Dolandırıcılık Tespit Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Özbekistan

CertifID

certifid.com

CertifID, tapu şirketleri, hukuk firmaları, kredi verenler, emlakçılar ve ev alıcıları ve satıcıları tarafından elektronik dolandırıcılığı önlemek için kullanılan bir dijital kimlik ve cihaz doğrulama çözümüdür. Amerika Birleşik Devletleri'nde elektronik dolandırıcılık emlak sektörünü etkileyen en önemli risktir. CertifID, bir işlemdeki tarafların kimlik bilgilerini doğrulayarak ve banka bilgilerini güvenli bir şekilde paylaşarak gönül rahatlığı sağlar ve koruduğu her tel için 1 milyon dolara kadar doğrudan sigorta kapsamı sağlar. CertifID önde gelen tapu üretim yazılım sistemleriyle entegredir ve yoğun tapu ve emanet operatörlerinin iş akışlarından zaman alıcı, manuel süreçleri ortadan kaldırmasına olanak tanır. On binlerce transfer ve sıfır sigorta talebiyle CertifID, her ay milyarlarca doların dolandırıcılıktan korunmasına yardımcı oluyor. Tapu şirketi sahipleri ve elektronik dolandırıcılık mağdurları tarafından geliştirilen CertifID, sektörün en büyük riskini üstlenmeye hazır, amaca yönelik tasarlanmış bir çözümdür.