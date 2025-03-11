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Filo Yönetim Yazılımı
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Filo Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Filo yönetimi yazılımı, işletmelerin araç filolarını denetlemesine, izlemesine ve ayrıntılı performans raporları oluşturmasına olanak tanır. Sürüş rotalarının optimize edilmesine, araç envanterinin yönetilmesine ve maliyet analizi yapılmasına yardımcı olurken aynı zamanda sürücü performansını da takip eder. Yazılım genellikle gerçek zamanlı güncellemeler ve iletişim için mobil özellikler içerir; bu da yöneticilerin ve filo çalışanlarının etkili bir şekilde işbirliği yapmasına ve teslimat operasyonlarını geliştirmesine olanak tanır. Tipik olarak filo yönetimi yazılımı, depo yönetimi sistemleri, envanter kontrol yazılımı ve rota planlama uygulamaları gibi diğer tedarik zinciri ve lojistik araçlarıyla birlikte kullanılır. Aynı zamanda finansal yazılımlar, CRM sistemleri ve sipariş yönetimi çözümleriyle de entegre olur.

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Verizon

Verizon

verizon.com

Verizon uygulaması, kullanıcıların Verizon hesaplarını yönetmelerine, faturalarını ödemelerine ve veri kullanımını izlemelerine olanak tanır.

Motive

Motive

gomotive.com

Motive, filo yönetimi için güvenlik, verimlilik ve uyumluluğu artıran bir uygulamadır. Araçlar, ekipmanlar ve harcamalar tek sistemde yönetilir.

Samsara

Samsara

samsara.com

Samsara, filo yönetimini optimize eden, gerçek zamanlı veri analizi ve kullanıcı dostu arayüz ile güvenlik ve maliyetleri iyileştiren bir platformdur.

Fleetx

Fleetx

fleetx.io

Fleetx, lojistik paydaşlarının operasyonlarını dijitalleştirerek gerçek zamanlı içgörüler sunan bir filo yönetimi uygulamasıdır.

Route4Me

Route4Me

route4me.com

Route4Me, işletmelerin verimli rota planlaması ve dağıtımını otomatikleştirip mobil navigasyon sunan bir uygulamadır.

Zeo Route Planner

Zeo Route Planner

zeorouteplanner.com

Zeo Route Planner, filo yöneticilerinin sürücülerin rota planlamasını, optimizasyonunu ve izlenmesini kolaylaştıran bir uygulamadır.

Fleetio

Fleetio

fleetio.com

Fleetio, araç ve ekipman yönetimini kolaylaştıran, verimliliği artıran ve gerçek zamanlı veri takibi sağlayan bir filo yönetimi uygulamasıdır.

Fleet Complete

Fleet Complete

ecofleet.com

Filo Complete, filo yönetimi, araç izleme ve sürücü davranışı takibi yapan, işletmelerin verimliliğini artırmayı amaçlayan bir uygulamadır.

Vimcar

Vimcar

vimcar.de

Vimcar, işletmelere araç izleme, sürücü yönetimi ve rota optimizasyonu sunarak filo operasyonlarını yönetmelerine yardımcı olan bir uygulamadır.

Onfleet

Onfleet

onfleet.com

Onfleet, işletmelerin yerel teslimat operasyonlarını yönetmelerini ve analiz etmelerini sağlayan bir teslimat yönetim platformudur.

Tookan

Tookan

jungleworks.com

Tookan, işletmelerin teslimat operasyonlarını yönetmelerine ve optimize etmelerine yardımcı olan bir dağıtım yönetim platformudur.

Detrack

Detrack

detrack.com

Detrack, lojistik yönetimi için gerçek zamanlı takip, elektronik doğum kanıtı ve rota optimizasyonu sunan bulut tabanlı bir yazılımdır.

Rand McNally

Rand McNally

randmcnally.com

Rand McNally uygulaması, filo yönetimi, araç izleme ve uyumluluk sağlamak için navigasyon ve veri yönetimi araçları sunar.

LocoNav

LocoNav

loconav.com

LocoNav, filo yönetimi için tasarlanmış kapsamlı bir platformdur; GPS izleme, yakıt analizi ve sürücü davranışını optimize etme gibi özellikler sunar.

