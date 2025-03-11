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Dolandırıcılık Tespit Yazılımı
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Dolandırıcılık Tespit Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Çevrimiçi dolandırıcılık tespit yazılımı olarak da bilinen sahtekarlık tespit yazılımı, yasa dışı ve yüksek riskli çevrimiçi etkinlikleri tanımlamak ve önlemek için tasarlanmıştır. Bu araçlar, potansiyel sahte satın alımları, işlemleri veya erişim girişimlerini tespit etmek için kullanıcı davranışını sürekli izleyerek ve risk seviyelerini hesaplayarak çalışır. Özellikle işletmeler ve dijital bankacılık şirketlerindeki BT ve uyumluluk departmanları, kullanıcıları arasındaki dolandırıcılık riskini izlemek ve azaltmak için bu araçlara güveniyor. Dolandırıcılık tespit yazılımını benimseyen şirketler, hassas bilgileri korumayı, siber saldırıları önlemeyi ve sahtekarlık işlemlerine ve kimlik hırsızlığına karşı koruma sağlamayı amaçlıyor. Makine öğrenimi ve gerçek zamanlı davranış analitiğinden yararlanan bu araçlar, cihaz ve IP itibarı gibi faktörleri dikkate alarak riskleri gerçek zamanlı olarak sınıflandırabilir. E-ticaret dolandırıcılık koruma yazılımıyla bazı örtüşmeler olmasına rağmen, dolandırıcılık tespit çözümleri öncelikle dolandırıcılık faaliyetlerinin gerçek zamanlı izlenmesine, tespit edilmesine ve uyarılmasına odaklanırken, e-ticaret araçları daha çok düzenlemelerin uygulanması ve satın alma davranışlarının analiz edilmesiyle ilgilidir.

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GeoComply

GeoComply

geocomply.com

GeoComply, coğrafi konum sahtekarlığını tespit eden ve kullanıcı kimliğini doğrulayan bir güvenlik çözümüdür.

Castle

Castle

castle.io

Castle, kimlik ve dolandırıcılık risk yönetimi platformudur. Dolandırıcılığı tespit etme, araştırma ve raporlama yapar.

LexisNexis

LexisNexis

lexisnexis.com

LexisNexis, yasal araştırma ve belge yönetimi için AI destekli bir platformdur. Kullanıcılar, yasal bilgileri analiz eder ve belgeler oluşturur.

Onfido

Onfido

onfido.com

Onfido, işletmelerin kimlik doğrulama süreçlerini otomatikleştirmesine yardımcı olan AI destekli bir platformdur. Biyometrik doğrulama ve belge analizi sunar.

Fingerprint

Fingerprint

fingerprint.com

Fingerprint, web ve mobil uygulamalar için cihaz zekası sunan bir platformdur. Dolandırıcılık tespiti için geliştiricilere doğru ve hızlı çözümler sağlar.

Authorize.net

Authorize.net

authorize.net

Authorize.net, küçük işletmelerin çevrimiçi, yüz yüze ve mobil cihazlar aracılığıyla kredi kartı ve eCheck ödemelerini kabul etmelerini sağlar.

Pipl

Pipl

pipl.com

Pipl, çeşitli veri kaynaklarından detaylı aramalar yaparak kullanıcıların bilgileri bulmasına ve yönetmesine yardımcı olan bir araçtır.

Sumsub

Sumsub

sumsub.com

Sumsub, kimlik doğrulama, AML, KYB ve dolandırıcılık önleme çözümleri sunan bir doğrulama platformudur.

Proofpoint

Proofpoint

proofpoint.com

Proofpoint, e-posta güvenliği, veri kaybı önleme ve uyumluluk çözümleri sunan bir siber güvenlik platformudur.

hCaptcha

hCaptcha

hcaptcha.com

hCaptcha, web sitelerini botlardan koruyan ve kullanıcı gizliliğini gözeten bir güvenlik aracıdır. Farklı platformlar için uyumlu testler sunar.

iDenfy

iDenfy

idenfy.com

iDenfy, kimlik doğrulama, dolandırıcılık önleme ve uyumluluk sağlayan bir platformdur. Yüz tanıma ve belge tarama teknolojileri ile güvenli kullanıcı doğrulaması sunar.

IPQS

IPQS

ipqualityscore.com

IPQS, sahtekarlığı önlemek için gerçek zamanlı API araçları sunan bir güvenlik çözümüdür.

CHEQ

CHEQ

cheq.ai

CHEQ, zararlı internet trafiğini tespit edip engelleyerek pazarlama döngünüzü temizler ve verilerinizi korur.

Authsignal

Authsignal

authsignal.com

Authsignal, müşteri kimlik doğrulaması ve sahtekarlık önleme çözümleri sunan bir platformdur. Parolasız ve çok faktörlü kimlik doğrulamayı destekler.

