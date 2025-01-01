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Çevrimiçi dolandırıcılık tespit yazılımı olarak da bilinen sahtekarlık tespit yazılımı, yasa dışı ve yüksek riskli çevrimiçi etkinlikleri tanımlamak ve önlemek için tasarlanmıştır. Bu araçlar, potansiyel sahte satın alımları, işlemleri veya erişim girişimlerini tespit etmek için kullanıcı davranışını sürekli izleyerek ve risk seviyelerini hesaplayarak çalışır. Özellikle işletmeler ve dijital bankacılık şirketlerindeki BT ve uyumluluk departmanları, kullanıcıları arasındaki dolandırıcılık riskini izlemek ve azaltmak için bu araçlara güveniyor. Dolandırıcılık tespit yazılımını benimseyen şirketler, hassas bilgileri korumayı, siber saldırıları önlemeyi ve sahtekarlık işlemlerine ve kimlik hırsızlığına karşı koruma sağlamayı amaçlıyor. Makine öğrenimi ve gerçek zamanlı davranış analitiğinden yararlanan bu araçlar, cihaz ve IP itibarı gibi faktörleri dikkate alarak riskleri gerçek zamanlı olarak sınıflandırabilir. E-ticaret dolandırıcılık koruma yazılımıyla bazı örtüşmeler olmasına rağmen, dolandırıcılık tespit çözümleri öncelikle dolandırıcılık faaliyetlerinin gerçek zamanlı izlenmesine, tespit edilmesine ve uyarılmasına odaklanırken, e-ticaret araçları daha çok düzenlemelerin uygulanması ve satın alma davranışlarının analiz edilmesiyle ilgilidir.
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GeoComply
geocomply.com
GeoComply, coğrafi konum sahtekarlığını tespit eden ve kullanıcı kimliğini doğrulayan bir güvenlik çözümüdür.
Castle
castle.io
Castle, kimlik ve dolandırıcılık risk yönetimi platformudur. Dolandırıcılığı tespit etme, araştırma ve raporlama yapar.
LexisNexis
lexisnexis.com
LexisNexis, yasal araştırma ve belge yönetimi için AI destekli bir platformdur. Kullanıcılar, yasal bilgileri analiz eder ve belgeler oluşturur.
Onfido
onfido.com
Onfido, işletmelerin kimlik doğrulama süreçlerini otomatikleştirmesine yardımcı olan AI destekli bir platformdur. Biyometrik doğrulama ve belge analizi sunar.
Fingerprint
fingerprint.com
Fingerprint, web ve mobil uygulamalar için cihaz zekası sunan bir platformdur. Dolandırıcılık tespiti için geliştiricilere doğru ve hızlı çözümler sağlar.
Authorize.net
authorize.net
Authorize.net, küçük işletmelerin çevrimiçi, yüz yüze ve mobil cihazlar aracılığıyla kredi kartı ve eCheck ödemelerini kabul etmelerini sağlar.
Pipl
pipl.com
Pipl, çeşitli veri kaynaklarından detaylı aramalar yaparak kullanıcıların bilgileri bulmasına ve yönetmesine yardımcı olan bir araçtır.
Sumsub
sumsub.com
Sumsub, kimlik doğrulama, AML, KYB ve dolandırıcılık önleme çözümleri sunan bir doğrulama platformudur.
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, e-posta güvenliği, veri kaybı önleme ve uyumluluk çözümleri sunan bir siber güvenlik platformudur.
hCaptcha
hcaptcha.com
hCaptcha, web sitelerini botlardan koruyan ve kullanıcı gizliliğini gözeten bir güvenlik aracıdır. Farklı platformlar için uyumlu testler sunar.
iDenfy
idenfy.com
iDenfy, kimlik doğrulama, dolandırıcılık önleme ve uyumluluk sağlayan bir platformdur. Yüz tanıma ve belge tarama teknolojileri ile güvenli kullanıcı doğrulaması sunar.
IPQS
ipqualityscore.com
IPQS, sahtekarlığı önlemek için gerçek zamanlı API araçları sunan bir güvenlik çözümüdür.
CHEQ
cheq.ai
CHEQ, zararlı internet trafiğini tespit edip engelleyerek pazarlama döngünüzü temizler ve verilerinizi korur.
Authsignal
authsignal.com
Authsignal, müşteri kimlik doğrulaması ve sahtekarlık önleme çözümleri sunan bir platformdur. Parolasız ve çok faktörlü kimlik doğrulamayı destekler.
Stytch
stytch.com
Stytch, geliştiriciler için kimlik doğrulama hizmetleri sunan bir platformdur. Şifresiz giriş, çok faktörlü kimlik doğrulama ve SDK'lar ile entegrasyonu kolaylaştırır.
Imperva
imperva.com
Imperva, web uygulamalarını ve verileri korumak için DDoS koruma, API güvenliği, veri güvenliği ve gelişmiş bot koruması gibi çözümler sunar.
Bolt Merchant
bolt.com
Bolt Merchant uygulaması, ödeme işlemlerini kolaylaştırarak işletmelerin hem çevrimiçi hem de mağaza içi satışlarını yönetmesine olanak tanır.
Ocrolus
ocrolus.com
Ocrolus, belge otomasyonu sağlayarak finansal karar alma süreçlerini hızlandıran ve doğrulaştıran bir yapay zeka platformudur.
