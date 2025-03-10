Serbest Çalışma Platformları - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

FreeeUp

freeup.net

FreeeUp, işletme sahiplerini dünyanın dört bir yanından önceden incelenmiş serbest çalışanlarla buluşturan, hızla büyüyen bir serbest çalışma pazarıdır. FreeeUp, diğer serbest çalışan pazar yerlerinden farklıdır; pazara katılmak isteyen tüm serbest çalışanlarla röportaj yapar ve bunları inceler, ardından başvuranların yalnızca en iyi %1'inin pazara girmesine izin verir. Serbest çalışanlar platform aracılığıyla kendi saatlik veya sabit ücretlerini belirliyor ve şu anda e-ticaretten dijital pazarlamaya ve web geliştirmeye kadar 85'in üzerinde farklı beceri seti sunuyor. Serbest çalışanlar öncelikle ABD ve Filipinler'de bulunmaktadır ve serbest çalışanların %20'si 25'ten fazla ülkeye dağılmıştır. İşletmeler ücretsiz olarak hesap oluşturabilir ve aylık ücret veya minimum tutar yoktur. İşletmeler, önceden incelenmiş serbest çalışanlar ağına hızlı erişim kazanır. İşletmeler ihtiyaç duydukları serbest çalışanlar için talepte bulunabilir ve 1 iş günü içinde önceden incelenmiş bir eşleşmeyle karşılaşabilirler. FreeeUp yazılımı, işletme sahiplerinin serbest çalışanlar için saat takibi ve faturalandırmayı işe almalarını ve yönetmelerini kolaylaştırır. Nadiren de olsa bir serbest çalışanın işi bırakması durumunda, FreeeUp onu hemen yenisiyle değiştirir ve tüm değiştirme masraflarını karşılar. Buna ek olarak FreeeUp, platformun kullanılmasına ve müşterilerin karşılaştığı sorunların çözümüne yardımcı olmak için günün her saatinde hazır bulunan olağanüstü bir müşteri hizmetleri ekibine sahiptir.