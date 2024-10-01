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Dolandırıcılık Tespit Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Finlandiya
Çevrimiçi dolandırıcılık tespit yazılımı olarak da bilinen sahtekarlık tespit yazılımı, yasa dışı ve yüksek riskli çevrimiçi etkinlikleri tanımlamak ve önlemek için tasarlanmıştır. Bu araçlar, potansiyel sahte satın alma işlemlerini, işlemleri veya erişim girişimlerini tespit etmek için kullanıcı davranışını sürekli izleyerek ve risk seviyelerini hesaplayarak çalışır. Özellikle işletmeler ve dijital bankacılık şirketlerindeki BT ve uyumluluk departmanları, kullanıcıları arasındaki dolandırıcılık riskini izlemek ve azaltmak için bu araçlara güveniyor. Dolandırıcılık tespit yazılımını benimseyen şirketler, hassas bilgileri korumayı, siber saldırıları önlemeyi ve sahtekarlık işlemlerine ve kimlik hırsızlığına karşı koruma sağlamayı amaçlıyor. Makine öğrenimi ve gerçek zamanlı davranış analitiğinden yararlanan bu araçlar, cihaz ve IP itibarı gibi faktörleri dikkate alarak riskleri gerçek zamanlı olarak sınıflandırabilir. E-ticaret dolandırıcılık koruma yazılımıyla bazı örtüşmeler olmasına rağmen, dolandırıcılık tespit çözümleri öncelikle dolandırıcılık faaliyetlerinin gerçek zamanlı izlenmesine, tespit edilmesine ve uyarılmasına odaklanırken, e-ticaret araçları daha çok düzenlemelerin uygulanması ve satın alma davranışlarının analiz edilmesiyle ilgilidir.
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GeoComply
geocomply.com
2011 yılında kurulan GeoComply, konum sahtekarlığını tespit eden ve kullanıcının gerçek dijital kimliğini doğrulamaya yardımcı olan sahtekarlığı önleme ve siber güvenlik çözümleri sunmaktadır. Son on yıldır önde gelen markalar ve düzenleyiciler tarafından güvenilen şirketin dolandırıcılık ve uyumlul...
Castle
castle.io
Castle bir kimlik ve dolandırıcılık risk yönetimi platformudur. Güvenlik ve dolandırıcılık ekiplerinin kayıt, oturum açma ve işlemler sırasında dolandırıcılığı keşfetmesine, araştırmasına, raporlamasına ve sonuçta durdurmasına yardımcı oluyoruz. SDK'larımız uygulama kodunuzla entegre olur ve ardında...
LexisNexis
lexisnexis.com
LexisNexis Legal & Professional, müşterilerinin üretkenliğini artırmasına, karar verme sürecini ve sonuçlarını iyileştirmesine ve dünya çapında hukukun üstünlüğünü ilerletmesine yardımcı olan yasal, düzenleyici ve ticari bilgiler ve analitiklerin önde gelen küresel sağlayıcısıdır. LexisNexis, avuka...
Fingerprint
fingerprint.com
Fingerprint, geliştiricilerin sınıfının en iyisi sahtekarlık tespit çözümleri oluşturmasına yardımcı olan, yüksek ölçekli web ve mobil uygulamalara yönelik lider cihaz zekası platformudur. Parmak izi, günler yerine aylarca süren sabit ziyaretçi kimlikleriyle %99,5 doğrudur, gerçek zamanlı karar verm...
Authorize.net
authorize.net
Authorize.net, küçük işletmelerin kredi kartı ve e-Çek ödemelerini çevrimiçi, şahsen, mobil cihazlar ve daha fazlası aracılığıyla kabul etmesine yardımcı olarak ödeme işlemlerini destekler.