Stytch

Stytch

stytch.com

Stytch, geliştiriciler için kimlik doğrulama hizmetleri sunan bir platformdur. Şifresiz giriş, çok faktörlü kimlik doğrulama ve SDK'lar ile entegrasyonu kolaylaştırır.

Imperva

Imperva

imperva.com

Imperva, web uygulamalarını ve verileri korumak için DDoS koruma, API güvenliği, veri güvenliği ve gelişmiş bot koruması gibi çözümler sunar.

Bolt Merchant

Bolt Merchant

bolt.com

Bolt Merchant uygulaması, ödeme işlemlerini kolaylaştırarak işletmelerin hem çevrimiçi hem de mağaza içi satışlarını yönetmesine olanak tanır.

Ocrolus

Ocrolus

ocrolus.com

Ocrolus, belge otomasyonu sağlayarak finansal karar alma süreçlerini hızlandıran ve doğrulaştıran bir yapay zeka platformudur.

Recorded Future

Recorded Future

recordedfuture.com

Kaydedilen Future, tehdit istihbaratı sağlayan bir platformdur. Kuruluşların güvenlik duruşunu güçlendirmek için gerçek zamanlı veri analiz eder.

Socure

Socure

socure.com

Socure, dijital kimlik doğrulaması ve dolandırıcılık önleme için AI ve makine öğrenimi kullanan bir platformdur; müşteri etkileşimleri boyunca güven sağlar.

Forter

Forter

forter.com

Forter, dijital ticarette sahtekarlığı önlemek için gerçek zamanlı analiz ve makine öğrenimi kullanan bir platformdur.

Prove

Prove

prove.com

Prove, işletmelerin müşterilerine kimliklerini telefonla kanıtlamasını sağlayan modern bir uygulamadır. Kimlik doğrulama ve veri yönetimi çözümleri sunar.

SEON

SEON

seon.io

Seon, işletmelere dolandırıcılık ve kara para aklama risklerini gerçek zamanlı olarak tespit ve önleme konusunda yardımcı olan bir platformdur.

Trustpair

Trustpair

trustpair.com

Trustpair, büyük şirketler için ödeme dolandırıcılığını önleme platformudur. Finans ekiplerinin P2P süreçlerini otomasyonla güvence altına alır.

Sift

Sift

sift.com

Sift, dijital güvenirlik sağlayan AI destekli bir sahtekarlık platformudur. 700'den fazla müşteriye, güvenli ve sorunsuz tüketici deneyimleri sunar.

DataDome

DataDome

datadome.co

Datadome, web sitelerini ve uygulamaları botlar, ödenti dolandırıcılığı ve DDoS saldırıları gibi kötü amaçlı trafiklerden koruyan bir siber güvenlik çözümüdür.

Inscribe

Inscribe

inscribe.ai

Inscribe uygulaması, risk ekiplerine manuel işe alım ve değerlendirme süreçlerini otomatikleştirmelerine yardımcı olan yapay zeka çözümleri sunar.

Chargebacks911

Chargebacks911

chargebacks911.com

Chargebacks911 uygulaması, işletmelerin ters ibrazları yönetmelerine ve sahtekarlığı önlemelerine yardımcı olan bir çözüm sunmaktadır.

Fraud.net

Fraud.net

fraud.net

Fraud.net, dijital işletmelere sahtekarlık tespiti, müşteri kaydı yönetimi ve işlem izleme süreçlerini geliştiren bir platformdur.

NoFraud

NoFraud

nofraud.com

NoFraud, e-ticaret dolandırıcılığını önleyen, gerçek zamanlı işlem analizi yapan ve güvenli ödeme deneyimleri sunan bir uygulamadır.

Verosint

Verosint

verosint.com

Verosint, çevrimiçi işletmeler için sinyal tabanlı kimlik güvencesi sunan lider bir hesap sahtekarlığı tespit ve önleme çözümüdür.

Eftsure

Eftsure

eftsure.com

Eftsure, ödeme dolandırıcılığını önleme konusunda Avustralya'nın pazar lideridir. İşletmeler için özel olarak tasarlanan uçtan uca çözümümüz, yılda 120 milyar dolardan fazla B2B ödemesini güvence altına alıyor. Misyonumuz daha güvenli bir iş topluluğu oluşturmaktır. Doğrulanmış tedarikçi ayrıntılarından oluşan geniş ve sürekli büyüyen bir veritabanıyla (türünün tek örneği), işletmelere tedarikçileri kabul etme, fatura alma ve ödeme yapma konusunda daha fazla bilgi ve kontrol sağlamak için çok faktörlü doğrulamayı kullanıyoruz. Kısacası müşterilerimizin asla yanlış kişilere ödeme yapmamasını sağlıyoruz.

