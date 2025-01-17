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Dolandırıcılık Tespit Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Heard Adası ve McDonald Adaları
Çevrimiçi dolandırıcılık tespit yazılımı olarak da bilinen sahtekarlık tespit yazılımı, yasa dışı ve yüksek riskli çevrimiçi etkinlikleri tanımlamak ve önlemek için tasarlanmıştır. Bu araçlar, potansiyel sahte satın alımları, işlemleri veya erişim girişimlerini tespit etmek için kullanıcı davranışını sürekli izleyerek ve risk seviyelerini hesaplayarak çalışır. Özellikle işletmeler ve dijital bankacılık şirketlerindeki BT ve uyumluluk departmanları, kullanıcıları arasındaki dolandırıcılık riskini izlemek ve azaltmak için bu araçlara güveniyor. Dolandırıcılık tespit yazılımını benimseyen şirketler, hassas bilgileri korumayı, siber saldırıları önlemeyi ve sahtekarlık işlemlerine ve kimlik hırsızlığına karşı koruma sağlamayı amaçlıyor. Makine öğrenimi ve gerçek zamanlı davranış analitiğinden yararlanan bu araçlar, cihaz ve IP itibarı gibi faktörleri dikkate alarak riskleri gerçek zamanlı olarak sınıflandırabilir. E-ticaret dolandırıcılık koruma yazılımıyla bazı örtüşmeler olmasına rağmen, dolandırıcılık tespit çözümleri öncelikle dolandırıcılık faaliyetlerinin gerçek zamanlı izlenmesine, tespit edilmesine ve uyarılmasına odaklanırken, e-ticaret araçları daha çok düzenlemelerin uygulanması ve satın alma davranışlarının analiz edilmesiyle ilgilidir.
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Ocrolus
ocrolus.com
Ocrolus, daha hızlı ve daha doğru finansal karar almayı sağlayan bir belge yapay zeka platformudur. Şirket, format veya kaliteden bağımsız olarak belgeleri %99'un üzerinde doğrulukla analiz eder ve banka hesap özetleri, maaş bordroları ve vergi formları dahil yüzlerce belge türünü destekler. Ocrolus, küçük işletmeler, ipotek ve tüketici kredilerinden vergi hazırlığı ve Medicaid uygunluğuna kadar çeşitli kullanım durumlarında 400'den fazla müşteri için dolandırıcılığı tespit etmek ve kararları kolaylaştırmak için güvenilir bir çözüm sağlar. Enova, PayPal, Brex, CrossCountry Mortgage, Plaid ve SoFi gibi müşteriler, keyifli kullanıcı deneyimleri oluşturmak için Ocrolus otomasyonundan yararlanıyor. Daha fazla bilgi edinmek için Ocrolus.com'u ziyaret edin.
Chargebacks911
chargebacks911.com
Ters İbrazlar911'in başlangıcı bankacılık veya ödemelerle ilgili değildi. Aslında finans sektörünün içinde değillerdi. Şirket, yıllarını çevrimiçi bir iş kurmaya adamış, ancak başarılarının müşteri anlaşmazlıkları yüzünden yok olduğunu gören tüccarlar tarafından kuruldu. Bu deneyim, sektörün ilk ve tek uçtan uca anlaşmazlık yönetimi hizmeti olan Chargebacks911'in lansmanına ilham verdi. Bugün, ödeme anlaşmazlıklarını azaltmak ve ters ibraz dolandırıcılığı nedeniyle kaybedilen geliri geri kazanmak için ölçeklenebilir kurumsal çözümler sunuyorlar. Sektörün tek performansa dayalı yatırım getirisi garantisini sunan şirket, uygun maliyetli, uçtan uca geri ödeme yönetimi çözümleri sağlamak için özel bir yazılım ve hizmet ürünleri paketi kullanıyor. 45.000'den fazla satıcının yılda 2 milyardan fazla işlemi yönetmesi ve koruması için Chargebacks911'e neden güvendiği şaşırtıcı değil. Şirketin genel merkezi Tampa Körfezi bölgesinde olup, Rayleigh, Essex'te ek ofisleri bulunmaktadır. Önde gelen küresel hizmet sağlayıcısı olarak tanınan Chargebacks911, En İyi Ters İbraz Yönetim Programı, En İyi B2B Yazılımı, En İyi Sektör Çözümü ve daha fazlası dahil olmak üzere çok sayıda ödülle onurlandırıldı.
FraudLabs Pro
fraudlabspro.com
FraudLabs Pro, satıcıların çevrimiçi mağazalarını kötü niyetli dolandırıcılardan korumalarına yardımcı olur. Kredi kartları, PayPal vb. kullanılarak gerçekleştirilen tüm siparişleri çevrimiçi dolandırıcılıklara karşı tarar. Sonuç olarak, ters ibrazları azaltarak, operasyon verimliliğini artırarak ve geliri artırarak e-ticaret satıcısının karını artırır.
Trustfull
trustfull.com
Trustfull, dijital ayak izlerine dayalı olarak veri toplayan gerçek zamanlı bir risk karar verme platformudur. Telefon numarası, e-posta, IP, cihaz ve tarayıcı dahil olmak üzere birden fazla sinyal üzerinde sessiz kontroller kullanan Trustfull, farklı sektörlerdeki şirketlerin riskleri değerlendirmesine ve daha güvenli bir çevrimiçi deneyim sunmalarına yardımcı olur. Ana kullanım örnekleri arasında şunlar yer alır: KYC, AML, Hesap Devralma, Promosyonun Kötüye Kullanımı ve Sentetik Kimlik Sahtekarlığı Tespiti.
