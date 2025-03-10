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Filo Yönetim Yazılımı
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Filo Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

Filo yönetimi yazılımı, işletmelerin araç filolarını denetlemesine, izlemesine ve ayrıntılı performans raporları oluşturmasına olanak tanır. Sürüş rotalarının optimize edilmesine, araç envanterinin yönetilmesine ve maliyet analizi yapılmasına yardımcı olurken aynı zamanda sürücü performansını da takip eder. Yazılım genellikle gerçek zamanlı güncellemeler ve iletişim için mobil özellikler içerir; bu da yöneticilerin ve filo çalışanlarının etkili bir şekilde işbirliği yapmasına ve teslimat operasyonlarını geliştirmesine olanak tanır. Tipik olarak filo yönetimi yazılımı, depo yönetimi sistemleri, envanter kontrol yazılımı ve rota planlama uygulamaları gibi diğer tedarik zinciri ve lojistik araçlarıyla birlikte kullanılır. Aynı zamanda finansal yazılımlar, CRM sistemleri ve sipariş yönetimi çözümleriyle de entegre olur.

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RoadWarrior

RoadWarrior

roadwarrior.app

RoadWarrior, sürücüler ve dispatcherlar için rota optimizasyonu sağlayan bir mobil uygulamadır; gerçek zamanlı trafik güncellemeleri ve özelleştirilebilir rotalar sunar.

Truckin Digital

Truckin Digital

truckindigital.com

Truckin Digital planlama, sevkiyat izleme, satış, güvenlik, envanter/varlık takibi, muhasebe ve daha fazlasına yönelik bir Kamyon Taşımacılığı Yazılımı ERP'sidir. Truckin Digital'in kamyon taşımacılığı işinizde nasıl devrim yaratabileceğini ve rekabette önde kalmanıza nasıl yardımcı olabileceğini keşfedin!

Azuga

Azuga

azuga.com

Azuga, filo yönetimini optimize eden, güvenliği artıran ve maliyetleri azaltan bir uygulamadır. Araç izleme ve sürücü davranışını analiz etme imkanı sunar.

Lytx

Lytx

lytx.com

Lytx, filo yönetimini video ile destekleyen bir platformdur. Sürücü güvenliği, risk analizi ve araç izleme gibi hizmetler sunar.

Geotab

Geotab

geotab.com

Geotab, taşımacılık ve lojistik endüstrilerini dönüştüren uçtan uca bir Filo Yönetimi çözümüdür. Araç tedarikinden imhaya kadar Geotab, küçük, orta ve kurumsal filo operatörlerinin güvenliği artırmak, maliyetleri azaltmak ve kurumsal sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için ihtiyaç duyduğu telematik ve yönetim özelliklerini sunar. Dünya çapında 130 ülkede 2,6 milyondan fazla abone, Filo Yönetimi ihtiyaçları için Geotab'ın kanıtlanmış SaaS çözümüne güveniyor.

CalAmp

CalAmp

calamp.com

CalAmp, filo yönetimi ve varlık takibi gibi iş süreçlerini optimize eden, bulut tabanlı bir telematik uygulamasıdır.

Momentum IoT

Momentum IoT

momentumiot.com

Momentum, hizmet işletmelerini daha karlı hale getirir. Bağlı bir GPS donanım cihazları ağıyla desteklenen bulut tabanlı yazılım platformumuz, size tam bir finansal kontrol ve işinize ilişkin derin operasyonel bilgiler sağlar. Momentum ile zaman alan veri girişi veya insan hatası konusunda asla endişelenmezsiniz. Veri toplama her zaman doğru ve otomatiktir. Momentum'un diğer yazılımların başarısız olduğu yerlerde üstün olmasının nedeni budur. Daha fazla gelir ve kâr elde edin. Tek yapmanız gereken bağlanmak, gerisini Momentum halledecek. Momentum Cihazlarının Bağlantılı Ağı: Araçlar, Ekipman ve Ekipler - Eagle One: Araçlar, römorklar ve ağır ekipmanlar için tek GPS cihazı. OBD-II kablo demeti veya 12V akü kablo demeti ile mevcuttur. - Momentum Toolie: Hafif ekipman ve aletler için Bluetooth özellikli konum ve aktivite izleyici. - The CrewID: Sahadaki tüm işçilik maliyetlerini veri girişi olmadan otomatik olarak yakalayan ve hesaplayan, gizlilik öncelikli işçilik maliyeti takipçisi.

