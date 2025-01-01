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Gıda Güvenliği Yönetim Yazılımı
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Gıda Güvenliği Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Gıda güvenliği yönetimi yazılımı, FSMA, ISO standartları gibi uluslararası standartlara ve FAO ve WHO yönergelerine bağlı kalarak tedarik zincirindeki gıda güvenliği süreçlerinin bakımını, uyumluluğunu ve sürekli iyileştirilmesini sağlar. Restoran, otel ve okul gibi kuruluşların yönetim ve izlenebilirlik sistemleriyle entegre olmalarını sağlamak için gereklidir. Bu yazılım, gıda dağıtım zincirinde tedarik teslimatlarından ürün nakliyesine kadar her adımı kapsayan, üretilen tüm gıdaların kalite ve güvenlik standartlarına uygunluğunu garanti etmek için kontrollü süreçler oluşturur.

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SafetyCulture

SafetyCulture

safetyculture.com

Güvenlik Kültürü, denetim, sorun yönetimi ve ekip eğitimi gibi süreçleri mobil platformda yöneten bir uygulamadır.

FoodDocs

FoodDocs

fooddocs.com

FoodDocs, gıda güvenliği süreçlerini dijitalize eden, HACCP ve ISO standartlarına uyumu sağlayan özelleştirilebilir bir yönetim sistemidir.

Jolt

Jolt

jolt.com

Jolt, restoranlar ve perakende gibi işletmelerin ekip sorumluluğunu sağlamak, dijital gıda güvenliğine uyum sağlamak ve çalışan performansını artırmak için kullanılan bir yazılımdır.

Safefood 360

Safefood 360

safefood360.com

Safefood 360, yiyecek güvenliği ve tedarikçi kalite yönetimini sağlayan bulut tabanlı bir platformdur.

Certdox

Certdox

certdox.com

Certdox, belgeleri güvenli şekilde depolama, doğrulama ve paylaşma imkanı sunan bulut tabanlı bir belge yönetimi uygulamasıdır.

Phenium

Phenium

phenium.com

Phenium, gıda güvenliğini sağlamak, mutfak görevlerini yönetmek ve günlük operasyonları izlemek için kullanılan bir uygulamadır.

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Gıda Güvenliği Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - WebCatalog