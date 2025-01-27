Serbest Çalışma Platformları - En Popüler Uygulamalar - Ermenistan

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Serbest platformlar, şirketleri geçici roller veya özel projeler için bağımsız profesyonellerle buluşturur. Bu platformlar, işletmelerin becerilere, deneyime, konuma ve diğer kriterlere göre serbest çalışan profillerine göz atabileceği bir pazar sağlar. Şirketler ayrıca serbest çalışanlardan teklif almak için proje açıklamaları da yayınlayabilir. Bu, her büyüklükteki şirketin, özel beceriler veya ekstra insan gücü gerektiren görevleri dış kaynaklardan sağlamasına olanak tanıyarak, tam zamanlı çalışanların diğer ticari faaliyetlere odaklanmasına olanak tanır. Bazı platformlar yazma, tasarım veya programlama gibi belirli becerilere sahip serbest çalışanlar konusunda uzmanlaşırken diğerleri çok çeşitli mesleki beceriler sunar. İşletmeler genellikle birlikte çalıştıkları tüm serbest çalışanlar için ödemeleri, kullanılabilirliği ve proje tamamlamayı yönetmeye yardımcı olan serbest çalışan yönetim sistemlerinin yanı sıra serbest platformları da kullanır. Serbest çalışan bulma konusunda daha fazla yardıma ihtiyaç duyan şirketler, adaylarla doğrudan serbest platformlarda etkileşim kurmak yerine işe alım veya personel bulma ajanslarını tercih edebilir.
Yeni Uygulama Gönder
Revelo
revelo.com
Her başarılı ürünün arkasında dünya standartlarında bir geliştirme ekibi vardır. ABD saat dilimlerinde, teknik ve sosyal beceriler açısından önceden incelenmiş birinci sınıf uzaktan geliştiricileri bulun, işe alın ve yönetin. Revelo, ABD merkezli şirketlerin Latin Amerika'dan uzak yazılım geliştiricilerini işe alabilecekleri en büyük çevrimiçi platformdur. Bordro, aday avantajları, vergiler ve yerel uyumluluğu etkinleştirerek yazılım geliştiricilerini işe almak için uçtan uca bir çözüm sağlıyoruz.
Fiverr
fiverr.com
Fiverr, serbest hizmetler için çevrimiçi bir pazar yeridir. Şirket, serbest çalışanların dünya çapındaki müşterilere hizmet sunmaları için bir platform sağlıyor. Fiverr yardım etmek için burada. Dijital serbest çalışma hizmetleri için önde gelen çevrimiçi pazara sahip Fiverr, uzaktan çalışan serbest çalışanlardan oluşan küresel bir ağa anında erişim sağlar. Fiverr, girişimcileri uzmanlarla buluşturarak her harika fikri hayata geçirmelerine yardımcı oluyor. İster işinizi sıfırdan oluşturmak için çeşitli hizmetlere, ister mükemmel bir işi tamamlamak için bir uzmana ihtiyacınız olsun, Fiverr yaratıcı serbest çalışanlardan oluşan bir dünya sunar. İsteğe bağlı kaliteli işler parmaklarınızın ucunda. Dünyanın en uygun fiyatlı ve verimli dijital serbest çalışan topluluğuna hoş geldiniz. 400'den fazla farklı hizmet kategorisinde binlerce serbest çalışanı arayın, filtreleyin ve seçin: * Programlama ve Teknoloji: programlama hizmetleri, web sitesi yaratıcısı, mobil uygulama geliştiricileri * Grafik ve Tasarım: uygulama tasarımcısı, grafik tasarımcısı, logo yaratıcısı, illüstratör, el ilanları ve afiş tasarımı * Dijital Pazarlama: sosyal medya pazarlaması, SEO, işinizi hızlandıran sanal asistanlar * Yazma ve Çeviri: çeviriler, blog ve makale yazma, redaksiyon ve düzenleme * Video ve Animasyon: animasyon tasarım videoları, 3D animasyon, video düzenleyici, seslendirme * Müzik ve Ses şarkı yazımı, müzik videoları, prodüksiyon * Ticari Operasyonlar: iş tanıtımı ve planlaması, finansal stratejiler, kullanıcı verileri, markalaşma İhtiyacınız ne olursa olsun – Fiverr'da doğru serbest hizmeti bulun! Girişimciler ve işletmeler için: * Projelerinizi zamanında ve bütçeniz dahilinde teslim edin * Anında bir serbest çalışan bulun ve hazır olduğunuzda işe alın * Projeniz için mükemmel eşleşmeyi seçmek için Fiverr satıcı puanlarını ve müşteri yorumlarını okuyun * Her zaman, her cephede açık iletişimin tadını çıkarın Serbest çalışanlar için: * Yeni yeteneklere aç olan, sürekli büyüyen girişimciler ve küresel işletmeler havuzuna erişin * Dijital pazardaki görünürlüğünüzü artırarak farkedin * Hizmet kalitenizi, derecelendirmelerinizi ve yanıt oranınızı artırırken mobil kullanılabilirlik sayesinde daha fazla sipariş alın Özellikler: Serbest çalışan bulmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. * 400'den fazla hizmet kategorisi arasından seçim yapın * Dünya çapında binlerce ileriyi düşünen serbest çalışanı bulun * Hareket halindeyken topa hakim olmak için push ve gelen kutusu bildirimleri alın * Alıcılar ve satıcılar arasındaki iletişimden 7/24/365 yararlanın * Güvenli, verimli sistemimiz sayesinde kolay ödeme yapın * Birden fazla dilde mevcuttur: İtalyanca, Felemenkçe, Fransızca, Almanca, İspanyolca
Salesfolks
salesfolks.com
Satış elemanları, satış profesyonellerini bulmak ve işe almak için önde gelen destinasyondur. 5 milyondan fazla satış profesyoneline ilişkin verilerimizden yararlanarak satış ekibinizi bugün büyütün. Satış işe alım hattınızı doldurun, satış adaylarını davet edin ve en son teknolojiye sahip dijital sendikasyon teknolojisini kullanarak açık satış pozisyonlarınızı pazarlayın. Basitçe ifade etmek gerekirse, Salesfolks, satış ekibinizi ölçeklendirmenin en iyi yoludur.
