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Serbest Çalışma Platformları
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Serbest Çalışma Platformları - En Popüler Uygulamalar

Serbest platformlar, şirketleri geçici roller veya özel projeler için bağımsız profesyonellerle buluşturur. Bu platformlar, işletmelerin becerilere, deneyime, konuma ve diğer kriterlere göre serbest çalışan profillerine göz atabileceği bir pazar sağlar. Şirketler ayrıca serbest çalışanlardan teklif almak için proje açıklamaları da yayınlayabilir. Bu, her büyüklükteki şirketin, özel beceriler veya ekstra insan gücü gerektiren görevleri dış kaynaklardan sağlamasına olanak tanıyarak, tam zamanlı çalışanların diğer ticari faaliyetlere odaklanmasına olanak tanır. Bazı platformlar yazma, tasarım veya programlama gibi belirli becerilere sahip serbest çalışanlar konusunda uzmanlaşırken diğerleri çok çeşitli mesleki beceriler sunar. İşletmeler genellikle birlikte çalıştıkları tüm serbest çalışanlar için ödemeleri, kullanılabilirliği ve proje tamamlamayı yönetmeye yardımcı olan serbest çalışan yönetim sistemlerinin yanı sıra serbest platformları da kullanır. Serbest çalışan bulma konusunda daha fazla yardıma ihtiyaç duyan şirketler, adaylarla doğrudan serbest platformlarda etkileşim kurmak yerine işe alım veya personel bulma ajanslarını tercih edebilir.

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Fiverr

Fiverr

fiverr.com

Fiverr, serbest çalışanların hizmetlerini sunabileceği bir çevrimiçi pazardır. Kullanıcılar, çeşitli alanlarda yetenekli freelancerlar ile iletişim kurabilir.

Upwork

Upwork

upwork.com

Upwork, serbest çalışanlar ile işletmeleri buluşturan bir platformdur ve çeşitli sektörlerde uzaktan çalışma fırsatları sunar.

Dribbble

Dribbble

dribbble.com

Dribbble, tasarımcıların çalışmalarını paylaşıp ilham almak, geri bildirim almak ve iş fırsatları bulmak için kullandıkları bir platformdur.

Freelancer

Freelancer

freelancer.com

Freelancer, serbest çalışanları işverenlerle buluşturan bir platformdur. Projeleri arama, teklif alma ve iletişim kurma imkanı sunar.

PeoplePerHour

PeoplePerHour

peopleperhour.com

PeoplePerHour, serbest çalışanlarla küçük işletmeleri buluşturan bir online pazardır. İş ilanı vererek profesyonel hizmetler alabilirsiniz.

Airtasker

Airtasker

airtasker.com

Airtasker, yerel hizmetler sunan profesyonellerle iş ihtiyacı olanları bir araya getiren bir çevrimiçi platformdur.

Malt

Malt

malt.com

Malt, serbest çalışanlarla işverenleri bir araya getiren bir platformdur. Proje yönetimi ve güvenli ödeme sistemleri sunar.

Bark.com

Bark.com

bark.com

Bark.com, yerel işletmeleri inceleyerek işlerinizi hızlıca tamamlamak için en iyi profesyonelleri bulmanıza yardımcı olan bir uygulamadır.

Toptal

Toptal

toptal.com

Toptal, işletmeleri no-code ve low-code geliştiricilerle 48 saatte bir araya getiren bir platformdur. Özelleştirilmiş projeler için güvenilir seçenekler sunar.

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

Braintrust, işe alım sürecini hızlandıran bir AI platformudur. Adayları hızlıca eşleştirip, ilk telefon mülakatını yapar.

Contra

Contra

contra.com

Contra, bağımsız çalışmayı kolaylaştıran bir ağ platformu olup, kullanıcıların projelerini yönetmelerine ve esnek iş fırsatlarına erişmelerine olanak tanır.

notch

notch

notch.financial

Notch, alacak otomasyonu yazılımıdır. Fatura yönetimi, ödeme takibi ve uzlaşma işlemlerini tek platformda kolaylaştırır.

Alura Market

Alura Market

alura.io

Alura Market, Etsy satıcıları için freelance hizmetler sunan bir platformdur. Liste optimizasyonu, SEO ve pazar araştırması gibi araçlar sağlar.

Comeup

Comeup

comeup.com

2013 yılında kurulan Comeup, 100% çevrimiçi hizmetler sunan bir platformdur. Uygun hizmetleri seçip, birkaç tıklama ile sipariş verebilirsiniz.

Arc

Arc

arc.dev

Arc, geliştiricilerin uzaktan çalışarak kariyerlerini geliştirmelerine yardımcı olan bir platformdur. Binlerce uzaktan geliştirici işini bir arada bulabilirsiniz.

Andela

Andela

andela.com

Andela, şirketleri global teknoloji yetenek ağı ile buluşturarak mühendis kaynaklaştırma ve ekip yönetimi sağlar.