Sumsub
sumsub.com
Sumsub, tüm kullanıcı yolculuğunu güvence altına alan tek doğrulama platformudur. Sumsub'un özelleştirilebilir KYC/AML, KYB, İşlem İzleme ve Dolandırıcılık Önleme çözümleri ile doğrulama sürecinizi düzenleyebilir, dünya çapında daha fazla müşteriyi karşılayabilir, uyumluluk gereksinimlerini karşılayabilir, maliyetleri azaltabilir ve işletmenizi koruyabilirsiniz. Sumsub'un Mercuryo, Bybit, Huobi, Unlimint, DiDi, Poppy ve TransferGo dahil olmak üzere fintech, kripto, ulaşım, ticaret ve oyun sektörlerinde 2.000'den fazla müşterisi var.
Bolt Merchant
bolt.com
Bolt One Click ödeme özelliğiyle %50 daha fazla müşteriyi dönüştürün ve satışları artırın. Tek tıklamayla ödeme yapma, %100 sahtekarlık için ters ibraz garantisi, Bolt Ağı'ndaki on milyonlarca alışverişçiye erişim ve daha fazlasıyla ödeme sürecinizi yükseltin. Cıvata esnektir ve uygulanması son derece kolaydır. BigCommerce, Magento ve PrestaShop gibi e-ticaret platformlarına sorunsuz bir şekilde bağlanın. Birkaç dakika içinde açın ve alışveriş yapanların saniyeler içinde ödeme yapmasını sağlayın. Bolt, milyonlarca mutlu müşteri için çevrimiçi satın almayı kolay, güvenilir ve tutarlı hale getirerek ticareti demokratikleştiriyor.
Trustpair
trustpair.com
Trustpair, dünya çapında büyük şirketler için önde gelen ödeme dolandırıcılığını önleme platformudur. Trustpair, 2017'den beri otomasyon sayesinde finans ekiplerinin tüm P2P süreçlerini güvence altına almasına yardımcı oluyor. Çözüm, sezgisel risk yönetimi sunar ve daha fazla verimlilik için doğrudan mevcut araçlarla entegre olur. Trustpair, dolandırıcılık önleme teknolojisinde en ileri teknolojiyi kullanarak ABD'deki genişleme ve Ar-Ge çalışmalarına odaklanmak için Ekim 2022'de 20 milyon euro topladı. Trustpair ile dünya çapında 200'den fazla şirket aşağıdakiler sayesinde dolandırıcılığın önüne geçti: - Rakipsiz doğrulama teknolojisinden ve dahili ve harici veri kaynaklarından milyonlarca veri noktasından yararlanan, dünya çapındaki en güvenilir hesap sahipliği doğrulaması. - Sezgisel kontrol panelleri, güvenli iş akışları ve gerçek zamanlı uyarılar, risk tanımlama ve yönetimini kolaylaştırır. - Mevcut yazılımlarla (Tedarik, ERP, TMS) yerel entegrasyonlar. Hesap sahipliği doğrulamaları sistematik olarak doğrudan bu ekosistem içerisinde yapılır.
Inscribe
inscribe.ai
Inscribe AI, risk ekiplerinin personel sayısını veya bütçeyi artırmadan manuel işe alım ve sigortalama görevlerini otomatikleştirmesine yardımcı olan son teknoloji ürünü AI çözümleri sunar. Inscribe'in önceden eğitilmiş Yapay Zeka Risk Aracılarını veya tescilli Risk Modellerini kullanan Inscribe müşterileri, daha az personel sayısıyla daha fazlasını yapabilir, sıkıcı inceleme görevlerini ortadan kaldırabilir ve önlenebilir dolandırıcılık kayıplarını azaltabilir.
Castle
castle.io
Castle bir kimlik ve dolandırıcılık risk yönetimi platformudur. Güvenlik ve dolandırıcılık ekiplerinin kayıt, oturum açma ve işlemler sırasında dolandırıcılığı keşfetmesine, araştırmasına, raporlamasına ve sonuçta durdurmasına yardımcı oluyoruz. SDK'larımız uygulama kodunuzla entegre olur ve ardından güvenlik ve sahtekarlık analistleri, saldırıları ve sahtekarlığı izlemek ve yönetmek için web sitemizi kullanır.
iDenfy
idenfy.com
iDenfy, uçtan uca kimlik doğrulama hizmetiyle tanınan, küresel, hepsi bir arada kimlik doğrulama, sahtekarlığı önleme ve uyumluluk platformudur. Yapay zeka, biyometrik teknoloji ve şirket içi KYC uzmanlarından oluşan bir ekibi bir araya getiren iDenfy, kullanıcı dostu bir müşteri katılım süreci sağlarken sahtekarlığın önlenmesine ve uyumluluğun korunmasına yardımcı olur. Yakın zamanda iDenfy, tamamen özelleştirilebilir bir İş Doğrulama çözümü olan kendi KYB sürümünü tanıttı.
Pipl
pipl.com
Pipl kimlik güven şirketidir. 28 milyardan fazla benzersiz tanımlayıcı (e-posta, cep telefonu, sosyal medya ve dünya çapındaki diğer veriler) arasında derin bağlantılar kurmak için çok değişkenli bağlantı kullanıyoruz. Çözümlerimiz kuruluşların sorunsuz müşteri deneyimleri sunmasına ve tüketici yaşam döngüsü boyunca güven oluşturmasına olanak tanır.
