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Gıda İzlenebilirlik Yazılımı
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Gıda İzlenebilirlik Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Gıda izlenebilirlik yazılımı, kullanıcıların gıda ürünleri hakkında ayrıntılı bilgi araştırmasını, izlemesini ve saklamasını sağlar. Şirketler bu yazılımı yemek siparişlerinin ve kaynaklarının kapsamlı kayıtlarını tutmak için kullanıyor. Bu platformlar, çeşitli ürünler ve gönderilerdeki envanterin kökenlerini izlemeye yönelik araçlar sunar. Önemli bir özellik, sağlık ve güvenlik uyumluluğunu sürdürmeye yönelik destekleridir. İzlenebilirlik çözümlerinin çoğu aynı zamanda harcamaları ve bütçeyi optimize etmeye, alerji uyarıları oluşturmaya ve tedarikçilerle iletişimi kolaylaştırmaya yönelik araçları da içerir. Bazı yemek servisi yönetimi ve dağıtım yazılımları izlenebilirlik özellikleri içerse de, genellikle çok çeşitli ek işlevlerle birlikte gelirler.

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FoodDocs

FoodDocs

fooddocs.com

FoodDocs, gıda güvenliği süreçlerini dijitalize eden, HACCP ve ISO standartlarına uyumu sağlayan özelleştirilebilir bir yönetim sistemidir.

Safefood 360

Safefood 360

safefood360.com

Safefood 360, yiyecek güvenliği ve tedarikçi kalite yönetimini sağlayan bulut tabanlı bir platformdur.

Erudus

Erudus

erudus.com

Erudus, gıda endüstrisi tarafından sağlanan doğru alerji, besin ve teknik ürün verilerini sunan bir uygulamadır.

FreshCheq

FreshCheq

freshcheq.com

FreshCheq, restoranlar ve döner araçlar için kağıt logları yerine düzenli çizgi kontrolleri ve gıda kayıtlarını kolaylaştıran özel bir uygulamadır.

Otrafy

Otrafy

otrafy.com

Otrafy, gıda tedarik zincirlerinde alıcı-tedarikçi iletişimini ve belge akışını düzenleyerek uyumluluk ve risk yönetimini iyileştiren bulut tabanlı bir yazılımdır.

OurRecords

OurRecords

ourrecords.com

Tedarikçi uyumluluğunu yönetmek için 10'dan 10.000'e kadar tedarikçiyi kolayca yönetmenizi sağlayan bir uygulamadır.

Brizo FoodMetrics

Brizo FoodMetrics

brizodata.com

Brizo FoodMetrics, yemek servisi profesyonellerine pazar analizleri ve veri odaklı içgörüler sunarak bilinçli kararlar almalarına yardımcı olan bir platformdur.

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