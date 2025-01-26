Filo Takip Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Afganistan

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Filo takip yazılımı, bir ulaşım filosundaki araçların ve sürücülerin faaliyetlerini izlemek için GPS teknolojisini kullanır. Bu yazılım öncelikle filo yöneticileri tarafından filolarını gerçek zamanlı olarak takip etmek ve hem araçlar hem de sürücüler hakkında performans verileri toplamak için kullanılır. Filo takibi sıklıkla daha geniş filo yönetim sistemlerinin bir özelliği olsa da, bu kategorideki yazılım özellikle araçları takip etmek için GPS ve telematik kullanımına odaklanmaktadır. Genellikle tam filo yönetimi çözümlerinde bulunan kapsamlı arka ofis işlevlerinden yoksundur.
Yeni Uygulama Gönder
CalAmp
calamp.com
CalAmp, işletmelerin varlık takibi, bakım planlaması, performans kontrol panelleri, araç uyarıları ve daha fazlası aracılığıyla filo operasyonlarını kolaylaştırmasına yardımcı olan bulut tabanlı bir telematik teknolojisidir. CalAmp Telematik Bulutu ile tüm varlıklarınızı güvenli bir şekilde bağlayın ve telematik verilerinizi tek bir platformda birleştirin. Gerçek zamanlı ve geçmiş verilere erişin ve görünürlüğü, güvenliği, bakımı, uyumluluğu ve verimliliği artırmak için özel uygulama ve sistemlerinize aktarın.
Uboro
uboro.io
Uboro, filo sahipleri, genel müdürler, lojistikçiler veya özel kuruluşlar için bir GPS izleme yazılımıdır.
Fleetr
fleetr.com
Fleetr, küçük işletmelere yönelik GPS izleme çözümlerinde liderdir. Filo sahiplerine sürücü ve araç verileri sağlayan yapay zeka destekli bir platform oluşturduk. Latin Amerika'daki ana şirketimizle ortak olarak 2021 yılı itibarıyla 30.000'in üzerinde bağlantılı araca hizmet vermenin gururunu yaşıyoruz.
SimpliRoute
simpliroute.com
SimpliRoute rota optimizasyonunda bir devrimdir. Son teknoloji rota algoritmalarımız sayesinde lojistik maliyetlerinizi azaltabilir, müşteri memnuniyetini artırabilir ve son kilometre lojistik performansınızı araç/ay başına 40 ABD Doları karşılığında sıfırdan birinci sınıf FedEx-UPS standartlarına yükseltebilirsiniz. Lojistik zekasını demokratikleştiriyoruz, böylece Ar-Ge departmanı gaz faturalarını veya CO2 emisyonlarını nasıl azaltacağını bulmadan herkes daha iyi çalışabilir.
AVLView
avlview.com
Amazon bulutundaki AVLView, araçları harita üzerinde takip eder, yakıt kullanımını izler, operasyonel kayıpların yarıya indirilmesine yardımcı olur ve filo/sürücü üretkenliğini artırır. Yeşil sürüşü ve zamanında teslimatı iyileştirmeye yönelik etkinlikler hakkında anında uyarılar verir; yolculuk programını otomatikleştirin ve araç bakımı konusunda sizi bilgilendirin.