Tenna

Tenna

tenna.com

İnşaat sektöründe 100 yılı aşkın deneyimle desteklenen Tenna, inşaat ekipmanlarında ve filo operasyonlarında devrim yapmak için inşa edildi. Tenna, sadece inşaat endüstrisi için inşa edilen ve GPS tabanlı konumlar ve eyleme geçirilebilir veriler ve raporlama ile karşılaştığı zorlukları çözmek için tasarlanmış tek ekipman yönetim sistemidir. Ağır demirden; araçlara ve orta büyüklükte ekipmanlara; Ekler, küçük araçlar ve sarf malzemeleri için Tenna, çeşitli iş ERP'leri ve proje yönetim sistemleri ile de entegre olan tek bir platformda tüm inşaat ekipmanı filolarının tam bir görünümünü sunar. Bu alanda, Tenna kullanıcıları ekipman kullanımı, ana iş maliyeti ve güvenlik ve uyumluluk ihtiyaçları üzerindeki daha iyi gözetim üzerinde daha fazla kontrol sahibi olurlar. Ofiste, Tenna kullanıcıları saha, mağaza ve departmanlar arasında tam görünürlüğe sahiptir. Sonuç, bilinçli kararlar verme, daha fazla iş kazanma ve işleri daha verimli ve karlı bir şekilde tamamlama gücüdür. Daha fazla bilgi için www.tenna.com adresini ziyaret edin.

Record360

Record360

record360.com

Record360, dijital durum belgeleri, varlık koşulu yönetimi ve talep yönetimi için yazılım sunar.

Alvys

Alvys

alvys.com

Alvys, taşıyıcılar, komisyoncular ve hibrit şirketler için verimlilikte devrim yaratmak üzere sektör uzmanları tarafından tasarlanan güçlü, bulut tabanlı bir Ulaşım Yönetim Sistemidir. Bu hepsi bir arada platform, yük ve sürücü yönetiminden dağıtım ve muhasebeye kadar her şeyi kolaylaştırır. Alvys, 100'den fazla kusursuz entegrasyonla (her aboneliğe dahildir), tüm sistemlerinizi tek bir sezgisel iş akışında birleştirerek parçalanmayı, hataları ve sürekli uygulama değiştirme ihtiyacını ortadan kaldırır. Temel Özellikler: - Kusursuz EDI bağlantısı - Otomatik e-Çeklerle tek tıklamayla muhasebe - Otomatik yük oluşturma - Gelişmiş sahtekarlığa karşı koruma ve güvenlik araçları - Kapsamlı analiz ve raporlama - Esnek sözleşmeler ve ücretsiz katılım Gerçek Kullanıcılardan Kanıtlanmış Sonuçlar: - Ortalama %22 yük hacmi artışı 4 ay içinde - Yük oluşturma süresi, yük başına 12 dakikadan fazla azaldı - Genel giderlerde yıllık 120.000 ABD dolarının üzerinde tasarruf - Sadece 1 haftada yeni çalışanlar işe alındı ​​En son bulut teknolojisini, zahmetsiz EDI entegrasyonunu ve onlarca yıllık sektör uzmanlığını birleştirerek Alvys, operasyonlarını optimize etmek ve büyümeyi hızlandırmak için kamyon taşımacılığı şirketlerine birleşik, uygun maliyetli bir çözüm sunuyoruz. Ulaştırma yönetiminin geleceğini deneyimleyin. Ücretsiz Alvys demonuzu bugün Alvys.com'dan talep edin!

Idelic

Idelic

idelic.com

Idelic, süreç ve teknolojinin birleşimi yoluyla taşımacılık sektörü için mümkün olan en iyi sigorta sonuçlarını sağlamaya odaklanmıştır. Idelic Driver Safety Playbook'u ilk uçtan uca sürücü performans yönetimi platformu olan Safety Suite® ile birleştiren Idelic, mevcut sürücü verilerinizi ve sistemlerinizi tek bir kolaylaştırılmış platformda birleştirmenize, bunları özel makine öğrenimi modelleriyle analiz etmenize ve gizli içgörüler. Gelişmiş yapay zeka tabanlı Sürücü İzleme Listemiz, sağlam bir entegrasyon ağı ve kanıtlanmış sürücü eğitim planlarıyla birleştiğinde, Idelic programını sigorta maliyetlerini düşürmenin, sorumluluğu azaltmanın, kazaları önlemenin ve ciroyu azaltmanın en proaktif ve etkili yolu haline getiriyor.