Track-POD

Track-POD

track-pod.com

Track-POD, son mil lojistiği için rota optimizasyonu, gönderi etiketleri oluşturma ve lojistik yönetimi sunan bir dağıtım yönetimi uygulamasıdır.

RoadWarrior

RoadWarrior

roadwarrior.app

RoadWarrior, sürücüler ve dispatcherlar için rota optimizasyonu sağlayan bir mobil uygulamadır; gerçek zamanlı trafik güncellemeleri ve özelleştirilebilir rotalar sunar.

CalAmp

CalAmp

calamp.com

CalAmp, filo yönetimi ve varlık takibi gibi iş süreçlerini optimize eden, bulut tabanlı bir telematik uygulamasıdır.

Azuga

Azuga

azuga.com

Azuga, filo yönetimini optimize eden, güvenliği artıran ve maliyetleri azaltan bir uygulamadır. Araç izleme ve sürücü davranışını analiz etme imkanı sunar.

Automile

Automile

automile.com

Otomile, filo ve varlıkları gerçek zamanlı GPS ile izleyerek sürüş davranışını, rotalarını ve bakım yönetimini optimize eden bir araçtır.

Lytx

Lytx

lytx.com

Lytx, filo yönetimini video ile destekleyen bir platformdur. Sürücü güvenliği, risk analizi ve araç izleme gibi hizmetler sunar.

TruckX

TruckX

truckx.com

TruckX, filo yönetimi ve ELD çözümleri sunan, GPS izleme ile uyumluluk sağlayan bir uygulamadır. Kullanıcı dostu arayüzü ile filo operasyonlarını kolaylaştırır.

WooDelivery

WooDelivery

woodelivery.com

WooDelivery, teslimat yönetimi ve güzergah optimizasyonu sunan bir yazılım uygulamasıdır. WooCommerce kullanıcılarına kişiselleştirilmiş teslimat tarihleri sağlar.

Simply Fleet

Simply Fleet

simplyfleet.app

Simply Filo, filo bakımını ve yönetimini kolaylaştıran, yakıt tüketimini izleyen, araç denetimleri ve sürücü yönetimi sunan bir uygulamadır.

FleetGO

FleetGO

fleetgo.com

FleetGO, filo yöneticilerinin araçları uzaktan izlemelerini ve denetimlerini yapmalarını sağlayan bir filo yönetim uygulamasıdır.

Alvys

Alvys

alvys.com

Alvys, taşıma yönetimini bulut ortamında kolaylaştıran bir sistemdir; yük, sürücü, fatura ve rotaları yönetir, EDI entegrasyonu sunar.

Truckin Digital

Truckin Digital

truckindigital.com

Truckin Digital, yük planlama, izleme, satış, stok takibi ve muhasebe gibi işlevler sunan bir kamyon taşımacılığı yazılımıdır.

Locate2u

Locate2u

locate2u.com

Locate2u, lojistik ve teslimat süreçlerini iyileştiren bir uygulamadır. Gerçek zamanlı izleme, rota optimizasyonu ve teslimat kanıtı gibi özellikler sunar.

PortPro

PortPro

portpro.io

PortPro, drayage sektörü için ulaşım yönetim yazılımı sunarak operasyonları kolaylaştıran ve verimliliği artıran bir platformdur.

Cigo Tracker

Cigo Tracker

cigotracker.com

Cigo Tracker, gerçek zamanlı izleme ve güncellemeler sunarak teslimat sürecini iyileştiren bir lojistik yönetim uygulamasıdır.

Avrios

Avrios

avrios.com

Avrios, faturalar ve leasing belgeleri gibi tekrar eden veri girişi görevlerini otomatikleştiren bir yapay zeka uygulamasıdır.

Nauto

Nauto

nauto.com

Nauto, yapay zeka kullanarak sürücüleri, araçları ve yolları analiz edip, dikkatsiz ve agresif sürüşü gerçek zamanlı olarak tespit eden bir filo takip sistemidir.

Dispatchit

Dispatchit

dispatchit.com

Dispatchit, işletmelerin son mil teslimatlarını optimize eden bir platformdur. Rota optimizasyonu ve gerçek zamanlı izleme ile verimliliği artırır.

Zubie

Zubie

zubie.com

Zubie, filo izleme ve yönetimi için bir uygulamadır. Gerçek zamanlı GPS takibi, bakım izleme ve sürücü verileri sunar.

