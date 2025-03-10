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Filo takip yazılımı, bir ulaşım filosundaki araçların ve sürücülerin faaliyetlerini izlemek için GPS teknolojisini kullanır. Bu yazılım öncelikle filo yöneticileri tarafından filolarını gerçek zamanlı olarak takip etmek ve hem araçlar hem de sürücüler hakkında performans verileri toplamak için kullanılır. Filo takibi sıklıkla daha geniş filo yönetim sistemlerinin bir özelliği olsa da, bu kategorideki yazılım özellikle araçları takip etmek için GPS ve telematik kullanımına odaklanmaktadır. Genellikle tam filo yönetimi çözümlerinde bulunan kapsamlı arka ofis işlevlerinden yoksundur.
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CalAmp
calamp.com
CalAmp, filo yönetimi ve varlık takibi gibi iş süreçlerini optimize eden, bulut tabanlı bir telematik uygulamasıdır.
Uboro
uboro.io
Uboro, filo sahipleri, genel müdürler, lojistikçiler veya özel kuruluşlar için bir GPS izleme yazılımıdır.
Fleetr
fleetr.com
Fleetr, küçük işletmelere yönelik GPS izleme çözümlerinde liderdir. Filo sahiplerine sürücü ve araç verileri sağlayan yapay zeka destekli bir platform oluşturduk. Latin Amerika'daki ana şirketimizle ortak olarak 2021 yılı itibarıyla 30.000'in üzerinde bağlantılı araca hizmet vermenin gururunu yaşıyoruz.
SimpliRoute
simpliroute.com
SimpliRoute, teslimat rotalarını optimize eden bir lojistik platformudur. Gerçek zamanlı izleme ile operasyonel verimliliği artırır.
AVLView
avlview.com
Amazon bulutundaki AVLView, araçları harita üzerinde takip eder, yakıt kullanımını izler, operasyonel kayıpların yarıya indirilmesine yardımcı olur ve filo/sürücü üretkenliğini artırır. Yeşil sürüşü ve zamanında teslimatı iyileştirmeye yönelik etkinlikler hakkında anında uyarılar verir; yolculuk programını otomatikleştirin ve araç bakımı konusunda sizi bilgilendirin.
MyCarTracks
mycartracks.com
MyCarTracks, araçların konumunu ve hareketlerini gerçek zamanlı izleyen, filo yönetimine yardımcı olan bir uygulamadır.
Lyve
lyveglobal.com
Teknolojinin yönlendirdiği bir dünyada, manuel teslimat işlemleri işletmeler için giderek daha fazla darboğaz haline geliyor. Yeni çağın müşterileri süper hızlı teslimatlar talep ettikçe ve deneyimlerinde kolaylık bekledikleri için bu durum artık daha da fazla. Bir işletme sahibi olarak hızlı ve esnek teslimat seçenekleri sunmak bir öncelik olmalıdır. Dijitalleşme olmadan işletmeler, sonuçta müşteri deneyimini olumsuz etkileyen ve operasyonel maliyetleri artıran verimsizlikler, hatalar ve gecikmelerle karşı karşıya kalır. Lyve Teslimat Yönetim Sistemi (DMS), harika bir müşteri deneyimi sağlarken teslimatlarınızı kolaylaştırmak ve operasyon maliyetlerinizi azaltmak için bulut tabanlı bir yönetim sistemi sunar. Lyve DMS ile aşağıdakileri sağlayarak teslimatlarınızın yanı sıra operasyonlarınızda da ivme kazanacaksınız: - Gerçek zamanlı izleme - Otomatik atama - Sipariş Havuzu ve grup oluşturma - Optimize edilmiş rota planlaması - Müşteri katılımı - Optimum filo kullanımı - Veri merkezli kararlar - Zamanında teslimatlar - Dinamik yönlendirme
Hapn
gethapn.com
Hapn, güvenilir konum verileri, eyleme geçirilebilir bilgiler ve benzersiz destek sağlayan, her ölçekteki işletmenin erişebileceği yenilikçi IoT teknolojisi yaratır. Platformumuz, işinizi daha iyi yürütmek için ihtiyacınız olan netliği ve güveni kazanmanızı kolaylaştırır. Sektör lideri bir mobil uygulama, avucunuzun içindeki kullanımı en kolay gerçek zamanlı görünürlük deneyimiyle izlemeyi bir keyif haline getiriyor. İster varlıkları, ekip üyelerini, tedarik zincirlerini veya filoları izliyor ve yönetiyor olun, Hapn'ın yanınızda olduğundan emin olabilirsiniz. TrackerCare ile 7/24 müşteri desteği, ücretsiz yükseltmeler ve ömür boyu cihaz garantisiyle aradığınız altın standarttaki hizmeti elde edebilirsiniz. Garantili. 17 yılı aşkın sektör, 50.000 müşteri ve takip edilen 300.000'den fazla öğeyle Hapn, işletmenizin hak ettiği kontrolü ve görünürlüğü size geri verecek güvenilir çözümdür.
