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Dolandırıcılık Tespit Yazılımı
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Dolandırıcılık Tespit Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Çevrimiçi dolandırıcılık tespit yazılımı olarak da bilinen sahtekarlık tespit yazılımı, yasa dışı ve yüksek riskli çevrimiçi etkinlikleri tanımlamak ve önlemek için tasarlanmıştır. Bu araçlar, potansiyel sahte satın alımları, işlemleri veya erişim girişimlerini tespit etmek için kullanıcı davranışını sürekli izleyerek ve risk seviyelerini hesaplayarak çalışır. Özellikle işletmeler ve dijital bankacılık şirketlerindeki BT ve uyumluluk departmanları, kullanıcıları arasındaki dolandırıcılık riskini izlemek ve azaltmak için bu araçlara güveniyor. Dolandırıcılık tespit yazılımını benimseyen şirketler, hassas bilgileri korumayı, siber saldırıları önlemeyi ve sahtekarlık işlemlerine ve kimlik hırsızlığına karşı koruma sağlamayı amaçlıyor. Makine öğrenimi ve gerçek zamanlı davranış analitiğinden yararlanan bu araçlar, cihaz ve IP itibarı gibi faktörleri dikkate alarak riskleri gerçek zamanlı olarak sınıflandırabilir. E-ticaret dolandırıcılık koruma yazılımıyla bazı örtüşmeler olmasına rağmen, dolandırıcılık tespit çözümleri öncelikle dolandırıcılık faaliyetlerinin gerçek zamanlı izlenmesine, tespit edilmesine ve uyarılmasına odaklanırken, e-ticaret araçları daha çok düzenlemelerin uygulanması ve satın alma davranışlarının analiz edilmesiyle ilgilidir.

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GeoComply

GeoComply

geocomply.com

GeoComply, coğrafi konum sahtekarlığını tespit eden ve kullanıcı kimliğini doğrulayan bir güvenlik çözümüdür.

Castle

Castle

castle.io

Castle, kimlik ve dolandırıcılık risk yönetimi platformudur. Dolandırıcılığı tespit etme, araştırma ve raporlama yapar.

LexisNexis

LexisNexis

lexisnexis.com

LexisNexis, yasal araştırma ve belge yönetimi için AI destekli bir platformdur. Kullanıcılar, yasal bilgileri analiz eder ve belgeler oluşturur.

Onfido

Onfido

onfido.com

Onfido, işletmelerin kimlik doğrulama süreçlerini otomatikleştirmesine yardımcı olan AI destekli bir platformdur. Biyometrik doğrulama ve belge analizi sunar.

Fingerprint

Fingerprint

fingerprint.com

Fingerprint, web ve mobil uygulamalar için cihaz zekası sunan bir platformdur. Dolandırıcılık tespiti için geliştiricilere doğru ve hızlı çözümler sağlar.

Authorize.net

Authorize.net

authorize.net

Authorize.net, küçük işletmelerin çevrimiçi, yüz yüze ve mobil cihazlar aracılığıyla kredi kartı ve eCheck ödemelerini kabul etmelerini sağlar.

Pipl

Pipl

pipl.com

Pipl, çeşitli veri kaynaklarından detaylı aramalar yaparak kullanıcıların bilgileri bulmasına ve yönetmesine yardımcı olan bir araçtır.

Sumsub

Sumsub

sumsub.com

Sumsub, kimlik doğrulama, AML, KYB ve dolandırıcılık önleme çözümleri sunan bir doğrulama platformudur.

Proofpoint

Proofpoint

proofpoint.com

Proofpoint, e-posta güvenliği, veri kaybı önleme ve uyumluluk çözümleri sunan bir siber güvenlik platformudur.

hCaptcha

hCaptcha

hcaptcha.com

hCaptcha, web sitelerini botlardan koruyan ve kullanıcı gizliliğini gözeten bir güvenlik aracıdır. Farklı platformlar için uyumlu testler sunar.

iDenfy

iDenfy

idenfy.com

iDenfy, kimlik doğrulama, dolandırıcılık önleme ve uyumluluk sağlayan bir platformdur. Yüz tanıma ve belge tarama teknolojileri ile güvenli kullanıcı doğrulaması sunar.

IPQS

IPQS

ipqualityscore.com

IPQS, sahtekarlığı önlemek için gerçek zamanlı API araçları sunan bir güvenlik çözümüdür.

Stytch

Stytch

stytch.com

Stytch, geliştiriciler için kimlik doğrulama hizmetleri sunan bir platformdur. Şifresiz giriş, çok faktörlü kimlik doğrulama ve SDK'lar ile entegrasyonu kolaylaştırır.

Authsignal

Authsignal

authsignal.com

Authsignal, müşteri kimlik doğrulaması ve sahtekarlık önleme çözümleri sunan bir platformdur. Parolasız ve çok faktörlü kimlik doğrulamayı destekler.

CHEQ

CHEQ

cheq.ai

CHEQ, zararlı internet trafiğini tespit edip engelleyerek pazarlama döngünüzü temizler ve verilerinizi korur.

Bolt Merchant

Bolt Merchant

bolt.com

Bolt Merchant uygulaması, ödeme işlemlerini kolaylaştırarak işletmelerin hem çevrimiçi hem de mağaza içi satışlarını yönetmesine olanak tanır.

Imperva

Imperva

imperva.com

Imperva, web uygulamalarını ve verileri korumak için DDoS koruma, API güvenliği, veri güvenliği ve gelişmiş bot koruması gibi çözümler sunar.

Ocrolus

Ocrolus

ocrolus.com

Ocrolus, belge otomasyonu sağlayarak finansal karar alma süreçlerini hızlandıran ve doğrulaştıran bir yapay zeka platformudur.

