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Filo Takip Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Montserrat

Filo takip yazılımı, bir ulaşım filosundaki araçların ve sürücülerin faaliyetlerini izlemek için GPS teknolojisini kullanır. Bu yazılım öncelikle filo yöneticileri tarafından filolarını gerçek zamanlı olarak takip etmek ve hem araçlar hem de sürücüler hakkında performans verileri toplamak için kullanılır. Filo takibi sıklıkla daha geniş filo yönetim sistemlerinin bir özelliği olsa da, bu kategorideki yazılım özellikle araçları takip etmek için GPS ve telematik kullanımına odaklanmaktadır. Genellikle tam filo yönetimi çözümlerinde bulunan kapsamlı arka ofis işlevlerinden yoksundur.

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Verizon

Verizon

verizon.com

Verizon, daha önce Verizon Wireless adı altında Verizon Communications'ın ayrı bir bölümü olarak faaliyet gösteren bir Amerikan kablosuz ağ operatörüdür.

Route4Me

Route4Me

route4me.com

Yönlendirme kaosu nihayet çözüldü. Kullanımı son derece kolay olan Route4Me Rota Planlayıcı, işletmeniz için rotaları otomatik olarak planlar ve bunları yerleşik navigasyona sahip bir mobil uygulamaya gönderir. Saha servisi, saha satışları, saha pazarlaması, saha satışları, bölge yönetimi ve son kil...

Fleetx

Fleetx

fleetx.io

Fleetx.io, tüm lojistik paydaşlarının uçtan uca operasyonlarını dijitalleştirmesine ve IoT ve büyük veri analitiğini kullanarak gerçek zamanlı eyleme geçirilebilir bilgiler sağlamasına yardımcı olan, yapay zeka destekli bir yük otomasyon platformudur.

Onfleet

Onfleet

onfleet.com

Onfleet, işletmelerin yerel teslimat operasyonlarını yönetmelerini ve analiz etmelerini kolaylaştırır. Ürünümüz, sürücüler için sezgisel akıllı telefon uygulamaları, sevk memurları için güçlü, modern bir web kontrol paneli ve alıcılar için otomatik bildirimler ve gerçek zamanlı izleme içerir. Onflee...

Zeo Route Planner

Zeo Route Planner

zeorouteplanner.com

Zeo, Filo Sahipleri için özel olarak tasarlanmış bir Filo Yönetim Yazılımıdır. Filo Sahipleri artık sürücülerine önceliklerine göre daha hızlı rotaları kolayca Planlayabilir, Optimize edebilir ve atayabilir. Zeo ayrıca en iyi teslimat yönetimi, rota planlama ve ulaşım yönetimi yazılım uygulamaları k...

Tookan

Tookan

jungleworks.com

Tookan, işletmelerin günlük teslimat operasyonlarını modernleştirmesine ve genel giderleri azaltmasına olanak tanıyan, kullanıma hazır güçlü bir Teslimat Yönetimi platformudur. Teslimat sürücüleri ve yöneticileri arasında kusursuz entegrasyonu kolaylaştıran son teknoloji ürünü bir teknoloji paketiyl...

Transporeon

Transporeon

transporeon.com

Transporeon taşımacılık ve lojistiği yaşıyor, nefes alıyor ve hayal ediyor. Taşımacılık Yönetim Platformumuz, dünyadaki en deneyimli gönderici, nakliyeci, nakliyeci, perakendeci ve yük alıcı ağına güç vermektedir. Uygulama Merkezlerimiz sayesinde, tedarikten uzlaşmaya kadar uçtan uca nakliye yönetim...

LocoNav

LocoNav

loconav.com

Modern iş operasyonları, filoların daha verimli kullanılmasını ve sürücülerin, yakıtın, kargonun, varlıkların ve yolcuların daha güvenli olmasını gerektirir. Tüm bunlar, işletme için maliyet tasarrufu ve iklim sürdürülebilirliği sağlarken. Hantal, onlarca yıllık telematik yeterli değil. İşletmenizin...

