Dolandırıcılık Tespit Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Macaristan

Fraud.net, dünya çapında dijital işletmeler ve fintech'ler için oluşturulmuş ilk tam kapsamlı Fraud, AML ve KYC platformunu işletmektedir. Ödüllü, bulut kökenli platform, her boyuttaki kuruluşun sahtekarlığı tespit etmek için yapay zeka odaklı risk istihbaratından yararlanmasına, müşterilerin katılımını ve işlem izleme iş akışlarını kolaylaştırmasına ve daha güvenli, daha akıllı ve daha karlı hale getirmek için gerçek zamanlı, eyleme geçirilebilir bilgilerden yararlanmasına yardımcı olur kararlar. Fraud.net, AWS Çözüm Ortağı Ağı'nın gururlu bir üyesidir. AWS Altyapısı + Fraud.net'in Zeka Katmanı = Eksiksiz, Bulut Tabanlı Bir Sahtekarlık Yönetim Platformu. Fraud.net, kurumsal düzeyde risk yönetimi ve gelir artırma platformunu sunmak için 20'den fazla AWS hizmetinden yararlanıyor. Fraud.net, dünya çapındaki finansal hizmetler ve dijital ticaret şirketleri adına her ay milyarlarca işlemi, uygulamayı ve olayı işler ve analiz eder. Fraud.net'in ödüllü TransactionAI çözümü AWS Marketplace'te mevcuttur: https://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-ojxruzi5mf7yi Merkezi New York'ta bulunan Fraud.net, e-ticarette derin deneyime sahip özel profesyonelleri istihdam etmektedir. finansal hizmetler, veri bilimi ve ileri teknoloji. 2016 yılında Whitney Anderson ve Cathy Ross tarafından kuruldu. Finans kurumları ve çevrimiçi perakendecilerle yirmi yılı aşkın bir süre çalıştıktan sonra, kendileri gibi iş liderlerini en son dolandırıcılık önleme araçlarıyla güçlendirme ihtiyacının farkına vardılar. Fraud.net sıklıkla hızlı büyüyen ve yenilikçi bir şirket olarak listeleniyor ve Accenture, Amazon Web Services, Gartner, Red Herring ve diğer birçok kuruluş tarafından tanınıyor. Ücretsiz danışmanlık ayarlamak için bugün bizimle iletişime geçin.