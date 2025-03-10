Serbest Çalışma Platformları - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Serbest platformlar, şirketleri geçici roller veya özel projeler için bağımsız profesyonellerle buluşturur. Bu platformlar, işletmelerin becerilere, deneyime, konuma ve diğer kriterlere göre serbest çalışan profillerine göz atabileceği bir pazar sağlar. Şirketler ayrıca serbest çalışanlardan teklif almak için proje açıklamaları da yayınlayabilir. Bu, her büyüklükteki şirketin, özel beceriler veya ekstra insan gücü gerektiren görevleri dış kaynaklardan sağlamasına olanak tanıyarak, tam zamanlı çalışanların diğer ticari faaliyetlere odaklanmasına olanak tanır. Bazı platformlar yazma, tasarım veya programlama gibi belirli becerilere sahip serbest çalışanlar konusunda uzmanlaşırken diğerleri çok çeşitli mesleki beceriler sunar. İşletmeler genellikle birlikte çalıştıkları tüm serbest çalışanlar için ödemeleri, kullanılabilirliği ve proje tamamlamayı yönetmeye yardımcı olan serbest çalışan yönetim sistemlerinin yanı sıra serbest platformları da kullanır. Serbest çalışan bulma konusunda daha fazla yardıma ihtiyaç duyan şirketler, adaylarla doğrudan serbest platformlarda etkileşim kurmak yerine işe alım veya personel bulma ajanslarını tercih edebilir.
Yeni Uygulama Gönder
Salesfolks
salesfolks.com
Satış elemanları, satış profesyonellerini bulmak ve işe almak için önde gelen destinasyondur. 5 milyondan fazla satış profesyoneline ilişkin verilerimizden yararlanarak satış ekibinizi bugün büyütün. Satış işe alım hattınızı doldurun, satış adaylarını davet edin ve en son teknolojiye sahip dijital sendikasyon teknolojisini kullanarak açık satış pozisyonlarınızı pazarlayın. Basitçe ifade etmek gerekirse, Salesfolks, satış ekibinizi ölçeklendirmenin en iyi yoludur.
Anytask
anytask.com
AnyTask, bank hesabı gerektirmeyen ve satıcı ücreti almayan bir serbest çalışma pazar yeridir. Tasarım, yazım ve kişisel yardım gibi hizmetler sunar.
Ithire
ithire.com
Ithire, teknoloji sektöründe müşteriler ile geliştiricileri bir araya getiren bir iş bulma ve işe alma platformudur.
Cad Crowd
cadcrowd.com
CAD Kalabalığı, 3D modelleme, CAD tasarımı ve endüstriyel tasarım için nitelikli tasarımcılarla buluşmanızı sağlayan bir platformdur.
Gun.io
gun.io
Gun.io, büyük şirketlere iş ilanı panosundaki bir yığın özgeçmişte bulamayacakları özel, incelenmiş yeteneklere erişim sağlayan küresel bir yazılım yetenek ajansıdır. Gun.io'nun kıdemli geliştiricilerden oluşan ekibi, şirketleri işe almak için, incelenmiş yetenek ağları içindeki ideal adayları belirler, röportajlar düzenler ve her bir katılımı başlatır. Şirketler geliştiricilerle serbest veya maaşlı olarak çalışabilir ve Gun.io tüm faturalandırma, ödemeler ve sözleşmeleri yönetir, böylece iş sorunsuz bir şekilde başlayabilir. Ayrıca işe alım sonrası destek, hem şirketlerin hem de geliştiricilerin ihtiyaç duyduklarında yardım alabileceği anlamına gelir.
Truelancer
truelancer.com
Truelancer, işverenlerin profesyonel serbest çalışanları bulmasına ve serbest çalışanların projelerde çalışarak para kazanmasına olanak tanıyan bir çevrimiçi platformdur.
nDash
ndash.com
nDash, dünyanın önde gelen marka ve ajanslarına içerik oluşturma yazılımı ve hizmetleri sunmaktadır. Ücretsiz kaydolmak ve içerik topluluğunuzu oluşturmaya başlamak için nDash.com'u bugün ziyaret edin.
