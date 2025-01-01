Web uygulamaları için uygulama mağazası Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.

Ara

✨ WebCatalog Desktop ✨ WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün—uygulama ve hesaplarınızı yönetmek için hepsi bir arada aracınız. Birden fazla hesap arasında kolayca geçiş yapın, uygulamaları iş akışına göre düzenleyin ve Mac ile Windows için özenle seçilmiş masaüstü uygulama kataloğuna erişin. WebCatalog Desktop'u İndir Daha fazla bilgi edinin

En Popüler Son Eklenenler Gıda Güvenliği Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Gıda güvenliği yönetimi yazılımı, FSMA, ISO standartları gibi uluslararası standartlara ve FAO ve WHO yönergelerine bağlı kalarak tedarik zincirindeki gıda güvenliği süreçlerinin bakımını, uyumluluğunu ve sürekli iyileştirilmesini sağlar. Restoran, otel ve okul gibi kuruluşların yönetim ve izlenebilirlik sistemleriyle entegre olmalarını sağlamak için gereklidir. Bu yazılım, gıda dağıtım zincirinde tedarik teslimatlarından ürün nakliyesine kadar her adımı kapsayan, üretilen tüm gıdaların kalite ve güvenlik standartlarına uygunluğunu garanti etmek için kontrollü süreçler oluşturur.