Anytask
anytask.com
AnyTask.com, serbest çalışanların bir banka hesabına sahip olma ihtiyacını ortadan kaldırmak için Electroneum Ltd.'nin blockchain tabanlı ödeme teknolojisini kullanan ve aynı zamanda sıfır Satıcı ücreti vaat ederek diğer serbest çalışanlara kıyasla ücretlerde %20'ye kadar tasarruf sağlayan küresel bir serbest çalışma pazarıdır. Pazar yerleri. Ve Alıcı açısından bakıldığında bu her zamanki gibi bir iş. Dünyanın dört bir yanından serbest çalışanlar, işinizi dış kaynak kullanarak sizin ve işletmenizin zamandan ve paradan tasarruf etmesine yardımcı olmayı teklif ediyor. Tasarım ve pazarlama hizmetlerinden yazı yazma ve kişisel yardıma kadar ihtiyacınız olan her şeyi AnyTask.com'da bulabilirsiniz.
Ithire
ithire.com
Biz kimiz? ITHIRE, teknoloji sektöründeki müşterileri ve geliştiricileri birbirine bağlayan bir pazar ve işe alım platformudur. Uygulama içi mesajlaşma ve görüntülü iletişimimiz, iş takip ve izleme sistemimiz, yüksek kaliteli sonuçlarla kesintisiz bir iş akışı sağlar. Temel hizmetlerimiz şunları içerir: Hem müşteriler hem de serbest çalışanlar için hepsi bir arada platform; IThire akıllı zaman takip cihazı aracılığıyla çalışma süreci kontrolü; Ithire tarafından sertifikalandırılmış ve kontrol edilmiş Proje Yöneticisi fırsatı; Güvenli Ödemeler; Saatlik Koruma Politikası/Emanet; Etkili işbirliği için kullanıcı dostu arayüz. Daha fazlasını ithire.com'da öğrenin
Cad Crowd
cadcrowd.com
Cad Kalabalık | Talep üzerine 3D modelleme, CAD tasarımı ve endüstriyel tasarım için bir tasarımcı kiralayın. Hizmetler: ürün tasarımı, prototipler ve 3D animasyon.
Gun.io
gun.io
Gun.io, büyük şirketlere iş ilanı panosundaki bir yığın özgeçmişte bulamayacakları özel, incelenmiş yeteneklere erişim sağlayan küresel bir yazılım yetenek ajansıdır. Gun.io'nun kıdemli geliştiricilerden oluşan ekibi, şirketleri işe almak için, incelenmiş yetenek ağları içindeki ideal adayları belirler, röportajlar düzenler ve her bir katılımı başlatır. Şirketler geliştiricilerle serbest veya maaşlı olarak çalışabilir ve Gun.io tüm faturalandırma, ödemeler ve sözleşmeleri yönetir, böylece iş sorunsuz bir şekilde başlayabilir. Ayrıca işe alım sonrası destek, hem şirketlerin hem de geliştiricilerin ihtiyaç duyduklarında yardım alabileceği anlamına gelir.
Truelancer
truelancer.com
Truelancer.com olarak, Güvenilir Freelancerlardan oluşan küresel bir topluluk oluşturma misyonundayız. Truelancer.com, İşverenlerin işlerini halletmeleri için Profesyonelleri İşe Alabilecekleri bir Çevrimiçi Platformdur ve Serbest Çalışanlar ve Profesyoneller, dünya çapındaki gerçek müşterilerle çalışarak İş Arayabilir ve Para Kazanabilir. Müşteriler Geliştiricileri, Tasarımcıları, İçerik Yazarlarını, Sanal Asistanları, Mobil Uygulama Geliştiricilerini ve diğer birçok profesyoneli bulabilirler. BT ve Programlama, Grafik Tasarım, İçerik Yazımı, Veri Girişi, Finans, Satış, Pazarlama ve çok daha fazlası gibi çeşitli kategorilerdeki projeler Truelancer.com'da yayınlanabilir ve bulunabilir. Truelancer.com'da hesap oluşturmak, iş bulmak veya proje yayınlamak ücretsizdir.
nDash
ndash.com
nDash, dünyanın önde gelen marka ve ajanslarına içerik oluşturma yazılımı ve hizmetleri sunmaktadır. Ücretsiz kaydolmak ve içerik topluluğunuzu oluşturmaya başlamak için nDash.com'u bugün ziyaret edin.
FreeeUp
freeup.net
FreeeUp, işletme sahiplerini dünyanın dört bir yanından önceden incelenmiş serbest çalışanlarla buluşturan, hızla büyüyen bir serbest çalışma pazarıdır. FreeeUp, diğer serbest çalışan pazar yerlerinden farklıdır; pazara katılmak isteyen tüm serbest çalışanlarla röportaj yapar ve bunları inceler, ardından başvuranların yalnızca en iyi %1'inin pazara girmesine izin verir. Serbest çalışanlar platform aracılığıyla kendi saatlik veya sabit ücretlerini belirliyor ve şu anda e-ticaretten dijital pazarlamaya ve web geliştirmeye kadar 85'in üzerinde farklı beceri seti sunuyor. Serbest çalışanlar öncelikle ABD ve Filipinler'de bulunmaktadır ve serbest çalışanların %20'si 25'ten fazla ülkeye dağılmıştır. İşletmeler ücretsiz olarak hesap oluşturabilir ve aylık ücret veya minimum tutar yoktur. İşletmeler, önceden incelenmiş serbest çalışanlar ağına hızlı erişim kazanır. İşletmeler ihtiyaç duydukları serbest çalışanlar için talepte bulunabilir ve 1 iş günü içinde önceden incelenmiş bir eşleşmeyle karşılaşabilirler. FreeeUp yazılımı, işletme sahiplerinin serbest çalışanlar için saat takibi ve faturalandırmayı işe almalarını ve yönetmelerini kolaylaştırır. Nadiren de olsa bir serbest çalışanın işi bırakması durumunda, FreeeUp onu hemen yenisiyle değiştirir ve tüm değiştirme masraflarını karşılar. Buna ek olarak FreeeUp, platformun kullanılmasına ve müşterilerin karşılaştığı sorunların çözümüne yardımcı olmak için günün her saatinde hazır bulunan olağanüstü bir müşteri hizmetleri ekibine sahiptir.