Onfido
onfido.com
Bir Entrust şirketi olan Onfido, uçtan uca yapay zeka destekli bir kimlik doğrulama çözümüyle işletmelerin benzersiz ihtiyaçları doğrultusunda otomatik kimlik doğrulaması oluşturmalarına yardımcı oluyor. 1.200'den fazla işletmenin müşterileriyle açık, güvenli ve kapsayıcı ilişkiler kurmasına yardımc...
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc., merkezi Sunnyvale, Kaliforniya'da bulunan ve gelen e-posta güvenliği, giden veri kaybını önleme, sosyal medya, mobil cihazlar, dijital risk, e-posta şifreleme, elektronik keşif ve e-posta için hizmet ve ürünler olarak yazılım sağlayan bir Amerikan kurumsal güvenlik şirketidir. arşi...
Pipl
pipl.com
Pipl kimlik güven şirketidir. 28 milyardan fazla benzersiz tanımlayıcı (e-posta, cep telefonu, sosyal medya ve dünya çapındaki diğer veriler) arasında derin bağlantılar kurmak için çok değişkenli bağlantı kullanıyoruz. Çözümlerimiz kuruluşların sorunsuz müşteri deneyimleri sunmasına ve tüketici yaşa...
hCaptcha
hcaptcha.com
hCaptcha, gizliliği ön planda tutan 1 numaralı bot azaltma platformudur. hCaptcha Enterprise, çevrimiçi varlıkları hem otomatik hem de yarı otomatik saldırılardan korumaya yönelik kapsamlı çözümlerle, dolandırıcılık ve kötüye kullanımın tespiti ve azaltılmasında benzersiz bir doğruluk sunar. hCaptch...
Sumsub
sumsub.com
Sumsub, tüm kullanıcı yolculuğunu güvence altına alan tek doğrulama platformudur. Sumsub'un özelleştirilebilir KYC/AML, KYB, İşlem İzleme ve Dolandırıcılık Önleme çözümleri ile doğrulama sürecinizi düzenleyebilir, dünya çapında daha fazla müşteriyi karşılayabilir, uyumluluk gereksinimlerini karşılay...
iDenfy
idenfy.com
iDenfy, uçtan uca kimlik doğrulama hizmetiyle tanınan, küresel, hepsi bir arada kimlik doğrulama, sahtekarlığı önleme ve uyumluluk platformudur. Yapay zeka, biyometrik teknoloji ve şirket içi KYC uzmanlarından oluşan bir ekibi bir araya getiren iDenfy, kullanıcı dostu bir müşteri katılım süreci sağl...
Stytch
stytch.com
Stytch, geliştiriciler için oluşturulmuş en güçlü kimlik platformudur. Stytch, cihaz parmak izi alma ve hesap ele geçirmeye dirençli kimlik doğrulama gibi gelişmiş özelliklerle şirketinizin kimlik ve erişim yönetimini güvenli, güvenilir ve ölçeklenebilir hale getirecek altyapıyı sağlar. Stytch, B2C ...
IPQS
ipqualityscore.com
IPQS, insan benzeri botlar, konut proxy'leri, sahte e-postalar ve çalınan kullanıcı verileri gibi gelişmiş sahtekarlık faaliyetlerini etkili bir şekilde algılayan ve önleyen, hepsi bir arada bir sahtekarlık önleme API paketi sunar. Gerçek zamanlı tarama araçlarımıza, yüksek riskli davranışları azalt...
Imperva
imperva.com
Imperva Incapsula, sitenizi en son tehditlerden korumak için kurumsal düzeyde bir Web Uygulaması Güvenlik Duvarı, akıllı ve anında etkili 360 derecelik DDoS karşıtı çözümler (3-4 ve 7. katmanlar), web sitenizin yükleme hızını hızlandırmak için küresel bir CDN sunar. Web sitenizin güvenliği ve perfor...