Recorded Future

Recorded Future

recordedfuture.com

Kaydedilen Future, tehdit istihbaratı sağlayan bir platformdur. Kuruluşların güvenlik duruşunu güçlendirmek için gerçek zamanlı veri analiz eder.

Socure

Socure

socure.com

Socure, dijital kimlik doğrulaması ve dolandırıcılık önleme için AI ve makine öğrenimi kullanan bir platformdur; müşteri etkileşimleri boyunca güven sağlar.

Prove

Prove

prove.com

Prove, işletmelerin müşterilerine kimliklerini telefonla kanıtlamasını sağlayan modern bir uygulamadır. Kimlik doğrulama ve veri yönetimi çözümleri sunar.

Trustpair

Trustpair

trustpair.com

Trustpair, büyük şirketler için ödeme dolandırıcılığını önleme platformudur. Finans ekiplerinin P2P süreçlerini otomasyonla güvence altına alır.

Forter

Forter

forter.com

Forter, dijital ticarette sahtekarlığı önlemek için gerçek zamanlı analiz ve makine öğrenimi kullanan bir platformdur.

SEON

SEON

seon.io

Seon, işletmelere dolandırıcılık ve kara para aklama risklerini gerçek zamanlı olarak tespit ve önleme konusunda yardımcı olan bir platformdur.

Sift

Sift

sift.com

Sift, dijital güvenirlik sağlayan AI destekli bir sahtekarlık platformudur. 700'den fazla müşteriye, güvenli ve sorunsuz tüketici deneyimleri sunar.

DataDome

DataDome

datadome.co

Datadome, web sitelerini ve uygulamaları botlar, ödenti dolandırıcılığı ve DDoS saldırıları gibi kötü amaçlı trafiklerden koruyan bir siber güvenlik çözümüdür.

Inscribe

Inscribe

inscribe.ai

Inscribe uygulaması, risk ekiplerine manuel işe alım ve değerlendirme süreçlerini otomatikleştirmelerine yardımcı olan yapay zeka çözümleri sunar.

Chargebacks911

Chargebacks911

chargebacks911.com

Chargebacks911 uygulaması, işletmelerin ters ibrazları yönetmelerine ve sahtekarlığı önlemelerine yardımcı olan bir çözüm sunmaktadır.

Fraud.net

Fraud.net

fraud.net

Fraud.net, dijital işletmelere sahtekarlık tespiti, müşteri kaydı yönetimi ve işlem izleme süreçlerini geliştiren bir platformdur.

NoFraud

NoFraud

nofraud.com

NoFraud, e-ticaret dolandırıcılığını önleyen, gerçek zamanlı işlem analizi yapan ve güvenli ödeme deneyimleri sunan bir uygulamadır.

Verosint

Verosint

verosint.com

Verosint, çevrimiçi işletmeler için sinyal tabanlı kimlik doğrulama yoluyla hesap dolandırıcılığını tespit ve önlemeye yönelik bir çözümdür.

Eftsure

Eftsure

eftsure.com

EFTSURE, işletmeler için ödeme doğrulama hizmeti sunar, sahtekarlığı önleyerek tedarikçi ödemelerini güvenli hale getirir.

CertifID

CertifID

certifid.com

CertifID, finansal işlemleri güvence altına alarak dolandırıcılığı önleyen bir dijital kimlik ve cihaz doğrulama çözümüdür.

Netacea

Netacea

netacea.com

Netacea, bot saldırılarını tespit ve engelleme amacıyla web siteleri, uygulamalar ve API'ler için gelişmiş koruma sağlayan bir çözümdür.

Oscilar

Oscilar

oscilar.com

Oscilar, çevrimiçi işlemlerde dolandırıcılık ve riskleri önlemek için yapay zeka ile çalışan bir risk değerlendirme platformudur.

Trustfull

Trustfull

trustfull.com

Trustfull, dijital izler üzerinden veri toplayarak gerçek zamanlı risk değerlendirmesi yapan bir platformdur. KYC, AML ve kimlik dolandırıcılığı tespiti alanında kullanılır.

FraudLabs Pro

FraudLabs Pro

fraudlabspro.com

FraudLabs Pro, e-ticaret işletmelerini hileli işlemlerden koruyarak siparişlerin risk analizini yapar ve meşru işlemleri hedefler.

Riskified

Riskified

riskified.com

Riskified, e-ticaret sahtekarlığını önlemek için makine öğrenimi kullanan bir platformdur. Gerçek zamanlı dolandırıcılık tespiti ve ters ibraz koruma sağlar.

Eye4Fraud

Eye4Fraud

eye4fraud.com

Eye4Fraud, çevrimiçi siparişleri ekranlar, doğrular ve güvence altına alır, dolandırıcılığa karşı koruma sağlar.

Kount

Kount

kount.com

Kount, işletmelere sahtekarlık tespiti sağlayan bir yazılımdır. Özelleştirilebilir kurallar ile hileli işlemleri önlemeye yönelik çözümler sunar.

Signifyd

Signifyd

signifyd.com

Signifyd, e-ticaret sahtekarlıklarını önleyen ve işlemlerin güvenliğini artıran bir yazılımdır. Tüccarların müşterilerin hareketlerini değerlendirmesine yardımcı olur.

ClearSale

ClearSale

br.clear.sale

ClearSale, e-ticaret işlemlerini korumak için sahtekarlığı tespit eden ve önleyen bir platformdur. Kullanıcı dostu panel ile tüccarların işlemlerini yönetmelerine yardımcı olur.

Ravelin

Ravelin

ravelin.com

Ravelin, çevrimiçi işletmeler için sahtekarlık önleme ve güvenli ödeme çözümleri sunan bir platformdur. İşlemleri gerçek zamanlı analiz ederek güvenliği artırır.

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