MyCarTracks
mycartracks.com
İşletmenize yönelik en gelişmiş araç takip uygulamasıyla filonuzu takip edin, yönetin ve ölçün
Lyve
lyveglobal.com
Teknolojinin yönlendirdiği bir dünyada, manuel teslimat işlemleri işletmeler için giderek daha fazla darboğaz haline geliyor. Yeni çağın müşterileri süper hızlı teslimatlar talep ettikçe ve deneyimlerinde kolaylık bekledikleri için bu durum artık daha da fazla. Bir işletme sahibi olarak hızlı ve esnek teslimat seçenekleri sunmak bir öncelik olmalıdır. Dijitalleşme olmadan işletmeler, sonuçta müşteri deneyimini olumsuz etkileyen ve operasyonel maliyetleri artıran verimsizlikler, hatalar ve gecikmelerle karşı karşıya kalır. Lyve Teslimat Yönetim Sistemi (DMS), harika bir müşteri deneyimi sağlarken teslimatlarınızı kolaylaştırmak ve operasyon maliyetlerinizi azaltmak için bulut tabanlı bir yönetim sistemi sunar. Lyve DMS ile aşağıdakileri sağlayarak teslimatlarınızın yanı sıra operasyonlarınızda da ivme kazanacaksınız: - Gerçek zamanlı izleme - Otomatik atama - Sipariş Havuzu ve grup oluşturma - Optimize edilmiş rota planlaması - Müşteri katılımı - Optimum filo kullanımı - Veri merkezli kararlar - Zamanında teslimatlar - Dinamik yönlendirme
Hapn
gethapn.com
Hapn, güvenilir konum verileri, eyleme geçirilebilir bilgiler ve benzersiz destek sağlayan, her ölçekteki işletmenin erişebileceği yenilikçi IoT teknolojisi yaratır. Platformumuz, işinizi daha iyi yürütmek için ihtiyacınız olan netliği ve güveni kazanmanızı kolaylaştırır. Sektör lideri bir mobil uygulama, avucunuzun içindeki kullanımı en kolay gerçek zamanlı görünürlük deneyimiyle izlemeyi bir keyif haline getiriyor. İster varlıkları, ekip üyelerini, tedarik zincirlerini veya filoları izliyor ve yönetiyor olun, Hapn'ın yanınızda olduğundan emin olabilirsiniz. TrackerCare ile 7/24 müşteri desteği, ücretsiz yükseltmeler ve ömür boyu cihaz garantisiyle aradığınız altın standarttaki hizmeti elde edebilirsiniz. Garantili. 17 yılı aşkın sektör, 50.000 müşteri ve takip edilen 300.000'den fazla öğeyle Hapn, işletmenizin hak ettiği kontrolü ve görünürlüğü size geri verecek güvenilir çözümdür.
One Step GPS
onestepgps.com
Harika müşteri desteğiyle birlikte yüksek kaliteli GPS takibimiz sektörü gerçekten değiştiriyor. Çoğu GPS ve yazılım şirketi müşteri desteğini kaynak israfı olarak görüyor. Bunu otomatikleştirmenin, dış kaynak kullanmanın veya bunun için ekstra ücret almanın yollarını ararlar. Bunun çok dar görüşlü olduğunu düşünüyoruz. Mükemmel müşteri desteğini, ürünümüzün arkasında durmanın önemli bir parçası olarak görüyoruz. Duyarlı ve proaktif olmak söz konusu olduğunda, diğer tüm GPS izleme şirketlerini toz içinde bırakmaya çalışıyoruz. İşinizi kazanmak ve onu korumak için pazar lideri bir ürün sunmamız gerektiğine inanıyoruz. Ürünlerimizi doğrudan ABD'deki en iyi GPS takip cihazı üreticilerinden temin ediyoruz. Risksiz, 100 günlük para iade garantisi sunuyoruz. İptaller o kadar nadirdir ki, her iki yöndeki nakliyeyi bile karşılıyoruz. Güven açısından bu nasıl?
HyperTrack
hypertrack.com
HyperTrack, isteğe bağlı işleri ve iş gücünü otomatikleştirmek için yapı taşlarını sağlar. Planlama, atama, takip ve doğrulamaya yönelik API'ler ve SDK'lar, işin tamamlanma oranı, iş gücü güvenilirliği, üretkenlik ve zamanında teslimat da dahil olmak üzere operasyonel KPI'ları iyileştirmek için gerçek verilerden öğrenir. Sağlam ve geliştirici dostu platformuyla, hafif sanayi, güvenlik, perakende, konaklama ve sağlık hizmetlerinden enerji ve ulaşıma kadar çeşitli sektörlerdeki şirketlerin güvendiği iş gücü otomasyonu ve iş kanıtı çözümleri sağlar. HyperTrack, saatlik, görev ve vardiya bazlı işler, teslimat, saha servisi ve satışlar için isteğe bağlı iş gücünü desteklemek üzere gelişmiş görünürlük, operasyonel verimlilik ve ölçeklenebilirlik için platformuna güvenen 300'den fazla müşterisiyle küresel bir varlığa sahiptir. HyperTrack, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 2 milyondan fazla çalışanın yanı sıra Avrupa, Hindistan, Latin Amerika ve Afrika'daki milyonlarca çalışanın üretkenliğini, güvenilirliğini ve güvenliğini artırmak için kullanılıyor.