Bolt Merchant
bolt.com
Bolt One Click ödeme özelliğiyle %50 daha fazla müşteriyi dönüştürün ve satışları artırın. Tek tıklamayla ödeme yapma, %100 sahtekarlık için ters ibraz garantisi, Bolt Ağı'ndaki on milyonlarca alışverişçiye erişim ve daha fazlasıyla ödeme sürecinizi yükseltin. Cıvata esnektir ve uygulanması son dere...
Authsignal
authsignal.com
Authsignal, geçiş anahtarları ve diğer modern kimlik doğrulama faktörlerini sağlayan, anında erişilebilen bir kimlik doğrulama platformudur. Kurumsal ve orta ölçekli işletmelerin müşteri kimliğini sorunsuz bir şekilde doğrulamasını, dolandırıcılığı azaltmasını ve müşteri verilerini güvence altına al...
CHEQ
cheq.ai
Pazara Çıkış Güvenliğinde lider.aSon araştırmalar, internet trafiğinin %27'sinden fazlasının geçersiz olduğunu ve bunun yılda 42 milyar dolar kaybına yol açtığını gösteriyor. Ve durum daha da kötüleşiyor. Günümüzün dijital ortamında, internet erişimi olan herkes, belirli bir endüstri veya ülke ne ol...
Ocrolus
ocrolus.com
Ocrolus, daha hızlı ve daha doğru finansal karar almayı sağlayan bir belge yapay zeka platformudur. Şirket, format veya kaliteden bağımsız olarak belgeleri %99'un üzerinde doğrulukla analiz eder ve banka hesap özetleri, maaş bordroları ve vergi formları dahil yüzlerce belge türünü destekler. Ocrolus...
Prove
prove.com
Prove, işletmelerin müşterilerinin kimliklerini yalnızca bir telefonla kanıtlamalarını sağlamanın modern yoludur. Prove, müşterilerinin yeni tüketiciler edinmelerine ve mevcut tüketicileriyle etkileşime geçmelerine olanak tanıyan telefon merkezli çözümler sunarken, güvenliği artırırken tüketici gizl...
SEON
seon.io
SEON, üst düzey dolandırıcılık ve risk ekiplerinin dolandırıcılıkla mücadele etme biçimini değiştiriyor. Dolandırıcılık ve AML platformumuz, işletmelere potansiyel tehditleri gerçekleşmeden önce tespit etme ve önleme olanağı sağlar. API öncelikli bir yaklaşım, etkinlikleri ve yolculukları proaktif b...
Recorded Future
recordedfuture.com
Recorded Future dünyanın en büyük tehdit istihbaratı şirketidir. Kaydedilen Geleceğin İstihbarat Bulutu, rakipler, altyapı ve hedefler arasında uçtan uca istihbarat sağlar. İnterneti açık web, karanlık web ve teknik kaynaklar üzerinden indeksleyen Recorded Future, genişleyen bir saldırı yüzeyi ve te...
Inscribe
inscribe.ai
Inscribe AI, risk ekiplerinin personel sayısını veya bütçeyi artırmadan manuel işe alım ve sigortalama görevlerini otomatikleştirmesine yardımcı olan son teknoloji ürünü AI çözümleri sunar. Inscribe'in önceden eğitilmiş Yapay Zeka Risk Aracılarını veya tescilli Risk Modellerini kullanan Inscribe müş...
Chargebacks911
chargebacks911.com
Ters İbrazlar911'in başlangıcı bankacılık veya ödemelerle ilgili değildi. Aslında finans sektörünün içinde değillerdi. Şirket, yıllarını çevrimiçi bir iş kurmaya adamış, ancak başarılarının müşteri anlaşmazlıkları yüzünden yok olduğunu gören tüccarlar tarafından kuruldu. Bu deneyim, sektörün ilk ve ...
Fraud.net
fraud.net
Fraud.net, dünya çapında dijital işletmeler ve fintech'ler için oluşturulmuş ilk tam kapsamlı Fraud, AML ve KYC platformunu işletmektedir. Ödüllü, bulut kökenli platform, her boyuttaki kuruluşun sahtekarlığı tespit etmek için yapay zeka odaklı risk istihbaratından yararlanmasına, müşterilerin katılı...