FreeeUp
freeup.net
FreeeUp, işletme sahiplerini dünyanın dört bir yanından önceden incelenmiş serbest çalışanlarla buluşturan, hızla büyüyen bir serbest çalışma pazarıdır. FreeeUp, diğer serbest çalışan pazar yerlerinden farklıdır; pazara katılmak isteyen tüm serbest çalışanlarla röportaj yapar ve bunları inceler, ardından başvuranların yalnızca en iyi %1'inin pazara girmesine izin verir. Serbest çalışanlar platform aracılığıyla kendi saatlik veya sabit ücretlerini belirliyor ve şu anda e-ticaretten dijital pazarlamaya ve web geliştirmeye kadar 85'in üzerinde farklı beceri seti sunuyor. Serbest çalışanlar öncelikle ABD ve Filipinler'de bulunmaktadır ve serbest çalışanların %20'si 25'ten fazla ülkeye dağılmıştır. İşletmeler ücretsiz olarak hesap oluşturabilir ve aylık ücret veya minimum tutar yoktur. İşletmeler, önceden incelenmiş serbest çalışanlar ağına hızlı erişim kazanır. İşletmeler ihtiyaç duydukları serbest çalışanlar için talepte bulunabilir ve 1 iş günü içinde önceden incelenmiş bir eşleşmeyle karşılaşabilirler. FreeeUp yazılımı, işletme sahiplerinin serbest çalışanlar için saat takibi ve faturalandırmayı işe almalarını ve yönetmelerini kolaylaştırır. Nadiren de olsa bir serbest çalışanın işi bırakması durumunda, FreeeUp onu hemen yenisiyle değiştirir ve tüm değiştirme masraflarını karşılar. Buna ek olarak FreeeUp, platformun kullanılmasına ve müşterilerin karşılaştığı sorunların çözümüne yardımcı olmak için günün her saatinde hazır bulunan olağanüstü bir müşteri hizmetleri ekibine sahiptir.
Notchup
notchup.com
Notchup (Eski adıyla CodeMonk.ai) sizi en iyi yeteneklerle buluşturmanın ötesine geçer. Ekip analitiğine, doğru zaman çizelgesi yönetimine ve yapay zekaya dayalı beceri boşluklarının belirlenmesine odaklanmamız, yalnızca yüksek performanslı ve işbirliğine dayalı ekipler oluşturmanızı değil aynı zamanda sürdürmenizi de sağlar. Ekip kurulumundan projenin tamamlanmasına kadar kusursuz bir deneyim sunarak teknoloji ekiplerini verimli bir şekilde optimize etmek isteyen şirketler için bizi ideal seçim haline getiriyoruz. Notchup'a özgü özellikler: Yapay Zeka ile Beceri Eksikliklerini Belirleyin: Yapay zeka odaklı araçlarımız, projelerinizdeki beceri açıklarını belirlemenize yardımcı olarak projenizin ihtiyaçlarına mükemmel şekilde uyan ekipler oluşturmanıza olanak tanır. Zaman Çizelgeleri Özelliği: Kapsamlı zaman çizelgeleri özelliğimizle ödemelerin doğru ve zamanında yapılmasını sağlayın. Yetenek çizelgelerini detaylı bir şekilde inceleyerek tutarsızlıkların önüne geçiyor ve gerekli düzeltmeleri uyguluyoruz. Benzersiz Ekip Analitiği Özelliği: DiSC Değerlendirmesi tarafından desteklenen gelişmiş ekip analitiği özelliğimiz, ekibin iletişim tarzlarını ve kişiliklerini analiz etmenize olanak tanır. Veri odaklı yaklaşımımızla ekibinizin sinerjisini ve üretkenliğini optimize edin. Özel çevik teknoloji ekiplerini tek bir yerden oluşturun, işe alın ve optimize edin.
Gigged AI
gigged.ai
Beceri temelli Yetenek Pazarı, teknik beceri eksikliğini şirket içi hareketlilik ve açık yetenek yoluyla çözüyor. Açık Yetenek Pazarımız (OTM), dijital projeniz için sonuca dayalı veya zaman ve maddi İş Bildirimi (SOW) oluşturmak için yapay zekayı kullanır ve sizi anında küresel yetenek havuzumuzdaki doğrulanmış serbest çalışanlarla eşleştirir. Dahili Yetenek Pazarımız (ITM), bir iş gücü içinde beceri analitiği sağlar ve bunları doğru projelerle eşleştirerek pahalı dışarıdan işe alma ihtiyacını azaltır ve çalışanların elde tutulmasını artırır. Ürünlerimiz, proje çalışmalarını ileriye taşırken maliyetleri ve personel sayısını düşük tutmaya yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır. Devam eden piyasa çalkantısı ve giderek daha esnek hale gelen yaklaşım göz önüne alındığında, araçlarımız müşterilerimizin kaynak sağlama konusunda daha esnek ve çevik bir yaklaşımla verimliliği artırmalarına olanak tanıyor.