Anytask

Anytask

anytask.com

AnyTask, bank hesabı gerektirmeyen ve satıcı ücreti almayan bir serbest çalışma pazar yeridir. Tasarım, yazım ve kişisel yardım gibi hizmetler sunar.

talent.io

talent.io

talent.io

Talent.io, teknoloji yetenekleri ile işverenleri bir araya getiren, iş ilanları ve aday başvurusunu kolaylaştıran bir platformdur.

WorkGenius

WorkGenius

workgenius.com

WorkGenius, serbest çalışanları hızlı ve verimli bir şekilde bulup yönetmek için tasarlanmış bir platformdur.

Fastwork

Fastwork

fastwork.id

Fastwork, profesyonel serbest çalışanlarla iş bulmanıza veya yan işler için çevrimiçi iş aramanıza yardımcı olan bir platformdur.

Turing

Turing

turing.com

Turing, karmaşık veri yöneten kuruluşlar için üretken yapay zeka ürünleri ve çözümleri geliştirir ve dağıtır.

WriterAccess

WriterAccess

writeraccess.com

WriterAccess, işletmelerin yetenekli yazarlar ve içerik oluşturucularla işbirliği yaparak içerik oluşturmasını sağlayan bir platformdur.

Truelancer

Truelancer

truelancer.com

Truelancer, işverenlerin profesyonel serbest çalışanları bulmasına ve serbest çalışanların projelerde çalışarak para kazanmasına olanak tanıyan bir çevrimiçi platformdur.

Codementor

Codementor

codementor.io

Kodemit, geliştiricilere gerçek projeler üzerinde çalışarak kodlama becerilerini geliştirme, mentorlardan rehberlik alma ve diğerleriyle işbirliği yapma imkanı sunan bir platformdur.

Proxify

Proxify

proxify.io

Proxify, dünya çapında üst düzey geliştiricileri uzaktan tam zamanlı iş fırsatları ile buluşturan bir platformdur.

Feedcoyote

Feedcoyote

feedcoyote.com

FeedCoyote, serbest çalışanların projeleri yönetmesine, işbirliği yapmasına ve ekip oluşturmasına yardımcı olan profesyonel bir iş ağı ve proje yönetim platformudur.

Worksome

Worksome

worksome.com

Workome, bağımsız yüklenicileri yönetmek için tasarlanmış bir platformdur; uyum, sözleşme, ödeme ve raporlama işlevleri sunar.

Cad Crowd

Cad Crowd

cadcrowd.com

CAD Kalabalığı, 3D modelleme, CAD tasarımı ve endüstriyel tasarım için nitelikli tasarımcılarla buluşmanızı sağlayan bir platformdur.

OpenTalent

OpenTalent

opentalent.co

OpenTalent, potansiyel aday havuzlarını yönetmeyi kolaylaştıran bir işe alım platformudur. Aday tarama ve iş akışı otomasyonu özellikleri sunar.

Flexiple

Flexiple

flexiple.com

Flexiple, saate $30 ile $100 arasında ücret alan en iyi %1 serbest yazılımcı ve tasarımcıların yer aldığı bir ağdır.

Worksible

Worksible

worksible.com

Worksible, freelance hizmetlerinizi sunabileceğiniz, diğer kullanıcılarla bağlantı kurabileceğiniz ve projelere başvuru yapabileceğiniz bir platformdur.

Codeable

Codeable

codeable.io

Codeable, işletmeleri yetenekli WordPress uzmanlarıyla buluşturan bir platformdur; web siteleri oluşturma ve sorun çözme hizmeti sunar.

Cavalry

Cavalry

cavalryfreelancing.com

Cavalry, şirketlerin ve freelancerların buluşmasını ve birlikte çalışmalarını kolaylaştırmak için Pazar yeri ve Serbest Çalışma Yönetim Sistemi sunar.

Crowdspring

Crowdspring

crowdspring.com

Crowdspring, grafik tasarım ve proje yönetimi için bir platformdur. Kullanıcılar, tasarımcılarla etkileşime geçip projelerini geliştirebilirler.

Designhill

Designhill

designhill.com

Designhill, kullanıcıların özel tasarımlar oluşturmasını sağlayan çevrimiçi bir platformdur. Kullanıcılar, tasarım yarışmaları düzenleyebilir veya profesyonel tasarımcılarla çalışabilir.

Revelo

Revelo

revelo.com

Revelo, ABD merkezli şirketlerin Latin Amerika'dan uzaktan yazılım geliştiricileri bulup işe almasını sağlar. Ödeme, yan haklar ve yerel uyumluluk sunar.

Contently

Contently

contently.com

Contently, markaların dijital içerik üretimini ve yönetimini kolaylaştıran bir içerik pazarlama platformudur.