Notchup
notchup.com
Notchup (Eski adıyla CodeMonk.ai) sizi en iyi yeteneklerle buluşturmanın ötesine geçer. Ekip analitiğine, doğru zaman çizelgesi yönetimine ve yapay zekaya dayalı beceri boşluklarının belirlenmesine odaklanmamız, yalnızca yüksek performanslı ve işbirliğine dayalı ekipler oluşturmanızı değil aynı zamanda sürdürmenizi de sağlar. Ekip kurulumundan projenin tamamlanmasına kadar kusursuz bir deneyim sunarak teknoloji ekiplerini verimli bir şekilde optimize etmek isteyen şirketler için bizi ideal seçim haline getiriyoruz. Notchup'a özgü özellikler: Yapay Zeka ile Beceri Eksikliklerini Belirleyin: Yapay zeka odaklı araçlarımız, projelerinizdeki beceri açıklarını belirlemenize yardımcı olarak projenizin ihtiyaçlarına mükemmel şekilde uyan ekipler oluşturmanıza olanak tanır. Zaman Çizelgeleri Özelliği: Kapsamlı zaman çizelgeleri özelliğimizle ödemelerin doğru ve zamanında yapılmasını sağlayın. Yetenek çizelgelerini detaylı bir şekilde inceleyerek tutarsızlıkların önüne geçiyor ve gerekli düzeltmeleri uyguluyoruz. Benzersiz Ekip Analitiği Özelliği: DiSC Değerlendirmesi tarafından desteklenen gelişmiş ekip analitiği özelliğimiz, ekibin iletişim tarzlarını ve kişiliklerini analiz etmenize olanak tanır. Veri odaklı yaklaşımımızla ekibinizin sinerjisini ve üretkenliğini optimize edin. Özel çevik teknoloji ekiplerini tek bir yerden oluşturun, işe alın ve optimize edin.
Gigged AI
gigged.ai
Beceri temelli Yetenek Pazarı, teknik beceri eksikliğini şirket içi hareketlilik ve açık yetenek yoluyla çözüyor. Açık Yetenek Pazarımız (OTM), dijital projeniz için sonuca dayalı veya zaman ve maddi İş Bildirimi (SOW) oluşturmak için yapay zekayı kullanır ve sizi anında küresel yetenek havuzumuzdaki doğrulanmış serbest çalışanlarla eşleştirir. Dahili Yetenek Pazarımız (ITM), bir iş gücü içinde beceri analitiği sağlar ve bunları doğru projelerle eşleştirerek pahalı dışarıdan işe alma ihtiyacını azaltır ve çalışanların elde tutulmasını artırır. Ürünlerimiz, proje çalışmalarını ileriye taşırken maliyetleri ve personel sayısını düşük tutmaya yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır. Devam eden piyasa çalkantısı ve giderek daha esnek hale gelen yaklaşım göz önüne alındığında, araçlarımız müşterilerimizin kaynak sağlama konusunda daha esnek ve çevik bir yaklaşımla verimliliği artırmalarına olanak tanıyor.
WittyPen
wittypen.com
WittyPen, bireylerin, start-up'ların ve işletmelerin sektörlerindeki güvenilir yazarlardan içerik almasına yardımcı olan bir platformdur.
hackajob
hackajob.com
hackajob, ABD, İngiltere ve Hindistan'daki kurumsal kuruluşlara kaliteli yetenekleri daha etkili bir şekilde işe alma konusunda güç veren bir teknoloji yetenek pazarıdır. Şirketler, yüksek niyetli iş arayanlarla beceri ve tercihlere dayalı olarak eşleşirken, adaylar görüşme taleplerini kabul ederek veya reddederek iş tekliflerini özel olarak araştırıyor - %85'i 48 saat içinde yanıt veriyor. Önde gelen teknoloji işverenleri, hackajob ile zamandan tasarruf eden kaynak kullanımına yeniden yatırım yaparak, özel işveren markası, güçlü çeşitlilik ve pazar öngörüleri ile teknik işe alım stratejilerini geliştirmeye yöneliyor. hackajob beş temel modülden oluşur: Kaynak: Özel yetenek pazarımızda yüksek kaliteli teknoloji yeteneklerini hızlı ve geniş ölçekte kaynaklayın. İsteğe bağlı: Hızlı, esnek ve uyumlu sözleşmeli işe alım. Marka: Daha geniş bir teknoloji kitlesi nezdinde çekiciliğinizi artıracak taktiksel işveren markası içeriği. DE&I: DE&I hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak kapsamlı bir yerleşik çözüm. Analizler: Teknoloji işe alım stratejinizi şekillendirecek benzersiz pazar verileri ve analizler.
Twine
twine.net
Twine, şirketleri 190'dan fazla ülkede 500.000'den fazla serbest uzmana bağlar. Pek çok yetenekli insana esnek çalışma fırsatları sağlıyoruz. Twine dijital, yaratıcı ve yapay zeka – Yazılım geliştirme, grafik tasarım, animasyon, pazarlama, video ürünleri ve aradaki her şeyi kapsar.
YouTeam
youteam.io
Piyasa Dalgalarına Yanıt Verin: Mühendisleri Sorunsuz Bir Şekilde Tak ve Çıkar. Ekibinizi yeniden ayarlamak için iki hafta: YouTeam ile Avrupa ve Latin Amerika'dan 50.000'den fazla üst düzey yeteneğin benzersiz ağına erişerek zahmetsizce geliştirin veya kolaylaştırın.
Contra
contra.com
Contra, kullanıcılara bağımsız çalışma özgürlüğü ve fırsatı veren bir ağ platformudur. Serbest çalışanların ve diğer bağımsız profesyonellerin kendi şartlarına göre geçimlerini sağlamalarına olanak tanıyan iş portföylerini sergileyerek, özel bir topluluk ve yönlendirme ağı aracılığıyla insanlara esnek çalışma fırsatları sağlar.
Designhill
designhill.com
Designhill.com, işletme sahiplerinin yüksek kaliteli özel tasarımları uygun fiyatlarla bulmasına yardımcı olan çevrimiçi bir tasarım pazarıdır. Logo tasarımı, web tasarımı, sabit tasarımlar, ambalaj tasarımları (35'ten fazla tasarım kategorisi) gibi özel tasarım ihtiyaçları olan işletmeler, tasarım yarışmaları düzenleyebilir ve dünyanın her yerinden tasarımcıların sunduğu onlarca tasarım arasından seçim yapabilir. kitle kaynaklı özel tasarım pazarı ile tasarımcıların yaratıcı çalışmalarını öğrenmeleri ve sergilemeleri için yaratıcı bir platformun birleşimidir.
