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Filo Takip Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Filo takip yazılımı, bir ulaşım filosundaki araçların ve sürücülerin faaliyetlerini izlemek için GPS teknolojisini kullanır. Bu yazılım öncelikle filo yöneticileri tarafından filolarını gerçek zamanlı olarak takip etmek ve hem araçlar hem de sürücüler hakkında performans verileri toplamak için kullanılır. Filo takibi sıklıkla daha geniş filo yönetim sistemlerinin bir özelliği olsa da, bu kategorideki yazılım özellikle araçları takip etmek için GPS ve telematik kullanımına odaklanmaktadır. Genellikle tam filo yönetimi çözümlerinde bulunan kapsamlı arka ofis işlevlerinden yoksundur.

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Verizon

Verizon

verizon.com

Verizon uygulaması, kullanıcıların Verizon hesaplarını yönetmelerine, faturalarını ödemelerine ve veri kullanımını izlemelerine olanak tanır.

Fleetx

Fleetx

fleetx.io

Fleetx, lojistik paydaşlarının operasyonlarını dijitalleştirerek gerçek zamanlı içgörüler sunan bir filo yönetimi uygulamasıdır.

Route4Me

Route4Me

route4me.com

Route4Me, işletmelerin verimli rota planlaması ve dağıtımını otomatikleştirip mobil navigasyon sunan bir uygulamadır.

Zeo Route Planner

Zeo Route Planner

zeorouteplanner.com

Zeo Route Planner, filo yöneticilerinin sürücülerin rota planlamasını, optimizasyonunu ve izlenmesini kolaylaştıran bir uygulamadır.

Transporeon

Transporeon

transporeon.com

Transporeon, tedarik zinciri yönetimi için bulut tabanlı bir platformdur. Gerçek zamanlı izleme ve analiz ile lojistik süreçlerini optimize eder.

Onfleet

Onfleet

onfleet.com

Onfleet, işletmelerin yerel teslimat operasyonlarını yönetmelerini ve analiz etmelerini sağlayan bir teslimat yönetim platformudur.

Tookan

Tookan

jungleworks.com

Tookan, işletmelerin teslimat operasyonlarını yönetmelerine ve optimize etmelerine yardımcı olan bir dağıtım yönetim platformudur.

LocoNav

LocoNav

loconav.com

LocoNav, filo yönetimi için tasarlanmış kapsamlı bir platformdur; GPS izleme, yakıt analizi ve sürücü davranışını optimize etme gibi özellikler sunar.

RoadWarrior

RoadWarrior

roadwarrior.app

RoadWarrior, sürücüler ve dispatcherlar için rota optimizasyonu sağlayan bir mobil uygulamadır; gerçek zamanlı trafik güncellemeleri ve özelleştirilebilir rotalar sunar.

Hapn

Hapn

gethapn.com

Hapn, gerçek zamanlı yer izlemesi sağlayan bir uygulamadır. Varlık, stok ve ekip yönetimi için güvenilir veriler ve 24/7 destek sunar.

CalAmp

CalAmp

calamp.com

CalAmp, filo yönetimi ve varlık takibi gibi iş süreçlerini optimize eden, bulut tabanlı bir telematik uygulamasıdır.

One Step GPS

One Step GPS

onestepgps.com

Bir Adım GPS, gerçek zamanlı konum izleme, geoçitler, konum geçmişi ve kullanıcı dostu arayüz sunarak kişisel ve profesyonel ihtiyaçları karşılar.

Lytx

Lytx

lytx.com

Lytx, filo yönetimini video ile destekleyen bir platformdur. Sürücü güvenliği, risk analizi ve araç izleme gibi hizmetler sunar.

SimpliRoute

SimpliRoute

simpliroute.com

SimpliRoute, teslimat rotalarını optimize eden bir lojistik platformudur. Gerçek zamanlı izleme ile operasyonel verimliliği artırır.

MyCarTracks

MyCarTracks

mycartracks.com

MyCarTracks, araçların konumunu ve hareketlerini gerçek zamanlı izleyen, filo yönetimine yardımcı olan bir uygulamadır.

WooDelivery

WooDelivery

woodelivery.com

WooDelivery, teslimat yönetimi ve güzergah optimizasyonu sunan bir yazılım uygulamasıdır. WooCommerce kullanıcılarına kişiselleştirilmiş teslimat tarihleri sağlar.

HyperTrack

HyperTrack

hypertrack.com

HyperTrack, talep üzerine işlerin ve iş gücünün otomasyonunu sağlamak için planlama, izleme ve doğrulama yapan bir platformdur.

Truckin Digital

Truckin Digital

truckindigital.com

Truckin Digital, yük planlama, izleme, satış, stok takibi ve muhasebe gibi işlevler sunan bir kamyon taşımacılığı yazılımıdır.

Locate2u

Locate2u

locate2u.com

Locate2u, lojistik ve teslimat süreçlerini iyileştiren bir uygulamadır. Gerçek zamanlı izleme, rota optimizasyonu ve teslimat kanıtı gibi özellikler sunar.

Uboro

Uboro

uboro.io

Uboro, filo sahipleri, genel müdürler, lojistikçiler veya özel kuruluşlar için GPS takip yazılımıdır.

Fleetr

Fleetr

fleetr.com

Fleetr, küçük işletmelere GPS ile filo yönetimi sağlar. Araç konumları, sürücü davranışları ve yakıt tüketimi ile veri sunar.

AVLView

AVLView

avlview.com

AVLView, araçları haritada takip eden, yakıt kullanımını izleyen ve filo yönetimini geliştiren bir GPS izleme uygulamasıdır.

Lyve

Lyve

lyveglobal.com

Lyve, teslimat süreçlerini optimize eden bulut tabanlı bir lojistik platformudur. Gerçek zamanlı izleme ve rota optimizasyonu sunar.

Nauto

Nauto

nauto.com

Nauto, yapay zeka kullanarak sürücüleri, araçları ve yolları analiz edip, dikkatsiz ve agresif sürüşü gerçek zamanlı olarak tespit eden bir filo takip sistemidir.

Dispatchit

Dispatchit

dispatchit.com

Dispatchit, işletmelerin son mil teslimatlarını optimize eden bir platformdur. Rota optimizasyonu ve gerçek zamanlı izleme ile verimliliği artırır.

FleetIT

FleetIT

fleetit.com

FleetIT, araç filo yönetimi için maliyet etkin bir uygulamadır. Geçiş ücretleri, araç durumu ve bakım planlaması gibi işlemleri kolaylaştırır.

IntelliShift

IntelliShift

intellishift.com

IntelliShift, filo yönetimi için kapsamlı bir platformdur. Araç ve sürücü verileri sunarak operasyonel verimliliği ve güvenliği artırmaya yardımcı olur.

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