WooDelivery
woodelivery.com
WooDelivery, teslimat yönetimi ve rota optimizasyonu için son teknoloji ürünü bir yazılım paketidir. Hyperlocal iş otomasyonu arayan işletmeler için çeşitli özellikler ve avantajlar sunar ve müşterilerine akıcı bir teslimat deneyimi sunar. Lojistik ve kurye, e-ticaret, perakende, yiyecek ve içecek, çamaşırhane hizmeti, eczane gibi farklı sektörlerdeki binlerce şirketin ticari operasyonlarını otomatikleştirmesine yardımcı olduk. Yazılım ve uygulamalar 18'den fazla dili destekler.
Nauto
nauto.com
Nauto'nun kabin içi filo takip sistemi, dikkati dağılmış ve agresif sürüşü gerçek zamanlı olarak tespit etmek ve yönlendirmek amacıyla sürücüyü, aracı ve önündeki yolu değerlendirmek için yapay zekayı kullanıyor.
Dispatchit
dispatchit.com
Dispatch, işletmeler için son kilometre teslimatlarını basitleştirir. İster yerleşik bir bağımsız yüklenici sürücü ağı arıyor olun, ister kendi araçlarınız için ölçeklenebilir planlama yazılımıyla teslimat deneyiminizi modernize etmek istiyor olun, Dispatch, işiniz için en önemli olana odaklanabilmeniz için teslimat ortağınız olacak şekilde benzersiz bir donanıma sahiptir. Teslimat teknolojimiz, müşterilerinize Daha Fazlasını* Sunmanızı sağlar.
RoadWarrior
roadwarrior.app
RoadWarrior, lojistik sıkıntıları ortadan kaldırarak hem sevk görevlilerine hem de sürücülere yardımcı olmak için tasarlanmış güçlü bir rota optimizasyon aracıdır. RoadWarrior Flex, sürücüler ve sevk görevlisi arasında net iletişim için bir mobil uygulama, rotada buna göre ayarlamalar yapılabilmesini sağlayan gerçek zamanlı trafik güncellemeleri, günde 500 durağa kadar rota optimizasyonu, sürücü check-in'leri ve ilerleme güncellemeleri, FedEx ve Ontrac bildirim yüklemelerinin yanı sıra Teslimat Kanıtı.
Onfleet
onfleet.com
Onfleet, işletmelerin yerel teslimat operasyonlarını yönetmelerini ve analiz etmelerini kolaylaştırır. Ürünümüz, sürücüler için sezgisel akıllı telefon uygulamaları, sevk memurları için güçlü, modern bir web kontrol paneli ve alıcılar için otomatik bildirimler ve gerçek zamanlı izleme içerir. Onfleet, bakkal, restoran ve çiçek teslimatından eczane ve e-ticaret şirketlerine kadar binlerce işletme için her hafta milyonlarca teslimata güç sağlıyor. Onfleet'in merkezi San Francisco, Kaliforniya'dadır.
Lytx
lytx.com
Lytx, filo yönetimi teknolojilerinde dünya lideridir. Çözümlerimiz, sürücülerin ve filoların günümüzün rekabetçi ortamında başarılı olabilmeleri için daha güvenli, daha verimli, üretken ve karlı olmalarını sağlamak üzere videonun gücünden yararlanıyor. Lytx platformu aracılığıyla doğrudan müşteriler ve bayi müşterilerimiz, sürücü güvenliği, risk tespiti, filo takibi, uyumluluk, önleyici bakım ve yakıt yönetimini kapsayan özelleştirilebilir hizmetlerimize ve programlarımıza erişebilir. Kendi türünde dünyanın en büyük sürüş veri tabanını, tescilli makine görüşü ve yapay zeka teknolojisiyle birlikte kullanarak, dünya çapında 60'tan fazla ülkede binlerce filonun ve 1,6 milyon sürücünün korunmasına ve birbirine bağlanmasına yardımcı oluyoruz.