Popular Pays
popularpays.com
Popular Pays, her ölçekteki marka için hepsi bir arada etkileyici pazarlama ve görsel içerik oluşturma platformunuzdur. İşbirliğini kolay ve sezgisel hale getirmek için tasarlanan Popular Pays, birden fazla platform veya yaratıcı temas noktasıyla uğraşmadan içerik oluşturma çabalarınızı ölçeklendirmenize ve iş etkisini artıran pazarlama kampanyaları başlatmanıza olanak tanır. İçerik oluşturucu pazarımız, marka değerlerinize ve hedef kitlenize uygun etkileyicileri ve yaratıcıları kolayca bulmanızı ve bulmanızı sağlar. Popular Pays, Meta, TikTok, Amazon ve Pinterest'in resmi ortağıdır ve Kelloggs, Kraft, Delta ve Lyft gibi markalarla çalışır.
Contentoo
contentoo.com
En iyi %10'luk serbest içerik oluşturucularla, eşsiz teknoloji ve birinci sınıf operasyonel destekle birlikte üst düzey içerik oluşturun. Contentoo, içerik oluşturucuların ilk %10'unu (uluslararası) şirketlerin pazarlama departmanlarına bağlayan bir platform olarak 2017 yılında başladı. Bugün serbest çalışan topluluğumuzda, platformumuz aracılığıyla içerik pazarlamanızda size yardımcı olabilecek içerik pazarlama stratejistleri, SEO uzmanları, büyüme pazarlamacıları ve diğer serbest çalışanlar bulunmaktadır.
LaborX
laborx.com
LaborX, bireyleri iş fırsatlarıyla buluşturan ve kripto para birimiyle ödeme almalarını sağlayan küresel bir işe alım platformudur. Akıllı sözleşmeler, İtibar ve Anlaşmazlık çözüm sistemlerini destekleyerek her iki tarafın yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlar.
Wripple
wripple.com
Wripple, modern pazarlama iş gücü için isteğe bağlı bir yetenek platformudur ve serbest çalışan ilişkilerini tek bir yerden yönetmek için incelenmiş yetenek ve yazılımlardan oluşan özel bir pazar sunar. Platformun pazarı, daha fazla hız, verimlilik ve esneklik için markaları ve reklam ajanslarını yüksek vasıflı, isteğe bağlı yeteneklerle buluşturuyor. Müşteriler, stratejiden tasarıma, medya ve teknolojiye kadar 25'ten fazla proje türünde 45'ten fazla rolde bireysel serbest çalışanlar ve hazır ekipler bulabilir ve kiralayabilir. Wripple, 2018 yılında dijital güç merkezi Razorfish'in yöneticileri tarafından kuruldu. Geleneksel ajansların ve dijital firmaların emektarları olan kurucu ortaklar, teknolojideki bir kesintinin dijital hizmetleri sonsuza kadar ve daha iyiye doğru değiştirebileceğini fark ettiler. Wripple sayesinde müşteriler seçkin ajans yeteneklerine hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde sahip oluyor. Yetenek, açık ve esnek bir ortamda daha iyi iş çıkarır.
Vicoland
vicoland.com
Vicoland, SAP Fieldglass müşterilerinin yeni bir tedarikçi türü aracılığıyla profesyonel hizmet SOW projelerinin maliyetini, kalitesini ve hızını artırmasına olanak tanır: Sanal Şirketler - diğer adıyla "Vicos". Vico'lar, gerçek şirketler gibi hareket eden, ancak en iyi uzmanların görevlendirilmesi için %0 genel gider ve %100 esnekliğe sahip serbest çalışan ekiplerdir. Bu çözüm, SAP'nin startup inovasyonlarına yatırım yapan ve hızlandıran stratejik iş birimi SAP.iO tarafından geliştirildi ve/veya finanse edildi.
QwidPro
qwidpro.com
Esnek Yeteneğe Erişin ve Uzaktan Ekipler Oluşturun QwidPro, işletmenizin anında yetenekleri işe almasına ve kısa vadeli veya kritik projeleriniz için uzak ekipler oluşturmasına olanak tanıyan esnek bir yetenek pazarıdır, böylece iş gücünüzü gerektiği gibi ölçeklendirebilir veya azaltabilirsiniz. 7/24 Yetenek Erişimi: İstediğiniz zaman 3000'den fazla yetenekli profesyonele erişin. Çeşitli Yetenekler: web geliştiricileri, yaratıcılar, pazarlamacılar veya finans uzmanları Hızlı ve Uygun Maliyetli Yetenek: Yetenekleri hızla ve uygun maliyetle bulun. Güvenli Ödemeler: Finansal işlemlerinizi koruyun. Anında Uzman Eşleştirmeleri: Dakikalar içinde uzmanları bulun. Rakipsiz Yetenek Değeri: Üst düzey, uygun maliyetli yeteneklere erişin. Genel Giderleri Azaltın: Operasyonel maliyetleri azaltın. Zahmetsiz İş İlanı: Kolayca iş ilanları gönderin. Özelleştirme: Özel proje gereksinimlerinize göre uyarlanmış ekipler oluşturun. İhtiyacınız olan yeteneği, ihtiyacınız olduğunda edinin!
OpenTrain
opentrain.ai
Yapay Zeka Veri Etiketleme Pazarı: 110'dan fazla ülkede ve herhangi bir alan uzmanlığında denetlenmiş Yapay Zeka Eğitmenlerini/veri etiketleyicilerini bulun, işe alın ve güvenli bir şekilde ödeme yapın. OpenTrain AI -Global Ağın Temel Özellikleri: Çok sayıda alan, dil ve veri açıklaması disiplininde çeşitli uzmanlıklara sahip, 110'dan fazla ülkeden AI Eğitmenleri ve veri etiketleyicilerinden oluşan 1 numaralı açık ağına erişin. -Kapsamlı Yetenek Çözümleri: Her türlü proje ölçeğine veya karmaşıklığına uygun olanı bulmak için hem Serbest Yapay Zeka Eğitmenlerine hem de Dış Kaynaklı Veri Etiketleme Sağlayıcılarına kaynak sağlayın. -Güvenli Küresel Ödemeler: AI Eğitmenlerinize dünya çapında ödeme yapmak için emanet kilometre taşı ödeme sistemimizi kullanın. Müşteriler, proje aşamaları başarıyla tamamlanıp onaylanana kadar fonlar güvenli bir şekilde emanette tutularak tüm önemli kredi kartlarıyla ödeme yapabilir. -Verimli Ödeme Sistemi: Sistemimiz 110'dan fazla ülkede otomatik ödemeleri destekleyerek herhangi bir yapay zeka eğitimi gereksinimi için çeşitli ve küresel yeteneklerin tek bir platformdan işe alınmasını kolaylaştırır. OpenTrain AI: Yapay Zeka Geliştiricileri ve Yapay Zeka Eğitmenlerinin Geleceği İnşa Etmek İçin Bağlantı Kurduğu Yer
OpenTalent
opentalent.co
Geleneksel yetenek havuzu çözümlerinin sınırlamalarından bıktınız mı? OpenTalent, gelecek roller için potansiyel aday havuzunu yakalamak ve sürdürmek için yenilikçi, kullanımı kolay bir yol sunuyor.
