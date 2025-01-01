Serbest Çalışma Platformları - En Popüler Uygulamalar

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Serbest platformlar, şirketleri geçici roller veya özel projeler için bağımsız profesyonellerle buluşturur. Bu platformlar, işletmelerin becerilere, deneyime, konuma ve diğer kriterlere göre serbest çalışan profillerine göz atabileceği bir pazar sağlar. Şirketler ayrıca serbest çalışanlardan teklif almak için proje açıklamaları da yayınlayabilir. Bu, her büyüklükteki şirketin, özel beceriler veya ekstra insan gücü gerektiren görevleri dış kaynaklardan sağlamasına olanak tanıyarak, tam zamanlı çalışanların diğer ticari faaliyetlere odaklanmasına olanak tanır. Bazı platformlar yazma, tasarım veya programlama gibi belirli becerilere sahip serbest çalışanlar konusunda uzmanlaşırken diğerleri çok çeşitli mesleki beceriler sunar. İşletmeler genellikle birlikte çalıştıkları tüm serbest çalışanlar için ödemeleri, kullanılabilirliği ve proje tamamlamayı yönetmeye yardımcı olan serbest çalışan yönetim sistemlerinin yanı sıra serbest platformları da kullanır. Serbest çalışan bulma konusunda daha fazla yardıma ihtiyaç duyan şirketler, adaylarla doğrudan serbest platformlarda etkileşim kurmak yerine işe alım veya personel bulma ajanslarını tercih edebilir.
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Fiverr
fiverr.com
Fiverr, serbest çalışanların hizmetlerini sunabileceği bir çevrimiçi pazardır. Kullanıcılar, çeşitli alanlarda yetenekli freelancerlar ile iletişim kurabilir.
Upwork
upwork.com
Upwork, serbest çalışanlar ile işletmeleri buluşturan bir platformdur ve çeşitli sektörlerde uzaktan çalışma fırsatları sunar.
Dribbble
dribbble.com
Dribbble, tasarımcıların çalışmalarını paylaşıp ilham almak, geri bildirim almak ve iş fırsatları bulmak için kullandıkları bir platformdur.
Freelancer
freelancer.com
Freelancer, serbest çalışanları işverenlerle buluşturan bir platformdur. Projeleri arama, teklif alma ve iletişim kurma imkanı sunar.
PeoplePerHour
peopleperhour.com
PeoplePerHour, serbest çalışanlarla küçük işletmeleri buluşturan bir online pazardır. İş ilanı vererek profesyonel hizmetler alabilirsiniz.
Airtasker
airtasker.com
Airtasker, yerel hizmetler sunan profesyonellerle iş ihtiyacı olanları bir araya getiren bir çevrimiçi platformdur.
Malt
malt.com
Malt, serbest çalışanlarla işverenleri bir araya getiren bir platformdur. Proje yönetimi ve güvenli ödeme sistemleri sunar.
Bark.com
bark.com
Bark.com, yerel işletmeleri inceleyerek işlerinizi hızlıca tamamlamak için en iyi profesyonelleri bulmanıza yardımcı olan bir uygulamadır.
Toptal
toptal.com
Toptal, işletmeleri no-code ve low-code geliştiricilerle 48 saatte bir araya getiren bir platformdur. Özelleştirilmiş projeler için güvenilir seçenekler sunar.
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust, işe alım sürecini hızlandıran bir AI platformudur. Adayları hızlıca eşleştirip, ilk telefon mülakatını yapar.
Contra
contra.com
Contra, bağımsız çalışmayı kolaylaştıran bir ağ platformu olup, kullanıcıların projelerini yönetmelerine ve esnek iş fırsatlarına erişmelerine olanak tanır.
notch
notch.financial
Notch, alacak otomasyonu yazılımıdır. Fatura yönetimi, ödeme takibi ve uzlaşma işlemlerini tek platformda kolaylaştırır.
Alura Market
alura.io
Alura Market, Etsy satıcıları için freelance hizmetler sunan bir platformdur. Liste optimizasyonu, SEO ve pazar araştırması gibi araçlar sağlar.
Comeup
comeup.com
2013 yılında kurulan Comeup, 100% çevrimiçi hizmetler sunan bir platformdur. Uygun hizmetleri seçip, birkaç tıklama ile sipariş verebilirsiniz.
Arc
arc.dev
Arc, geliştiricilerin uzaktan çalışarak kariyerlerini geliştirmelerine yardımcı olan bir platformdur. Binlerce uzaktan geliştirici işini bir arada bulabilirsiniz.
