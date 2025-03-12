Filo Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Filo yönetimi yazılımı, işletmelerin araç filolarını denetlemesine, izlemesine ve ayrıntılı performans raporları oluşturmasına olanak tanır. Sürüş rotalarının optimize edilmesine, araç envanterinin yönetilmesine ve maliyet analizi yapılmasına yardımcı olurken aynı zamanda sürücü performansını da takip eder. Yazılım genellikle gerçek zamanlı güncellemeler ve iletişim için mobil özellikler içerir; bu da yöneticilerin ve filo çalışanlarının etkili bir şekilde işbirliği yapmasına ve teslimat operasyonlarını geliştirmesine olanak tanır. Tipik olarak filo yönetimi yazılımı, depo yönetimi sistemleri, envanter kontrol yazılımı ve rota planlama uygulamaları gibi diğer tedarik zinciri ve lojistik araçlarıyla birlikte kullanılır. Aynı zamanda finansal yazılımlar, CRM sistemleri ve sipariş yönetimi çözümleriyle de entegre olur.
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Verizon
verizon.com
Verizon uygulaması, kullanıcıların Verizon hesaplarını yönetmelerine, faturalarını ödemelerine ve veri kullanımını izlemelerine olanak tanır.
Motive
gomotive.com
Motive, filo yönetimi için güvenlik, verimlilik ve uyumluluğu artıran bir uygulamadır. Araçlar, ekipmanlar ve harcamalar tek sistemde yönetilir.
Samsara
samsara.com
Samsara, filo yönetimini optimize eden, gerçek zamanlı veri analizi ve kullanıcı dostu arayüz ile güvenlik ve maliyetleri iyileştiren bir platformdur.
Fleetx
fleetx.io
Fleetx, lojistik paydaşlarının operasyonlarını dijitalleştirerek gerçek zamanlı içgörüler sunan bir filo yönetimi uygulamasıdır.
Route4Me
route4me.com
Route4Me, işletmelerin verimli rota planlaması ve dağıtımını otomatikleştirip mobil navigasyon sunan bir uygulamadır.
Zeo Route Planner
zeorouteplanner.com
Zeo Route Planner, filo yöneticilerinin sürücülerin rota planlamasını, optimizasyonunu ve izlenmesini kolaylaştıran bir uygulamadır.
Fleetio
fleetio.com
Fleetio, araç ve ekipman yönetimini kolaylaştıran, verimliliği artıran ve gerçek zamanlı veri takibi sağlayan bir filo yönetimi uygulamasıdır.
Fleet Complete
ecofleet.com
Filo Complete, filo yönetimi, araç izleme ve sürücü davranışı takibi yapan, işletmelerin verimliliğini artırmayı amaçlayan bir uygulamadır.
Vimcar
vimcar.de
Vimcar, işletmelere araç izleme, sürücü yönetimi ve rota optimizasyonu sunarak filo operasyonlarını yönetmelerine yardımcı olan bir uygulamadır.
Onfleet
onfleet.com
Onfleet, işletmelerin yerel teslimat operasyonlarını yönetmelerini ve analiz etmelerini sağlayan bir teslimat yönetim platformudur.
Tookan
jungleworks.com
Tookan, işletmelerin teslimat operasyonlarını yönetmelerine ve optimize etmelerine yardımcı olan bir dağıtım yönetim platformudur.
Detrack
detrack.com
Detrack, lojistik yönetimi için gerçek zamanlı takip, elektronik doğum kanıtı ve rota optimizasyonu sunan bulut tabanlı bir yazılımdır.
Rand McNally
randmcnally.com
Rand McNally uygulaması, filo yönetimi, araç izleme ve uyumluluk sağlamak için navigasyon ve veri yönetimi araçları sunar.
LocoNav
loconav.com
LocoNav, filo yönetimi için tasarlanmış kapsamlı bir platformdur; GPS izleme, yakıt analizi ve sürücü davranışını optimize etme gibi özellikler sunar.
Track-POD
track-pod.com
Track-POD, son mil lojistiği için rota optimizasyonu, gönderi etiketleri oluşturma ve lojistik yönetimi sunan bir dağıtım yönetimi uygulamasıdır.
RoadWarrior
roadwarrior.app
RoadWarrior, sürücüler ve dispatcherlar için rota optimizasyonu sağlayan bir mobil uygulamadır; gerçek zamanlı trafik güncellemeleri ve özelleştirilebilir rotalar sunar.
CalAmp
calamp.com
CalAmp, filo yönetimi ve varlık takibi gibi iş süreçlerini optimize eden, bulut tabanlı bir telematik uygulamasıdır.
Azuga
azuga.com
Azuga, filo yönetimini optimize eden, güvenliği artıran ve maliyetleri azaltan bir uygulamadır. Araç izleme ve sürücü davranışını analiz etme imkanı sunar.
Automile
automile.com
Otomile, filo ve varlıkları gerçek zamanlı GPS ile izleyerek sürüş davranışını, rotalarını ve bakım yönetimini optimize eden bir araçtır.
Lytx
lytx.com
Lytx, filo yönetimini video ile destekleyen bir platformdur. Sürücü güvenliği, risk analizi ve araç izleme gibi hizmetler sunar.
TruckX
truckx.com
TruckX, filo yönetimi ve ELD çözümleri sunan, GPS izleme ile uyumluluk sağlayan bir uygulamadır. Kullanıcı dostu arayüzü ile filo operasyonlarını kolaylaştırır.
