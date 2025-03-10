HyperTrack

hypertrack.com

HyperTrack, isteğe bağlı işleri ve iş gücünü otomatikleştirmek için yapı taşlarını sağlar. Planlama, atama, takip ve doğrulamaya yönelik API'ler ve SDK'lar, işin tamamlanma oranı, iş gücü güvenilirliği, üretkenlik ve zamanında teslimat da dahil olmak üzere operasyonel KPI'ları iyileştirmek için gerçek verilerden öğrenir. Sağlam ve geliştirici dostu platformuyla, hafif sanayi, güvenlik, perakende, konaklama ve sağlık hizmetlerinden enerji ve ulaşıma kadar çeşitli sektörlerdeki şirketlerin güvendiği iş gücü otomasyonu ve iş kanıtı çözümleri sağlar. HyperTrack, saatlik, görev ve vardiya bazlı işler, teslimat, saha servisi ve satışlar için isteğe bağlı iş gücünü desteklemek üzere gelişmiş görünürlük, operasyonel verimlilik ve ölçeklenebilirlik için platformuna güvenen 300'den fazla müşterisiyle küresel bir varlığa sahiptir. HyperTrack, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 2 milyondan fazla çalışanın yanı sıra Avrupa, Hindistan, Latin Amerika ve Afrika'daki milyonlarca çalışanın üretkenliğini, güvenilirliğini ve güvenliğini artırmak için kullanılıyor.