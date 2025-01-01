Gıda Güvenliği Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Gıda güvenliği yönetimi yazılımı, FSMA, ISO standartları gibi uluslararası standartlara ve FAO ve WHO yönergelerine bağlı kalarak tedarik zincirindeki gıda güvenliği süreçlerinin bakımını, uyumluluğunu ve sürekli iyileştirilmesini sağlar. Restoran, otel ve okul gibi kuruluşların yönetim ve izlenebilirlik sistemleriyle entegre olmalarını sağlamak için gereklidir. Bu yazılım, gıda dağıtım zincirinde tedarik teslimatlarından ürün nakliyesine kadar her adımı kapsayan, üretilen tüm gıdaların kalite ve güvenlik standartlarına uygunluğunu garanti etmek için kontrollü süreçler oluşturur.
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SafetyCulture
safetyculture.com
Güvenlik Kültürü, denetim, sorun yönetimi ve ekip eğitimi gibi süreçleri mobil platformda yöneten bir uygulamadır.
FoodDocs
fooddocs.com
FoodDocs, gıda güvenliği süreçlerini dijitalize eden, HACCP ve ISO standartlarına uyumu sağlayan özelleştirilebilir bir yönetim sistemidir.
Jolt
jolt.com
Jolt, restoranlar ve perakende gibi işletmelerin ekip sorumluluğunu sağlamak, dijital gıda güvenliğine uyum sağlamak ve çalışan performansını artırmak için kullanılan bir yazılımdır.
Safefood 360
safefood360.com
Safefood 360, yiyecek güvenliği ve tedarikçi kalite yönetimini sağlayan bulut tabanlı bir platformdur.
Certdox
certdox.com
Certdox, belgeleri güvenli şekilde depolama, doğrulama ve paylaşma imkanı sunan bulut tabanlı bir belge yönetimi uygulamasıdır.
Phenium
phenium.com
Phenium, gıda güvenliğini sağlamak, mutfak görevlerini yönetmek ve günlük operasyonları izlemek için kullanılan bir uygulamadır.