Recorded Future
recordedfuture.com
Kaydedilen Future, tehdit istihbaratı sağlayan bir platformdur. Kuruluşların güvenlik duruşunu güçlendirmek için gerçek zamanlı veri analiz eder.
Socure
socure.com
Socure, dijital kimlik doğrulaması ve dolandırıcılık önleme için AI ve makine öğrenimi kullanan bir platformdur; müşteri etkileşimleri boyunca güven sağlar.
Forter
forter.com
Forter, dijital ticarette sahtekarlığı önlemek için gerçek zamanlı analiz ve makine öğrenimi kullanan bir platformdur.
Prove
prove.com
Prove, işletmelerin müşterilerine kimliklerini telefonla kanıtlamasını sağlayan modern bir uygulamadır. Kimlik doğrulama ve veri yönetimi çözümleri sunar.
SEON
seon.io
Seon, işletmelere dolandırıcılık ve kara para aklama risklerini gerçek zamanlı olarak tespit ve önleme konusunda yardımcı olan bir platformdur.
Trustpair
trustpair.com
Trustpair, büyük şirketler için ödeme dolandırıcılığını önleme platformudur. Finans ekiplerinin P2P süreçlerini otomasyonla güvence altına alır.
Sift
sift.com
Sift, dijital güvenirlik sağlayan AI destekli bir sahtekarlık platformudur. 700'den fazla müşteriye, güvenli ve sorunsuz tüketici deneyimleri sunar.
DataDome
datadome.co
Datadome, web sitelerini ve uygulamaları botlar, ödenti dolandırıcılığı ve DDoS saldırıları gibi kötü amaçlı trafiklerden koruyan bir siber güvenlik çözümüdür.
Inscribe
inscribe.ai
Inscribe uygulaması, risk ekiplerine manuel işe alım ve değerlendirme süreçlerini otomatikleştirmelerine yardımcı olan yapay zeka çözümleri sunar.
Chargebacks911
chargebacks911.com
Chargebacks911 uygulaması, işletmelerin ters ibrazları yönetmelerine ve sahtekarlığı önlemelerine yardımcı olan bir çözüm sunmaktadır.
Fraud.net
fraud.net
Fraud.net, dijital işletmelere sahtekarlık tespiti, müşteri kaydı yönetimi ve işlem izleme süreçlerini geliştiren bir platformdur.
NoFraud
nofraud.com
NoFraud, e-ticaret dolandırıcılığını önleyen, gerçek zamanlı işlem analizi yapan ve güvenli ödeme deneyimleri sunan bir uygulamadır.
Verosint
verosint.com
Verosint, çevrimiçi işletmeler için sinyal tabanlı kimlik doğrulama yoluyla hesap dolandırıcılığını tespit ve önlemeye yönelik bir çözümdür.
Eftsure
eftsure.com
EFTSURE, işletmeler için ödeme doğrulama hizmeti sunar, sahtekarlığı önleyerek tedarikçi ödemelerini güvenli hale getirir.
CertifID
certifid.com
CertifID, finansal işlemleri güvence altına alarak dolandırıcılığı önleyen bir dijital kimlik ve cihaz doğrulama çözümüdür.
Netacea
netacea.com
Netacea, bot saldırılarını tespit ve engelleme amacıyla web siteleri, uygulamalar ve API'ler için gelişmiş koruma sağlayan bir çözümdür.
Oscilar
oscilar.com
Oscilar, çevrimiçi işlemlerde dolandırıcılık ve riskleri önlemek için yapay zeka ile çalışan bir risk değerlendirme platformudur.
Trustfull
trustfull.com
Trustfull, dijital izler üzerinden veri toplayarak gerçek zamanlı risk değerlendirmesi yapan bir platformdur. KYC, AML ve kimlik dolandırıcılığı tespiti alanında kullanılır.
FraudLabs Pro
fraudlabspro.com
FraudLabs Pro, e-ticaret işletmelerini hileli işlemlerden koruyarak siparişlerin risk analizini yapar ve meşru işlemleri hedefler.
Riskified
riskified.com
Riskified, e-ticaret sahtekarlığını önlemek için makine öğrenimi kullanan bir platformdur. Gerçek zamanlı dolandırıcılık tespiti ve ters ibraz koruma sağlar.
Eye4Fraud
eye4fraud.com
Eye4Fraud, çevrimiçi siparişleri ekranlar, doğrular ve güvence altına alır, dolandırıcılığa karşı koruma sağlar.
Kount
kount.com
Kount, işletmelere sahtekarlık tespiti sağlayan bir yazılımdır. Özelleştirilebilir kurallar ile hileli işlemleri önlemeye yönelik çözümler sunar.
Signifyd
signifyd.com
Signifyd, e-ticaret sahtekarlıklarını önleyen ve işlemlerin güvenliğini artıran bir yazılımdır. Tüccarların müşterilerin hareketlerini değerlendirmesine yardımcı olur.
ClearSale
br.clear.sale
ClearSale, e-ticaret işlemlerini korumak için sahtekarlığı tespit eden ve önleyen bir platformdur. Kullanıcı dostu panel ile tüccarların işlemlerini yönetmelerine yardımcı olur.
Ravelin
ravelin.com
Ravelin, çevrimiçi işletmeler için sahtekarlık önleme ve güvenli ödeme çözümleri sunan bir platformdur. İşlemleri gerçek zamanlı analiz ederek güvenliği artırır.
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