BigRoad

BigRoad

bigroad.com

BigRoad, sürücüler, filo yöneticileri, sevk memurları ve güvenlik yöneticileri için güvenlik ve uyumluluğu önceliklendirmeye, evrak işlerini ortadan kaldırmaya ve cezalardan kaçınmaya yardımcı olan özelliklere sahip bir çözümdür.

Clue Insights

Clue Insights

getclue.com

İpucu, sorunsuz, verimli ve özelleştirilebilir inşaat ekipmanı yönetim yazılımıdır. Ağır inşaat endüstrisi için tasarlanmış, mevcut sistemlerinize zahmetsizce entegre olur, sorunsuz bir geçiş ve anında değer sağlar. Neden ipucu? - Toplam uyumluluk: VisionLink, JD Link, Samsara, Geotab, HCSS, Verizon ve daha fazlası dahil olmak üzere 50'den fazla telematik ve GPS sağlayıcısıyla bütünleşir. - Kesintisiz Sistem Entegrasyonu: Ekipmanlar360, heavyJob, ViewPoint Vista, Oracle JDE/E1, Emaint ve çoğu CMM ve ERP sistemleri gibi ana sistemlerle kusursuz bir şekilde hizalanır ve aerodinamik işlemler sağlar. - Hızlı, esnek uygulama: Uyarlanabilir sözleşmelerle hızlı, risksiz konuşlandırma sunar ve anında operasyonel faydalar sağlar. - Sizin için özelleştirilmiş: Özellikle benzersiz iş akışı gereksinimlerinizi karşılamak için tasarlanmıştır. Kesintisiz, verimli ve özelleştirilmiş bir operasyonel deneyim sağlayarak inşaat ekipmanı yönetiminizi basitleştirmek ve geliştirmek için ipucunu tercih edin.

Rand McNally

Rand McNally

randmcnally.com

Rand McNally uygulaması, filo yönetimi, araç izleme ve uyumluluk sağlamak için navigasyon ve veri yönetimi araçları sunar.

Zubie

Zubie

zubie.com

Zubie, hepsi bir arada telematik çözümünüzdür. Filo operasyonlarınızı tek bir yerden takip edin, optimize edin ve kolaylaştırın. Bugün başlayın.

FleetGO

FleetGO

fleetgo.com

Teknoloji, bir filo yöneticisinin günlük faaliyetlerinde önemli bir rol oynamaya başlıyor. Filo takip GPS sistemleri, şirketlerin yeni ve daha verimli bir filo yönetimi yöntemiyle başlamalarını sağlar. Filonuzu tek bir platform aracılığıyla uzaktan yönetmek, filo yönetimi alanında bir sonraki en iyi şey haline gelir.

Dispatchit

Dispatchit

dispatchit.com

Dispatch, işletmeler için son mil teslimatlarını basitleştirir. İster bağımsız bir yüklenici sürücüleri ağı arıyor olun, ister kendi araçlarınız için ölçeklenebilir zamanlama yazılımı ile teslimat deneyiminizi modernize etmek için, dispatch, teslimat ortağınız olarak benzersiz bir şekilde donatılmıştır, böylece işiniz için en önemli olana odaklanabilirsiniz. Dağıtım teknolojimiz, müşterileriniz için daha fazla* teslim etmenizi sağlar.

Nauto

Nauto

nauto.com

Nauto'nun kabin içi filo takip sistemi, dikkati dağılmış ve agresif sürüşü gerçek zamanlı olarak tespit etmek ve yönlendirmek amacıyla sürücüyü, aracı ve önündeki yolu değerlendirmek için yapay zekayı kullanıyor.

TransportSimple

TransportSimple

transportsimple.com

TransportSimple, dünya çapındaki ticari araç sahipleri için kullanımı kolay, tek noktadan bir çözümdür. TransportSimple'ın çözümleri, çalışmanızı kolaylaştırmak için diğer yazılımlarla API Entegrasyonu gibi bakım, yolculuk kârlılığı, dokümantasyon ve daha fazlası gibi uçtan uca etkinlikleri yöneterek iş görünürlüğünü artırmaya yardımcı olur. İşletme sahipleri tüm yolculuk süreçlerini kolaylıkla yönetebilir ve sistemden ilgili sürücülere gezi ataması yapabilir.