Rozgaar India
rozgaarindia.com
Rozgaar Hindistan, serbest çalışanları ve işverenleri bir araya getirerek uzaktan iş fırsatlarını kolaylaştıran bir platformdur.
hackajob
hackajob.com
hackajob, ABD, İngiltere ve Hindistan'daki kurumsal kuruluşlara kaliteli yetenekleri daha etkili bir şekilde işe alma konusunda güç veren bir teknoloji yetenek pazarıdır. Şirketler, yüksek niyetli iş arayanlarla beceri ve tercihlere dayalı olarak eşleşirken, adaylar görüşme taleplerini kabul ederek veya reddederek iş tekliflerini özel olarak araştırıyor - %85'i 48 saat içinde yanıt veriyor. Önde gelen teknoloji işverenleri, hackajob ile zamandan tasarruf eden kaynak kullanımına yeniden yatırım yaparak, özel işveren markası, güçlü çeşitlilik ve pazar öngörüleri ile teknik işe alım stratejilerini geliştirmeye yöneliyor. hackajob beş temel modülden oluşur: Kaynak: Özel yetenek pazarımızda yüksek kaliteli teknoloji yeteneklerini hızlı ve geniş ölçekte kaynaklayın. İsteğe bağlı: Hızlı, esnek ve uyumlu sözleşmeli işe alım. Marka: Daha geniş bir teknoloji kitlesi nezdinde çekiciliğinizi artıracak taktiksel işveren markası içeriği. DE&I: DE&I hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak kapsamlı bir yerleşik çözüm. Analizler: Teknoloji işe alım stratejinizi şekillendirecek benzersiz pazar verileri ve analizler.
Twine
twine.net
Twine, şirketleri 190'dan fazla ülkede 500.000'den fazla serbest uzmana bağlar. Pek çok yetenekli insana esnek çalışma fırsatları sağlıyoruz. Twine dijital, yaratıcı ve yapay zeka – Yazılım geliştirme, grafik tasarım, animasyon, pazarlama, video ürünleri ve aradaki her şeyi kapsar.
YouTeam
youteam.io
Piyasa Dalgalarına Yanıt Verin: Mühendisleri Sorunsuz Bir Şekilde Tak ve Çıkar. Ekibinizi yeniden ayarlamak için iki hafta: YouTeam ile Avrupa ve Latin Amerika'dan 50.000'den fazla üst düzey yeteneğin benzersiz ağına erişerek zahmetsizce geliştirin veya kolaylaştırın.
Contra
contra.com
Contra, bağımsız çalışmayı kolaylaştıran bir ağ platformu olup, kullanıcıların projelerini yönetmelerine ve esnek iş fırsatlarına erişmelerine olanak tanır.
Designhill
designhill.com
Designhill, kullanıcıların özel tasarımlar oluşturmasını sağlayan çevrimiçi bir platformdur. Kullanıcılar, tasarım yarışmaları düzenleyebilir veya profesyonel tasarımcılarla çalışabilir.
Popular Pays
popularpays.com
Popular Pays, her ölçekteki marka için hepsi bir arada etkileyici pazarlama ve görsel içerik oluşturma platformunuzdur. İşbirliğini kolay ve sezgisel hale getirmek için tasarlanan Popular Pays, birden fazla platform veya yaratıcı temas noktasıyla uğraşmadan içerik oluşturma çabalarınızı ölçeklendirmenize ve iş etkisini artıran pazarlama kampanyaları başlatmanıza olanak tanır. İçerik oluşturucu pazarımız, marka değerlerinize ve hedef kitlenize uygun etkileyicileri ve yaratıcıları kolayca bulmanızı ve bulmanızı sağlar. Popular Pays, Meta, TikTok, Amazon ve Pinterest'in resmi ortağıdır ve Kelloggs, Kraft, Delta ve Lyft gibi markalarla çalışır.
