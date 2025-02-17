Filo Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Suriye

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Filo yönetimi yazılımı, işletmelerin araç filolarını denetlemesine, izlemesine ve ayrıntılı performans raporları oluşturmasına olanak tanır. Sürüş rotalarının optimize edilmesine, araç envanterinin yönetilmesine ve maliyet analizi yapılmasına yardımcı olurken aynı zamanda sürücü performansını da takip eder. Yazılım genellikle gerçek zamanlı güncellemeler ve iletişim için mobil özellikler içerir; bu da yöneticilerin ve filo çalışanlarının etkili bir şekilde işbirliği yapmasına ve teslimat operasyonlarını geliştirmesine olanak tanır. Tipik olarak filo yönetimi yazılımı, depo yönetimi sistemleri, envanter kontrol yazılımı ve rota planlama uygulamaları gibi diğer tedarik zinciri ve lojistik araçlarıyla birlikte kullanılır. Aynı zamanda finansal yazılımlar, CRM sistemleri ve sipariş yönetimi çözümleriyle de entegre olur.
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RoadWarrior
roadwarrior.app
RoadWarrior, lojistik sıkıntıları ortadan kaldırarak hem sevk görevlilerine hem de sürücülere yardımcı olmak için tasarlanmış güçlü bir rota optimizasyon aracıdır. RoadWarrior Flex, sürücüler ve sevk görevlisi arasında net iletişim için bir mobil uygulama, rotada buna göre ayarlamalar yapılabilmesini sağlayan gerçek zamanlı trafik güncellemeleri, günde 500 durağa kadar rota optimizasyonu, sürücü check-in'leri ve ilerleme güncellemeleri, FedEx ve Ontrac bildirim yüklemelerinin yanı sıra Teslimat Kanıtı.
Truckin Digital
truckindigital.com
Truckin Digital planlama, sevkiyat izleme, satış, güvenlik, envanter/varlık takibi, muhasebe ve daha fazlasına yönelik bir Kamyon Taşımacılığı Yazılımı ERP'sidir. Truckin Digital'in kamyon taşımacılığı işinizde nasıl devrim yaratabileceğini ve rekabette önde kalmanıza nasıl yardımcı olabileceğini keşfedin!
Azuga
azuga.com
Azuga, filo ekosistemindeki güvenliği ve üretkenliği sürekli iyileştirme vizyonuyla kuruldu. Bir Bridgestone şirketi olan Azuga, müşterilerin araçlardan ve sürücülerden gelen verileri operasyonları ve güvenliği artırırken maliyet ve riski azaltan zekaya dönüştürmesine yardımcı olan lider bir küresel bağlantılı araç platformudur. Azuga, donanım teknolojisi, filo yönetimi uygulamaları, sürücü oyunlaştırması, video telematik ve veri analitiğinden oluşan entegre bir yaklaşım aracılığıyla ticari filolar, devlet kurumları, sigorta şirketleri ve otomotiv endüstrisi tedarikçileri için yenilikçi uçtan uca filo çözümleri sunmaktadır. Ödüllü Azuga Fleet çözümü, küçükten büyüğe işletmelere kadar 13.000'den fazla ticari filoya güç sağlıyor. Azuga'nın genel merkezi Fremont, Kaliforniya'da olup dünya genelinde ofisleri bulunmaktadır.
Lytx
lytx.com
Lytx, filo yönetimi teknolojilerinde dünya lideridir. Çözümlerimiz, sürücülerin ve filoların günümüzün rekabetçi ortamında başarılı olabilmeleri için daha güvenli, daha verimli, üretken ve karlı olmalarını sağlamak üzere videonun gücünden yararlanıyor. Lytx platformu aracılığıyla doğrudan müşteriler ve bayi müşterilerimiz, sürücü güvenliği, risk tespiti, filo takibi, uyumluluk, önleyici bakım ve yakıt yönetimini kapsayan özelleştirilebilir hizmetlerimize ve programlarımıza erişebilir. Kendi türünde dünyanın en büyük sürüş veri tabanını, tescilli makine görüşü ve yapay zeka teknolojisiyle birlikte kullanarak, dünya çapında 60'tan fazla ülkede binlerce filonun ve 1,6 milyon sürücünün korunmasına ve birbirine bağlanmasına yardımcı oluyoruz.
Geotab
geotab.com
Geotab, taşımacılık ve lojistik endüstrilerini dönüştüren uçtan uca bir Filo Yönetimi çözümüdür. Araç tedarikinden imhaya kadar Geotab, küçük, orta ve kurumsal filo operatörlerinin güvenliği artırmak, maliyetleri azaltmak ve kurumsal sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için ihtiyaç duyduğu telematik ve yönetim özelliklerini sunar. Dünya çapında 130 ülkede 2,6 milyondan fazla abone, Filo Yönetimi ihtiyaçları için Geotab'ın kanıtlanmış SaaS çözümüne güveniyor.