Fraud.net
fraud.net
Fraud.net, dünya çapında dijital işletmeler ve fintech'ler için oluşturulmuş ilk tam kapsamlı Fraud, AML ve KYC platformunu işletmektedir. Ödüllü, bulut kökenli platform, her boyuttaki kuruluşun sahtekarlığı tespit etmek için yapay zeka odaklı risk istihbaratından yararlanmasına, müşterilerin katılımını ve işlem izleme iş akışlarını kolaylaştırmasına ve daha güvenli, daha akıllı ve daha karlı hale getirmek için gerçek zamanlı, eyleme geçirilebilir bilgilerden yararlanmasına yardımcı olur kararlar. Fraud.net, AWS Çözüm Ortağı Ağı'nın gururlu bir üyesidir. AWS Altyapısı + Fraud.net'in Zeka Katmanı = Eksiksiz, Bulut Tabanlı Bir Sahtekarlık Yönetim Platformu. Fraud.net, kurumsal düzeyde risk yönetimi ve gelir artırma platformunu sunmak için 20'den fazla AWS hizmetinden yararlanıyor. Fraud.net, dünya çapındaki finansal hizmetler ve dijital ticaret şirketleri adına her ay milyarlarca işlemi, uygulamayı ve olayı işler ve analiz eder. Fraud.net'in ödüllü TransactionAI çözümü AWS Marketplace'te mevcuttur: https://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-ojxruzi5mf7yi Merkezi New York'ta bulunan Fraud.net, e-ticarette derin deneyime sahip özel profesyonelleri istihdam etmektedir. finansal hizmetler, veri bilimi ve ileri teknoloji. 2016 yılında Whitney Anderson ve Cathy Ross tarafından kuruldu. Finans kurumları ve çevrimiçi perakendecilerle yirmi yılı aşkın bir süre çalıştıktan sonra, kendileri gibi iş liderlerini en son dolandırıcılık önleme araçlarıyla güçlendirme ihtiyacının farkına vardılar. Fraud.net sıklıkla hızlı büyüyen ve yenilikçi bir şirket olarak listeleniyor ve Accenture, Amazon Web Services, Gartner, Red Herring ve diğer birçok kuruluş tarafından tanınıyor. Ücretsiz danışmanlık ayarlamak için bugün bizimle iletişime geçin.
Oscilar
oscilar.com
Oscilar, günümüzde işletmelerin ve tüketicilerin karşılaştığı en büyük zorluklardan birini çözüyor: çevrimiçi işlemlerin dolandırıcılık, hırsızlık ve riskten nasıl korunacağı. Misyonumuz, her türlü çevrimiçi işlemleri koruyarak interneti daha güvenli bir yer haline getirmektir. Oscilar, en gelişmiş kredi ve sahtekarlık tespit platformunu oluşturmak için gerçek zamanlı verileri, yapay zekayı ve karar almayı daha önce hiç yapılmamış bir şekilde bir araya getiren türünün ilk örneği, gerçek zamanlı, yapay zeka destekli bir risk karar alma platformudur. Yapay Zeka Risk Karar Verme teknolojimiz, şirketlerin her çevrimiçi işlemin riskini birkaç milisaniye içinde hızlı ve doğru bir şekilde değerlendirmesine olanak tanır.
Recorded Future
recordedfuture.com
Recorded Future dünyanın en büyük tehdit istihbaratı şirketidir. Kaydedilen Geleceğin İstihbarat Bulutu, rakipler, altyapı ve hedefler arasında uçtan uca istihbarat sağlar. İnterneti açık web, karanlık web ve teknik kaynaklar üzerinden indeksleyen Recorded Future, genişleyen bir saldırı yüzeyi ve tehdit ortamına yönelik gerçek zamanlı görünürlük sağlayarak müşterilerin riskleri azaltmak ve işleri güvenli bir şekilde ileriye taşımak için hızlı ve güvenle hareket etmelerini sağlar. Merkezi Boston'da bulunan ve dünya çapında ofisleri ve çalışanları bulunan Recorded Future, gerçek zamanlı, tarafsız ve eyleme geçirilebilir istihbarat sağlamak için 75'ten fazla ülkede 1.800'den fazla işletme ve devlet kuruluşuyla birlikte çalışıyor. Recordedfuture.com'da daha fazla bilgi edinin.
DataDome
datadome.co
DataDome'un bot ve çevrimiçi dolandırıcılık koruması, saldırıları benzersiz bir doğrulukla ve sıfır tavizle durdurur. Çok katmanlı makine öğrenimi ile desteklenen platformumuz, günde 5 trilyon sinyali analiz ediyor ve her isteğe gerçek zamanlı olarak uyum sağlıyor ve tarıyor. DataDome, 2023 yılında 316 milyardan fazla dolandırıcılık saldırısını engelledi. Tripadvisor ve Foot Locker dahil önde gelen küresel kuruluşlar, web sitelerini, mobil uygulamalarını ve API'lerini hesap sahtekarlığına, ödeme sahtekarlığına, kimlik bilgisi doldurmaya, DDoS'ye, reklam sahtekarlığına ve daha fazlasına karşı korumak için DataDome'a güveniyor. Rekor değer elde etme süresiyle DataDome, şeffaf içgörüler, 7/24 SOC uzmanlığı, kolay dağıtım ve 50'den fazla entegrasyon sunar. Çözüm, korunan uç noktalara gecikme eklemeden, 26'dan fazla bölgesel PoP ve otomatik ölçeklendirme teknolojisi sayesinde her isteğe 2 milisaniyeden kısa sürede yanıt veriyor. DataDome tüketiciler için sorunsuzdur ve optimum koruma sağlar ve ilk görünmez alternatif olan tek güvenli, kullanıcı dostu ve gizlilik uyumlu CAPTCHA ve Cihaz Kontrolü'nü sunar. DataDome, hesap ve reklam sahtekarlığıyla mücadele etmek için uzmanlaşmış ek çözümler sunar. DataDome Ad Protect, reklam sahtekarlığını tespit ederek pazarlamacıların kampanyalarını optimize etmelerine olanak tanır. DataDome'un Hesap Koruma çözümü, kullanıcı amacını analiz ederek insan kaynaklı ve bot kaynaklı hesap sahtekarlığına karşı kapsamlı koruma sağlar.