Flexiple
flexiple.com
Flexiple, saatlik ücretleri 30 ila 100 ABD Doları arasında değişen, en iyi %1'lik serbest geliştirici ve tasarımcılardan oluşan bir ağdır
Zoopup
zoopup.com
Hakkımızda Zoop Plaza'ya Advent – becerilerin önemli olduğu yer ZoopUp, kişinin bir mağazaya girip hizmetlerinin fiyatını belirterek projelere teklif verdiği sanal bir plazadır. Serbest çalışanlar, ürünlerini veya hizmetlerini, müşterilerin ziyaret edebileceği, göz atabileceği ve satın alabileceği, kendileri tarafından teklif edilen bir fiyatla satmak için kendi mağazalarını açar. Daha sonra herkesin katılabileceği yarışmaların düzenlendiği bir atari salonu var ve müşteri en iyi projeyi seçip ödülü ona veriyor. Serbest piyasaya ve ticarete saygı duyan gelişen herhangi bir pazar gibi, ZoopUp plaza da ticaret yapma becerisine sahip tüm mesleklerden tüccarları ve tüccarın sunabileceği özel ürünler (yani beceriler) arayan müşterileri memnuniyetle karşılamaktadır. ZoopUp, piyasada serbest istihdam için şeffaflık ve istikrar üzerine kurulu bir pazar yapısı oluşturmaya yönelik artan ihtiyaca yanıt olarak kuruldu. Platformun amacı, yetenekleri anlamlı ve kazançlı fırsatlarla buluşturacak fırsatlar yaratmaktır. Müşterilere ve serbest çalışanlara esnek ekonominin bağımsız katılım modelinde gezinmelerine yardımcı olmak için istikrar, çeşitlilik ve fırsatlar sunuyoruz. ZoopUp plazasında serbest çalışanların resmi rehberlik arayanlara beceri kursları sunabileceği yollar var. Tüm sistem, herkes için yaşanabilir beklentileri artıracak sonsuz ilişkiler ve taahhütler dizisi tarafından yönetilmektedir. Siz büyüyoruz, biz de sizinle birlikte büyüyoruz Serbest çalışma piyasası, büyük MNC'lerin, Start-up'ların ve KOBİ'lerin piyasadaki en iyi yeteneklerle çalışması ve birinci sınıf ürün ve hizmet deneyimi yaratması için çok sayıda fırsat yarattı. İster uzun vadeli bir geliştirme projesi, ister kısa vadeli bir görev, ister tek seferlik hızlı bir tasarım gereksinimi olsun, yetenekleri ve müşterilerimizi, kendi vizyonlarına uygun bir birliktelik üzerinde işbirliği yapmaları için bir araya getiriyoruz. ZoopUp platformu, yarışmalara katılarak, portföylere göz atarak kendi ekibinizi oluşturarak ve proje için doğru insan karışımını bularak, eğitim programları yayınlayarak ve onlara abone olarak veya sadece satış yaparak ve onlara abone olarak işbirliğini teşvik etmek için tasarlanmıştır. iş satın almak. Tamamen yetenek ve ihtiyaçlara göre belirlenen katılım kurallarını yeniden yazmak için coğrafyaların, sektörlerin, uzmanlığın ve deneyimin yarattığı sınırları aşıyoruz. ZoopUp, beceri geliştirme için yeni iş fırsatları ve yollar bulmak amacıyla sürekli olarak keşfedilebilecek güçlü bir katılım platformudur. ZoopUp iş gücünüz İster tek bir projeniz, ister sınırlı süreli bir katılımınız olsun, ister yeni pazarlara açılmadan önce uzman danışmanlığına ihtiyacınız olsun, ister geçici personel çözümlerine ihtiyacınız olsun, bağımsız yetenekler için ZoopUp rezervuarını keşfedebilir ve gereksinimlerinizi hızlı ve sorunsuz bir şekilde karşılayabilirsiniz. Önceden tasarlanmış katılım modellerimiz, idari engeli aşmanızı ve iş prestosuna başlamanızı sağlamak için işe alım sürecini hızlandırır. Dinamik katılımlara doğru Dinamik katılımları neler teşvik eder? Beceri setlerinin endüstriler ve girişimler genelinde dinamik uygulaması Ne kadar çeşitli olursa olsun kişinin sahip olduğu her beceriyi kullanmak Yeni beceri geliştirme fırsatlarını keşfetmek Beceri paylaşımı Karşılıklı fayda için ittifaklar kurmak En son gelişmeleri takip etmek ZoopUp, kişinin dinamik etkileşimleri deneyimleyebileceği bir platformdur ve mükemmellik için sınırsız fırsatlardan yararlanın.
Worksible
worksible.com
Geleneksel çalışma ve eğitim şeklini değiştirmek isteyen bir girişim. Hem kişisel hem de profesyonel olarak büyümek için gerekli tüm araçlara erişim. Worksible'a kaydolun ve hizmetlerinizi serbest çalışan olarak yükleyin, böylece müşteriler veya şirketler sizi bulabilir ve işe alabilir. Ayrıca onlardan bir şeyler öğrenmek, birlikte projeler yürütmek vb. için diğer kullanıcılarla ağ kurabilir ve onlarla bağlantı kurabilirsiniz. Firmalar, freelancerların başvurması ve teklif göndermesi gereken projelerini yayınlayabilecek.
SolveCube
solvecube.com
Dünya çapında 14'ten fazla alanda yarı zamanlı, kısa vadeli veya kalıcı roller için şirketlerin alan uzmanlarını bulmak için tasarlanmış son teknoloji ürünü yapay zeka yetenek pazarı.
