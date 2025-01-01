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Serbest Çalışma Platformları - En Popüler Uygulamalar - Yeni Zelanda
Serbest platformlar, şirketleri geçici roller veya özel projeler için bağımsız profesyonellerle buluşturur. Bu platformlar, işletmelerin becerilere, deneyime, konuma ve diğer kriterlere göre serbest çalışan profillerine göz atabileceği bir pazar sağlar. Şirketler ayrıca serbest çalışanlardan teklif almak için proje açıklamaları da yayınlayabilir. Bu, her büyüklükteki şirketin, özel beceriler veya ekstra insan gücü gerektiren görevleri dış kaynaklardan sağlamasına olanak tanıyarak, tam zamanlı çalışanların diğer ticari faaliyetlere odaklanmasına olanak tanır. Bazı platformlar yazma, tasarım veya programlama gibi belirli becerilere sahip serbest çalışanlar konusunda uzmanlaşırken diğerleri çok çeşitli mesleki beceriler sunar. İşletmeler genellikle birlikte çalıştıkları tüm serbest çalışanlar için ödemeleri, kullanılabilirliği ve proje tamamlamayı yönetmeye yardımcı olan serbest çalışan yönetim sistemlerinin yanı sıra serbest platformları da kullanır. Serbest çalışan bulma konusunda daha fazla yardıma ihtiyaç duyan şirketler, adaylarla doğrudan serbest platformlarda etkileşim kurmak yerine işe alım veya personel bulma ajanslarını tercih edebilir.
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Upwork
upwork.com
Upwork (eski adıyla Elance-oDesk), işletmelerin ve bireylerin iş yapmak için bağlantı kurduğu bir ABD-Amerikan serbest çalışma platformudur. 2015 yılında Elance-oDesk birleşmesi, Upwork olarak yeniden markalandı ve şirketin tam adı artık Upwork Global Inc. oldu. Upwork'ün merkezi şu anda Santa Clara...
Fiverr
fiverr.com
Fiverr, serbest hizmetler için çevrimiçi bir pazar yeridir. Şirket, serbest çalışanların dünya çapındaki müşterilere hizmet sunmaları için bir platform sağlıyor.
Dribbble
dribbble.com
Dribbble, tasarımcıların ilham, geri bildirim, topluluk ve iş fırsatları elde ettiği yerdir ve dünya çapındaki tasarımcıları keşfedip onlarla bağlantı kurmak için en iyi kaynağınızdır.
Freelancer
freelancer.com
En iyi serbest çalışanları, web geliştiricilerini ve tasarımcılarını uygun fiyata bulun ve işe alın. 50m2'lik dünyanın en büyük pazarı. Saniyeler içinde teklif alın. İşinizi şimdi çevrimiçi olarak yayınlayın.
PeoplePerHour
peopleperhour.com
PeoplePerHour'da istediğiniz işi halledin. Profesyonel serbest çalışanları bulmak ve birkaç dakika içinde serbest çalışan işler bulmak için ücretsiz bir iş ilanı verin! PeoplePerHour, dünyanın her yerindeki küçük işletmeleri, yeni kurulan girişimleri, girişimcileri, şirketleri, işletmeleri, KOBİ'ler...
Airtasker
airtasker.com
Airtasker (ASX: ART), iş yapılması gereken kişi ve işletmeleri çalışmak isteyen kişilerle buluşturan Avustralya'nın yerel hizmetler için önde gelen çevrimiçi pazar yeridir. İnsanların becerilerinin tam değerini anlamalarını sağlama misyonuyla Airtasker, çalışmak ve gelir elde etmek için gerçekten es...
Malt
malt.com
Malt, Avrupa'daki serbest çalışanlar için yenilikçi bir pazar yeridir. Malt ülke bazlıdır. Tamamen mevcut durumdayız: - BE: www.malt.be België (Hollanda) - BE: fr.malt.be Belgique (français) - DE: www.malt.de Deutschland (Deutsch) - DE: en.malt.de Almanya (İngilizce) - ES: www.malt.es España (espa...
Bark.com
bark.com
Bark.com yerel işletmeleri inceler ve işinizi hızlı bir şekilde halletmeniz için en iyi profesyonelleri bulmanıza yardımcı olur.
Toptal
toptal.com
Toptal, işletmeleri profesyonel ağlarındaki üst düzey kodsuz ve düşük kodlu geliştiricilerle buluşturmak için tasarlanmış bir platformdur. Bağlantının yalnızca 48 saat içinde yapılabilmesi, Minimum Uygulanabilir Ürünün (MVP) birkaç hafta içinde doğrulanıp piyasaya sürülmesine olanak sağlar. Gelişti...
