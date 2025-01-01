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En Popüler Son Eklenenler Çiçekçi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Çiçekçi yazılımı, çiçekçi mağazası operasyonlarını yönetmek için hem perakende hem de e-ticaret ihtiyaçlarını karşılayan modern, kağıtsız bir çözüm sunar. Bu sistem sipariş girişini, teslimatı ve arka ofis muhasebesini otomatikleştirerek çiçekçilerin maliyetleri düşürmesine ve satışları artırmasına yardımcı olur. Küçük ve orta ölçekli işletmeler için tasarlanmış olmasına rağmen ölçeklenebilirliği, onu her büyüklükteki mağaza için uygun hale getirir. Çoğu ürün, mevcut terminaller ve yazılımlarla entegre olduğundan yeni donanım gerektirmez. Ek özellikler arasında e-ticaret yetenekleri, iş zekası araçları, API entegrasyonları ve güçlü envanter ve satın alma yönetimi yer alır.