Andela
andela.com
Andela, şirketleri global teknoloji yetenek ağı ile buluşturarak mühendis kaynaklaştırma ve ekip yönetimi sağlar.
Anytask
anytask.com
AnyTask, bank hesabı gerektirmeyen ve satıcı ücreti almayan bir serbest çalışma pazar yeridir. Tasarım, yazım ve kişisel yardım gibi hizmetler sunar.
talent.io
talent.io
Talent.io, teknoloji yetenekleri ile işverenleri bir araya getiren, iş ilanları ve aday başvurusunu kolaylaştıran bir platformdur.
WorkGenius
workgenius.com
WorkGenius, serbest çalışanları hızlı ve verimli bir şekilde bulup yönetmek için tasarlanmış bir platformdur.
Fastwork
fastwork.id
Fastwork, profesyonel serbest çalışanlarla iş bulmanıza veya yan işler için çevrimiçi iş aramanıza yardımcı olan bir platformdur.
Turing
turing.com
Turing, karmaşık veri yöneten kuruluşlar için üretken yapay zeka ürünleri ve çözümleri geliştirir ve dağıtır.
WriterAccess
writeraccess.com
WriterAccess, işletmelerin yetenekli yazarlar ve içerik oluşturucularla işbirliği yaparak içerik oluşturmasını sağlayan bir platformdur.
Truelancer
truelancer.com
Truelancer, işverenlerin profesyonel serbest çalışanları bulmasına ve serbest çalışanların projelerde çalışarak para kazanmasına olanak tanıyan bir çevrimiçi platformdur.
Codementor
codementor.io
Kodemit, geliştiricilere gerçek projeler üzerinde çalışarak kodlama becerilerini geliştirme, mentorlardan rehberlik alma ve diğerleriyle işbirliği yapma imkanı sunan bir platformdur.
Proxify
proxify.io
Proxify, dünya çapında üst düzey geliştiricileri uzaktan tam zamanlı iş fırsatları ile buluşturan bir platformdur.
Feedcoyote
feedcoyote.com
FeedCoyote, serbest çalışanların projeleri yönetmesine, işbirliği yapmasına ve ekip oluşturmasına yardımcı olan profesyonel bir iş ağı ve proje yönetim platformudur.
Worksome
worksome.com
Workome, bağımsız yüklenicileri yönetmek için tasarlanmış bir platformdur; uyum, sözleşme, ödeme ve raporlama işlevleri sunar.
Cad Crowd
cadcrowd.com
CAD Kalabalığı, 3D modelleme, CAD tasarımı ve endüstriyel tasarım için nitelikli tasarımcılarla buluşmanızı sağlayan bir platformdur.
OpenTalent
opentalent.co
OpenTalent, potansiyel aday havuzlarını yönetmeyi kolaylaştıran bir işe alım platformudur. Aday tarama ve iş akışı otomasyonu özellikleri sunar.
Flexiple
flexiple.com
Flexiple, saate $30 ile $100 arasında ücret alan en iyi %1 serbest yazılımcı ve tasarımcıların yer aldığı bir ağdır.
Worksible
worksible.com
Worksible, freelance hizmetlerinizi sunabileceğiniz, diğer kullanıcılarla bağlantı kurabileceğiniz ve projelere başvuru yapabileceğiniz bir platformdur.
Codeable
codeable.io
Codeable, işletmeleri yetenekli WordPress uzmanlarıyla buluşturan bir platformdur; web siteleri oluşturma ve sorun çözme hizmeti sunar.
Cavalry
cavalryfreelancing.com
Cavalry, şirketlerin ve freelancerların buluşmasını ve birlikte çalışmalarını kolaylaştırmak için Pazar yeri ve Serbest Çalışma Yönetim Sistemi sunar.
Crowdspring
crowdspring.com
Crowdspring, grafik tasarım ve proje yönetimi için bir platformdur. Kullanıcılar, tasarımcılarla etkileşime geçip projelerini geliştirebilirler.
Designhill
designhill.com
Designhill, kullanıcıların özel tasarımlar oluşturmasını sağlayan çevrimiçi bir platformdur. Kullanıcılar, tasarım yarışmaları düzenleyebilir veya profesyonel tasarımcılarla çalışabilir.
Revelo
revelo.com
Revelo, ABD merkezli şirketlerin Latin Amerika'dan uzaktan yazılım geliştiricileri bulup işe almasını sağlar. Ödeme, yan haklar ve yerel uyumluluk sunar.
Contently
contently.com
Contently, markaların dijital içerik üretimini ve yönetimini kolaylaştıran bir içerik pazarlama platformudur.