Alura Market
alura.io
Etsy Satıcıları için 1 numaralı serbest hizmet pazarı. Etsy işletmelerini, Etsy satıcılarının başarılı olmasına yardımcı olacak hizmetler sunan, denetlenmiş serbest çalışanlarla buluşturuyoruz.
Arc
arc.dev
Arc, geliştiricilerin her yerden harika kariyerler oluşturmalarına yardımcı olan uzaktan kariyer platformudur. Binlerce en iyi uzaktan geliştirici işini çevrimiçi olarak tek bir yerde bulun!
Andela
andela.com
Yetenek topluluğumuz 60'tan fazla ülkede 77.000'den fazla yazılım ve 100'den fazla beceriyi içermektedir. Sizin için mühendis kaynakları buluyor, değerlendiriyor, eşleştiriyor ve işe alıyoruz.
WorkGenius
workgenius.com
Olağanüstü yetenekleri hızlı ve verimli bir şekilde bulun ve işe alın. WorkGenius, piyasada öncü, uçtan uca serbest çalışan işe alma ve yönetim çözümü sunar. Daha az ödeme ve uyumluluk sorunlarıyla, sektör lideri oranlarda, incelenmiş yeteneklere daha hızlı erişim için personel alımına yenilikçi, t...
notch
notch.financial
Notch, daha hızlı ödeme almanıza, nakit akışını iyileştirmenize ve operasyonel verimliliği artırmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış bir alacak hesapları otomasyon yazılımıdır. Notch ile şunları yapabilirsiniz: 1) Tüm AR görevlerinizi (faturalar, ödemeler ve mutabakat) tek bir platformda yönetin. ...
Turing
turing.com
Turing, karmaşık verileri yöneten kuruluşlar için üretken yapay zeka ürünleri ve çözümleri oluşturur ve dağıtır. Küresel ticari kuruluşların güvendiği insan zekası iş zorluklarını çözüyor ve üretkenliği artırıyoruz.
talent.io
talent.io
yetenek.io, teknoloji yeteneklerinin sevdikleri işi bulmasının ve şirketlerin harika teknoloji ekipleri oluşturmasının en basit yoludur. Seçici platformumuz, Avrupa'da 100.000 nitelikli teknoloji profesyonelinden ve 7.000 şirketten oluşan bir topluluğa ev sahipliği yapıyor. Yerinde ve uzaktan hem ka...
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust, dünyanın ilk ve tek uçtan uca yapay zeka işe alım platformu Braintrust AIR ile işe alımda devrim yaratıyor. İnsan içgörüleri ve özel verilerle eğitilen Braintrust AIR, işe alım süresini aylardan günlere indirir, sizi önceden incelenmiş nitelikli adaylarla anında eşleştirir ve ilk tur tel...
Comeup
comeup.com
2013 yılında oluşturulan %100 online hizmet sunma platformu. Siteye göz atın, size uygun hizmeti seçin ve birkaç tıklamayla sipariş verin.
Anytask
anytask.com
AnyTask.com, serbest çalışanların bir banka hesabına sahip olma ihtiyacını ortadan kaldırmak için Electroneum Ltd.'nin blockchain tabanlı ödeme teknolojisini kullanan ve aynı zamanda sıfır Satıcı ücreti vaat ederek diğer serbest çalışanlara kıyasla ücretlerde %20'ye kadar tasarruf sağlayan küresel b...
WriterAccess
writeraccess.com
En iyi serbest çalışanları işe alın ve iş akışınızı kolaylaştırın. İçerik oluşturma platformumuz size içerik pazarlamasını ölçeklendirmek, işinizi veya ajansınızı büyütmek ve çevrimiçi kazanmak için içerik pazarlamasında uzmanlaşmak için ihtiyaç duyduğunuz yetenek, araç ve eğitimi sağlar.
Codeable
codeable.io
Codeable, WordPress'in tek serbest çalışan platformudur. Müşterileri en iyi WordPress uzmanlarıyla eşleştiriyoruz. Müşterilerin herhangi bir WordPress sorununu çözmelerine yardımcı oluyoruz.
Codementor
codementor.io
Gerçek dünyadaki projeler üzerinde çalışarak programlama becerilerinizi geliştirin. Projeleri tartışmak, kodları incelemek ve meslektaşlarınızdan ve mentorlardan bilgi edinmek için ücretsiz topluluğumuza katılın.
