. Optimize, uzaktan işe almanın ağır yükünü sizin için üstlenir. Hiçbir soru sorulmadan, garantili risksiz iki haftalık deneme süresiyle uzak geliştiricileri işe alın.
Native Teams
nativeteams.com
Native Teams platformuyla, herhangi bir kişiyi, herhangi bir yerde işveren olarak kolayca işe alabilir veya serbest çalışan olarak çalışıyorsanız istihdam statüsü alabilirsiniz. Uluslararası EOR ve PEO hizmetlerimizi keşfedin ve tam uyumlulukla uzaktan çalışmaya başlayın.
Flextribe
flextribe.io
Yazılımımız, işletmelerin esnek iş gücünü uçtan uca tek bir platform üzerinden yönetmelerini sağlayan bulut tabanlı bir serbest yönetim sistemidir. Sistemi sonuna kadar kullanmak, işletmelerin harici iş gücünü tanımlamasına, işe almasına, analiz etmesine, yönetmesine, ödeme yapmasına, derecelendirme...
JobBliss
jobbliss.com
JobBliss, şirketlerin kendi koşullu iş gücünü oluşturmasına, yönetmesine ve işbirliği yapmasına olanak tanıyan bir Serbest Çalışan ve Yüklenici Yönetim Platformudur. VMS'den daha kolay, görev yönetimi aracından daha işbirlikçi. JobBliss, şirketinizin yüklenicilerle ve serbest çalışanlarla 'ekip kurm...
TalentDesk
talentdesk.io
Yüklenicilerinizi ve serbest çalışanlarınızı yönetmeye ve ödeme yapmaya yönelik yazılım. Nerede olurlarsa olsunlar. TalentDesk.io, lider pazar yeri PeopleHour.com'un arkasındaki ekip tarafından oluşturulmuş uçtan uca bir Serbest Çalışan Yönetim Sistemidir (FMS). Serbest ekonomide 15 yılı aşkın deney...