WooDelivery

WooDelivery

woodelivery.com

WooDelivery, teslimat yönetimi ve güzergah optimizasyonu sunan bir yazılım uygulamasıdır. WooCommerce kullanıcılarına kişiselleştirilmiş teslimat tarihleri sağlar.

Avrios

Avrios

avrios.com

Avrios, fatura ve kiralama belgesi işleme gibi tekrarlanan veri girişi görevlerini otomatikleştirmek için yenilikçi yapay zeka (AI) teknolojisini kullanarak değerli zamanınızdan tasarruf etmenizi sağlar ve doğruluk sağlar

BeyondTrucks

BeyondTrucks

beyondtrucks.com

BeyondTrucks, 100'den fazla sürücüye sahip taşıyıcıların, akıllı otomasyonla sürücü başına yıllık 9.700 ABD Doları tutarındaki israf maliyetlerini ortadan kaldırmasına yardımcı oluyor. Akıllı teknolojileri, verileri ve yerleşik finansal hizmetleri birleştiren BeyondTrucks, operasyonları, finansı ve insanları sorunsuz bir şekilde birbirine bağlayan ilk kamyon taşımacılığı süreç otomasyon platformudur. BeyondTrucks SOC 2 uyumludur.

CameraMatics

CameraMatics

cameramatics.com

CameraMatics, ekipleri hareket halindeyken yönetmek için tasarlanmış kapsamlı bir filo yönetimi çözümüdür. Misyonumuz son derece net: Yapay zeka destekli 360 derece kamera kapsama alanı, sınıfının en iyisi sürücü izleme sistemleri, çarpışma önleme sistemleri ve derinlemesine veri analizi aracılığıyla kazaları meydana gelmeden önce önlemek ve bunların tümü tek bir birleşik platformdan yönetiliyor. Sistemlerimiz, filonuzun çeşitliliğine bakılmaksızın her türlü araç tipine uyum sağlayacak şekilde ölçeklenebilir ve tamamen özelleştirilebilir. Teknolojinin ötesinde, güvenlik konusunda iş ortaklarınızız. Filo operatörlerinin karşılaştığı zorlukları anlıyoruz çünkü onları dinliyoruz, harekete geçiyoruz ve çözümler sunuyoruz.

Cigo Tracker

Cigo Tracker

cigotracker.com

Teslimatları, hizmet çağrılarını veya pick-up'ları artırmak, verimli bir şekilde ölçeklendirmek ve müşterilerinize mükemmel bir son mil deneyimini sunmak için yenilikçi bir bulut çözümü.

Track-POD

Track-POD

track-pod.com

Track-POD, son mil lojistiği için rota optimizasyonu, gönderi etiketleri oluşturma ve lojistik yönetimi sunan bir dağıtım yönetimi uygulamasıdır.

Fleetio

Fleetio

fleetio.com

Fleetio, araç ve ekipman yönetimini kolaylaştıran, verimliliği artıran ve gerçek zamanlı veri takibi sağlayan bir filo yönetimi uygulamasıdır.

Motive

Motive

gomotive.com

Motive, filo yönetimi için güvenlik, verimlilik ve uyumluluğu artıran bir uygulamadır. Araçlar, ekipmanlar ve harcamalar tek sistemde yönetilir.

Onfleet

Onfleet

onfleet.com

Onfleet, işletmelerin yerel teslimat operasyonlarını yönetmelerini ve analiz etmelerini sağlayan bir teslimat yönetim platformudur.

Route4Me

Route4Me

route4me.com

Route4Me, işletmelerin verimli rota planlaması ve dağıtımını otomatikleştirip mobil navigasyon sunan bir uygulamadır.

Samsara

Samsara

samsara.com

Samsara, filo yönetimini optimize eden, gerçek zamanlı veri analizi ve kullanıcı dostu arayüz ile güvenlik ve maliyetleri iyileştiren bir platformdur.

Verizon

Verizon

verizon.com

Verizon uygulaması, kullanıcıların Verizon hesaplarını yönetmelerine, faturalarını ödemelerine ve veri kullanımını izlemelerine olanak tanır.

Zeo Route Planner

Zeo Route Planner

zeorouteplanner.com

Zeo Route Planner, filo yöneticilerinin sürücülerin rota planlamasını, optimizasyonunu ve izlenmesini kolaylaştıran bir uygulamadır.

Vimcar

Vimcar

vimcar.de

Vimcar, işletmelere araç izleme, sürücü yönetimi ve rota optimizasyonu sunarak filo operasyonlarını yönetmelerine yardımcı olan bir uygulamadır.