Proxify
proxify.io
Proxify'ın misyonu, dünya çapındaki en iyi geliştiricileri hak ettikleri fırsatlarla buluşturmaktır. Lansmanımızdan bu yana Proxify'ın geliştiricileri, ürünlerini ve büyüme özelliklerini geliştirmek için 1200'den fazla mutlu müşteriyle başarılı bir şekilde çalıştı. 3500'den fazla yetenekli geliştiri...
Contra
contra.com
Contra, kullanıcılara bağımsız çalışma özgürlüğü ve fırsatı veren bir ağ platformudur. Serbest çalışanların ve diğer bağımsız profesyonellerin kendi şartlarına göre geçimlerini sağlamalarına olanak tanıyan iş portföylerini sergileyerek, özel bir topluluk ve yönlendirme ağı aracılığıyla insanlara esn...
Fastwork
fastwork.id
İşinize veya işinize yardımcı olacak profesyonel serbest çalışanlar edinin veya Endonezya'daki serbest çalışma sitelerinde çevrimiçi işler arayın!
Crowdspring
crowdspring.com
Logo tasarımı, web sitesi tasarımı, ürün tasarımı ve işletmenizin adlandırılması da dahil olmak üzere grafik tasarım konusunda dünyanın en güvenilir pazarı. %100 para iade garantisi!
Contently
contently.com
Contently, markaların harika hikayeler anlatmasına yardımcı olur. Güçlü kurumsal içerik pazarlama platformumuz, veriye dayalı strateji hizmetlerimiz ve birinci sınıf serbest çalışma ağımız, dünyanın en iyi markalarına, hedef kitlelerini memnun eden ve sonuçlara yön veren içerik oluşturmak için ihtiy...
Truelancer
truelancer.com
Truelancer.com olarak, Güvenilir Freelancerlardan oluşan küresel bir topluluk oluşturma misyonundayız. Truelancer.com, İşverenlerin işlerini halletmeleri için Profesyonelleri İşe Alabilecekleri bir Çevrimiçi Platformdur ve Serbest Çalışanlar ve Profesyoneller, dünya çapındaki gerçek müşterilerle çal...
Worksible
worksible.com
Geleneksel çalışma ve eğitim şeklini değiştirmek isteyen bir girişim. Hem kişisel hem de profesyonel olarak büyümek için gerekli tüm araçlara erişim. Worksible'a kaydolun ve hizmetlerinizi serbest çalışan olarak yükleyin, böylece müşteriler veya şirketler sizi bulabilir ve işe alabilir. Ayrıca onlar...
Cad Crowd
cadcrowd.com
Cad Kalabalık | Talep üzerine 3D modelleme, CAD tasarımı ve endüstriyel tasarım için bir tasarımcı kiralayın. Hizmetler: ürün tasarımı, prototipler ve 3D animasyon.
Flexiple
flexiple.com
Flexiple, saatlik ücretleri 30 ila 100 ABD Doları arasında değişen, en iyi %1'lik serbest geliştirici ve tasarımcılardan oluşan bir ağdır
Worksome
worksome.com
Güçlü dış iş gücü yönetimi: Yüklenici deneyimini yeniden tanımlıyoruz. Güçlü uyumluluk ve hızlı ödemelerle bağımsız yüklenicileri yönetmek için oluşturulmuş tek araçla harici iş gücünüzü oluşturun, yönetin ve elinizde tutun.
Cavalry
cavalryfreelancing.com
Cavalry, şirketlerin ve serbest çalışanların birbirini bulma ve birlikte çalışma şeklini kolaylaştırmak için Pazar Yeri ve Serbest Çalışan Yönetim Sistemini (FMS) birleştirir.
Contentoo
contentoo.com
En iyi %10'luk serbest içerik oluşturucularla, eşsiz teknoloji ve birinci sınıf operasyonel destekle birlikte üst düzey içerik oluşturun. Contentoo, içerik oluşturucuların ilk %10'unu (uluslararası) şirketlerin pazarlama departmanlarına bağlayan bir platform olarak 2017 yılında başladı. Bugün serbes...
Revelo
revelo.com
Her başarılı ürünün arkasında dünya standartlarında bir geliştirme ekibi vardır. ABD saat dilimlerinde, teknik ve sosyal beceriler açısından önceden incelenmiş birinci sınıf uzaktan geliştiricileri bulun, işe alın ve yönetin. Revelo, ABD merkezli şirketlerin Latin Amerika'dan uzak yazılım geliştiri...