Truckin Digital
truckindigital.com
Truckin Digital planlama, sevkiyat izleme, satış, güvenlik, envanter/varlık takibi, muhasebe ve daha fazlasına yönelik bir Kamyon Taşımacılığı Yazılımı ERP'sidir. Truckin Digital'in kamyon taşımacılığı işinizde nasıl devrim yaratabileceğini ve rekabette önde kalmanıza nasıl yardımcı olabileceğini keşfedin!
FleetIT
fleetit.com
Fleetit, geçiş ücreti faturalarını ve geçiş ücreti ihlallerini yönetmenin uygun maliyetli bir yoludur; araç/kamyon kiralama, treyler/ekipman kiralamanın yanı sıra filo ve leasing yönetimi şirketleri de dahil olmak üzere her boyuttaki filoya hizmet veriyoruz.
IntelliShift
intellishift.com
IntelliShift, araç ve ağır ekipman filosuna sahip işletmelerin TÜM filo operasyon verilerine tek bir platformdan KOLAY bir şekilde erişmesini sağlayan TEK filo istihbarat platformudur. IntelliShift'in çözümleri güvenlik ve operasyonel zorlukları çözmek için tasarlanmıştır ve sindirilebilir görünümleri beslemek için bugün kullandığınız nokta çözümlerle kolayca birleştirilebilir. Daha iyi iş sonuçları elde etmek için yapay zeka araç kameralarından, telematikten, denetimlerden, bakım ve uyumluluk teknolojisinden yararlanın.
Transporeon
transporeon.com
Transporeon taşımacılık ve lojistiği yaşıyor, nefes alıyor ve hayal ediyor. Taşımacılık Yönetim Platformumuz, dünyadaki en deneyimli gönderici, nakliyeci, nakliyeci, perakendeci ve yük alıcı ağına güç vermektedir. Uygulama Merkezlerimiz sayesinde, tedarikten uzlaşmaya kadar uçtan uca nakliye yönetimi süreçlerinizi ve aradaki her şeyi dijitalleştirebilirsiniz. 1.300'den fazla bağlantılı gönderici, 145.000'den fazla nakliyeci ve 100'den fazla perakendeciden oluşan en kapsamlı lojistik ağına katılın.
Locate2u
locate2u.com
Locate2u, herhangi bir teslimat veya hizmet işi için tasarlanmış bir yazılım platformudur. Çözümümüz, bu işletmelerin rota verimliliğini artırmasına, müşterilerinin teslimat deneyimini iyileştirmesine ve üretkenliği artırmasına yardımcı olurken aynı zamanda rota planlama süresini azaltır. Çözümümüz şirketlere teslimat veya hizmet işlerini yürütmek için ihtiyaç duydukları her şeyi sağlar. Dahil olanlar: GPS Takibi, Canlı Konum Paylaşımı, Rezervasyon Yönetimi, Rota Optimizasyonu, Sürücü Uygulaması, Bildirimler, Teslimat Kanıtı, API, Özelleştirme ve çok daha fazlası!
