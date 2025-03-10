GPSTab

gpstab.com

GPSTab, sizinki gibi kamyon taşımacılığı işletmelerinin daha fazla kilometre kat etmesine ve daha fazla para kazanmasına yardımcı olan sözleşmesiz bir ELD'dir. Kamyoncular tarafından kamyoncular için oluşturulan sistemimiz, uzun vadeli taahhüt endişesi olmadan her hafta karınızı artırmayı diğer tüm ELD'lerden daha kolay hale getirir. Olumsuz Sürüş, Bölünmüş Uyuyan, Kişisel Taşıma ve yasal düzenlemeler gibi kamyoncu dostu özellikleri kullanan GPSTab, işletmelerin mevcut FMCSA düzenlemelerini kullanarak hizmet saatlerinden en iyi şekilde yararlanmasına yardımcı olur. Ayrıca size ve işletmenize, işinizi günlük olarak yürütmenizi kolaylaştıran ek özellikler ve hizmetler de sağlıyoruz: - Sözleşmesiz ELD'miz ile sözleşmelerle birlikte gelen gizli ücretleri veya iptal cezalarını bir daha asla ödemeyin. - Filonuzu piyasadaki en gizli takip cihazları olan GPSTab GPS Takip Cihazları ile donatarak hırsızlık nedeniyle oluşan maliyetli kayıpları önleyin. - İhtiyacınız olan kanıtları yakalamak için tasarlanan GPSTab Araç İçi Kameraları ile CSA puanlarınızı düşük tutun ve bir kaza sonrasında sorumluluğu sınırlayın. - Truck Diagnostics ile kamyonunuzun bakım ihtiyaçları konusunda güncel kalın ve maliyetli arızaların mali etkilerinden kaçının. - Tak ve çalıştır cihazlar, haftalarca hizmet dışı kalmanızı gerektiren diğer ELD'lerin aksine, bir gecede size gönderilebilir ve sorunsuz bir şekilde birkaç dakika içinde kolayca kurulabilir. - Siz ve sürücüleriniz için 7/24 ücretsiz canlı çoklu dil desteği mevcuttur