Netacea
netacea.com
Netacea bot koruması, çevrimiçi markalara yönelik karmaşık bot saldırılarını tespit eder ve önler. Aracıların kullanımı olmadan teknik altyapının en uç noktasında yer alan Netacea bot yönetimi, API'ler, uygulamalar ve web siteleri arasındaki tüm trafiğin rakipsiz görünürlüğünü gelişmiş algılama, yanıt ve tehdit istihbaratı yetenekleriyle birleştirir. Sonuç, yüksek oranda insan ticareti yapılan işletmeler için daha etkili otomatik bot korumasıdır. Netacea bot koruması, dünyanın en büyük çevrimiçi markalarına yönelik karmaşık bot saldırılarını tespit eder, azaltır ve önler. Hesap ele geçirme, kimlik bilgileri doldurma, ödemelerin kötüye kullanılması, API saldırıları ve çevrimiçi dolandırıcılık gibi kaba kuvvet saldırılarının önlenmesi. Netacea, tek bir düşük kodlu aracısız dağıtımla markaların web, uygulama ve API genelindeki tüm trafik kaynaklarını analiz etmesine olanak tanıyarak otomatik tehditleri işinize veya müşterilerinize zarar vermeden önce tespit edip durdurmanıza olanak tanır.
SEON
seon.io
SEON, üst düzey dolandırıcılık ve risk ekiplerinin dolandırıcılıkla mücadele etme biçimini değiştiriyor. Dolandırıcılık ve AML platformumuz, işletmelere potansiyel tehditleri gerçekleşmeden önce tespit etme ve önleme olanağı sağlar. API öncelikli bir yaklaşım, etkinlikleri ve yolculukları proaktif bir şekilde izlerken müşterileri sorunsuz bir şekilde kabul etmenize olanak tanır. Dijital profil oluşturma işlemimiz, şeffaf bir makine öğrenimi modeli dahilinde benzersiz dijital ve sosyal ayak izlerini kullanır. Işık hızında gerçek zamanlı analiz ve kapsamlı bir karar verme motoruyla, dolandırıcılık ekipleriniz, yanlış pozitifler ve bağlamsız korelasyonlar ürettiği bilinen kara kutu makine öğrenimi modellerine güvenmeden operasyonlarını verimli bir şekilde ölçeklendirebilir. Sonuç, işletmenize küresel ölçekte avantaj sağlayan hassas dolandırıcılık öncesi önleme ve kara para aklamayı önleme (AML) çözümleridir.
CertifID
certifid.com
CertifID, tapu şirketleri, hukuk firmaları, kredi verenler, emlakçılar ve ev alıcıları ve satıcıları tarafından elektronik dolandırıcılığı önlemek için kullanılan bir dijital kimlik ve cihaz doğrulama çözümüdür. Amerika Birleşik Devletleri'nde elektronik dolandırıcılık emlak sektörünü etkileyen en önemli risktir. CertifID, bir işlemdeki tarafların kimlik bilgilerini doğrulayarak ve banka bilgilerini güvenli bir şekilde paylaşarak gönül rahatlığı sağlar ve koruduğu her tel için 1 milyon dolara kadar doğrudan sigorta kapsamı sağlar. CertifID önde gelen tapu üretim yazılım sistemleriyle entegredir ve yoğun tapu ve emanet operatörlerinin iş akışlarından zaman alıcı, manuel süreçleri ortadan kaldırmasına olanak tanır. On binlerce transfer ve sıfır sigorta talebiyle CertifID, her ay milyarlarca doların dolandırıcılıktan korunmasına yardımcı oluyor. Tapu şirketi sahipleri ve elektronik dolandırıcılık mağdurları tarafından geliştirilen CertifID, sektörün en büyük riskini üstlenmeye hazır, amaca yönelik tasarlanmış bir çözümdür.
