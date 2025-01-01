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Çiçekçi Yazılımı
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Çiçekçi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Çiçekçi yazılımı, çiçekçi mağazası operasyonlarını yönetmek için hem perakende hem de e-ticaret ihtiyaçlarını karşılayan modern, kağıtsız bir çözüm sunar. Bu sistem sipariş girişini, teslimatı ve arka ofis muhasebesini otomatikleştirerek çiçekçilerin maliyetleri düşürmesine ve satışları artırmasına yardımcı olur. Küçük ve orta ölçekli işletmeler için tasarlanmış olmasına rağmen ölçeklenebilirliği, onu her büyüklükteki mağaza için uygun hale getirir. Çoğu ürün, mevcut terminaller ve yazılımlarla entegre olduğundan yeni donanım gerektirmez. Ek özellikler arasında e-ticaret yetenekleri, iş zekası araçları, API entegrasyonları ve güçlü envanter ve satın alma yönetimi yer alır.

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POSiFLORA

POSiFLORA

posiflora.com

POSiFLORA, çiçek işletmelerinin yönetimini kolaylaştıran bir yazılım uygulamasıdır. Satışları artırmak, envanteri yönetmek ve verimliliği artırmak için araçlar sunar.

Lobiloo

Lobiloo

lobiloo.com

Lobiloo, çiçekçilerin müşterileri için görsel faturalar oluşturmalarına yardımcı olan basit bir sürükle-bırak çiçek tahmin aracıdır.

Komet Sales

Komet Sales

kometsales.com

Komet, çiçek endüstrisi için satın alma, satış ve lojistik süreçlerini otomatikleştiren web tabanlı bir çözümdür.

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Çiçekçi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - WebCatalog