Serbest Çalışma Platformları - En Popüler Uygulamalar - Sudan

Zoopup

zoopup.com

Hakkımızda Zoop Plaza'ya Advent – ​​becerilerin önemli olduğu yer ZoopUp, kişinin bir mağazaya girip hizmetlerinin fiyatını belirterek projelere teklif verdiği sanal bir plazadır. Serbest çalışanlar, ürünlerini veya hizmetlerini, müşterilerin ziyaret edebileceği, göz atabileceği ve satın alabileceği, kendileri tarafından teklif edilen bir fiyatla satmak için kendi mağazalarını açar. Daha sonra herkesin katılabileceği yarışmaların düzenlendiği bir atari salonu var ve müşteri en iyi projeyi seçip ödülü ona veriyor. Serbest piyasaya ve ticarete saygı duyan gelişen herhangi bir pazar gibi, ZoopUp plaza da ticaret yapma becerisine sahip tüm mesleklerden tüccarları ve tüccarın sunabileceği özel ürünler (yani beceriler) arayan müşterileri memnuniyetle karşılamaktadır. ZoopUp, piyasada serbest istihdam için şeffaflık ve istikrar üzerine kurulu bir pazar yapısı oluşturmaya yönelik artan ihtiyaca yanıt olarak kuruldu. Platformun amacı, yetenekleri anlamlı ve kazançlı fırsatlarla buluşturacak fırsatlar yaratmaktır. Müşterilere ve serbest çalışanlara esnek ekonominin bağımsız katılım modelinde gezinmelerine yardımcı olmak için istikrar, çeşitlilik ve fırsatlar sunuyoruz. ZoopUp plazasında serbest çalışanların resmi rehberlik arayanlara beceri kursları sunabileceği yollar var. Tüm sistem, herkes için yaşanabilir beklentileri artıracak sonsuz ilişkiler ve taahhütler dizisi tarafından yönetilmektedir. Siz büyüyoruz, biz de sizinle birlikte büyüyoruz Serbest çalışma piyasası, büyük MNC'lerin, Start-up'ların ve KOBİ'lerin piyasadaki en iyi yeteneklerle çalışması ve birinci sınıf ürün ve hizmet deneyimi yaratması için çok sayıda fırsat yarattı. İster uzun vadeli bir geliştirme projesi, ister kısa vadeli bir görev, ister tek seferlik hızlı bir tasarım gereksinimi olsun, yetenekleri ve müşterilerimizi, kendi vizyonlarına uygun bir birliktelik üzerinde işbirliği yapmaları için bir araya getiriyoruz. ZoopUp platformu, yarışmalara katılarak, portföylere göz atarak kendi ekibinizi oluşturarak ve proje için doğru insan karışımını bularak, eğitim programları yayınlayarak ve onlara abone olarak veya sadece satış yaparak ve onlara abone olarak işbirliğini teşvik etmek için tasarlanmıştır. iş satın almak. Tamamen yetenek ve ihtiyaçlara göre belirlenen katılım kurallarını yeniden yazmak için coğrafyaların, sektörlerin, uzmanlığın ve deneyimin yarattığı sınırları aşıyoruz. ZoopUp, beceri geliştirme için yeni iş fırsatları ve yollar bulmak amacıyla sürekli olarak keşfedilebilecek güçlü bir katılım platformudur. ZoopUp iş gücünüz İster tek bir projeniz, ister sınırlı süreli bir katılımınız olsun, ister yeni pazarlara açılmadan önce uzman danışmanlığına ihtiyacınız olsun, ister geçici personel çözümlerine ihtiyacınız olsun, bağımsız yetenekler için ZoopUp rezervuarını keşfedebilir ve gereksinimlerinizi hızlı ve sorunsuz bir şekilde karşılayabilirsiniz. Önceden tasarlanmış katılım modellerimiz, idari engeli aşmanızı ve iş prestosuna başlamanızı sağlamak için işe alım sürecini hızlandırır. Dinamik katılımlara doğru Dinamik katılımları neler teşvik eder? Beceri setlerinin endüstriler ve girişimler genelinde dinamik uygulaması Ne kadar çeşitli olursa olsun kişinin sahip olduğu her beceriyi kullanmak Yeni beceri geliştirme fırsatlarını keşfetmek Beceri paylaşımı Karşılıklı fayda için ittifaklar kurmak En son gelişmeleri takip etmek ZoopUp, kişinin dinamik etkileşimleri deneyimleyebileceği bir platformdur ve mükemmellik için sınırsız fırsatlardan yararlanın.