Tookan
jungleworks.com
Tookan, işletmelerin günlük teslimat operasyonlarını modernleştirmesine ve genel giderleri azaltmasına olanak tanıyan, kullanıma hazır güçlü bir Teslimat Yönetimi platformudur. Teslimat sürücüleri ve yöneticileri arasında kusursuz entegrasyonu kolaylaştıran son teknoloji ürünü bir teknoloji paketiyle birlikte gelir. Tookan, gerçek zamanlı operasyonları takip etmek için yönetici ekibine tam kontrol vererek saha ekibinin verimliliği ve iş yükü hakkında kapsamlı bir genel bakış sağlar. İşletmeler Tookan'ı şunları yapmak için kullandı: · Son Kilometre Teslimat Operasyonlarını Dijitalleştirmek · Gerçek Zamanlı Filo Takibi ve Rotaları Optimize Etmek. · Teslimat operasyonunu otomatikleştirmek için Tookan'ın API'sini entegre edin · İş Gücünü Yönetmek Tookan, yöneticilere ve yöneticilere tüm iş operasyonlarının kuş bakışı görünümünü sağlar ve rotaların optimize edilmesine, kaynakların tahsis edilmesine ve temsilcilerin ve görevlerin sorunsuz bir şekilde izlenmesine yardımcı olur. Daha fazla bilgi için lütfen web sitemizi ziyaret edin: www.jungleworks.com/tookan
LocoNav
loconav.com
Modern iş operasyonları, filoların daha verimli kullanılmasını ve sürücülerin, yakıtın, kargonun, varlıkların ve yolcuların daha güvenli olmasını gerektirir. Tüm bunlar, işletme için maliyet tasarrufu ve iklim sürdürülebilirliği sağlarken. Hantal, onlarca yıllık telematik yeterli değil. İşletmenizin ilerlemesini sağlamak için neyin gerekli olduğunu keşfedin. LocoNav olarak, ticari araç kullanan tüm endüstriler için filo teknolojisine erişimi demokratikleştirme misyonundayız. LocoNav'ın tam kapsamlı, yapay zeka destekli ve IoT özellikli Filo Operasyon Yönetimi Ekosistemi ile operasyonlarınızı tamamen yeni bir seviyeye yükseltebilirsiniz. Filo operasyonlarınızın güvenli ve verimli bir şekilde ilerlemesini sağlamak için ihtiyacınız olan her şeyi takip edin, izleyin, kontrol edin ve yönetin. SaaS çözüm paketimiz, dünyanın her yerindeki işletmelerin varlık kullanımını optimize etmesine, işletme maliyetlerini azaltmasına ve sürücü davranışını iyileştirmesine yardımcı olur. Filo sahipleri ve operatörleri, gerçek zamanlı uyarılara, zengin verilere ve analizlere dayalı kararlı eylemler gerçekleştirerek ve zamandan ve paradan tasarruf etmek için süreçleri otomatikleştirerek net kârın artmasına yardımcı olur. İşletmeleri dünya çapında güçlendiriyoruz.
Fleetx
fleetx.io
Fleetx.io, tüm lojistik paydaşlarının uçtan uca operasyonlarını dijitalleştirmesine ve IoT ve büyük veri analitiğini kullanarak gerçek zamanlı eyleme geçirilebilir bilgiler sağlamasına yardımcı olan, yapay zeka destekli bir yük otomasyon platformudur.
Zeo Route Planner
zeorouteplanner.com
Zeo, Filo Sahipleri için özel olarak tasarlanmış bir Filo Yönetim Yazılımıdır. Filo Sahipleri artık sürücülerine önceliklerine göre daha hızlı rotaları kolayca Planlayabilir, Optimize edebilir ve atayabilir. Zeo ayrıca en iyi teslimat yönetimi, rota planlama ve ulaşım yönetimi yazılım uygulamaları kapsamındadır. Zeo Route Planner'ı Farklı Kılan Nedir? Filo Sahipleri tek bir tıklamayla Toplu Sürücüler ekleyebilir ve sürücülerini gerçek zamanlı olarak takip edebilir. Filo Sahipleri rotayı belirli bir sürücüye atayabilir. Zeo, zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlayacak mümkün olan en hızlı ve en iyi rotayı sağlayacaktır. Teslimat konusunda uzmanlaşmış, teslimat sunmaya başlamak isteyen veya teslimat operasyonlarını iyileştirmeye ihtiyaç duyan şirketler Zeo Route Planner'ı seçiyor. Filo Sahipleri listeye