Prove
prove.com
Prove, işletmelerin müşterilerinin kimliklerini yalnızca bir telefonla kanıtlamalarını sağlamanın modern yoludur. Prove, güvenliği artırırken ve tüketici gizliliğini ve tüketici seçimini geliştirirken, müşterilerinin yeni tüketiciler edinmelerine ve mevcut tüketicileriyle etkileşime geçmelerine olanak tanıyan telefon merkezli çözümler sunuyor. Prove'un çözümleri bankalar, finansal hizmetler, sağlık hizmetleri, sigorta ve e-ticaret dahil olmak üzere farklı sektörlerde 1.000'den fazla işletme tarafından kullanılıyor. Prove'un iki ana çözümü + MFA'sı vardır: • Tüketici kimliklerini doğrulayarak ve doğrulanmış verileri herhangi bir kanalda otomatik doldurarak şirketlerin kayıtları artırmasına ve hesap açma dolandırıcılığını azaltmasına yardımcı olan Prove Pre-Fill™ for Onboarding & Digital Acquisition. • Dijital Hizmet için Fonebook™, şirketlere şu konularda yardımcı olur: - Müşterinizin tüm kanalları genelinde bütünsel bir görünümünü oluşturmak için karmaşıklığı ve toplam sahip olma maliyetini azaltan tek bir kimlik doğrulama platformuna erişim - Müşteri telefon numaralarını yöneterek, ekleyerek ve güncelleyerek Müşteriniz için her zaman doğru numaraya sahipsiniz Çok Faktörlü Kimlik Doğrulama: - Standart SMS ve Sesli OTP'ler - Instant Link™ (OTP'ye ihtiyaç duymadan SMS bağlantısı aracılığıyla kimlik doğrulama) - Mobile Auth™ (hücresel ağlar üzerinden kimlik doğrulama; şifresiz oturum açma) - Ses Biyometrisi – Kimlik doğrulama için tüketicinin sesiyle eşleştirme - Anında Kimlik Doğrulama – Sahipliği kanıtlamaya yönelik uygulama tabanlı yöntem; ayrıca davranışsal biyometri, cihaz (PKI) ve çevresel (Wi-Fi, Bluetooth, ağ) sinyalleri de alabilir - Oturum açma, yüksek riskli işlemler, çağrı merkezi ve parolasız oturum açma dahil olmak üzere birden fazla dijital hizmet kullanım senaryosunda işlemleri güvenli hale getirin
Eftsure
eftsure.com
Eftsure, ödeme dolandırıcılığını önleme konusunda Avustralya'nın pazar lideridir. İşletmeler için özel olarak tasarlanan uçtan uca çözümümüz, yılda 120 milyar dolardan fazla B2B ödemesini güvence altına alıyor. Misyonumuz daha güvenli bir iş topluluğu oluşturmaktır. Doğrulanmış tedarikçi ayrıntılarından oluşan geniş ve sürekli büyüyen bir veritabanıyla (türünün tek örneği), işletmelere tedarikçileri kabul etme, fatura alma ve ödeme yapma konusunda daha fazla bilgi ve kontrol sağlamak için çok faktörlü doğrulamayı kullanıyoruz. Kısacası müşterilerimizin asla yanlış kişilere ödeme yapmamasını sağlıyoruz.
Authsignal
authsignal.com
Authsignal, geçiş anahtarları ve diğer modern kimlik doğrulama faktörlerini sağlayan, anında erişilebilen bir kimlik doğrulama platformudur. Kurumsal ve orta ölçekli işletmelerin müşteri kimliğini sorunsuz bir şekilde doğrulamasını, dolandırıcılığı azaltmasını ve müşteri verilerini güvence altına almasını sağlamaya odaklanmıştır. Modern tüketici odaklı kuruluşlarla işbirliği yapan Authsignal, kimlik doğrulamaya esnek ve bağlamsal bir yaklaşım sağlar. Güçlü, kodsuz kuralsız bir motorla desteklenen Ürün ve Sahtekarlık ekipleri, müşteri akışlarını güvence altına almak, müşteri anlaşmazlıklarını azaltmak ve risk ile sahtekarlığı azaltmak için Authsignal'dan yararlanır. Herhangi bir kimlik yığınına dahil edilebilecek şekilde tasarlanan OpenID Connect (OIDC), Microsoft Azure b2c, ForgeRock ve Ping Identity aracılığıyla kullanıma hazır entegrasyonlar, hızlı dağıtım süreleri ve önemli ölçüde maliyet tasarrufu sağlar. Müşteri hizmetleri ve dolandırıcılık ekipleri, müşteri eylemlerinin ve denetim takibi raporlama kontrol panellerinin tek bir görünümüyle müşteri yolculuklarının tam gözlemlenebilirliğine sahip olur. Authsignal'ın kimlik akışı, eylemlerin ve davranışların gerçek zamanlı görünümünü sunar. Authsignal, hızlı politika dağıtımı için Şifre Anahtarları, Parolasız kimlik doğrulama, eKYC, Biyometrik kimlik doğrulama, müşteri yolculuğu orkestrasyonu, sahtekarlık tespiti ve kodsuz sahtekarlık kuralları motoruyla desteklenen hafifletmeyi etkinleştirir.
Verosint
verosint.com
Verosint, çevrimiçi işletmeler için sinyal tabanlı kimlik güvencesi sunan lider bir hesap sahtekarlığı tespit ve önleme çözümüdür.
ClearSale
br.clear.sale
ClearSale, en eksiksiz e-ticaret sahtekarlığına karşı koruma çözümüdür. Piyasadaki başka hiçbir şeye benzemeyen dengeli, gerçek dünya yaklaşımı için gelişmiş istatistiksel teknolojiyi dünyanın en büyük uzman dolandırıcılık analistleri ekibiyle birleştiriyoruz. Sektördeki en yüksek sipariş onay oranlarını ve en düşük hatalı ret oranlarını sunuyoruz.
Fingerprint
fingerprint.com
Fingerprint, geliştiricilerin sınıfının en iyisi sahtekarlık tespit çözümleri oluşturmasına yardımcı olan, yüksek ölçekli web ve mobil uygulamalara yönelik lider cihaz zekası platformudur. Parmak izi, günler yerine aylarca süren sabit ziyaretçi kimlikleriyle %99,5 doğrudur, gerçek zamanlı karar verme için basit bir API çağrısıyla hızlıdır ve kullanıcıların daha akıllı kararlar almasını sağlayan cihaz zekasıyla eyleme geçirilebilir.