Contentoo
contentoo.com
Contentoo, şirketlerin yüksek kaliteli içerik üretimini AI ve freelance içerik yaratıcılarıyla sağlar.
ClearVoice
clearvoice.com
ClearVoice, binlerce deneyimli serbest çalışandan oluşan ağımızı, uçtan uca üretim yeteneklerimizi ve güçlü içerik platformumuzu birleştirerek içerik üretiminin zorluklarını ortadan kaldırır. Geçtiğimiz on yılda, Fortune 500 şirketlerinden KOBİ'lere kadar çeşitli müşteriler için yüz binlerce içerik ürettik, dolayısıyla harika içerikleri biliyoruz ve bunu kanıtlayacak platform ve iş akışını oluşturduk. Sonuç sağlayan içerik oluşturmak zaman ve odaklanma gerektirir ve ekibimiz, diğer pazarlama ihtiyaçlarına odaklanmanıza olanak tanıyarak, doğru yazarlar tarafından üretilen doğru parçaları sunarken markanızın harika içeriği daha hızlı, tutarlı ve geniş ölçekte oluşturmasına yardımcı olmak için burada. Daha iyi içerikle sonuç elde etmeye hazır mısınız? ClearVoice'a güvenen markalar arasında şunlar bulunmaktadır: CARFAX Esurance McKesson Cox Intuit Cisco Intel Cabela's
LaborX
laborx.com
LaborX, bireyleri iş fırsatlarıyla buluşturan ve kripto para birimiyle ödeme almalarını sağlayan küresel bir işe alım platformudur. Akıllı sözleşmeler, İtibar ve Anlaşmazlık çözüm sistemlerini destekleyerek her iki tarafın yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlar.
Wripple
wripple.com
Wripple, modern pazarlama iş gücü için isteğe bağlı bir yetenek platformudur ve serbest çalışan ilişkilerini tek bir yerden yönetmek için incelenmiş yetenek ve yazılımlardan oluşan özel bir pazar sunar. Platformun pazarı, daha fazla hız, verimlilik ve esneklik için markaları ve reklam ajanslarını yüksek vasıflı, isteğe bağlı yeteneklerle buluşturuyor. Müşteriler, stratejiden tasarıma, medya ve teknolojiye kadar 25'ten fazla proje türünde 45'ten fazla rolde bireysel serbest çalışanlar ve hazır ekipler bulabilir ve kiralayabilir. Wripple, 2018 yılında dijital güç merkezi Razorfish'in yöneticileri tarafından kuruldu. Geleneksel ajansların ve dijital firmaların emektarları olan kurucu ortaklar, teknolojideki bir kesintinin dijital hizmetleri sonsuza kadar ve daha iyiye doğru değiştirebileceğini fark ettiler. Wripple sayesinde müşteriler seçkin ajans yeteneklerine hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde sahip oluyor. Yetenek, açık ve esnek bir ortamda daha iyi iş çıkarır.
Vicoland
vicoland.com
Vicoland, SAP Fieldglass müşterilerinin yeni bir tedarikçi türü aracılığıyla profesyonel hizmet SOW projelerinin maliyetini, kalitesini ve hızını artırmasına olanak tanır: Sanal Şirketler - diğer adıyla "Vicos". Vico'lar, gerçek şirketler gibi hareket eden, ancak en iyi uzmanların görevlendirilmesi için %0 genel gider ve %100 esnekliğe sahip serbest çalışan ekiplerdir. Bu çözüm, SAP'nin startup inovasyonlarına yatırım yapan ve hızlandıran stratejik iş birimi SAP.iO tarafından geliştirildi ve/veya finanse edildi.