One Step GPS
onestepgps.com
Bir Adım GPS, gerçek zamanlı konum izleme, geoçitler, konum geçmişi ve kullanıcı dostu arayüz sunarak kişisel ve profesyonel ihtiyaçları karşılar.
HyperTrack
hypertrack.com
HyperTrack, isteğe bağlı işleri ve iş gücünü otomatikleştirmek için yapı taşlarını sağlar. Planlama, atama, takip ve doğrulamaya yönelik API'ler ve SDK'lar, işin tamamlanma oranı, iş gücü güvenilirliği, üretkenlik ve zamanında teslimat da dahil olmak üzere operasyonel KPI'ları iyileştirmek için gerçek verilerden öğrenir. Sağlam ve geliştirici dostu platformuyla, hafif sanayi, güvenlik, perakende, konaklama ve sağlık hizmetlerinden enerji ve ulaşıma kadar çeşitli sektörlerdeki şirketlerin güvendiği iş gücü otomasyonu ve iş kanıtı çözümleri sağlar. HyperTrack, saatlik, görev ve vardiya bazlı işler, teslimat, saha servisi ve satışlar için isteğe bağlı iş gücünü desteklemek üzere gelişmiş görünürlük, operasyonel verimlilik ve ölçeklenebilirlik için platformuna güvenen 300'den fazla müşterisiyle küresel bir varlığa sahiptir. HyperTrack, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 2 milyondan fazla çalışanın yanı sıra Avrupa, Hindistan, Latin Amerika ve Afrika'daki milyonlarca çalışanın üretkenliğini, güvenilirliğini ve güvenliğini artırmak için kullanılıyor.
WooDelivery
woodelivery.com
WooDelivery, teslimat yönetimi ve güzergah optimizasyonu sunan bir yazılım uygulamasıdır. WooCommerce kullanıcılarına kişiselleştirilmiş teslimat tarihleri sağlar.
Nauto
nauto.com
Nauto'nun kabin içi filo takip sistemi, dikkati dağılmış ve agresif sürüşü gerçek zamanlı olarak tespit etmek ve yönlendirmek amacıyla sürücüyü, aracı ve önündeki yolu değerlendirmek için yapay zekayı kullanıyor.
Dispatchit
dispatchit.com
Dispatch, işletmeler için son mil teslimatlarını basitleştirir. İster bağımsız bir yüklenici sürücüleri ağı arıyor olun, ister kendi araçlarınız için ölçeklenebilir zamanlama yazılımı ile teslimat deneyiminizi modernize etmek için, dispatch, teslimat ortağınız olarak benzersiz bir şekilde donatılmıştır, böylece işiniz için en önemli olana odaklanabilirsiniz. Dağıtım teknolojimiz, müşterileriniz için daha fazla* teslim etmenizi sağlar.
RoadWarrior
roadwarrior.app
RoadWarrior, sürücüler ve dispatcherlar için rota optimizasyonu sağlayan bir mobil uygulamadır; gerçek zamanlı trafik güncellemeleri ve özelleştirilebilir rotalar sunar.