Socure
socure.com
Socure'un patentli makine öğrenimi platformu, sağlam, sektör lideri doğrulukla sonuçlanan, amaca yönelik olarak oluşturulmuş, uçtan uca bir çözüm paketi aracılığıyla kusursuz CIP/KYC uyumluluğu, sahtekarlık tespiti, kimlik belgesi doğrulama ve banka hesabı sahipliği doğrulaması için yükseltilmiş bir...
Forter
forter.com
Dijital ticaret güven üzerine kuruludur. Güven olmadan işletmeler milyonlarca doları masada bırakıyor. Forter olarak, güven oluşturmanın (ve sonuç olarak) sahtekarlığı engellemekten daha fazlası anlamına geldiğini biliyoruz. Bu, hesap oluşturma aşamasından ödeme ve iadelere kadar tüm müşteri yolculu...
Sift
sift.com
Sift, önde gelen küresel işletmeler için dijital güveni güvence altına alan yapay zeka destekli dolandırıcılık platformudur. Makine öğrenimi ve kullanıcı kimliğine yaptığımız derin yatırımlar, yılda 1 trilyon olay gerçekleştiren bir veri ağı ve uzun vadeli müşteri başarısına olan bağlılığımız, 700'd...
Verosint
verosint.com
Verosint, çevrimiçi işletmeler için sinyal tabanlı kimlik güvencesi sunan lider bir hesap sahtekarlığı tespit ve önleme çözümüdür.
Eftsure
eftsure.com
Eftsure, ödeme dolandırıcılığını önleme konusunda Avustralya'nın pazar lideridir. İşletmeler için özel olarak tasarlanan uçtan uca çözümümüz, yılda 120 milyar dolardan fazla B2B ödemesini güvence altına alıyor. Misyonumuz daha güvenli bir iş topluluğu oluşturmaktır. Doğrulanmış tedarikçi ayrıntıları...
CertifID
certifid.com
CertifID, tapu şirketleri, hukuk firmaları, kredi verenler, emlakçılar ve ev alıcıları ve satıcıları tarafından elektronik dolandırıcılığı önlemek için kullanılan bir dijital kimlik ve cihaz doğrulama çözümüdür. Amerika Birleşik Devletleri'nde elektronik dolandırıcılık emlak sektörünü etkileyen en ö...
Netacea
netacea.com
Netacea bot koruması, çevrimiçi markalara yönelik karmaşık bot saldırılarını tespit eder ve önler. Aracıların kullanımı olmadan teknik altyapının en uç noktasında yer alan Netacea bot yönetimi, API'ler, uygulamalar ve web siteleri arasındaki tüm trafiğin rakipsiz görünürlüğünü gelişmiş algılama, yan...
DataDome
datadome.co
DataDome'un bot ve çevrimiçi dolandırıcılık koruması, saldırıları benzersiz bir doğrulukla ve sıfır tavizle durdurur. Çok katmanlı makine öğrenimi ile desteklenen platformumuz, günde 5 trilyon sinyali analiz ediyor ve her isteğe gerçek zamanlı olarak uyum sağlıyor ve tarıyor. DataDome, 2023 yılında ...
Oscilar
oscilar.com
Oscilar, günümüzde işletmelerin ve tüketicilerin karşılaştığı en büyük zorluklardan birini çözüyor: çevrimiçi işlemlerin dolandırıcılık, hırsızlık ve riskten nasıl korunacağı. Misyonumuz, her türlü çevrimiçi işlemleri koruyarak interneti daha güvenli bir yer haline getirmektir. Oscilar, en gelişmiş ...