QwidPro
qwidpro.com
Esnek Yeteneğe Erişin ve Uzaktan Ekipler Oluşturun QwidPro, işletmenizin anında yetenekleri işe almasına ve kısa vadeli veya kritik projeleriniz için uzak ekipler oluşturmasına olanak tanıyan esnek bir yetenek pazarıdır, böylece iş gücünüzü gerektiği gibi ölçeklendirebilir veya azaltabilirsiniz. 7/24 Yetenek Erişimi: İstediğiniz zaman 3000'den fazla yetenekli profesyonele erişin. Çeşitli Yetenekler: web geliştiricileri, yaratıcılar, pazarlamacılar veya finans uzmanları Hızlı ve Uygun Maliyetli Yetenek: Yetenekleri hızla ve uygun maliyetle bulun. Güvenli Ödemeler: Finansal işlemlerinizi koruyun. Anında Uzman Eşleştirmeleri: Dakikalar içinde uzmanları bulun. Rakipsiz Yetenek Değeri: Üst düzey, uygun maliyetli yeteneklere erişin. Genel Giderleri Azaltın: Operasyonel maliyetleri azaltın. Zahmetsiz İş İlanı: Kolayca iş ilanları gönderin. Özelleştirme: Özel proje gereksinimlerinize göre uyarlanmış ekipler oluşturun. İhtiyacınız olan yeteneği, ihtiyacınız olduğunda edinin!
OpenTrain
opentrain.ai
Yapay Zeka Veri Etiketleme Pazarı: 110'dan fazla ülkede ve herhangi bir alan uzmanlığında denetlenmiş Yapay Zeka Eğitmenlerini/veri etiketleyicilerini bulun, işe alın ve güvenli bir şekilde ödeme yapın. OpenTrain AI -Global Ağın Temel Özellikleri: Çok sayıda alan, dil ve veri açıklaması disiplininde çeşitli uzmanlıklara sahip, 110'dan fazla ülkeden AI Eğitmenleri ve veri etiketleyicilerinden oluşan 1 numaralı açık ağına erişin. -Kapsamlı Yetenek Çözümleri: Her türlü proje ölçeğine veya karmaşıklığına uygun olanı bulmak için hem Serbest Yapay Zeka Eğitmenlerine hem de Dış Kaynaklı Veri Etiketleme Sağlayıcılarına kaynak sağlayın. -Güvenli Küresel Ödemeler: AI Eğitmenlerinize dünya çapında ödeme yapmak için emanet kilometre taşı ödeme sistemimizi kullanın. Müşteriler, proje aşamaları başarıyla tamamlanıp onaylanana kadar fonlar güvenli bir şekilde emanette tutularak tüm önemli kredi kartlarıyla ödeme yapabilir. -Verimli Ödeme Sistemi: Sistemimiz 110'dan fazla ülkede otomatik ödemeleri destekleyerek herhangi bir yapay zeka eğitimi gereksinimi için çeşitli ve küresel yeteneklerin tek bir platformdan işe alınmasını kolaylaştırır. OpenTrain AI: Yapay Zeka Geliştiricileri ve Yapay Zeka Eğitmenlerinin Geleceği İnşa Etmek İçin Bağlantı Kurduğu Yer
OpenTalent
opentalent.co
OpenTalent, potansiyel aday havuzlarını yönetmeyi kolaylaştıran bir işe alım platformudur. Aday tarama ve iş akışı otomasyonu özellikleri sunar.
Flexiple
flexiple.com
Flexiple, saatlik ücretleri 30 ila 100 ABD Doları arasında değişen, en iyi %1'lik serbest geliştirici ve tasarımcılardan oluşan bir ağdır
Zoopup
zoopup.com
Zoopup, serbest çalışanları projeler için işletmelerle buluşturan bir platformdur; yetenek sergileme ve beceri eğitimi imkanı sunar.
Worksible
worksible.com
Geleneksel çalışma ve eğitim şeklini değiştirmek isteyen bir girişim. Hem kişisel hem de profesyonel olarak büyümek için gerekli tüm araçlara erişim. Worksible'a kaydolun ve hizmetlerinizi serbest çalışan olarak yükleyin, böylece müşteriler veya şirketler sizi bulabilir ve işe alabilir. Ayrıca onlardan bir şeyler öğrenmek, birlikte projeler yürütmek vb. için diğer kullanıcılarla ağ kurabilir ve onlarla bağlantı kurabilirsiniz. Firmalar, freelancerların başvurması ve teklif göndermesi gereken projelerini yayınlayabilecek.
SolveCube
solvecube.com
Dünya çapında 14'ten fazla alanda yarı zamanlı, kısa vadeli veya kalıcı roller için şirketlerin alan uzmanlarını bulmak için tasarlanmış son teknoloji ürünü yapay zeka yetenek pazarı.