Contentoo
contentoo.com
Contentoo, şirketlerin yüksek kaliteli içerik üretimini AI ve freelance içerik yaratıcılarıyla sağlar.
Toogit
toogit.com
Toogit, serbest çalışanlar ile işverenlerin verimli bir şekilde buluşmasını sağlayan bir platformdur. Yapay zeka ile adayları değerlendirebilir.
Useme
useme.com
Useme, serbest çalışanlar için fatura kesim hizmeti sunan bir platformdur; işletmelerin uluslararası işbirliklerini yönetmesini kolaylaştırır.
YunoJuno
yunojuno.com
YunoJuno, işletmelerin serbest çalışanları bulması, işe alması, yönetmesi ve ödemesini kolaylaştıran bir platformdur.
OpenTrain
opentrain.ai
OpenTrain, 110'dan fazla ülkeden AI eğitmenleri ve veri etiketleyicileri bulup işe almanızı ve güvenli ödemeler yapmanızı sağlayan bir platformdur.
Zoopup
zoopup.com
Zoopup, serbest çalışanları projeler için işletmelerle buluşturan bir platformdur; yetenek sergileme ve beceri eğitimi imkanı sunar.
LaborX
laborx.com
LaborX, bireyleri iş imkanlarıyla buluşturan bir global işe alım platformudur ve kullanıcıların kripto para ile ödeme almasını sağlar.
Perfectlancer
perfectlancer.com
Perfectlancer, işletmelerin yazarlar, tasarımcılar, geliştiriciler gibi profesyonel serbest çalışanlar bulabileceği bir platformdur. 0% işlem ücreti sunar.
FreeeUp
freeup.net
FreeeUp, işletmeler ile önceden belirlenmiş serbest çalışanları buluşturan bir platformdur. Ücretsiz hesap açılır ve serbest çalışanlar hızlıca bulunur.
Rozgaar India
rozgaarindia.com
Rozgaar Hindistan, serbest çalışanları ve işverenleri bir araya getirerek uzaktan iş fırsatlarını kolaylaştıran bir platformdur.
Pangea.app
about.pangea.app
Pangea.app, projelerde iş birliği yaparak uygun adayları bulmanıza yardımcı olur. Şirketlere, uygun yetenekleri kolayca işe almayı sağlar.
Zerys
zerys.com
Zerys, içerik planlaması ve üretimi için bir platformdur. Profesyonel yazarlarla bağlantı kurar ve SEO odaklı içerik oluşturmayı kolaylaştırır.
Cinode
cinode.com
Cinode, profesyonel ağ oluşturma, yetenek yönetimi ve proje işbirliğini kolaylaştıran bir platformdur.
Skyword360
skyword.com
Skyword360, içerik pazarlama süreçlerini yönetmek için tasarlanmış bir platformdur. İçerik oluşturma, optimizasyon ve dağıtımda entegrasyon sağlar.
Wripple
wripple.com
Wripple, markalar ve ajanslar için profesyonel serbest çalışanları bir araya getiren bir platformdur. 45+ rol ve 25+ proje türünde hizmet sunar.
Vicoland
vicoland.com
Vicoland, SAP Fieldglass kullanıcılarına maliyeti, kalitesi ve hızı artırarak sanal firmalarla profesyonel hizmet projelerini yönetme imkanı sunar.
WittyPen
wittypen.com
WittyPen, işletmelere uzman yazarlarla güvenilir içerik sağlamak için tasarlanmış bir içerik oluşturma platformudur.
Ithire
ithire.com
Ithire, teknoloji sektöründe müşteriler ile geliştiricileri bir araya getiren bir iş bulma ve işe alma platformudur.
Notchup
notchup.com
Notchup, AI destekli yetenek yönetimi ve ekip analitiği ile projeler için özel takımlar oluşturmanızı sağlar, zaman kaydını yönetir ve iletişim stillerini analiz eder.
Pepper Content
peppercontent.io
Pepper, işletmelerin içerik oluşturma, yönetme ve dağıtma süreçlerini kolaylaştıran yapay zeka destekli bir içerik pazarlama platformudur.
Twine
twine.net
Twine, 190'dan fazla ülkede 500,000'den fazla serbest uzmanı şirketlerle buluşturan bir platformdur. Dijital, yaratıcı ve yapay zeka alanlarında hizmet sunar.
YouTeam
youteam.io
YouTeam uygulaması, Avrupa ve Latin Amerika'dan 50.000'den fazla yetenekle ekibinizi hızla artırıp azaltmanıza olanak tanır.
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