YunoJuno
yunojuno.com
YunoJuno, bir işletmenin yüklenici bulmak, işe almak, yönetmek ve ödeme yapmak için ihtiyaç duyduğu tek platformdur. Serbest Çalışan Yönetim Sistemini 100.000'den fazla endüstri onaylı yüklenicinin yer aldığı seçkin bir pazar yeri ile birleştiren YunoJuno, İK, İşe Alma Yöneticileri, Finans ve Hukuk ...
Zerys
zerys.com
Zerys basit, güçlü, ödüllü bir içerik planlama ve üretim platformudur. İçeriğinizi planlamanıza, en iyi yazma yeteneklerini bulmanıza ve okuyucularınızın tıklamak, okumak ve paylaşmak isteyeceği özel, optimize edilmiş bloglar, teknik incelemeler ve e-kitaplar oluşturmanıza olanak tanır!
OpenTrain
opentrain.ai
Yapay Zeka Veri Etiketleme Pazarı: 110'dan fazla ülkede ve herhangi bir alan uzmanlığında denetlenmiş Yapay Zeka Eğitmenlerini/veri etiketleyicilerini bulun, işe alın ve güvenli bir şekilde ödeme yapın. OpenTrain AI -Global Ağın Temel Özellikleri: Çok sayıda alan, dil ve veri açıklaması disiplininde...
Feedcoyote
feedcoyote.com
Feedcoyote, serbest çalışanları ekipler oluşturmak, karmaşık projeler üzerinde işbirliği yapmak, alt sözleşmeler yapmak, kaynakları paylaşmak ve yerleşik proje yönetimi araçlarıyla her şeyi tek bir yerden yönetirken birlikte daha fazla para kazanmak için birbirine bağlayan, yapay zeka destekli bir P...
Toogit
toogit.com
Toogit.com, serbest çalışanların ve işverenlerin işbirliği yapması ve akıllıca çalışması için çevrimiçi bir platformdur.
Cinode
cinode.com
Kim bilir ne var, kim müsait, ne satabilirim? Şu anda eksik olduğunuz satış, teslimat ve becerilere ilişkin önemli bilgileri sağlıyoruz. Cinode, danışmanlığınızın büyümesini hızlandıracak hepsi bir arada platformdur. İskandinav ülkelerinde en iyi tercih olmamızın bir nedeni var.
Skyword360
skyword.com
Skyword360 platformu, içeriği tüm pazarlama faaliyetlerinin merkezine yerleştirir. Skyword360, tüm kanallar arası planlamanın, içerik oluşturmanın ve etkinleştirmenin bir kuruluşun genel içerik stratejisi ve pazarlama hedefleriyle uyumlu olmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Bu içerik odaklı yaklaş...
OpenTalent
opentalent.co
Geleneksel yetenek havuzu çözümlerinin sınırlamalarından bıktınız mı? OpenTalent, gelecek roller için potansiyel aday havuzunu yakalamak ve sürdürmek için yenilikçi, kullanımı kolay bir yol sunuyor.
LaborX
laborx.com
LaborX, bireyleri iş fırsatlarıyla buluşturan ve kripto para birimiyle ödeme almalarını sağlayan küresel bir işe alım platformudur. Akıllı sözleşmeler, İtibar ve Anlaşmazlık çözüm sistemlerini destekleyerek her iki tarafın yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlar.
Designhill
designhill.com
Designhill.com, işletme sahiplerinin yüksek kaliteli özel tasarımları uygun fiyatlarla bulmasına yardımcı olan çevrimiçi bir tasarım pazarıdır. Logo tasarımı, web tasarımı, sabit tasarımlar, ambalaj tasarımları (35'ten fazla tasarım kategorisi) gibi özel tasarım ihtiyaçları olan işletmeler, tasarım ...
Useme
useme.com
Useme, freelancerlara ödeme yapmak isteyen şirketler ve kendi şirketi olmayan, vergi faturası düzenlemek isteyen freelancerlar için hızlı ve basit bir çözüm sunuyor. Useme ile taşeronunuzla anlaşma yaptığınızda, serbest çalışanınızın kendi işi olsa da olmasa da bir vergi faturası alacaksınız. Ve en ...
Xolo
xolo.io
Xolo, iş kurma, KDV uyumlu faturalama, muhasebe, vergi raporlama, işletme giderleri ve daha fazlası için yerel ve küresel çözümler sunan, tamamen sololara yönelik bir iş motorudur.
Pangea.app
about.pangea.app
Birinin uygun olup olmadığını anlamanın en iyi yolu, onu tam zamanlı olarak işe almadan önce onunla bir proje üzerinde çalışmaktır. Pangea'da, işe alım sözleşmesini kolay ve sorunsuz hale getiriyoruz; tam zamanlı birini işe alırsanız herhangi bir fiyat farkı veya dönüştürme ücreti olmadan. Rol, sekt...