Contentoo

Contentoo

contentoo.com

Contentoo, şirketlerin yüksek kaliteli içerik üretimini AI ve freelance içerik yaratıcılarıyla sağlar.

Toogit

Toogit

toogit.com

Toogit, serbest çalışanlar ile işverenlerin verimli bir şekilde buluşmasını sağlayan bir platformdur. Yapay zeka ile adayları değerlendirebilir.

Useme

Useme

useme.com

Useme, serbest çalışanlar için fatura kesim hizmeti sunan bir platformdur; işletmelerin uluslararası işbirliklerini yönetmesini kolaylaştırır.

YunoJuno

YunoJuno

yunojuno.com

YunoJuno, işletmelerin serbest çalışanları bulması, işe alması, yönetmesi ve ödemesini kolaylaştıran bir platformdur.

OpenTrain

OpenTrain

opentrain.ai

OpenTrain, 110'dan fazla ülkeden AI eğitmenleri ve veri etiketleyicileri bulup işe almanızı ve güvenli ödemeler yapmanızı sağlayan bir platformdur.

Zoopup

Zoopup

zoopup.com

Zoopup, serbest çalışanları projeler için işletmelerle buluşturan bir platformdur; yetenek sergileme ve beceri eğitimi imkanı sunar.

LaborX

LaborX

laborx.com

LaborX, bireyleri iş imkanlarıyla buluşturan bir global işe alım platformudur ve kullanıcıların kripto para ile ödeme almasını sağlar.

Perfectlancer

Perfectlancer

perfectlancer.com

Perfectlancer, işletmelerin yazarlar, tasarımcılar, geliştiriciler gibi profesyonel serbest çalışanlar bulabileceği bir platformdur. 0% işlem ücreti sunar.

FreeeUp

FreeeUp

freeup.net

FreeeUp, işletmeler ile önceden belirlenmiş serbest çalışanları buluşturan bir platformdur. Ücretsiz hesap açılır ve serbest çalışanlar hızlıca bulunur.

Rozgaar India

Rozgaar India

rozgaarindia.com

Rozgaar Hindistan, serbest çalışanları ve işverenleri bir araya getirerek uzaktan iş fırsatlarını kolaylaştıran bir platformdur.

Pangea.app

Pangea.app

about.pangea.app

Pangea.app, projelerde iş birliği yaparak uygun adayları bulmanıza yardımcı olur. Şirketlere, uygun yetenekleri kolayca işe almayı sağlar.

Zerys

Zerys

zerys.com

Zerys, içerik planlaması ve üretimi için bir platformdur. Profesyonel yazarlarla bağlantı kurar ve SEO odaklı içerik oluşturmayı kolaylaştırır.

Cinode

Cinode

cinode.com

Cinode, profesyonel ağ oluşturma, yetenek yönetimi ve proje işbirliğini kolaylaştıran bir platformdur.

Skyword360

Skyword360

skyword.com

Skyword360, içerik pazarlama süreçlerini yönetmek için tasarlanmış bir platformdur. İçerik oluşturma, optimizasyon ve dağıtımda entegrasyon sağlar.

Wripple

Wripple

wripple.com

Wripple, markalar ve ajanslar için profesyonel serbest çalışanları bir araya getiren bir platformdur. 45+ rol ve 25+ proje türünde hizmet sunar.

Vicoland

Vicoland

vicoland.com

Vicoland, SAP Fieldglass kullanıcılarına maliyeti, kalitesi ve hızı artırarak sanal firmalarla profesyonel hizmet projelerini yönetme imkanı sunar.

WittyPen

WittyPen

wittypen.com

WittyPen, işletmelere uzman yazarlarla güvenilir içerik sağlamak için tasarlanmış bir içerik oluşturma platformudur.

Ithire

Ithire

ithire.com

Ithire, teknoloji sektöründe müşteriler ile geliştiricileri bir araya getiren bir iş bulma ve işe alma platformudur.

Notchup

Notchup

notchup.com

Notchup, AI destekli yetenek yönetimi ve ekip analitiği ile projeler için özel takımlar oluşturmanızı sağlar, zaman kaydını yönetir ve iletişim stillerini analiz eder.

Pepper Content

Pepper Content

peppercontent.io

Pepper, işletmelerin içerik oluşturma, yönetme ve dağıtma süreçlerini kolaylaştıran yapay zeka destekli bir içerik pazarlama platformudur.

Twine

Twine

twine.net

Twine, 190'dan fazla ülkede 500,000'den fazla serbest uzmanı şirketlerle buluşturan bir platformdur. Dijital, yaratıcı ve yapay zeka alanlarında hizmet sunar.

YouTeam

YouTeam

youteam.io

YouTeam uygulaması, Avrupa ve Latin Amerika'dan 50.000'den fazla yetenekle ekibinizi hızla artırıp azaltmanıza olanak tanır.

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