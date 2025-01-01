Yemek Hizmeti Dağıtım Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün—uygulama ve hesaplarınızı yönetmek için hepsi bir arada aracınız. Birden fazla hesap arasında kolayca geçiş yapın, uygulamaları iş akışına göre düzenleyin ve Mac ile Windows için özenle seçilmiş masaüstü uygulama kataloğuna erişin.
Yemek servisi dağıtım yazılımı, kullanıcıların gıda depolama ve dağıtımı için envanteri planlamasını, izlemesini ve yönetmesini sağlar. Bu sektördeki şirketler, yazılımı sevkiyatları planlamak, müşteri ilişkilerini yönetmek ve yemek siparişlerinin ayrıntılı kayıtlarını tutmak için kullanıyor. Bu platformlar siparişleri işlemek, ödemeleri yönetmek, teslimatları takip etmek ve envanteri denetlemek için araçlar sunar. Önemli bir özellik, satış stratejilerine ve performans değerlendirmelerine yardımcı olan analitik raporlar oluşturma yeteneğidir. Birçok yemek servisi dağıtım çözümü aynı zamanda satış etkinliğini artırmak amacıyla performansı, kârı ve piyasa fiyatlarını analiz etmeye yönelik araçlar da içerir. Bazı yönetim ürünleri gelen dağıtımlara odaklanırken çoğu, öncelikle giden sevkiyatları ve siparişleri yönetmek için tasarlanmıştır.
Yeni Uygulama Gönder
GrubMarket
grubmarket.com
GrubMarket, Amerikan gıda tedarik zincirini modernleştiren, e-ticaret ve yazılım teknolojileri sunan bir uygulamadır.
UnifyOrdering
unifyordering.com
UnifyOrdering, gıda endüstrisinde sipariş yönetimini kolaylaştıran bir platformdur. Alıcılar ve tedarikçiler arasında hızlı iletişim sağlar.
Supplyit
supplyit.com
Supplyit, gıda hizmeti yönetimi için üretim tahminleri, sipariş yönetimi ve envanter takibi sunan bulut tabanlı bir platformdur.
Recipal
recipal.com
Recipal, besin değerleri etiketleri oluşturmayı, tarif maliyetini hesaplamayı ve envanteri yönetmeyi sağlayan bir beslenme analiz yazılımıdır.
Procurant
procurant.com
Procurant, gıda güvenliği programlarını mobil cihazlar üzerinden kolaylaştıran ve HACCP uyumluluğunu destekleyen bir uygulamadır.
Meal Ticket
mealticket.com
Meal Ticket, gıda hizmeti endüstrisine yönelik yazılımlar sunarak, envanter, menü yönetimi ve tedarikçi takibi gibi çözümlerle verimli sonuçlar sağlar.
Klarys
klarys.io
Klarys, taze gıda sektöründe süreçleri modernleştirerek, maliyetleri düşürmeye ve şeffaflığı artırarak sürdürülebilir bir endüstri oluşturmaya yardımcı olur.