Wripple
wripple.com
Wripple, modern pazarlama iş gücü için isteğe bağlı bir yetenek platformudur ve serbest çalışan ilişkilerini tek bir yerden yönetmek için incelenmiş yetenek ve yazılımlardan oluşan özel bir pazar sunar. Platformun pazarı, daha fazla hız, verimlilik ve esneklik için markaları ve reklam ajanslarını yü...
Vicoland
vicoland.com
Vicoland, SAP Fieldglass müşterilerinin yeni bir tedarikçi türü aracılığıyla profesyonel hizmet SOW projelerinin maliyetini, kalitesini ve hızını artırmasına olanak tanır: Sanal Şirketler - diğer adıyla "Vicos". Vico'lar, gerçek şirketler gibi hareket eden, ancak en iyi uzmanların görevlendirilmesi ...
Zoopup
zoopup.com
Hakkımızda Zoop Plaza'ya Advent – becerilerin önemli olduğu yer ZoopUp, kişinin bir mağazaya girip hizmetlerinin fiyatını belirterek projelere teklif verdiği sanal bir plazadır. Serbest çalışanlar, ürünlerini veya hizmetlerini, müşterilerin ziyaret edebileceği, göz atabileceği ve satın alabileceği...
WittyPen
wittypen.com
WittyPen, bireylerin, start-up'ların ve işletmelerin sektörlerindeki güvenilir yazarlardan içerik almasına yardımcı olan bir platformdur.
Twine
twine.net
Twine, şirketleri 190'dan fazla ülkede 500.000'den fazla serbest uzmana bağlar. Pek çok yetenekli insana esnek çalışma fırsatları sağlıyoruz. Twine dijital, yaratıcı ve yapay zeka – Yazılım geliştirme, grafik tasarım, animasyon, pazarlama, video ürünleri ve aradaki her şeyi kapsar.
YouTeam
youteam.io
Piyasa Dalgalarına Yanıt Verin: Mühendisleri Sorunsuz Bir Şekilde Tak ve Çıkar. Ekibinizi yeniden ayarlamak için iki hafta: YouTeam ile Avrupa ve Latin Amerika'dan 50.000'den fazla üst düzey yeteneğin benzersiz ağına erişerek zahmetsizce geliştirin veya kolaylaştırın.
Pepper Content
peppercontent.io
Pepper, uzman liderliğindeki bir yetenek pazarına sahip, yapay zeka destekli bir içerik pazarlama platformudur. İçerik pazarlamanızı tek bir çatı altında tasarlamak, oluşturmak, yönetmek, dağıtmak ve ölçmek için platformdan yararlanın.
Simbiosis
simbiosis.team
Simbiosis, Latin Amerika'daki kıyıya yakın geliştiricileri işe almak, telafi etmek ve yönetmek için kullanılan bir teknoloji işe alım çözümüdür. Şirketler, tam zamanlı bir model altında çalışan, akıcı İngilizce konuşan 5000'den fazla uzaktan geliştiriciden oluşan ağımızdan uzman yetenekler bulabilir...
Perfectlancer
perfectlancer.com
Perfectlancer, işletmelerin Yazarlar, Tasarımcılar, Geliştiriciler, Pazarlamacılar ve çok daha fazlası gibi profesyonel serbest çalışanları işe alabileceği ve Milleri Öne Çıkarabileceği bir serbest çalışma platformudur. Bu, %0 işlem ücreti, herhangi bir hizmet ücreti veya başka gizli ücretler almaya...
Rozgaar India
rozgaarindia.com
Rozgaarindia.com insanların çalışma biçiminde devrim yaratıyor. İşbirliği yapmak ve işlerin güvenli ve güvenli bir çevrimiçi ortamda yapılmasını sağlamak için dünyayı yetenekli, doğrulanmış serbest çalışanlarla her zamankinden daha hızlı bir şekilde buluşturuyoruz. Misyonumuz, profesyonel ihtiyaçlar...
Ithire
ithire.com
Biz kimiz? ITHIRE, teknoloji sektöründeki müşterileri ve geliştiricileri birbirine bağlayan bir pazar ve işe alım platformudur. Uygulama içi mesajlaşma ve görüntülü iletişimimiz, iş takip ve izleme sistemimiz, yüksek kaliteli sonuçlarla kesintisiz bir iş akışı sağlar. Temel hizmetlerimiz şunları içe...