Forter
forter.com
Dijital ticaret güven üzerine kuruludur. Güven olmadan işletmeler milyonlarca doları masada bırakıyor. Forter olarak, güven oluşturmanın (ve sonuç olarak) sahtekarlığı engellemekten daha fazlası anlamına geldiğini biliyoruz. Bu, hesap oluşturma aşamasından ödeme ve iadelere kadar tüm müşteri yolculuğunun korunması anlamına gelir. Forter, en büyük çevrimiçi perakendeci ağı tarafından desteklenen, her dijital etkileşimle ilgili en doğru, gerçek zamanlı kararları alır. Güven Platformumuz, Priceline, Nordstrom, eBay, HelloFresh ve daha fazlası gibi dünyanın bazı dijital ticaret liderlerinden bazıları için yıllık 300 Milyar Dolardan fazla işlemle ilgili kararlar almaktadır.
hCaptcha
hcaptcha.com
hCaptcha, gizliliği ön planda tutan 1 numaralı bot azaltma platformudur. hCaptcha Enterprise, çevrimiçi varlıkları hem otomatik hem de yarı otomatik saldırılardan korumaya yönelik kapsamlı çözümlerle, dolandırıcılık ve kötüye kullanımın tespiti ve azaltılmasında benzersiz bir doğruluk sunar. hCaptcha çözümleri, en büyük kuruluşların ve hükümetlerin birçoğu da dahil olmak üzere her sektördeki kategori liderlerini korur. Güçlü ve düşük sürtünmeli bir meydan okuma platformu, modern makine öğrenimiyle birleşerek kuruluşları korumak için sınıfında lider doğruluk, ölçeklenebilirlik ve gelişmiş güvenlik sunar. hCaptcha'nın benzersiz uç odaklı mimarisi, tüm verileri geçici tutar ve 250'den fazla konumdan gelen istekleri işler, böylece veri ve işlemenin kullanıcıya çok yakın gerçekleşmesini sağlar. Platform ayrıca Özel Öğrenim, Sıfır PII modları, sıfır sürtünme ve pasif gibi gelişmiş, kurumsal kullanıma hazır özellikler sunar.
Imperva
imperva.com
Imperva Incapsula, sitenizi en son tehditlerden korumak için kurumsal düzeyde bir Web Uygulaması Güvenlik Duvarı, akıllı ve anında etkili 360 derecelik DDoS karşıtı çözümler (3-4 ve 7. katmanlar), web sitenizin yükleme hızını hızlandırmak için küresel bir CDN sunar. Web sitenizin güvenliği ve performansı hakkında öngörüler sağlamak için bant genişliği kullanımını ve bir dizi performans izleme ve analiz hizmetini en aza indirin.
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc., merkezi Sunnyvale, Kaliforniya'da bulunan ve gelen e-posta güvenliği, giden veri kaybını önleme, sosyal medya, mobil cihazlar, dijital risk, e-posta şifreleme, elektronik keşif ve e-posta için hizmet ve ürünler olarak yazılım sağlayan bir Amerikan kurumsal güvenlik şirketidir. arşivleme.
Sift
sift.com
Sift, önde gelen küresel işletmeler için dijital güveni güvence altına alan yapay zeka destekli dolandırıcılık platformudur. Makine öğrenimi ve kullanıcı kimliğine yaptığımız derin yatırımlar, yılda 1 trilyon olay gerçekleştiren bir veri ağı ve uzun vadeli müşteri başarısına olan bağlılığımız, 700'den fazla müşterinin korkusuzca büyümesine olanak sağlıyor. DoorDash, Yelp ve Poshmark gibi markalar, büyümenin kilidini açmak ve kusursuz tüketici deneyimleri sunmak için Sift'e güveniyor. Sift.com'da bizi ziyaret edin.
Stytch
stytch.com
Stytch, geliştiriciler için oluşturulmuş en güçlü kimlik platformudur. Stytch, cihaz parmak izi alma ve hesap ele geçirmeye dirençli kimlik doğrulama gibi gelişmiş özelliklerle şirketinizin kimlik ve erişim yönetimini güvenli, güvenilir ve ölçeklenebilir hale getirecek altyapıyı sağlar. Stytch, B2C ve B2B için ihlale dayanıklı şifreler, şifresiz kimlik doğrulama akışları, MFA, SAML ve OIDC ile SSO ve sahtekarlık ve risk koruması dahil olmak üzere CIAM çözümleri sunar.
Ravelin
ravelin.com
Ravelin, gelişen dolandırıcılık tehditlerini önlemenize ve ödemeleri güvenle kabul etmenize yardımcı olmak için gelişmiş teknoloji ve özel destek sağlar.
Socure
socure.com
Socure'un patentli makine öğrenimi platformu, sağlam, sektör lideri doğrulukla sonuçlanan, amaca yönelik olarak oluşturulmuş, uçtan uca bir çözüm paketi aracılığıyla kusursuz CIP/KYC uyumluluğu, sahtekarlık tespiti, kimlik belgesi doğrulama ve banka hesabı sahipliği doğrulaması için yükseltilmiş bir standardı destekler Yeni katılım sırasında ve müşteri yolculuğu boyunca dijital etkileşimler ve katılım için kimlik güveninin kilidini açmak.
Onfido
onfido.com
Bir Entrust şirketi olan Onfido, uçtan uca yapay zeka destekli bir kimlik doğrulama çözümüyle işletmelerin benzersiz ihtiyaçları doğrultusunda otomatik kimlik doğrulaması oluşturmalarına yardımcı oluyor. 1.200'den fazla işletmenin müşterileriyle açık, güvenli ve kapsayıcı ilişkiler kurmasına yardımcı oluyoruz. Gerçek Kimlik Platformumuz, işletmelerin sahtekarlığı durdururken ve KYC, AML ve diğer düzenleyici gereklilikleri yönetirken, müşterileri geniş ölçekte sorunsuz bir şekilde bünyesine katmasına yardımcı olur.
