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Filo takip yazılımı, bir ulaşım filosundaki araçların ve sürücülerin faaliyetlerini izlemek için GPS teknolojisini kullanır. Bu yazılım öncelikle filo yöneticileri tarafından filolarını gerçek zamanlı olarak takip etmek ve hem araçlar hem de sürücüler hakkında performans verileri toplamak için kullanılır. Filo takibi sıklıkla daha geniş filo yönetim sistemlerinin bir özelliği olsa da, bu kategorideki yazılım özellikle araçları takip etmek için GPS ve telematik kullanımına odaklanmaktadır. Genellikle tam filo yönetimi çözümlerinde bulunan kapsamlı arka ofis işlevlerinden yoksundur.
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Verizon
verizon.com
Verizon uygulaması, kullanıcıların Verizon hesaplarını yönetmelerine, faturalarını ödemelerine ve veri kullanımını izlemelerine olanak tanır.
Fleetx
fleetx.io
Fleetx, lojistik paydaşlarının operasyonlarını dijitalleştirerek gerçek zamanlı içgörüler sunan bir filo yönetimi uygulamasıdır.
Route4Me
route4me.com
Route4Me, işletmelerin verimli rota planlaması ve dağıtımını otomatikleştirip mobil navigasyon sunan bir uygulamadır.
Zeo Route Planner
zeorouteplanner.com
Zeo Route Planner, filo yöneticilerinin sürücülerin rota planlamasını, optimizasyonunu ve izlenmesini kolaylaştıran bir uygulamadır.
Transporeon
transporeon.com
Transporeon, tedarik zinciri yönetimi için bulut tabanlı bir platformdur. Gerçek zamanlı izleme ve analiz ile lojistik süreçlerini optimize eder.
Onfleet
onfleet.com
Onfleet, işletmelerin yerel teslimat operasyonlarını yönetmelerini ve analiz etmelerini sağlayan bir teslimat yönetim platformudur.
Tookan
jungleworks.com
Tookan, işletmelerin teslimat operasyonlarını yönetmelerine ve optimize etmelerine yardımcı olan bir dağıtım yönetim platformudur.
LocoNav
loconav.com
LocoNav, filo yönetimi için tasarlanmış kapsamlı bir platformdur; GPS izleme, yakıt analizi ve sürücü davranışını optimize etme gibi özellikler sunar.
RoadWarrior
roadwarrior.app
RoadWarrior, sürücüler ve dispatcherlar için rota optimizasyonu sağlayan bir mobil uygulamadır; gerçek zamanlı trafik güncellemeleri ve özelleştirilebilir rotalar sunar.
Hapn
gethapn.com
Hapn, gerçek zamanlı yer izlemesi sağlayan bir uygulamadır. Varlık, stok ve ekip yönetimi için güvenilir veriler ve 24/7 destek sunar.
CalAmp
calamp.com
CalAmp, filo yönetimi ve varlık takibi gibi iş süreçlerini optimize eden, bulut tabanlı bir telematik uygulamasıdır.
One Step GPS
onestepgps.com
Bir Adım GPS, gerçek zamanlı konum izleme, geoçitler, konum geçmişi ve kullanıcı dostu arayüz sunarak kişisel ve profesyonel ihtiyaçları karşılar.
Lytx
lytx.com
Lytx, filo yönetimini video ile destekleyen bir platformdur. Sürücü güvenliği, risk analizi ve araç izleme gibi hizmetler sunar.
SimpliRoute
simpliroute.com
SimpliRoute, teslimat rotalarını optimize eden bir lojistik platformudur. Gerçek zamanlı izleme ile operasyonel verimliliği artırır.
MyCarTracks
mycartracks.com
MyCarTracks, araçların konumunu ve hareketlerini gerçek zamanlı izleyen, filo yönetimine yardımcı olan bir uygulamadır.
WooDelivery
woodelivery.com
WooDelivery, teslimat yönetimi ve güzergah optimizasyonu sunan bir yazılım uygulamasıdır. WooCommerce kullanıcılarına kişiselleştirilmiş teslimat tarihleri sağlar.
HyperTrack
hypertrack.com
HyperTrack, talep üzerine işlerin ve iş gücünün otomasyonunu sağlamak için planlama, izleme ve doğrulama yapan bir platformdur.
Truckin Digital
truckindigital.com
Truckin Digital, yük planlama, izleme, satış, stok takibi ve muhasebe gibi işlevler sunan bir kamyon taşımacılığı yazılımıdır.
Locate2u
locate2u.com
Locate2u, lojistik ve teslimat süreçlerini iyileştiren bir uygulamadır. Gerçek zamanlı izleme, rota optimizasyonu ve teslimat kanıtı gibi özellikler sunar.
Uboro
uboro.io
Uboro, filo sahipleri, genel müdürler, lojistikçiler veya özel kuruluşlar için GPS takip yazılımıdır.
Fleetr
fleetr.com
Fleetr, küçük işletmelere GPS ile filo yönetimi sağlar. Araç konumları, sürücü davranışları ve yakıt tüketimi ile veri sunar.
AVLView
avlview.com
AVLView, araçları haritada takip eden, yakıt kullanımını izleyen ve filo yönetimini geliştiren bir GPS izleme uygulamasıdır.
Lyve
lyveglobal.com
Lyve, teslimat süreçlerini optimize eden bulut tabanlı bir lojistik platformudur. Gerçek zamanlı izleme ve rota optimizasyonu sunar.
Nauto
nauto.com
Nauto, yapay zeka kullanarak sürücüleri, araçları ve yolları analiz edip, dikkatsiz ve agresif sürüşü gerçek zamanlı olarak tespit eden bir filo takip sistemidir.
Dispatchit
dispatchit.com
Dispatchit, işletmelerin son mil teslimatlarını optimize eden bir platformdur. Rota optimizasyonu ve gerçek zamanlı izleme ile verimliliği artırır.
FleetIT
fleetit.com
FleetIT, araç filo yönetimi için maliyet etkin bir uygulamadır. Geçiş ücretleri, araç durumu ve bakım planlaması gibi işlemleri kolaylaştırır.
IntelliShift
intellishift.com
IntelliShift, filo yönetimi için kapsamlı bir platformdur. Araç ve sürücü verileri sunarak operasyonel verimliliği ve güvenliği artırmaya yardımcı olur.
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