Rozgaar India
rozgaarindia.com
Rozgaarindia.com insanların çalışma biçiminde devrim yaratıyor. İşbirliği yapmak ve işlerin güvenli ve güvenli bir çevrimiçi ortamda yapılmasını sağlamak için dünyayı yetenekli, doğrulanmış serbest çalışanlarla her zamankinden daha hızlı bir şekilde buluşturuyoruz. Misyonumuz, profesyonel ihtiyaçlarınızı karşılayan bir gün, ay veya bir yıl boyunca en uyumlu serbest çalışanları sağlayarak serbest çalışanları ve uzaktan işe alımları basitleştirmektir. Kullanımı kolay platformumuz, bilanço dışı yetenekli çalışanları tek tıklamayla güvenle ve güvenle yönetmenize olanak tanır, böylece zamandan tasarruf edebilir ve başarınıza odaklanabilirsiniz. Profesyonel serbest çalışanları en üst düzey serbest çalışma gereksinimleriyle eşleştirerek serbest çalışmanın uzaktan çalışmasını her zamankinden daha verimli hale getiriyoruz. Amacımız, işverenleri kendileriyle bir gün, bir ay veya bir yıl gibi kısa bir süre boyunca çalışabilecek en iyi serbest çalışanlarla buluşturarak uzaktan çalışanların işe alınması sürecini kolaylaştırmaktır. Kullanıcı dostu platformumuz, müşterilerimizin bilanço dışı yetenekli bireyleri tek tuşla güvenle ve güvenle yönetmesine olanak tanıyarak onlara zaman kazandırıyor ve başarılarına konsantre olmalarını sağlıyor. Ayrıca girişimcilik bir yaşam biçimidir; zamana bakmadan çalışmalısın. Risk alma yeteneği ve isteğidir ve bu kimsenin doğal bir özelliği olmadığı için kendime güvenmeyi öğrenmem ve bunun için çabalamam gerekiyordu.
Feedcoyote
feedcoyote.com
Feedcoyote, serbest çalışanları ekipler oluşturmak, karmaşık projeler üzerinde işbirliği yapmak, alt sözleşmeler yapmak, kaynakları paylaşmak ve yerleşik proje yönetimi araçlarıyla her şeyi tek bir yerden yönetirken birlikte daha fazla para kazanmak için birbirine bağlayan, yapay zeka destekli bir Profesyonel İşbirliği Ağıdır. Yerleşik proje yönetimi araçlarıyla birleştirilmiş küratörlü serbest çalışma ağımız, ekonomik izolasyonla mücadele eder ve kullanıcılarımız için üretkenliği ve kazanç potansiyelini artırır. Dünya çapındaki 1,5 milyar serbest çalışanı, işlerini birlikte geliştirmeleri ve büyütmeleri için destekleme misyonundayız. Üretkenlik araçlarını merkezileştirerek ve topluluğun gücüyle kusursuz işbirliğine olanak sağlayarak serbest çalışmayı yeniden şekillendiriyoruz.
Fastwork
fastwork.id
İşinize veya işinize yardımcı olacak profesyonel serbest çalışanlar edinin veya Endonezya'daki serbest çalışma sitelerinde çevrimiçi işler arayın!
Cavalry
cavalryfreelancing.com
Cavalry, şirketlerin ve serbest çalışanların birbirini bulma ve birlikte çalışma şeklini kolaylaştırmak için Pazar Yeri ve Serbest Çalışan Yönetim Sistemini (FMS) birleştirir.
Alura Market
alura.io
Etsy Satıcıları için 1 numaralı serbest hizmet pazarı. Etsy işletmelerini, Etsy satıcılarının başarılı olmasına yardımcı olacak hizmetler sunan, denetlenmiş serbest çalışanlarla buluşturuyoruz.
Toogit
toogit.com
Toogit.com, serbest çalışanların ve işverenlerin işbirliği yapması ve akıllıca çalışması için çevrimiçi bir platformdur.
Simbiosis
simbiosis.team
Simbiosis, Latin Amerika'daki kıyıya yakın geliştiricileri işe almak, telafi etmek ve yönetmek için kullanılan bir teknoloji işe alım çözümüdür. Şirketler, tam zamanlı bir model altında çalışan, akıcı İngilizce konuşan 5000'den fazla uzaktan geliştiriciden oluşan ağımızdan uzman yetenekler bulabilir. Müşterilerimiz genellikle işe alım sürelerini ve masraflarını %60'tan fazla azaltırken, ekiplerini kültürel uyum, uyumlu ABD saat dilimi ve özel teknolojilerdeki uzmanlıkla genişletiyor.
Perfectlancer
perfectlancer.com
Perfectlancer, işletmelerin Yazarlar, Tasarımcılar, Geliştiriciler, Pazarlamacılar ve çok daha fazlası gibi profesyonel serbest çalışanları işe alabileceği ve Milleri Öne Çıkarabileceği bir serbest çalışma platformudur. Bu, %0 işlem ücreti, herhangi bir hizmet ücreti veya başka gizli ücretler almayan yeni bir serbest çalışma web sitesidir. Ayrıca cazip bir nakit geri ödeme sistemi var. Müşteriler platformda harcadıkları tutarın %2'sini geri kazanacaklar. Diğer rakip platformlarla karşılaştırıldığında serbest çalışanlar için de birçok avantaj var. Perfectlancer, serbest çalışanlarına ayda 20 ücretsiz teklif sunuyor. Bu, yeni serbest çalışanlara yönelik 50 hoş geldin teklifine ek olarak verilmektedir. Ayrıca komisyon yalnızca %14'tür ve bu, büyük rakip platformlardan önemli ölçüde daha düşüktür.
Cinode
cinode.com
Kim bilir ne var, kim müsait, ne satabilirim? Şu anda eksik olduğunuz satış, teslimat ve becerilere ilişkin önemli bilgileri sağlıyoruz. Cinode, danışmanlığınızın büyümesini hızlandıracak hepsi bir arada platformdur. İskandinav ülkelerinde en iyi tercih olmamızın bir nedeni var.
