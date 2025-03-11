Filo Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Clue Insights

getclue.com

İpucu, sorunsuz, verimli ve özelleştirilebilir inşaat ekipmanı yönetim yazılımıdır. Ağır inşaat endüstrisi için tasarlanmış, mevcut sistemlerinize zahmetsizce entegre olur, sorunsuz bir geçiş ve anında değer sağlar. Neden ipucu? - Toplam uyumluluk: VisionLink, JD Link, Samsara, Geotab, HCSS, Verizon ve daha fazlası dahil olmak üzere 50'den fazla telematik ve GPS sağlayıcısıyla bütünleşir. - Kesintisiz Sistem Entegrasyonu: Ekipmanlar360, heavyJob, ViewPoint Vista, Oracle JDE/E1, Emaint ve çoğu CMM ve ERP sistemleri gibi ana sistemlerle kusursuz bir şekilde hizalanır ve aerodinamik işlemler sağlar. - Hızlı, esnek uygulama: Uyarlanabilir sözleşmelerle hızlı, risksiz konuşlandırma sunar ve anında operasyonel faydalar sağlar. - Sizin için özelleştirilmiş: Özellikle benzersiz iş akışı gereksinimlerinizi karşılamak için tasarlanmıştır. Kesintisiz, verimli ve özelleştirilmiş bir operasyonel deneyim sağlayarak inşaat ekipmanı yönetiminizi basitleştirmek ve geliştirmek için ipucunu tercih edin.