Trustpair
trustpair.com
Trustpair, dünya çapında büyük şirketler için önde gelen ödeme dolandırıcılığını önleme platformudur. Trustpair, 2017'den beri otomasyon sayesinde finans ekiplerinin tüm P2P süreçlerini güvence altına almasına yardımcı oluyor. Çözüm, sezgisel risk yönetimi sunar ve daha fazla verimlilik için doğruda...
Trustfull
trustfull.com
Trustfull, dijital ayak izlerine dayalı olarak veri toplayan gerçek zamanlı bir risk karar verme platformudur. Telefon numarası, e-posta, IP, cihaz ve tarayıcı dahil olmak üzere birden fazla sinyal üzerinde sessiz kontroller kullanan Trustfull, farklı sektörlerdeki şirketlerin riskleri değerlendirme...
FraudLabs Pro
fraudlabspro.com
FraudLabs Pro, satıcıların çevrimiçi mağazalarını kötü niyetli dolandırıcılardan korumalarına yardımcı olur. Kredi kartları, PayPal vb. kullanılarak gerçekleştirilen tüm siparişleri çevrimiçi dolandırıcılıklara karşı tarar. Sonuç olarak, ters ibrazları azaltarak, operasyon verimliliğini artırarak ve...
Riskified
riskified.com
Riskified, gerçek ters ibraz garantisi ve premium ortaklık modelleriyle desteklenen, dolandırıcılığı en aza indirmek ve net geliri en üst düzeye çıkarmak için küresel bir satıcı ağı tarafından desteklenen bir makine öğrenimi platformuna sahip, pazarın en akıllı ve en doğru e-Ticaret dolandırıcılık y...
Eye4Fraud
eye4fraud.com
Eye4Fraud, çevrimiçi siparişlerinizi tarar, doğrular ve garanti eder, böylece güvenle satış yapabilir ve gönderebilirsiniz. Siparişlerinizi Eye4Fraud'a aktararak dünyadaki en eksiksiz tüketici alışveriş veri havuzundan yararlanıyorsunuz.
Kount
kount.com
Kount güven ve güvenlik teknolojisidir. İşletmeler, karşılaştıkları benzersiz zorluklarla ilgili çözümleri seçer ve biz de sektör ne olursa olsun, onların güvenle büyümelerine yardımcı oluruz. Günümüzün büyüyen işletmelerinde sıklıkla karşılaşılan zorlukların üstesinden gelmek için veriye dayalı kar...
Signifyd
signifyd.com
Signifyd, e-ticaret alışverişçisinin hesap oluşturma aşamasından ödeme ve iade talebine kadar olan yolculuğu boyunca önemli dönüşüm noktalarında dolandırıcılık ve kötüye kullanım sorunlarını ele alan bir ticaret koruma sağlayıcısıdır. Satıcıların, alışveriş yapan kişinin hesap oluşturma, işlemi tama...
NoFraud
nofraud.com
NoFraud olarak, dolandırıcılığı önlemenin sadece kayıpları önlemekle ilgili olmadığını, aynı zamanda müşteri deneyimlerini iyileştirmekle de ilgili olduğunu biliyoruz. NoFraud, işletmeleri dolandırıcılardan koruyan, ters ibraz kayıplarını ortadan kaldıran ve güvenilir alışveriş yapanlar için daha so...
ClearSale
br.clear.sale
ClearSale, en eksiksiz e-ticaret sahtekarlığına karşı koruma çözümüdür. Piyasadaki başka hiçbir şeye benzemeyen dengeli, gerçek dünya yaklaşımı için gelişmiş istatistiksel teknolojiyi dünyanın en büyük uzman dolandırıcılık analistleri ekibiyle birleştiriyoruz. Sektördeki en yüksek sipariş onay oranl...
Ravelin
ravelin.com
Ravelin, gelişen dolandırıcılık tehditlerini önlemenize ve ödemeleri güvenle kabul etmenize yardımcı olmak için gelişmiş teknoloji ve özel destek sağlar.