Malt
malt.com
Malt, Avrupa'daki serbest çalışanlar için yenilikçi bir pazar yeridir. Malt ülke bazlıdır. Tamamen mevcut durumdayız: - BE: www.malt.be België (Hollanda) - BE: fr.malt.be Belgique (français) - DE: www.malt.de Deutschland (Deutsch) - DE: en.malt.de Almanya (İngilizce) - ES: www.malt.es España (español) - FR: www.malt.fr Fransa (français) - FR: en.malt.fr Fransa (İngilizce) - NL: www.malt.nl Nederland (Nederlands)
Upwork
upwork.com
Upwork (eski adıyla Elance-oDesk), işletmelerin ve bireylerin iş yapmak için bağlantı kurduğu bir ABD-Amerikan serbest çalışma platformudur. 2015 yılında Elance-oDesk birleşmesi, Upwork olarak yeniden markalandı ve şirketin tam adı artık Upwork Global Inc. oldu. Upwork'ün merkezi şu anda Santa Clara ve San Francisco, Kaliforniya'da bulunuyor, ancak dünya çapındaki müşterilere hizmet veriyor. Upwork'ün on iki milyondan fazla kayıtlı serbest çalışanı ve beş milyon kayıtlı müşterisi var. Her yıl 1 milyar doların üzerinde değere sahip üç milyon iş ilan ediliyor ve bu da Upwork'ü dünyadaki en büyük serbest çalışan pazarı haline getiriyor.
Turing
turing.com
Turing, karmaşık verileri yöneten kuruluşlar için üretken yapay zeka ürünleri ve çözümleri oluşturur ve dağıtır. Küresel ticari kuruluşların güvendiği insan zekası iş zorluklarını çözüyor ve üretkenliği artırıyoruz.
Toptal
toptal.com
Toptal, işletmeleri profesyonel ağlarındaki üst düzey kodsuz ve düşük kodlu geliştiricilerle buluşturmak için tasarlanmış bir platformdur. Bağlantının yalnızca 48 saat içinde yapılabilmesi, Minimum Uygulanabilir Ürünün (MVP) birkaç hafta içinde doğrulanıp piyasaya sürülmesine olanak sağlar. Geliştiricilerin uzmanca denetlenmesi onları kritik görev projeleri için güvenilir bir seçim haline getiriyor. İşletmeler, katılımdan önce risksiz bir deneme yürütebilir ve yalnızca memnuniyet üzerine ödeme yapabilir. Toptal, kişiye özel uygulamalar geliştirme, otomasyon iş akışları oluşturma, üçüncü taraf API'leri entegre etme ve veritabanı performansını optimize etme yeteneğine sahip geniş bir rol yelpazesindeki profesyonelleri barındırır. Ayrıca Adalo, AirDev Canvas, Airtable, Appgyver, Appian, AppSheet, Backendless, Bubble, FlutterFlow, Glide ve daha fazlası dahil olmak üzere çok sayıda platformda uzmanlık sunuyorlar. Platform, ekibinizi belirli proje ihtiyaçlarına uyacak şekilde özelleştirme seçeneği sunar.
talent.io
talent.io
yetenek.io, teknoloji yeteneklerinin sevdikleri işi bulmasının ve şirketlerin harika teknoloji ekipleri oluşturmasının en basit yoludur. Seçici platformumuz, Avrupa'da 100.000 nitelikli teknoloji profesyonelinden ve 7.000 şirketten oluşan bir topluluğa ev sahipliği yapıyor. Yerinde ve uzaktan hem kalıcı hem de serbest işleri destekliyoruz ve şimdiden 6.000'den fazla adayın hak ettikleri işi bulmasına yardımcı olduk.
Skyword360
skyword.com
Skyword360 platformu, içeriği tüm pazarlama faaliyetlerinin merkezine yerleştirir. Skyword360, tüm kanallar arası planlamanın, içerik oluşturmanın ve etkinleştirmenin bir kuruluşun genel içerik stratejisi ve pazarlama hedefleriyle uyumlu olmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Bu içerik odaklı yaklaşımla pazarlama liderleri, markalarını farklılaştıran ve ölçülebilir sonuçlar sağlayan benzersiz ve uyumlu müşteri deneyimleri yaratma yetkisine sahip oluyor. Skyword360, içerik operasyonlarının tüm temel unsurları için araçlar sağlar: strateji, planlama, oluşturma, toplama, etkinleştirme, kişiselleştirme ve optimizasyon. 46'dan fazla ülkeden gelen uluslararası serbest çalışan topluluğu ve platformu 14 dile çevirme yeteneği sayesinde içerik operasyonları geniş ölçekte sorunsuz bir şekilde yürütülebilir.
PeoplePerHour
peopleperhour.com
PeoplePerHour'da istediğiniz işi halledin. Profesyonel serbest çalışanları bulmak ve birkaç dakika içinde serbest çalışan işler bulmak için ücretsiz bir iş ilanı verin! PeoplePerHour, dünyanın her yerindeki küçük işletmeleri, yeni kurulan girişimleri, girişimcileri, şirketleri, işletmeleri, KOBİ'leri ve serbest çalışanları, hizmet alıp sattıkları güvenilir bir ortamda birbirine bağlayan bir pazar yeridir.
Pangea.app
about.pangea.app
Birinin uygun olup olmadığını anlamanın en iyi yolu, onu tam zamanlı olarak işe almadan önce onunla bir proje üzerinde çalışmaktır. Pangea'da, işe alım sözleşmesini kolay ve sorunsuz hale getiriyoruz; tam zamanlı birini işe alırsanız herhangi bir fiyat farkı veya dönüştürme ücreti olmadan. Rol, sektör deneyimi ve geçmiş projelere göre seçilmiş yeteneklerimize göz atın. Yeteneklerimiz tasarım, büyüme, operasyonlar, ürün ve mühendislik alanlarında ortalama 2-5 yıldan fazla deneyime sahiptir ve esas olarak ABD'de bulunmaktadır.
notch
notch.financial
Notch, daha hızlı ödeme almanıza, nakit akışını iyileştirmenize ve operasyonel verimliliği artırmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış bir alacak hesapları otomasyon yazılımıdır. Notch ile şunları yapabilirsiniz: 1) Tüm AR görevlerinizi (faturalar, ödemeler ve mutabakat) tek bir platformda yönetin. 2) Tekrarlanan AR görevlerini otomatikleştirerek, zamandan tasarruf ederek ve hataları azaltarak manuel çalışmayı ortadan kaldırın. 3) Ekibinizin yüksek değerli görevlere odaklanabilmesi için operasyonları minimum müdahaleyle sorunsuz tutun. 4) Ek personel ihtiyacını ortadan kaldırarak esnek, sezonluk fiyatlandırmayla maliyetleri azaltın. 5) Ödeme durumlarına ve ödenmemiş hesaplara ilişkin gerçek zamanlı görünürlük elde edin. Notch platformu, ödeme tahsilatı, işleme ve mutabakat, fatura yönetimi, müşteri ödeme portalı ve OCR fatura tarama dahil olmak üzere tüm AR sürecini kolaylaştırmak için özel olarak tasarlanmış bir ürün paketi sunar; bu da işletmelerin alacak hesaplarını yönetme şeklini basitleştirerek odaklanabilmelerini sağlar. Büyüme ve verimlilik üzerine. Notch'un 3 kata kadar daha hızlı ödeme almanıza nasıl yardımcı olabileceği hakkında daha fazla bilgi edinin.
