Yemek Hizmeti Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Yemek servisi yönetim yazılımı, kafeteryalar ve yemek fabrikaları da dahil olmak üzere ticari gıda işletmelerinin operasyonlarını kolaylaştırmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu araçlar, tarif oluşturma ve envanter yönetiminden genel iş yönetimi ve fiyatlandırma stratejileri gibi daha büyük ölçekli işlevlere kadar çeşitli görevlerde yardımcı olabilir. Bazı yemek servisi operatörleri tüm işlerini yönetmek için bu araçlara güvenirken, diğerlerinin yazılımı ek çözümlerle tamamlaması gerekebilir. Bu yazılım, gıda izlenebilirlik sistemleri, gıda dağıtım platformları ve catering uygulamalarıyla birlikte çalışabilir. Ayrıca muhasebe yazılımı, iş gücü yönetim sistemleri ve iş zekası platformları gibi diğer temel iş yönetimi araçlarıyla da entegre olabilir.
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MarketMan
marketman.com
MarketMan, restoranların tedarikçileriyle işbirliği yaparak envanter ve sipariş yönetimini kolaylaştıran bir yazılımdır.
FoodDocs
fooddocs.com
FoodDocs, gıda güvenliği süreçlerini dijitalize eden, HACCP ve ISO standartlarına uyumu sağlayan özelleştirilebilir bir yönetim sistemidir.
GrubMarket
grubmarket.com
GrubMarket, Amerikan gıda tedarik zincirini modernleştiren, e-ticaret ve yazılım teknolojileri sunan bir uygulamadır.
FoodNotify
foodnotify.com
FoodNotify, misafirperverlik işletmeleri için süreçleri yönetmeyi ve şeffaflığı sağlamayı amaçlayan bir bulut tabanlı yönetişim platformudur.
Craftable
craftable.com
Craftable, restoran ve otel işletmeleri için satın alma, iş gücü, tarifler ve satışları birleştirerek verimsizlikleri ortadan kaldıran bir kar yönetim yazılımıdır.
Supplyit
supplyit.com
Supplyit, gıda hizmeti yönetimi için üretim tahminleri, sipariş yönetimi ve envanter takibi sunan bulut tabanlı bir platformdur.
Nutrislice
nutrislice.com
Nutrislice, okul yemeklerini dijital olarak yönetmeye yardımcı olan, menüleri ve beslenme bilgilerini erişilebilir kılan bir uygulamadır.
Eclarion
eclarion.com
Eclarion, tarif yönetimini kolaylaştırır ve ürün spesifikasyonlarını talep üzerine sunar.