CertifID

CertifID

certifid.com

CertifID, tapu şirketleri, hukuk firmaları, kredi verenler, emlakçılar ve ev alıcıları ve satıcıları tarafından elektronik dolandırıcılığı önlemek için kullanılan bir dijital kimlik ve cihaz doğrulama çözümüdür. Amerika Birleşik Devletleri'nde elektronik dolandırıcılık emlak sektörünü etkileyen en önemli risktir. CertifID, bir işlemdeki tarafların kimlik bilgilerini doğrulayarak ve banka bilgilerini güvenli bir şekilde paylaşarak gönül rahatlığı sağlar ve koruduğu her tel için 1 milyon dolara kadar doğrudan sigorta kapsamı sağlar. CertifID önde gelen tapu üretim yazılım sistemleriyle entegredir ve yoğun tapu ve emanet operatörlerinin iş akışlarından zaman alıcı, manuel süreçleri ortadan kaldırmasına olanak tanır. On binlerce transfer ve sıfır sigorta talebiyle CertifID, her ay milyarlarca doların dolandırıcılıktan korunmasına yardımcı oluyor. Tapu şirketi sahipleri ve elektronik dolandırıcılık mağdurları tarafından geliştirilen CertifID, sektörün en büyük riskini üstlenmeye hazır, amaca yönelik tasarlanmış bir çözümdür.

Netacea

Netacea

netacea.com

Netacea bot koruması, çevrimiçi markalara yönelik karmaşık bot saldırılarını tespit eder ve önler. Aracıların kullanımı olmadan teknik altyapının en uç noktasında yer alan Netacea bot yönetimi, API'ler, uygulamalar ve web siteleri arasındaki tüm trafiğin rakipsiz görünürlüğünü gelişmiş algılama, yanıt ve tehdit istihbaratı yetenekleriyle birleştirir. Sonuç, yüksek oranda insan ticareti yapılan işletmeler için daha etkili otomatik bot korumasıdır. Netacea bot koruması, dünyanın en büyük çevrimiçi markalarına yönelik karmaşık bot saldırılarını tespit eder, azaltır ve önler. Hesap ele geçirme, kimlik bilgileri doldurma, ödemelerin kötüye kullanılması, API saldırıları ve çevrimiçi dolandırıcılık gibi kaba kuvvet saldırılarının önlenmesi. Netacea, tek bir düşük kodlu aracısız dağıtımla markaların web, uygulama ve API genelindeki tüm trafik kaynaklarını analiz etmesine olanak tanıyarak otomatik tehditleri işinize veya müşterilerinize zarar vermeden önce tespit edip durdurmanıza olanak tanır.

Oscilar

Oscilar

oscilar.com

Oscilar, günümüzde işletmelerin ve tüketicilerin karşılaştığı en büyük zorluklardan birini çözüyor: çevrimiçi işlemlerin dolandırıcılık, hırsızlık ve riskten nasıl korunacağı. Misyonumuz, her türlü çevrimiçi işlemleri koruyarak interneti daha güvenli bir yer haline getirmektir. Oscilar, en gelişmiş kredi ve sahtekarlık tespit platformunu oluşturmak için gerçek zamanlı verileri, yapay zekayı ve karar almayı daha önce hiç yapılmamış bir şekilde bir araya getiren türünün ilk örneği, gerçek zamanlı, yapay zeka destekli bir risk karar alma platformudur. Yapay Zeka Risk Karar Verme teknolojimiz, şirketlerin her çevrimiçi işlemin riskini birkaç milisaniye içinde hızlı ve doğru bir şekilde değerlendirmesine olanak tanır.

Trustfull

Trustfull

trustfull.com

Trustfull, dijital ayak izlerine dayalı olarak veri toplayan gerçek zamanlı bir risk karar verme platformudur. Telefon numarası, e-posta, IP, cihaz ve tarayıcı dahil olmak üzere birden fazla sinyal üzerinde sessiz kontroller kullanan Trustfull, farklı sektörlerdeki şirketlerin riskleri değerlendirmesine ve daha güvenli bir çevrimiçi deneyim sunmalarına yardımcı olur. Ana kullanım örnekleri arasında şunlar yer alır: KYC, AML, Hesap Devralma, Promosyonun Kötüye Kullanımı ve Sentetik Kimlik Sahtekarlığı Tespiti.

