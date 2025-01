Filo Takip Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Macaristan

Zeo Route Planner

zeorouteplanner.com

Zeo, Filo Sahipleri için özel olarak tasarlanmış bir Filo Yönetim Yazılımıdır. Filo Sahipleri artık sürücülerine önceliklerine göre daha hızlı rotaları kolayca Planlayabilir, Optimize edebilir ve atayabilir. Zeo ayrıca en iyi teslimat yönetimi, rota planlama ve ulaşım yönetimi yazılım uygulamaları kapsamındadır. Zeo Route Planner'ı Farklı Kılan Nedir? Filo Sahipleri tek bir tıklamayla Toplu Sürücüler ekleyebilir ve sürücülerini gerçek zamanlı olarak takip edebilir. Filo Sahipleri rotayı belirli bir sürücüye atayabilir. Zeo, zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlayacak mümkün olan en hızlı ve en iyi rotayı sağlayacaktır. Teslimat konusunda uzmanlaşmış, teslimat sunmaya başlamak isteyen veya teslimat operasyonlarını iyileştirmeye ihtiyaç duyan şirketler Zeo Route Planner'ı seçiyor. Filo Sahipleri listeye sürücü eklerken aynı zamanda sürücü ayrıntılarını da ekleyebilir, ana mağazalara Sürücü Atayabilir, Araçlara sürücü atayabilir ve Sürücülerin Başlangıç ​​ve Bitiş Zamanlarını Ayarlayabilir. Zahmetsiz Rota Planlama ve Optimizasyon: Sürücüler, mümkün olan en kısa rotayı görmek için Android ve iOS uygulamalarına erişebilir. Rotalarınızı daha iyi planlayın ve her yolculukta 2 Saate kadar tasarruf edin. Filo Sahipleri ve Sürücüler hiçbir taahhüt kullanmadan sınırsız rota yapabilirler. Ayrıca bireysel sürücülerin becerilerini tanımlayabilir, Excel üzerinden rotalar oluşturabilir ve beceriye dayalı optimizasyon elde edebilirsiniz. Çok Yönlü Konum Giriş Yöntemleri: Ayrıca bir Excel dosyası yükleyerek veya resim tarama özelliğimizi kullanarak birden fazla konum ekleyebilirsiniz. Dünyanın en popüler sürücü uygulaması ve teslimat yazılımıyla rota verimliliğini artırın, kolayca ölçeklendirin ve teslimat rotası planlamasını basitleştirin. Filo sahipleri rotaları tahsis ederken değerin yanı sıra Araç Tanımlayıcıları - İsim ve Numara, Araç Kapasitesi, koli ağırlık kapasitesi ve koli hacmini de ekleyebilirler. Filo Sahipleri, rota üzerindeki sürücüleri ile doğrudan sohbet edebilir ve canlı konumlarını takip edebilir. Filo Sahipleri ayrıca müşterilere Gerçek zamanlı güncellemeler gönderebilir ve en iyi müşteri hizmetini sağlayabilir. Ayrıca kurye teslim edildikten sonra teslimat kanıtını da alabilirsiniz. Siparişler teslim edildikten sonra, bugüne kadar oluşturulmuş tüm rotaların ayrıntılı bir görünümünün yanı sıra no. Yapılan durakların sayısı, başlangıç ​​ve bitiş yerleri, atanan sürücü Fiyatlandırma modeline gelince, filo sahiplerinin sürücü başına değil, koltuk başına ödeme yapması gerekiyor. Herhangi bir sorunla karşılaşmanız durumunda en iyi müşteri hizmetinden yararlanabilirsiniz. Ekibimiz her sorguya 2 saatten daha kısa sürede yanıt verir. Zeo, görevinizi daha otomatik ve kolay hale getiren Zapier ve Shopify gibi bazı yazılımlarla entegrasyon seçeneği sunar. Zapier entegrasyonunu burada bulabilirsiniz: https://zapier.com/apps/zeo-route-planner/integrations Web sitemizi ziyaret ederek Zeo Route Planner'ın avantajlarını keşfedin: https://zeorouteplanner.com/ Ücretsiz rezervasyon yapın Zeo'nun filo yönetiminizde nasıl devrim yaratabileceğini ve teslimat operasyonlarınızı yeni boyutlara nasıl taşıyabileceğini ilk elden deneyimlemek için uzmanlarımızla demo yapın. Zeo olarak filonuzu yönetme ve optimize etme şeklinizde bir dönüşüm sunuyoruz. Halihazırda dünyanın en popüler sürücü uygulaması ve dağıtım yazılımından yararlanan işletmelerin saflarına katılın. Filonuz için akıllıca bir seçim yapın; Zeo Route Planner'ı seçin.