Authorize.net
authorize.net
Authorize.net, küçük işletmelerin kredi kartı ve e-Çek ödemelerini çevrimiçi, şahsen, mobil cihazlar ve daha fazlası aracılığıyla kabul etmesine yardımcı olarak ödeme işlemlerini destekler.
CHEQ
cheq.ai
Pazara Çıkış Güvenliğinde lider.aSon araştırmalar, internet trafiğinin %27'sinden fazlasının geçersiz olduğunu ve bunun yılda 42 milyar dolar kaybına yol açtığını gösteriyor. Ve durum daha da kötüleşiyor. Günümüzün dijital ortamında, internet erişimi olan herkes, belirli bir endüstri veya ülke ne olursa olsun, dünyanın herhangi bir yerinden herhangi bir zamanda herhangi bir web sitesine ciddi zarar verebilir. CHEQ Essentials, bu zararlı kaynakların büyük hasara neden olmasını tespit etmek ve engellemek için gelişmiş algoritmalar ve gerçek zamanlı izleme yetenekleri kullanır. Her ziyaret 2.000'den fazla davranış testinden geçer ve geçersiz olduğu tespit edilirse onu engelleriz. CHEQ Essentials'ı uyguladığınızda tüm pazarlama döngünüz saf ve temiz olur. Bu, dün yaptığınızın aynısını yapacağınız ancak bu israf ve zararlı ziyaretlerin ve dolandırıcılık tıklamalarının bedelini ödemeyeceğiniz anlamına gelir. Lider Pazara Çıkma Güvenliği platformuyla verilerinizi ve analizlerinizi, yerinde dönüşümünüzü ve ücretli pazarlamanızı botlardan, sahte trafikten ve kötü niyetli kullanıcılardan koruyun.
LexisNexis
lexisnexis.com
LexisNexis Legal & Professional, müşterilerinin üretkenliğini artırmasına, karar verme sürecini ve sonuçlarını iyileştirmesine ve dünya çapında hukukun üstünlüğünü ilerletmesine yardımcı olan yasal, düzenleyici ve ticari bilgiler ve analitiklerin önde gelen küresel sağlayıcısıdır. LexisNexis, avukatların davaları kazanmasına, işlerini daha verimli yönetmesine, müvekkillerine daha iyi hizmet vermesine ve uygulamalarını geliştirmesine yardımcı oluyor. LexisNexis, şirketlerin pazarlarını daha iyi anlamalarına, markalarını ve rekabetlerini izlemelerine ve iş risklerini azaltmalarına yardımcı olur. LexisNexiss, öğrencileri eğitmek için üniversitelerle işbirliği yapıyor ve LexisNexis, yasaları erişilebilir hale getirerek ve yasal altyapıları güçlendirerek hükümetler ve mahkemeler nezdinde ulus inşasını destekliyor. LexisNexis, savaş suçlularına karşı kanıt toplamak ve insan ticaretiyle mücadeleye yönelik araçlar sağlamak için önde gelen küresel dernekler ve müşterilerle ortaklık yapıyor. Dünya çapında 10.000 çalışanıyla 130'dan fazla ülkede müşterilere hizmet veren LexisNexis Legal & Professional, farklı sektörlerdeki profesyonel ve ticari müşterilere yönelik küresel bir bilgi ve analiz sağlayıcısı olan RELX Group'un bir parçasıdır.
GeoComply
geocomply.com
2011 yılında kurulan GeoComply, konum sahtekarlığını tespit eden ve kullanıcının gerçek dijital kimliğini doğrulamaya yardımcı olan sahtekarlığı önleme ve siber güvenlik çözümleri sunmaktadır. Son on yıldır önde gelen markalar ve düzenleyiciler tarafından güvenilen şirketin dolandırıcılık ve uyumluluk çözümleri, düzinelerce düzenleyici tarafından onaylanıyor, 400 milyondan fazla cihaza kuruluyor ve yılda 10 milyardan fazla işlemi analiz ediyor. GeoComply'ın çözümleri, dolandırıcılık faaliyetlerini tespit etmek ve işaretlemek için konum, cihaz ve kimlik zekasını ve gelişmiş makine öğrenimini içerir. Kuruluşlar, GeoComply çözümlerini süreçlerine ve risk motorlarına entegre ederek, kullanıcı etkileşiminde dolandırıcılığı daha erken tespit edebilir, gerçek dijital kimliklerini daha iyi oluşturabilir ve dijital güveni güçlendirebilir. GeoComply'ın ödüllü ürünleri, son derece düzenlemeye tabi ve karmaşık ABD çevrimiçi oyun ve spor bahisleri pazarı için geliştirilen teknolojilere dayanmaktadır. GeoComply, iGaming'in ötesinde, akışlı video yayıncıları ve çevrimiçi bankacılık, ödemeler ve kripto para birimi sektörleri için coğrafi konum sahtekarlığı tespit çözümleri sunarak Akamai, Amazon Prime Video, BBC, BetMGM, DraftKings ve FanDuel dahil olmak üzere etkileyici bir müşteri listesi oluşturur.
