En Popüler Son Eklenenler Filo Takip Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Finlandiya

Filo takip yazılımı, bir ulaşım filosundaki araçların ve sürücülerin faaliyetlerini izlemek için GPS teknolojisini kullanır. Bu yazılım öncelikle filo yöneticileri tarafından filolarını gerçek zamanlı olarak takip etmek ve hem araçlar hem de sürücüler hakkında performans verileri toplamak için kullanılır. Filo takibi sıklıkla daha geniş filo yönetim sistemlerinin bir özelliği olsa da, bu kategorideki yazılım özellikle araçları takip etmek için GPS ve telematik kullanımına odaklanmaktadır. Genellikle tam filo yönetimi çözümlerinde bulunan kapsamlı arka ofis işlevlerinden yoksundur.