Fleetx

Fleetx

fleetx.io

Fleetx, lojistik paydaşlarının operasyonlarını dijitalleştirerek gerçek zamanlı içgörüler sunan bir filo yönetimi uygulamasıdır.

GPSTab

GPSTab

gpstab.com

GPSTab, sizinki gibi kamyon taşımacılığı işletmelerinin daha fazla kilometre kat etmesine ve daha fazla para kazanmasına yardımcı olan sözleşmesiz bir ELD'dir. Kamyoncular tarafından kamyoncular için oluşturulan sistemimiz, uzun vadeli taahhüt endişesi olmadan her hafta karınızı artırmayı diğer tüm ELD'lerden daha kolay hale getirir. Olumsuz Sürüş, Bölünmüş Uyuyan, Kişisel Taşıma ve yasal düzenlemeler gibi kamyoncu dostu özellikleri kullanan GPSTab, işletmelerin mevcut FMCSA düzenlemelerini kullanarak hizmet saatlerinden en iyi şekilde yararlanmasına yardımcı olur. Ayrıca size ve işletmenize, işinizi günlük olarak yürütmenizi kolaylaştıran ek özellikler ve hizmetler de sağlıyoruz: - Sözleşmesiz ELD'miz ile sözleşmelerle birlikte gelen gizli ücretleri veya iptal cezalarını bir daha asla ödemeyin. - Filonuzu piyasadaki en gizli takip cihazları olan GPSTab GPS Takip Cihazları ile donatarak hırsızlık nedeniyle oluşan maliyetli kayıpları önleyin. - İhtiyacınız olan kanıtları yakalamak için tasarlanan GPSTab Araç İçi Kameraları ile CSA puanlarınızı düşük tutun ve bir kaza sonrasında sorumluluğu sınırlayın. - Truck Diagnostics ile kamyonunuzun bakım ihtiyaçları konusunda güncel kalın ve maliyetli arızaların mali etkilerinden kaçının. - Tak ve çalıştır cihazlar, haftalarca hizmet dışı kalmanızı gerektiren diğer ELD'lerin aksine, bir gecede size gönderilebilir ve sorunsuz bir şekilde birkaç dakika içinde kolayca kurulabilir. - Siz ve sürücüleriniz için 7/24 ücretsiz canlı çoklu dil desteği mevcuttur

LocoNav

LocoNav

loconav.com

LocoNav, filo yönetimi için tasarlanmış kapsamlı bir platformdur; GPS izleme, yakıt analizi ve sürücü davranışını optimize etme gibi özellikler sunar.

Automile

Automile

automile.com

Otomile, filo ve varlıkları gerçek zamanlı GPS ile izleyerek sürüş davranışını, rotalarını ve bakım yönetimini optimize eden bir araçtır.

Detrack

Detrack

detrack.com

Detrack, lojistik yönetimi için gerçek zamanlı takip, elektronik doğum kanıtı ve rota optimizasyonu sunan bulut tabanlı bir yazılımdır.

Fleet Complete

Fleet Complete

ecofleet.com

Filo Complete, filo yönetimi, araç izleme ve sürücü davranışı takibi yapan, işletmelerin verimliliğini artırmayı amaçlayan bir uygulamadır.

Tookan

Tookan

jungleworks.com

Tookan, işletmelerin teslimat operasyonlarını yönetmelerine ve optimize etmelerine yardımcı olan bir dağıtım yönetim platformudur.

TruckX

TruckX

truckx.com

TruckX, filo yönetimi ve ELD çözümleri sunan, GPS izleme ile uyumluluk sağlayan bir uygulamadır. Kullanıcı dostu arayüzü ile filo operasyonlarını kolaylaştırır.

PortPro

PortPro

portpro.io

PortPro, yük taşımacılığı şirketlerinin ve yük komisyoncularının operasyonlarını dönüştüren nakliye yönetimi yazılımı sağlayarak, yük taşıma sektörünün çalışma şeklini değiştiren yenilikçi bir teknoloji şirketidir. PortPro'nun platformları operasyonel verimlilik sağlar ve herkes için harika bir deneyim sağlar; taşıyıcıların ve komisyoncuların büyümeye odaklanmalarını sağlar.