sürücü eklerken aynı zamanda sürücü ayrıntılarını da ekleyebilir, ana mağazalara Sürücü Atayabilir, Araçlara sürücü atayabilir ve Sürücülerin Başlangıç ve Bitiş Zamanlarını Ayarlayabilir. Zahmetsiz Rota Planlama ve Optimizasyon: Sürücüler, mümkün olan en kısa rotayı görmek için Android ve iOS uygulamalarına erişebilir. Rotalarınızı daha iyi planlayın ve her yolculukta 2 Saate kadar tasarruf edin. Filo Sahipleri ve Sürücüler hiçbir taahhüt kullanmadan sınırsız rota yapabilirler. Ayrıca bireysel sürücülerin becerilerini tanımlayabilir, Excel üzerinden rotalar oluşturabilir ve beceriye dayalı optimizasyon elde edebilirsiniz. Çok Yönlü Konum Giriş Yöntemleri: Ayrıca bir Excel dosyası yükleyerek veya resim tarama özelliğimizi kullanarak birden fazla konum ekleyebilirsiniz. Dünyanın en popüler sürücü uygulaması ve teslimat yazılımıyla rota verimliliğini artırın, kolayca ölçeklendirin ve teslimat rotası planlamasını basitleştirin. Filo sahipleri rotaları tahsis ederken değerin yanı sıra Araç Tanımlayıcıları - İsim ve Numara, Araç Kapasitesi, koli ağırlık kapasitesi ve koli hacmini de ekleyebilirler. Filo Sahipleri, rota üzerindeki sürücüleri ile doğrudan sohbet edebilir ve canlı konumlarını takip edebilir. Filo Sahipleri ayrıca müşterilere Gerçek zamanlı güncellemeler gönderebilir ve en iyi müşteri hizmetini sağlayabilir. Ayrıca kurye teslim edildikten sonra teslimat kanıtını da alabilirsiniz. Siparişler teslim edildikten sonra, bugüne kadar oluşturulmuş tüm rotaların ayrıntılı bir görünümünün yanı sıra no. Yapılan durakların sayısı, başlangıç ve bitiş yerleri, atanan sürücü Fiyatlandırma modeline gelince, filo sahiplerinin sürücü başına değil, koltuk başına ödeme yapması gerekiyor. Herhangi bir sorunla karşılaşmanız durumunda en iyi müşteri hizmetinden yararlanabilirsiniz. Ekibimiz her sorguya 2 saatten daha kısa sürede yanıt verir. Zeo, görevinizi daha otomatik ve kolay hale getiren Zapier ve Shopify gibi bazı yazılımlarla entegrasyon seçeneği sunar. Zapier entegrasyonunu burada bulabilirsiniz: https://zapier.com/apps/zeo-route-planner/integrations Web sitemizi ziyaret ederek Zeo Route Planner'ın avantajlarını keşfedin: https://zeorouteplanner.com/ Ücretsiz rezervasyon yapın Zeo'nun filo yönetiminizde nasıl devrim yaratabileceğini ve teslimat operasyonlarınızı yeni boyutlara nasıl taşıyabileceğini ilk elden deneyimlemek için uzmanlarımızla demo yapın. Zeo olarak filonuzu yönetme ve optimize etme şeklinizde bir dönüşüm sunuyoruz. Halihazırda dünyanın en popüler sürücü uygulaması ve dağıtım yazılımından yararlanan işletmelerin saflarına katılın. Filonuz için akıllıca bir seçim yapın; Zeo Route Planner'ı seçin.
Verizon
verizon.com
Verizon, daha önce Verizon Wireless adı altında Verizon Communications'ın ayrı bir bölümü olarak faaliyet gösteren bir Amerikan kablosuz ağ operatörüdür.
Route4Me
route4me.com
Yönlendirme kaosu nihayet çözüldü. Kullanımı son derece kolay olan Route4Me Rota Planlayıcı, işletmeniz için rotaları otomatik olarak planlar ve bunları yerleşik navigasyona sahip bir mobil uygulamaya gönderir. Saha servisi, saha satışları, saha pazarlaması, saha satışları, bölge yönetimi ve son kilometre optimizasyonu gerektiren her iş için mükemmeldir. Route4Me, küçük işletmeler ve işletmeler için 40.000'den fazla müşteriye dünyanın en çok kullanılan rota sıralama ve rota optimizasyon yazılımını sağlar. Route4Me, Verizon Connect, Geotab, Samsara, Azuga ve çok daha fazlası gibi telematik satıcılarıyla entegrasyonu destekler!
© 2025 WebCatalog, Inc.