Onfleet
onfleet.com
Onfleet, işletmelerin yerel teslimat operasyonlarını yönetmelerini ve analiz etmelerini sağlayan bir teslimat yönetim platformudur.
Lytx
lytx.com
Lytx, filo yönetimini video ile destekleyen bir platformdur. Sürücü güvenliği, risk analizi ve araç izleme gibi hizmetler sunar.
Truckin Digital
truckindigital.com
Truckin Digital planlama, sevkiyat izleme, satış, güvenlik, envanter/varlık takibi, muhasebe ve daha fazlasına yönelik bir Kamyon Taşımacılığı Yazılımı ERP'sidir. Truckin Digital'in kamyon taşımacılığı işinizde nasıl devrim yaratabileceğini ve rekabette önde kalmanıza nasıl yardımcı olabileceğini keşfedin!
FleetIT
fleetit.com
Fleetit, geçiş ücreti faturalarını ve geçiş ücreti ihlallerini yönetmenin uygun maliyetli bir yoludur; araç/kamyon kiralama, treyler/ekipman kiralamanın yanı sıra filo ve leasing yönetimi şirketleri de dahil olmak üzere her boyuttaki filoya hizmet veriyoruz.
IntelliShift
intellishift.com
IntelliShift, araç ve ağır ekipman filosuna sahip işletmelerin TÜM filo operasyon verilerine tek bir platformdan KOLAY bir şekilde erişmesini sağlayan TEK filo istihbarat platformudur. IntelliShift'in çözümleri güvenlik ve operasyonel zorlukları çözmek için tasarlanmıştır ve sindirilebilir görünümleri beslemek için bugün kullandığınız nokta çözümlerle kolayca birleştirilebilir. Daha iyi iş sonuçları elde etmek için yapay zeka araç kameralarından, telematikten, denetimlerden, bakım ve uyumluluk teknolojisinden yararlanın.
Transporeon
transporeon.com
Transporeon, tedarik zinciri yönetimi için bulut tabanlı bir platformdur. Gerçek zamanlı izleme ve analiz ile lojistik süreçlerini optimize eder.
Locate2u
locate2u.com
Locate2u, herhangi bir teslimat veya hizmet işi için tasarlanmış bir yazılım platformudur. Çözümümüz, bu işletmelerin rota verimliliğini artırmasına, müşterilerinin teslimat deneyimini artırmasına ve verimliliği artırmasına yardımcı olurken, rotaları planlamak için gereken süreyi azaltır. Çözümümüz, şirketlere teslimat veya hizmet işlerini yürütmek için ihtiyaç duydukları her şeyi sağlar. Dahil: GPS izleme, canlı konum paylaşımı, rezervasyon yönetimi, rota optimizasyonu, sürücü uygulaması, bildirimler, teslimat kanıtı, API, özelleştirme ve çok daha fazlası!
Tookan
jungleworks.com
Tookan, işletmelerin teslimat operasyonlarını yönetmelerine ve optimize etmelerine yardımcı olan bir dağıtım yönetim platformudur.
LocoNav
loconav.com
LocoNav, filo yönetimi için tasarlanmış kapsamlı bir platformdur; GPS izleme, yakıt analizi ve sürücü davranışını optimize etme gibi özellikler sunar.
Fleetx
fleetx.io
Fleetx, lojistik paydaşlarının operasyonlarını dijitalleştirerek gerçek zamanlı içgörüler sunan bir filo yönetimi uygulamasıdır.
Zeo Route Planner
zeorouteplanner.com
Zeo Route Planner, filo yöneticilerinin sürücülerin rota planlamasını, optimizasyonunu ve izlenmesini kolaylaştıran bir uygulamadır.
Verizon
verizon.com
Verizon uygulaması, kullanıcıların Verizon hesaplarını yönetmelerine, faturalarını ödemelerine ve veri kullanımını izlemelerine olanak tanır.
Route4Me
route4me.com
Route4Me, işletmelerin verimli rota planlaması ve dağıtımını otomatikleştirip mobil navigasyon sunan bir uygulamadır.
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