Locate2u

Locate2u

locate2u.com

Locate2u, herhangi bir teslimat veya hizmet işi için tasarlanmış bir yazılım platformudur. Çözümümüz, bu işletmelerin rota verimliliğini artırmasına, müşterilerinin teslimat deneyimini artırmasına ve verimliliği artırmasına yardımcı olurken, rotaları planlamak için gereken süreyi azaltır. Çözümümüz, şirketlere teslimat veya hizmet işlerini yürütmek için ihtiyaç duydukları her şeyi sağlar. Dahil: GPS izleme, canlı konum paylaşımı, rezervasyon yönetimi, rota optimizasyonu, sürücü uygulaması, bildirimler, teslimat kanıtı, API, özelleştirme ve çok daha fazlası!

Whip Around

Whip Around

whiparound.com

Güçlü ama sezgisel bir filo bakım sistemi olan Whip, tüm filonuzu güvenli, uyumlu ve yolda tutmanıza yardımcı olur. Filo Yönetim Platformu çevresindeki kırbaç, araç ve ekipman bakım sürecinin her noktasını bir sistemde bağlar: bu, yöneticilerin filo için daha akıllı kararlar vermek için denetimleriniz, onarımlarınız, uyumluluğunuz ve çalışma sürenizle ilgili verileri kullanabileceği anlamına gelir. Kırbaç tüm ekibinizi destekler - yöneticiler, sürücüler ve mekanik. Filo Yöneticileri: Filo Bakımı Analizi Gösterge Tablosu'nda Filo Sağlığını İzleyin - Önleyici bakım için programları ayarlayın - İş siparişi ilerlemesini oluşturun, önceliklendirin ve izleyin - kusurlar ortaya çıktığında itme bildirimlerini alın: - Dot -uyumlu uygulamamız aracılığıyla günlük denetimleri gerçekleştirin, imzalayın ve gönderin - derhal cep telefonu algılarından itibaren dikkat çekerek dikkat çekenleri, etkilenmez - etkisiz. Yeni çalışma siparişleri ve kusurlar için bildirimler - otomatik iş siparişi belgeleri ve izleme - hataları, uygulama etrafında kırbaç içinde düzeltilmiş veya adreslendiği gibi kolayca işaretleyin, uygulama sürücüleri, filo yöneticilerinin filo çapında kusurları takip edebileceği, iş siparişlerini izleyebileceği ve güncellenmiş sürücü ve asset lideri liderleri izleyebileceği filo bakım yönetimi portalını güçlendirir. Toplu veriler ayrıca Whip'in bakım gösterge panosuna beslenir, böylece mekanikler kusurları, iş siparişlerini ve parça envanterini izleyebilir. Whip etrafında filonuzu uyumlu tutar ve sürücülerinizin günün sonunda eve güvende olmasına yardımcı olur.

Simply Fleet

Simply Fleet

simplyfleet.app

Simply Filo, filo bakımını ve yönetimini kolaylaştıran, yakıt tüketimini izleyen, araç denetimleri ve sürücü yönetimi sunan bir uygulamadır.

IntelliShift

IntelliShift

intellishift.com

IntelliShift, araç ve ağır ekipman filosuna sahip işletmelerin TÜM filo operasyon verilerine tek bir platformdan KOLAY bir şekilde erişmesini sağlayan TEK filo istihbarat platformudur. IntelliShift'in çözümleri güvenlik ve operasyonel zorlukları çözmek için tasarlanmıştır ve sindirilebilir görünümleri beslemek için bugün kullandığınız nokta çözümlerle kolayca birleştirilebilir. Daha iyi iş sonuçları elde etmek için yapay zeka araç kameralarından, telematikten, denetimlerden, bakım ve uyumluluk teknolojisinden yararlanın.

Fleetpal

Fleetpal

fleetpal.io

Fleetpal filo bakımını basitleştirir. Sadece birkaç tıklamayla tüm maliyetleri, ekipmanı ve işçiliği zahmetsizce takip edebilirsiniz. Temiz bir kontrol paneli, dağınık elektronik tablolara olan ihtiyacı ortadan kaldırır ve görsel raporlar, önlenebilir onarımlardan kaçınmanıza yardımcı olur. Birden fazla tamirhaneyi aynı anda yönetin, iş emirlerini dijitalleştirin ve mobil ve masaüstü cihazlarda Önleyici Bakım aralıklarının keyfini çıkarın. Arıza süresini en aza indirin, filo araçlarınızın ömrünü uzatın ve kârlılığınızı iyileştirin!

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Filo Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Vatikan - WebCatalog