Hapn

Hapn

gethapn.com

Hapn, güvenilir konum verileri, eyleme geçirilebilir bilgiler ve benzersiz destek sağlayan, her ölçekteki işletmenin erişebileceği yenilikçi IoT teknolojisi yaratır. Platformumuz, işinizi daha iyi yürütmek için ihtiyacınız olan netliği ve güveni kazanmanızı kolaylaştırır. Sektör lideri bir mobil uyg...

CalAmp

CalAmp

calamp.com

CalAmp, işletmelerin varlık takibi, bakım planlaması, performans kontrol panelleri, araç uyarıları ve daha fazlası yoluyla filo operasyonlarını kolaylaştırmasına yardımcı olan bulut tabanlı bir telematik teknolojisidir. CalAmp Telematik Bulutu ile tüm varlıklarınızı güvenli bir şekilde bağlayın ve t...

One Step GPS

One Step GPS

onestepgps.com

Harika müşteri desteğiyle birlikte yüksek kaliteli GPS takibimiz sektörü gerçekten değiştiriyor. Çoğu GPS ve yazılım şirketi müşteri desteğini kaynak israfı olarak görüyor. Bunu otomatikleştirmenin, dış kaynak kullanmanın veya bunun için ekstra ücret almanın yollarını ararlar. Bunun çok dar görüşlü ...

RoadWarrior

RoadWarrior

roadwarrior.app

RoadWarrior, lojistik sıkıntıları ortadan kaldırarak hem sevk görevlilerine hem de sürücülere yardımcı olmak için tasarlanmış güçlü bir rota optimizasyon aracıdır. RoadWarrior Flex, sürücüler ve sevk görevlisi arasında net iletişim için bir mobil uygulama, rotada buna göre ayarlamalar yapılabilmesin...

MyCarTracks

MyCarTracks

mycartracks.com

İşletmenize yönelik en gelişmiş araç takip uygulamasıyla filonuzu takip edin, yönetin ve ölçün

HyperTrack

HyperTrack

hypertrack.com

HyperTrack, isteğe bağlı işleri ve iş gücünü otomatikleştirmek için yapı taşlarını sağlar. Planlama, atama, takip ve doğrulamaya yönelik API'ler ve SDK'lar, işin tamamlanma oranı, iş gücü güvenilirliği, üretkenlik ve zamanında teslimat da dahil olmak üzere operasyonel KPI'ları iyileştirmek için gerç...

Locate2u

Locate2u

locate2u.com

Locate2u, herhangi bir teslimat veya hizmet işi için tasarlanmış bir yazılım platformudur. Çözümümüz, bu işletmelerin rota verimliliğini artırmasına, müşterilerinin teslimat deneyimini iyileştirmesine ve üretkenliği artırmasına yardımcı olurken aynı zamanda rota planlama süresini azaltır. Çözümümüz ...

Uboro

Uboro

uboro.io

Uboro, filo sahipleri, genel müdürler, lojistikçiler veya özel kuruluşlar için bir GPS izleme yazılımıdır.

Fleetr

Fleetr

fleetr.com

Fleetr, küçük işletmelere yönelik GPS izleme çözümlerinde liderdir. Filo sahiplerine sürücü ve araç verileri sağlayan yapay zeka destekli bir platform oluşturduk. Latin Amerika'daki ana şirketimizle ortak olarak 2021 yılı itibarıyla 30.000'in üzerinde bağlantılı araca hizmet vermenin gururunu yaşıyo...

SimpliRoute

SimpliRoute

simpliroute.com

SimpliRoute rota optimizasyonunda bir devrimdir. Son teknoloji rota algoritmalarımız sayesinde lojistik maliyetlerinizi azaltabilir, müşteri memnuniyetini artırabilir ve son kilometre lojistik performansınızı araç/ay başına 40 ABD Doları karşılığında sıfırdan birinci sınıf FedEx-UPS standartlarına y...