Cinode
cinode.com
Cinode, profesyonel ağ oluşturma, yetenek yönetimi ve proje işbirliğini kolaylaştıran bir platformdur.
Feedcoyote
feedcoyote.com
FeedCoyote, serbest çalışanların projeleri yönetmesine, işbirliği yapmasına ve ekip oluşturmasına yardımcı olan profesyonel bir iş ağı ve proje yönetim platformudur.
Fastwork
fastwork.id
Fastwork, profesyonel serbest çalışanlarla iş bulmanıza veya yan işler için çevrimiçi iş aramanıza yardımcı olan bir platformdur.
Cavalry
cavalryfreelancing.com
Cavalry, şirketlerin ve serbest çalışanların birbirini bulma ve birlikte çalışma şeklini kolaylaştırmak için Pazar Yeri ve Serbest Çalışan Yönetim Sistemini (FMS) birleştirir.
Alura Market
alura.io
Alura Market, Etsy satıcıları için freelance hizmetler sunan bir platformdur. Liste optimizasyonu, SEO ve pazar araştırması gibi araçlar sağlar.
Toogit
toogit.com
Toogit, serbest çalışanlar ile işverenlerin verimli bir şekilde buluşmasını sağlayan bir platformdur. Yapay zeka ile adayları değerlendirebilir.
Simbiosis
simbiosis.team
Simbiosis, Latin Amerika'daki kıyıya yakın geliştiricileri işe almak, telafi etmek ve yönetmek için kullanılan bir teknoloji işe alım çözümüdür. Şirketler, tam zamanlı bir model altında çalışan, akıcı İngilizce konuşan 5000'den fazla uzaktan geliştiriciden oluşan ağımızdan uzman yetenekler bulabilir. Müşterilerimiz genellikle işe alım sürelerini ve masraflarını %60'tan fazla azaltırken, ekiplerini kültürel uyum, uyumlu ABD saat dilimi ve özel teknolojilerdeki uzmanlıkla genişletiyor.
Perfectlancer
perfectlancer.com
Perfectlancer, işletmelerin Yazarlar, Tasarımcılar, Geliştiriciler, Pazarlamacılar ve çok daha fazlası gibi profesyonel serbest çalışanları işe alabileceği ve Milleri Öne Çıkarabileceği bir serbest çalışma platformudur. Bu, %0 işlem ücreti, herhangi bir hizmet ücreti veya başka gizli ücretler almayan yeni bir serbest çalışma web sitesidir. Ayrıca cazip bir nakit geri ödeme sistemi var. Müşteriler platformda harcadıkları tutarın %2'sini geri kazanacaklar. Diğer rakip platformlarla karşılaştırıldığında serbest çalışanlar için de birçok avantaj var. Perfectlancer, serbest çalışanlarına ayda 20 ücretsiz teklif sunuyor. Bu, yeni serbest çalışanlara yönelik 50 hoş geldin teklifine ek olarak verilmektedir. Ayrıca komisyon yalnızca %14'tür ve bu, büyük rakip platformlardan önemli ölçüde daha düşüktür.
WittyPen
wittypen.com
WittyPen, işletmelere uzman yazarlarla güvenilir içerik sağlamak için tasarlanmış bir içerik oluşturma platformudur.
Laksie
laskie.com
Yüksek kaliteli eşleşmeleri daha hızlı ve daha verimli bir şekilde elde eden binlerce şirkete ve iş arayanlara katılın. Yetenek için: Harika şirketlerin size başvurmasını sağlayın. Laskie'nin ücretsiz araçları, iş aramanızı daha hızlı, daha verimli ve daha az stresli hale getirmek için tasarlanmıştır. Şirketler için: Yüksek kaliteli adayları daha hızlı bulun. Sadece bir özgeçmişten daha fazla veriyle binlerce adaya anında erişin. Başlamak birkaç dakika sürer. Laskie.com'da bugün kaydolun!
Upwork
upwork.com
Upwork, serbest çalışanlar ile işletmeleri buluşturan bir platformdur ve çeşitli sektörlerde uzaktan çalışma fırsatları sunar.
Turing
turing.com
Turing, karmaşık veri yöneten kuruluşlar için üretken yapay zeka ürünleri ve çözümleri geliştirir ve dağıtır.