Record360

Record360

record360.com

Record360, yüksek değerli varlıkların dijital denetim, durum yönetimi ve talep yönetimi için yazılım sunan bir platformdur.

Tenna

Tenna

tenna.com

Tenna, inşaat ekipmanlarını ve filo operasyonlarını yönetmek için tasarlanmış bir platformdur. GPS tabanlı izleme ile ekipman görünürlüğünü artırır.

Geotab

Geotab

geotab.com

Geotab, filo yönetimini kolaylaştıran, araç izleme, bakım planlama ve sürücü güvenliği gibi özellikler sunan kapsamlı bir platformdur.

IntelliShift

IntelliShift

intellishift.com

IntelliShift, filo yönetimi için kapsamlı bir platformdur. Araç ve sürücü verileri sunarak operasyonel verimliliği ve güvenliği artırmaya yardımcı olur.

Whip Around

Whip Around

whiparound.com

Whip Around, filo bakımını yöneten bir uygulamadır. Kullanıcılar, denetim, bakım ve uyumluluğu takip ederek filo güvenliğini artırır.

GPSTab

GPSTab

gpstab.com

GPSTab, filo yönetimini real-time izleme, sürücü güvenliğini artırma ve operasyonel verimliliği sağlama amacıyla tasarlanmış bir ELD uygulamasıdır.

CameraMatics

CameraMatics

cameramatics.com

CameraMatics, ekipleri hareket halindeyken yönetmek için tasarlanmış kapsamlı bir filo yönetimi çözümüdür. Misyonumuz son derece net: Yapay zeka destekli 360 derece kamera kapsama alanı, sınıfının en iyisi sürücü izleme sistemleri, çarpışma önleme sistemleri ve derinlemesine veri analizi aracılığıyla kazaları meydana gelmeden önce önlemek ve bunların tümü tek bir birleşik platformdan yönetiliyor. Sistemlerimiz, filonuzun çeşitliliğine bakılmaksızın her türlü araç tipine uyum sağlayacak şekilde ölçeklenebilir ve tamamen özelleştirilebilir. Teknolojinin ötesinde, güvenlik konusunda iş ortaklarınızız. Filo operatörlerinin karşılaştığı zorlukları anlıyoruz çünkü onları dinliyoruz, harekete geçiyoruz ve çözümler sunuyoruz.

BeyondTrucks

BeyondTrucks

beyondtrucks.com

BeyondTrucks, 100'den fazla sürücüye sahip taşıyıcıların, akıllı otomasyonla sürücü başına yıllık 9.700 ABD Doları tutarındaki israf maliyetlerini ortadan kaldırmasına yardımcı oluyor. Akıllı teknolojileri, verileri ve yerleşik finansal hizmetleri birleştiren BeyondTrucks, operasyonları, finansı ve insanları sorunsuz bir şekilde birbirine bağlayan ilk kamyon taşımacılığı süreç otomasyon platformudur. BeyondTrucks SOC 2 uyumludur.

TransportSimple

TransportSimple

transportsimple.com

TransportSimple, dünya çapındaki ticari araç sahipleri için kullanımı kolay, tek noktadan bir çözümdür. TransportSimple'ın çözümleri, çalışmanızı kolaylaştırmak için diğer yazılımlarla API Entegrasyonu gibi bakım, yolculuk kârlılığı, dokümantasyon ve daha fazlası gibi uçtan uca etkinlikleri yöneterek iş görünürlüğünü artırmaya yardımcı olur. İşletme sahipleri tüm yolculuk süreçlerini kolaylıkla yönetebilir ve sistemden ilgili sürücülere gezi ataması yapabilir.

BigRoad

BigRoad

bigroad.com

BigRoad, sürücüler, filo yöneticileri, sevk memurları ve güvenlik yöneticileri için güvenlik ve uyumluluğu önceliklendirmeye, evrak işlerini ortadan kaldırmaya ve cezalardan kaçınmaya yardımcı olan özelliklere sahip bir çözümdür.