WooDelivery
woodelivery.com
WooDelivery, teslimat yönetimi ve güzergah optimizasyonu sunan bir yazılım uygulamasıdır. WooCommerce kullanıcılarına kişiselleştirilmiş teslimat tarihleri sağlar.
Simply Fleet
simplyfleet.app
Simply Filo, filo bakımını ve yönetimini kolaylaştıran, yakıt tüketimini izleyen, araç denetimleri ve sürücü yönetimi sunan bir uygulamadır.
FleetGO
fleetgo.com
FleetGO, filo yöneticilerinin araçları uzaktan izlemelerini ve denetimlerini yapmalarını sağlayan bir filo yönetim uygulamasıdır.
Alvys
alvys.com
Alvys, taşıma yönetimini bulut ortamında kolaylaştıran bir sistemdir; yük, sürücü, fatura ve rotaları yönetir, EDI entegrasyonu sunar.
Truckin Digital
truckindigital.com
Truckin Digital, yük planlama, izleme, satış, stok takibi ve muhasebe gibi işlevler sunan bir kamyon taşımacılığı yazılımıdır.
Locate2u
locate2u.com
Locate2u, lojistik ve teslimat süreçlerini iyileştiren bir uygulamadır. Gerçek zamanlı izleme, rota optimizasyonu ve teslimat kanıtı gibi özellikler sunar.
PortPro
portpro.io
PortPro, drayage sektörü için ulaşım yönetim yazılımı sunarak operasyonları kolaylaştıran ve verimliliği artıran bir platformdur.
Cigo Tracker
cigotracker.com
Cigo Tracker, gerçek zamanlı izleme ve güncellemeler sunarak teslimat sürecini iyileştiren bir lojistik yönetim uygulamasıdır.
Avrios
avrios.com
Avrios, faturalar ve leasing belgeleri gibi tekrar eden veri girişi görevlerini otomatikleştiren bir yapay zeka uygulamasıdır.
Nauto
nauto.com
Nauto, yapay zeka kullanarak sürücüleri, araçları ve yolları analiz edip, dikkatsiz ve agresif sürüşü gerçek zamanlı olarak tespit eden bir filo takip sistemidir.
Dispatchit
dispatchit.com
Dispatchit, işletmelerin son mil teslimatlarını optimize eden bir platformdur. Rota optimizasyonu ve gerçek zamanlı izleme ile verimliliği artırır.
Zubie
zubie.com
Zubie, filo izleme ve yönetimi için bir uygulamadır. Gerçek zamanlı GPS takibi, bakım izleme ve sürücü verileri sunar.
Record360
record360.com
Record360, yüksek değerli varlıkların dijital denetim, durum yönetimi ve talep yönetimi için yazılım sunan bir platformdur.
Tenna
tenna.com
Tenna, inşaat ekipmanlarını ve filo operasyonlarını yönetmek için tasarlanmış bir platformdur. GPS tabanlı izleme ile ekipman görünürlüğünü artırır.
Geotab
geotab.com
Geotab, filo yönetimini kolaylaştıran, araç izleme, bakım planlama ve sürücü güvenliği gibi özellikler sunan kapsamlı bir platformdur.
IntelliShift
intellishift.com
IntelliShift, filo yönetimi için kapsamlı bir platformdur. Araç ve sürücü verileri sunarak operasyonel verimliliği ve güvenliği artırmaya yardımcı olur.
Whip Around
whiparound.com
Whip Around, filo bakımını yöneten bir uygulamadır. Kullanıcılar, denetim, bakım ve uyumluluğu takip ederek filo güvenliğini artırır.
GPSTab
gpstab.com
GPSTab, filo yönetimini real-time izleme, sürücü güvenliğini artırma ve operasyonel verimliliği sağlama amacıyla tasarlanmış bir ELD uygulamasıdır.
CameraMatics
cameramatics.com
CameraMatics, filo yönetimi için güvenlik ve verimlilik sağlayan, AI destekli 360 derece kamera ve telematik sistemleri kullanan kapsamlı bir çözümdür.
BeyondTrucks
beyondtrucks.com
BeyondTrucks, 100'den fazla şoförü olan taşıyıcılara akıllı otomasyon ile yıllık 9,700 $ tasarruf sağlar; operasyon, finans ve insanları bir araya getirir.
TransportSimple
transportsimple.com
TransportSimple, ticari araç sahipleri için filo yönetimi, bakım, rota optimizasyonu ve GPS izleme gibi özellikler sunan bir uygulamadır.
BigRoad
bigroad.com
BigRoad, kamyonculara ve filo yöneticilerine HOS yönetimi, takip ve otomatik güncellemeler sunan bir elektronik günlükleme çözümüdür.
Idelic
idelic.com
Idelic, taşımacılık sektöründe filo yönetimini ve sürücü güvenliğini artırmak için veri analizi ve entegrasyon sunan bir uygulamadır.
Momentum IoT
momentumiot.com
Momentum IoT, işletmelere bulut tabanlı filo yönetimi sağlayarak gerçek zamanlı operasyonel görünürlük ve maliyet takibi sunar.
Clue Insights
getclue.com
Clue Insights, inşaat ekipman yönetimini optimize eden ve proje takvimlerini etkin bir şekilde yöneten kapsamlı bir platformdur.
Fleetpal
fleetpal.io
Fleetpal, filo bakımını kolaylaştırır; maliyetleri, ekipmanları ve iş gücünü takip etmeye yardımcı olur. Merkezi bir sistemle gerçek zamanlı izleme ve öngörücü bakım sunar.
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