Serbest Çalışma Platformları - En Popüler Uygulamalar - Timor-Leste

Eskiden Elance-Odesk olan Upwork, işletmelerin ve bireylerin iş yapmak için bağlandığı ABD-Amerikalı serbest çalışan bir platformdur. 2015 yılında, Elance-Odesk birleşmesi Upwork olarak yeniden markalandı ve şirketin tam adı Upwork Global Inc. Upwork şu anda Santa Clara ve San Francisco, California'da yer alıyor, ancak dünyanın dört bir yanındaki müşterilere hizmet veriyor. Upwork, on iki milyondan fazla kayıtlı serbest çalışan ve beş milyon kayıtlı müşteriye sahiptir. Her yıl 1 milyar doların üzerinde üç milyon iş, dünyanın en büyük serbest çalışan pazarı haline getiriyor.