FraudLabs Pro

FraudLabs Pro

fraudlabspro.com

Fraudlabs Pro, tüccarların çevrimiçi mağazalarını kötü amaçlı sahtekarlardan korumalarına yardımcı olur. Çevrimiçi sahtekarlıklar için kredi kartları, PayPal vb. Kullanarak işlem gören tüm siparişleri tarar. Sonuç olarak, ters ibraz ederek, operasyon verimliliğini artırarak ve geliri artırarak e-ticaret tüccar karlarını arttırır.

Riskified

Riskified

riskified.com

Riskified, gerçek ters ibraz garantisi ve premium ortaklık modelleriyle desteklenen, dolandırıcılığı en aza indirmek ve net geliri en üst düzeye çıkarmak için küresel bir satıcı ağı tarafından desteklenen bir makine öğrenimi platformuna sahip, pazarın en akıllı ve en doğru e-Ticaret dolandırıcılık yönetimi ortağıdır. Platformumuzda 180'den fazla ülkede 400 milyondan fazla alışveriş yapan kullanıcıyla her gün milyonlarca işlemi değerlendiriyoruz. Bu veriler sistemimize geri beslendiği için platformumuz her işlemde daha akıllı hale geliyor. Üye işyerlerimiz yalnızca kendi veri tabanlarındaki verilerden değil, tüm bu verilerden yararlanmaktadır. Güçlü Ters İbraz Garantisi ürünümüzün ötesinde, Riskified, satıcıları tüm müşteri yaşam döngüsü boyunca korumak ve desteklemek için kapsamlı bir çözüm portföyü oluşturmuştur. Hesap Güvenliği, Politika Koruması ve Ödeme Optimizasyonu çözümlerimizle, satıcıların sürekli gelişen e-Ticaret dolandırıcılığı dünyasında gezinmelerine ve önde olmalarına yardımcı olmak için buradayız.

Eye4Fraud

Eye4Fraud

eye4fraud.com

Eye4Fraud, çevrimiçi siparişlerinizi tarar, doğrular ve garanti eder, böylece güvenle satış yapabilir ve gönderebilirsiniz. Siparişlerinizi Eye4Fraud'a aktararak dünyadaki en eksiksiz tüketici alışveriş veri havuzundan yararlanıyorsunuz.

Kount

Kount

kount.com

Kount güven ve güvenlik teknolojisidir. İşletmeler, karşılaştıkları benzersiz zorluklara uygun çözümleri seçer ve biz de sektör ne olursa olsun, onların güvenle büyümelerine yardımcı oluruz. Günümüzün büyüyen işletmelerinde sıklıkla karşılaşılan zorlukların üstesinden gelmek için veriye dayalı kararlardan, gelişmiş makine öğreniminden ve onlarca yıllık deneyimden yararlanıyoruz. Sonuç, her etkileşimde daha fazla güvendir.

Signifyd

Signifyd

signifyd.com

Signifyd, e-ticaret alışverişçisinin hesap oluşturma aşamasından ödeme ve iade talebine kadar olan yolculuğu boyunca önemli dönüşüm noktalarında dolandırıcılık ve kötüye kullanım sorunlarını ele alan bir ticaret koruma sağlayıcısıdır. Satıcıların, alışveriş yapan kişinin hesap oluşturma, işlemi tamamlama veya para iadesi talep etme gibi belirli bir işlemi ne zaman yapmasının uygun olduğuna karar vermesine yardımcı oluyoruz. Bunu doğru bir şekilde yapabiliyoruz çünkü daha önce koruduğumuz binlerce e-ticaret vitrininde alışveriş yapanların %98'ini gördük. Belirlenmiş müşteriler, daha fazla iyi alışverişçinin geçişine izin verildiğinde genellikle gelirde %5 - 9'luk bir artış elde edilir. Kararlarımıza o kadar güveniyoruz ki, sipariş onaylarını bir garantiyle geri alıyoruz; bu da satıcılarımıza, bir ters ibraz oluşması durumunda onlara %100 geri ödeme yapacağımızı bilerek siparişin yerine getirilmesini otomatikleştirme konusunda güven veriyor.

ClearSale

ClearSale

br.clear.sale

ClearSale, en eksiksiz e-ticaret sahtekarlığına karşı koruma çözümüdür. Piyasadaki başka hiçbir şeye benzemeyen dengeli, gerçek dünya yaklaşımı için gelişmiş istatistiksel teknolojiyi dünyanın en büyük uzman dolandırıcılık analistleri ekibiyle birleştiriyoruz. Sektördeki en yüksek sipariş onay oranlarını ve en düşük hatalı ret oranlarını sunuyoruz.

Ravelin

Ravelin

ravelin.com

Ravelin, gelişen dolandırıcılık tehditlerini önlemenize ve ödemeleri güvenle kabul etmenize yardımcı olmak için gelişmiş teknoloji ve özel destek sağlar.

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Dolandırıcılık Tespit Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - WebCatalog