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Yemek Hizmeti Yönetim Yazılımı
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Yemek Hizmeti Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Yemek servisi yönetim yazılımı, kafeteryalar ve yemek fabrikaları da dahil olmak üzere ticari gıda işletmelerinin operasyonlarını kolaylaştırmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu araçlar, tarif oluşturma ve envanter yönetiminden genel iş yönetimi ve fiyatlandırma stratejileri gibi daha büyük ölçekli işlevlere kadar çeşitli görevlerde yardımcı olabilir. Bazı yemek servisi operatörleri tüm işlerini yönetmek için bu araçlara güvenirken, diğerlerinin yazılımı ek çözümlerle tamamlaması gerekebilir. Bu yazılım, gıda izlenebilirlik sistemleri, gıda dağıtım platformları ve catering uygulamalarıyla birlikte çalışabilir. Ayrıca muhasebe yazılımı, iş gücü yönetim sistemleri ve iş zekası platformları gibi diğer temel iş yönetimi araçlarıyla da entegre olabilir.

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MarketMan

MarketMan

marketman.com

MarketMan, restoranların tedarikçileriyle işbirliği yaparak envanter ve sipariş yönetimini kolaylaştıran bir yazılımdır.

FoodDocs

FoodDocs

fooddocs.com

FoodDocs, gıda güvenliği süreçlerini dijitalize eden, HACCP ve ISO standartlarına uyumu sağlayan özelleştirilebilir bir yönetim sistemidir.

GrubMarket

GrubMarket

grubmarket.com

GrubMarket, Amerikan gıda tedarik zincirini modernleştiren, e-ticaret ve yazılım teknolojileri sunan bir uygulamadır.

FoodNotify

FoodNotify

foodnotify.com

FoodNotify, misafirperverlik işletmeleri için süreçleri yönetmeyi ve şeffaflığı sağlamayı amaçlayan bir bulut tabanlı yönetişim platformudur.

Craftable

Craftable

craftable.com

Craftable, restoran ve otel işletmeleri için satın alma, iş gücü, tarifler ve satışları birleştirerek verimsizlikleri ortadan kaldıran bir kar yönetim yazılımıdır.

Supplyit

Supplyit

supplyit.com

Supplyit, gıda hizmeti yönetimi için üretim tahminleri, sipariş yönetimi ve envanter takibi sunan bulut tabanlı bir platformdur.

Nutrislice

Nutrislice

nutrislice.com

Nutrislice, okul yemeklerini dijital olarak yönetmeye yardımcı olan, menüleri ve beslenme bilgilerini erişilebilir kılan bir uygulamadır.

Eclarion

Eclarion

eclarion.com

Eclarion, tarif yönetimini kolaylaştırır ve ürün spesifikasyonlarını talep üzerine sunar.

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