Idelic

Idelic

idelic.com

Idelic, süreç ve teknolojinin birleşimi yoluyla taşımacılık sektörü için mümkün olan en iyi sigorta sonuçlarını sağlamaya odaklanmıştır. Idelic Driver Safety Playbook'u ilk uçtan uca sürücü performans yönetimi platformu olan Safety Suite® ile birleştiren Idelic, mevcut sürücü verilerinizi ve sistemlerinizi tek bir kolaylaştırılmış platformda birleştirmenize, bunları özel makine öğrenimi modelleriyle analiz etmenize ve gizli içgörüler. Gelişmiş yapay zeka tabanlı Sürücü İzleme Listemiz, sağlam bir entegrasyon ağı ve kanıtlanmış sürücü eğitim planlarıyla birleştiğinde, Idelic programını sigorta maliyetlerini düşürmenin, sorumluluğu azaltmanın, kazaları önlemenin ve ciroyu azaltmanın en proaktif ve etkili yolu haline getiriyor.

Momentum IoT

Momentum IoT

momentumiot.com

Momentum, hizmet işletmelerini daha karlı hale getirir. Bağlı bir GPS donanım cihazları ağıyla desteklenen bulut tabanlı yazılım platformumuz, size tam bir finansal kontrol ve işinize ilişkin derin operasyonel bilgiler sağlar. Momentum ile zaman alan veri girişi veya insan hatası konusunda asla endişelenmezsiniz. Veri toplama her zaman doğru ve otomatiktir. Momentum'un diğer yazılımların başarısız olduğu yerlerde üstün olmasının nedeni budur. Daha fazla gelir ve kâr elde edin. Tek yapmanız gereken bağlanmak, gerisini Momentum halledecek. Momentum Cihazlarının Bağlantılı Ağı: Araçlar, Ekipman ve Ekipler - Eagle One: Araçlar, römorklar ve ağır ekipmanlar için tek GPS cihazı. OBD-II kablo demeti veya 12V akü kablo demeti ile mevcuttur. - Momentum Toolie: Hafif ekipman ve aletler için Bluetooth özellikli konum ve aktivite izleyici. - The CrewID: Sahadaki tüm işçilik maliyetlerini veri girişi olmadan otomatik olarak yakalayan ve hesaplayan, gizlilik öncelikli işçilik maliyeti takipçisi.

Clue Insights

Clue Insights

getclue.com

İpucu, sorunsuz, verimli ve özelleştirilebilir inşaat ekipmanı yönetim yazılımıdır. Ağır inşaat endüstrisi için tasarlanmış, mevcut sistemlerinize zahmetsizce entegre olur, sorunsuz bir geçiş ve anında değer sağlar. Neden ipucu? - Toplam uyumluluk: VisionLink, JD Link, Samsara, Geotab, HCSS, Verizon ve daha fazlası dahil olmak üzere 50'den fazla telematik ve GPS sağlayıcısıyla bütünleşir. - Kesintisiz Sistem Entegrasyonu: Ekipmanlar360, heavyJob, ViewPoint Vista, Oracle JDE/E1, Emaint ve çoğu CMM ve ERP sistemleri gibi ana sistemlerle kusursuz bir şekilde hizalanır ve aerodinamik işlemler sağlar. - Hızlı, esnek uygulama: Uyarlanabilir sözleşmelerle hızlı, risksiz konuşlandırma sunar ve anında operasyonel faydalar sağlar. - Sizin için özelleştirilmiş: Özellikle benzersiz iş akışı gereksinimlerinizi karşılamak için tasarlanmıştır. Kesintisiz, verimli ve özelleştirilmiş bir operasyonel deneyim sağlayarak inşaat ekipmanı yönetiminizi basitleştirmek ve geliştirmek için ipucunu tercih edin.

Fleetpal

Fleetpal

fleetpal.io

Fleetpal filo bakımını basitleştirir. Sadece birkaç tıklamayla tüm maliyetleri, ekipmanı ve işçiliği zahmetsizce takip edebilirsiniz. Temiz bir kontrol paneli, dağınık elektronik tablolara olan ihtiyacı ortadan kaldırır ve görsel raporlar, önlenebilir onarımlardan kaçınmanıza yardımcı olur. Birden fazla tamirhaneyi aynı anda yönetin, iş emirlerini dijitalleştirin ve mobil ve masaüstü cihazlarda Önleyici Bakım aralıklarının keyfini çıkarın. Arıza süresini en aza indirin, filo araçlarınızın ömrünü uzatın ve kârlılığınızı iyileştirin!

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