NoFraud
nofraud.com
NoFraud olarak, dolandırıcılığı önlemenin sadece kayıpları önlemekle ilgili olmadığını, aynı zamanda müşteri deneyimlerini iyileştirmekle de ilgili olduğunu biliyoruz. NoFraud, işletmeleri dolandırıcılardan koruyan, ters ibraz kayıplarını ortadan kaldıran ve güvenilir alışveriş yapanlar için daha sorunsuz, daha sorunsuz ödeme deneyimleri sağlayan bir e-Ticaret sahtekarlığını önleme ve ödeme çözümüdür. NoFraud, her siparişi sahtekarlık belirtilerine karşı gerçek zamanlı olarak taramak için doğrudan e-Ticaret platformunuzla bütünleşir. Her işlem için basit bir başarılı veya başarısız kararı sağlamak amacıyla güçlü algoritmalar ve proaktif insan incelemesinin bir kombinasyonunu kullanırız, böylece siparişleri manuel olarak incelemenize veya dolandırıcılık puanlarını izlemenize asla gerek kalmaz. Karar verme sürecimize o kadar güveniyoruz ki %100 mali garanti sağlıyoruz, dolayısıyla dolandırıcılık nedeniyle ters ibraz almanız durumunda size geri ödeme yaparız. NoFraud Checkout ile, güvenilir alışveriş yapanları hızlı yola sokmak için tasarlanmış, güzel tasarlanmış bir ödeme deneyimiyle dönüşümleri artırabilirsiniz. NoFraud ağında tanınan herhangi bir müşteri, bilgilerini tek tıklamayla otomatik olarak doldurabilir; sıkıcı hesap kaydına gerek yoktur. NoFraud Checkout, diğer herkes için giriş alanlarının sayısını müşteri risk faktörlerine göre dinamik olarak uyarlar. Daha güvenilir alışveriş yapanların alışverişi hızlandırılırken, daha riskli alışveriş yapanların daha fazla bilgi sağlaması gerekir.
Signifyd
signifyd.com
Signifyd, e-ticaret alışverişçisinin hesap oluşturma aşamasından ödeme ve iade talebine kadar olan yolculuğu boyunca önemli dönüşüm noktalarında dolandırıcılık ve kötüye kullanım sorunlarını ele alan bir ticaret koruma sağlayıcısıdır. Satıcıların, alışveriş yapan kişinin hesap oluşturma, işlemi tamamlama veya para iadesi talep etme gibi belirli bir işlemi ne zaman yapmasının uygun olduğuna karar vermesine yardımcı oluyoruz. Bunu doğru bir şekilde yapabiliyoruz çünkü daha önce koruduğumuz binlerce e-ticaret vitrininde alışveriş yapanların %98'ini gördük. Belirlenmiş müşteriler, daha fazla iyi alışverişçinin geçişine izin verildiğinde genellikle gelirde %5 - 9'luk bir artış elde edilir. Kararlarımıza o kadar güveniyoruz ki, sipariş onaylarını bir garantiyle geri alıyoruz; bu da satıcılarımıza, bir ters ibraz oluşması durumunda onlara %100 geri ödeme yapacağımızı bilerek siparişin yerine getirilmesini otomatikleştirme konusunda güven veriyor.
Kount
kount.com
Kount güven ve güvenlik teknolojisidir. İşletmeler, karşılaştıkları benzersiz zorluklara uygun çözümleri seçer ve biz de sektör ne olursa olsun, onların güvenle büyümelerine yardımcı oluruz. Günümüzün büyüyen işletmelerinde sıklıkla karşılaşılan zorlukların üstesinden gelmek için veriye dayalı kararlardan, gelişmiş makine öğreniminden ve onlarca yıllık deneyimden yararlanıyoruz. Sonuç, her etkileşimde daha fazla güvendir.
IPQS
ipqualityscore.com
IPQS, insan benzeri botlar, konut proxy'leri, sahte e-postalar ve çalınan kullanıcı verileri gibi gelişmiş sahtekarlık faaliyetlerini etkili bir şekilde algılayan ve önleyen, hepsi bir arada bir sahtekarlık önleme API paketi sunar. Gerçek zamanlı tarama araçlarımıza, yüksek riskli davranışları azaltmak için Bank of America ve Coinbase gibi büyük finans kuruluşlarının yanı sıra Microsoft, Uber ve Amazon gibi diğer şirketler de güvenmektedir. Risk verilerimiz her zaman günceldir ve en karmaşık dolandırıcılık türlerine karşı bile etkilidir.
Eye4Fraud
eye4fraud.com
Eye4Fraud, çevrimiçi siparişlerinizi tarar, doğrular ve garanti eder, böylece güvenle satış yapabilir ve gönderebilirsiniz. Siparişlerinizi Eye4Fraud'a aktararak dünyadaki en eksiksiz tüketici alışveriş veri havuzundan yararlanıyorsunuz.
Riskified
riskified.com
Riskified, gerçek ters ibraz garantisi ve premium ortaklık modelleriyle desteklenen, dolandırıcılığı en aza indirmek ve net geliri en üst düzeye çıkarmak için küresel bir satıcı ağı tarafından desteklenen bir makine öğrenimi platformuna sahip, pazarın en akıllı ve en doğru e-Ticaret dolandırıcılık yönetimi ortağıdır. Platformumuzda 180'den fazla ülkede 400 milyondan fazla alışveriş yapan kullanıcıyla her gün milyonlarca işlemi değerlendiriyoruz. Bu veriler sistemimize geri beslendiği için platformumuz her işlemde daha akıllı hale geliyor. Üye işyerlerimiz yalnızca kendi veri tabanlarındaki verilerden değil, tüm bu verilerden yararlanmaktadır. Güçlü Ters İbraz Garantisi ürünümüzün ötesinde, Riskified, satıcıları tüm müşteri yaşam döngüsü boyunca korumak ve desteklemek için kapsamlı bir çözüm portföyü oluşturmuştur. Hesap Güvenliği, Politika Koruması ve Ödeme Optimizasyonu çözümlerimizle, satıcıların sürekli gelişen e-Ticaret dolandırıcılığı dünyasında gezinmelerine ve önde olmalarına yardımcı olmak için buradayız.