AVLView

AVLView

avlview.com

Amazon bulutundaki AVLView, araçları harita üzerinde takip eder, yakıt kullanımını izler, operasyonel kayıpların yarıya indirilmesine yardımcı olur ve filo/sürücü üretkenliğini artırır. Yeşil sürüşü ve zamanında teslimatı iyileştirmeye yönelik etkinlikler hakkında anında uyarılar verir; yolculuk pro...

Lyve

Lyve

lyveglobal.com

Teknolojinin yönlendirdiği bir dünyada, manuel teslimat işlemleri işletmeler için giderek daha fazla darboğaz haline geliyor. Yeni çağın müşterileri süper hızlı teslimatlar talep ettikçe ve deneyimlerinde kolaylık bekledikleri için bu durum artık daha da fazla. Bir işletme sahibi olarak hızlı ve esn...

WooDelivery

WooDelivery

woodelivery.com

WooDelivery, teslimat yönetimi ve rota optimizasyonu için son teknoloji ürünü bir yazılım paketidir. Hyperlocal iş otomasyonu arayan işletmeler için çeşitli özellikler ve avantajlar sunar ve müşterilerine akıcı bir teslimat deneyimi sunar. Lojistik ve kurye, e-ticaret, perakende, yiyecek ve içecek, ...

Nauto

Nauto

nauto.com

Nauto'nun kabin içi filo takip sistemi, dikkati dağılmış ve agresif sürüşü gerçek zamanlı olarak tespit etmek ve yönlendirmek amacıyla sürücüyü, aracı ve önündeki yolu değerlendirmek için yapay zekayı kullanıyor.

Dispatchit

Dispatchit

dispatchit.com

Dispatch, işletmeler için son kilometre teslimatlarını basitleştirir. İster yerleşik bir bağımsız yüklenici sürücü ağı arıyor olun, ister kendi araçlarınız için ölçeklenebilir planlama yazılımıyla teslimat deneyiminizi modernize etmek istiyor olun, Dispatch, işiniz için en önemli olana odaklanabilme...

Truckin Digital

Truckin Digital

truckindigital.com

Truckin Digital planlama, sevkiyat izleme, satış, güvenlik, envanter/varlık takibi, muhasebe ve daha fazlasına yönelik bir Kamyon Taşımacılığı Yazılımı ERP'sidir. Truckin Digital'in kamyon taşımacılığı işinizde nasıl devrim yaratabileceğini ve rekabette önde kalmanıza nasıl yardımcı olabileceğini ke...

FleetIT

FleetIT

fleetit.com

Fleetit, geçiş ücreti faturalarını ve geçiş ücreti ihlallerini yönetmenin uygun maliyetli bir yoludur; araç/kamyon kiralama, treyler/ekipman kiralamanın yanı sıra filo ve leasing yönetimi şirketleri de dahil olmak üzere her boyuttaki filoya hizmet veriyoruz.

IntelliShift

IntelliShift

intellishift.com

IntelliShift, araç ve ağır ekipman filosuna sahip işletmelerin TÜM filo operasyon verilerine tek bir platformdan KOLAY bir şekilde erişmesini sağlayan TEK filo istihbarat platformudur. IntelliShift'in çözümleri güvenlik ve operasyonel zorlukları çözmek için tasarlanmıştır ve sindirilebilir görünümle...

Lytx

Lytx

lytx.com

Lytx, filo yönetimi teknolojilerinde dünya lideridir. Çözümlerimiz, sürücülerin ve filoların günümüzün rekabetçi ortamında başarılı olabilmeleri için daha güvenli, daha verimli, üretken ve karlı olmalarını sağlamak üzere videonun gücünden yararlanıyor. Lytx platformu aracılığıyla doğrudan müşteriler...

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