WorkGenius
workgenius.com
Olağanüstü yetenekleri hızlı ve verimli bir şekilde bulun ve işe alın. WorkGenius, piyasada öncü, uçtan uca serbest çalışan işe alma ve yönetim çözümü sunar. Daha az ödeme ve uyumluluk sorunlarıyla, sektör lideri oranlarda, incelenmiş yeteneklere daha hızlı erişim için personel alımına yenilikçi, teknoloji tabanlı bir yaklaşım sunuyoruz.
Laksie
laskie.com
Yüksek kaliteli eşleşmeleri daha hızlı ve daha verimli bir şekilde elde eden binlerce şirkete ve iş arayanlara katılın. Yetenek için: Harika şirketlerin size başvurmasını sağlayın. Laskie'nin ücretsiz araçları, iş aramanızı daha hızlı, daha verimli ve daha az stresli hale getirmek için tasarlanmıştır. Şirketler için: Yüksek kaliteli adayları daha hızlı bulun. Sadece bir özgeçmişten daha fazla veriyle binlerce adaya anında erişin. Başlamak birkaç dakika sürer. Laskie.com'da bugün kaydolun!
Freelancer
freelancer.com
En iyi serbest çalışanları, web geliştiricilerini ve tasarımcılarını uygun fiyata bulun ve işe alın. 50m2'lik dünyanın en büyük pazarı. Saniyeler içinde teklif alın. İşinizi şimdi çevrimiçi olarak yayınlayın.
Dribbble
dribbble.com
Dribbble, tasarımcıların ilham, geri bildirim, topluluk ve iş fırsatları elde ettiği yerdir ve dünya çapındaki tasarımcıları keşfedip onlarla bağlantı kurmak için en iyi kaynağınızdır.
Crowdspring
crowdspring.com
Logo tasarımı, web sitesi tasarımı, ürün tasarımı ve işletmenizin adlandırılması da dahil olmak üzere grafik tasarım konusunda dünyanın en güvenilir pazarı. %100 para iade garantisi!
Contently
contently.com
Contently, markaların harika hikayeler anlatmasına yardımcı olur. Güçlü kurumsal içerik pazarlama platformumuz, veriye dayalı strateji hizmetlerimiz ve birinci sınıf serbest çalışma ağımız, dünyanın en iyi markalarına, hedef kitlelerini memnun eden ve sonuçlara yön veren içerik oluşturmak için ihtiyaç duydukları her şeyi sağlar. Ortalama olarak, müşterilerimizin Contently ile oluşturduğu içerik, işletmeleri için her yıl 13 milyon doların üzerinde değere sahip oluyor; bu da yatırımlarının 6 katından fazla getiri sağlıyor. Harika içerik oluşturmak zordur ancak Contently bunu çok daha kolaylaştırır. Güçlü teknolojimiz size hangi hikayeleri yaratmanız gerektiğini söyler ve bu hikayeleri hayata geçirmek için sizi ödüllü yaratıcılardan oluşan bir ekiple buluşturur. Akıllı iş akışları ve yapay zeka destekli öneriler, ekibinizin zamandan ve emekten tasarruf etmesini sağlar ve birinci sınıf analiz paketimiz, hangi içeriğin en iyi performansı gösterdiğini ortaya çıkarır ve bundan sonra ne yapmanız gerektiği konusunda size yol gösterir. Hatta içeriğinizin markanız için ne kadar değerli olduğunu size söylüyoruz.
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust, dünyanın ilk ve tek uçtan uca yapay zeka işe alım platformu Braintrust AIR ile işe alımda devrim yaratıyor. İnsan içgörüleri ve özel verilerle eğitilen Braintrust AIR, işe alım süresini aylardan günlere indirir, sizi önceden incelenmiş nitelikli adaylarla anında eşleştirir ve ilk tur telefon ekranını sizin için yönetir. Aralarında Nestlé, Porsche, Atlassian, Goldman Sachs ve Nike'ın da bulunduğu yüzlerce Fortune 1000 kuruluşunun güvendiği Braintrust AIR, yetenek edinme profesyonellerini 100 kat daha etkili hale getiriyor ve şirketlerin işe alım maliyetlerinden yüzbinlerce dolar tasarruf etmesini sağlıyor.
Bark.com
bark.com
Bark.com yerel işletmeleri inceler ve işinizi hızlı bir şekilde halletmeniz için en iyi profesyonelleri bulmanıza yardımcı olur.
Arc
arc.dev
Arc, geliştiricilerin her yerden harika kariyerler oluşturmalarına yardımcı olan uzaktan kariyer platformudur. Binlerce en iyi uzaktan geliştirici işini çevrimiçi olarak tek bir yerde bulun!
YunoJuno
yunojuno.com
YunoJuno, bir işletmenin yüklenici bulmak, işe almak, yönetmek ve ödeme yapmak için ihtiyaç duyduğu tek platformdur. Serbest Çalışan Yönetim Sistemini 100.000'den fazla endüstri onaylı yüklenicinin yer aldığı seçkin bir pazar yeri ile birleştiren YunoJuno, İK, İşe Alma Yöneticileri, Finans ve Hukuk ekiplerini tek bir yerde bir araya getirir. Platformumuz, yetenek kaynaklarından uyumluluk kontrollerine, belgelere, ödemelere ve içgörülere kadar dünyanın önde gelen şirketlerine maliyetleri azaltmada, işe alım sürelerini hızlandırmada ve 150'den fazla ülkede yanlış sınıflandırmaya karşı koruma sağlamada yardımcı olur. Platformu ücretsiz olarak keşfedin veya bugün bir demo rezervasyonu yaptırın - PepsiCo, Depop ve dünyanın önde gelen 12.000'den fazla şirketinin yüklenicilerle zahmetsizce çalışmak için YunoJuno'yu nasıl kullandığını görün.
Andela
andela.com
Yetenek topluluğumuz 60'tan fazla ülkede 77.000'den fazla yazılım ve 100'den fazla beceriyi içermektedir. Sizin için mühendis kaynakları buluyor, değerlendiriyor, eşleştiriyor ve işe alıyoruz.
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