Toptal
toptal.com
Toptal, işletmeleri no-code ve low-code geliştiricilerle 48 saatte bir araya getiren bir platformdur. Özelleştirilmiş projeler için güvenilir seçenekler sunar.
talent.io
talent.io
Talent.io, teknoloji yetenekleri ile işverenleri bir araya getiren, iş ilanları ve aday başvurusunu kolaylaştıran bir platformdur.
Skyword360
skyword.com
Skyword360, içerik pazarlama süreçlerini yönetmek için tasarlanmış bir platformdur. İçerik oluşturma, optimizasyon ve dağıtımda entegrasyon sağlar.
PeoplePerHour
peopleperhour.com
PeoplePerHour, serbest çalışanlarla küçük işletmeleri buluşturan bir online pazardır. İş ilanı vererek profesyonel hizmetler alabilirsiniz.
Pangea.app
about.pangea.app
Birinin uygun olup olmadığını anlamanın en iyi yolu, onu tam zamanlı olarak işe almadan önce onunla bir proje üzerinde çalışmaktır. Pangea'da, işe alım sözleşmesini kolay ve sorunsuz hale getiriyoruz; tam zamanlı birini işe alırsanız herhangi bir fiyat farkı veya dönüştürme ücreti olmadan. Rol, sektör deneyimi ve geçmiş projelere göre seçilmiş yeteneklerimize göz atın. Yeteneklerimiz tasarım, büyüme, operasyonlar, ürün ve mühendislik alanlarında ortalama 2-5 yıldan fazla deneyime sahiptir ve esas olarak ABD'de bulunmaktadır.
notch
notch.financial
Notch, alacak otomasyonu yazılımıdır. Fatura yönetimi, ödeme takibi ve uzlaşma işlemlerini tek platformda kolaylaştırır.
Malt
malt.com
Malt, serbest çalışanlarla işverenleri bir araya getiren bir platformdur. Proje yönetimi ve güvenli ödeme sistemleri sunar.
WorkGenius
workgenius.com
WorkGenius, serbest çalışanları hızlı ve verimli bir şekilde bulup yönetmek için tasarlanmış bir platformdur.
Freelancer
freelancer.com
Freelancer, serbest çalışanları işverenlerle buluşturan bir platformdur. Projeleri arama, teklif alma ve iletişim kurma imkanı sunar.
Fiverr
fiverr.com
Fiverr, serbest çalışanların hizmetlerini sunabileceği bir çevrimiçi pazardır. Kullanıcılar, çeşitli alanlarda yetenekli freelancerlar ile iletişim kurabilir.
Dribbble
dribbble.com
Dribbble, tasarımcıların çalışmalarını paylaşıp ilham almak, geri bildirim almak ve iş fırsatları bulmak için kullandıkları bir platformdur.
Crowdspring
crowdspring.com
Crowdspring, grafik tasarım ve proje yönetimi için bir platformdur. Kullanıcılar, tasarımcılarla etkileşime geçip projelerini geliştirebilirler.
Contently
contently.com
Contently, markaların dijital içerik üretimini ve yönetimini kolaylaştıran bir içerik pazarlama platformudur.
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust, işe alım sürecini hızlandıran bir AI platformudur. Adayları hızlıca eşleştirip, ilk telefon mülakatını yapar.
Bark.com
bark.com
Bark.com, yerel işletmeleri inceleyerek işlerinizi hızlıca tamamlamak için en iyi profesyonelleri bulmanıza yardımcı olan bir uygulamadır.
Arc
arc.dev
Arc, geliştiricilerin uzaktan çalışarak kariyerlerini geliştirmelerine yardımcı olan bir platformdur. Binlerce uzaktan geliştirici işini bir arada bulabilirsiniz.
YunoJuno
yunojuno.com
YunoJuno, işletmelerin serbest çalışanları bulması, işe alması, yönetmesi ve ödemesini kolaylaştıran bir platformdur.
Quickly Hire
quicklyhire.com
Devam eden çalışmalar için denetlenmiş serbest çalışanlarla eşleştirin. Quickly Hire, mali, hukuki ve idari sorunlar yaşamadan, denetlenmiş serbest çalışanlardan oluşan küresel bir ekip oluşturmayı kolaylaştırır.
© 2025 WebCatalog, Inc.