CalAmp
calamp.com
CalAmp, işletmelerin varlık takibi, bakım planlaması, performans kontrol panelleri, araç uyarıları ve daha fazlası aracılığıyla filo operasyonlarını kolaylaştırmasına yardımcı olan bulut tabanlı bir telematik teknolojisidir. CalAmp Telematik Bulutu ile tüm varlıklarınızı güvenli bir şekilde bağlayın ve telematik verilerinizi tek bir platformda birleştirin. Gerçek zamanlı ve geçmiş verilere erişin ve görünürlüğü, güvenliği, bakımı, uyumluluğu ve verimliliği artırmak için özel uygulama ve sistemlerinize aktarın.
Momentum IoT
momentumiot.com
Momentum, hizmet işletmelerini daha karlı hale getirir. Bağlı bir GPS donanım cihazları ağıyla desteklenen bulut tabanlı yazılım platformumuz, size tam bir finansal kontrol ve işinize ilişkin derin operasyonel bilgiler sağlar. Momentum ile zaman alan veri girişi veya insan hatası konusunda asla endişelenmezsiniz. Veri toplama her zaman doğru ve otomatiktir. Momentum'un diğer yazılımların başarısız olduğu yerlerde üstün olmasının nedeni budur. Daha fazla gelir ve kâr elde edin. Tek yapmanız gereken bağlanmak, gerisini Momentum halledecek. Momentum Cihazlarının Bağlantılı Ağı: Araçlar, Ekipman ve Ekipler - Eagle One: Araçlar, römorklar ve ağır ekipmanlar için tek GPS cihazı. OBD-II kablo demeti veya 12V akü kablo demeti ile mevcuttur. - Momentum Toolie: Hafif ekipman ve aletler için Bluetooth özellikli konum ve aktivite izleyici. - The CrewID: Sahadaki tüm işçilik maliyetlerini veri girişi olmadan otomatik olarak yakalayan ve hesaplayan, gizlilik öncelikli işçilik maliyeti takipçisi.
Tenna
tenna.com
İnşaat sektöründeki 100 yılı aşkın deneyimiyle desteklenen Tenna, inşaat ekipmanlarında ve filo operasyonlarında devrim yaratmak üzere inşa edildi. Tenna, inşaat sektörü için özel olarak oluşturulmuş ve GPS tabanlı konumlar, eyleme dönüştürülebilir veriler ve raporlama ile sektörün karşılaştığı belirli zorlukları çözmek için tasarlanmış tek ekipman yönetim sistemidir. Ağır demirden; araçlara ve orta ölçekli ekipmanlara; Tenna, ataşmanlardan küçük aletlere ve sarf malzemelerine kadar tüm inşaat ekipmanı filolarının eksiksiz bir görünümünü, çeşitli iş ERP'leri ve proje yönetim sistemleriyle de entegre olan tek bir platformda sağlar. Sahada, Tenna kullanıcıları ekipman kullanımı, ana iş maliyeti üzerinde daha fazla kontrol sahibi oluyor ve güvenlik ve uyumluluk ihtiyaçları üzerinde daha iyi gözetim elde ediyor. Tenna kullanıcıları ofiste saha, mağaza ve departmanlar arasında tam görünürlüğe ve gelişmiş iletişime sahip olur. Sonuç, bilinçli kararlar alma, daha fazla iş kazanma ve işleri daha verimli ve karlı bir şekilde tamamlama gücüdür. Daha fazla bilgi için www.tenna.com adresini ziyaret edin.
Record360
record360.com
Record360, dijital durum dokümantasyonu, varlık durumu yönetimi ve talep yönetimi için yazılım sunar.
Alvys
alvys.com
Alvys, taşıyıcılar, komisyoncular ve hibrit şirketler için verimlilikte devrim yaratmak üzere sektör uzmanları tarafından tasarlanan güçlü, bulut tabanlı bir Ulaşım Yönetim Sistemidir. Bu hepsi bir arada platform, yük ve sürücü yönetiminden dağıtım ve muhasebeye kadar her şeyi kolaylaştırır. Alvys, 100'den fazla kusursuz entegrasyonla (her aboneliğe dahildir), tüm sistemlerinizi tek bir sezgisel iş akışında birleştirerek parçalanmayı, hataları ve sürekli uygulama değiştirme ihtiyacını ortadan kaldırır. Temel Özellikler: - Kusursuz EDI bağlantısı - Otomatik e-Çeklerle tek tıklamayla muhasebe - Otomatik yük oluşturma - Gelişmiş sahtekarlığa karşı koruma ve güvenlik araçları - Kapsamlı analiz ve raporlama - Esnek sözleşmeler ve ücretsiz katılım Gerçek Kullanıcılardan Kanıtlanmış Sonuçlar: - Ortalama %22 yük hacmi artışı 4 ay içinde - Yük oluşturma süresi, yük başına 12 dakikadan fazla azaldı - Genel giderlerde yıllık 120.000 ABD dolarının üzerinde tasarruf - Sadece 1 haftada yeni çalışanlar işe alındı En son bulut teknolojisini, zahmetsiz EDI entegrasyonunu ve onlarca yıllık sektör uzmanlığını birleştirerek Alvys, operasyonlarını optimize etmek ve büyümeyi hızlandırmak için kamyon taşımacılığı şirketlerine birleşik, uygun maliyetli bir çözüm sunuyoruz. Ulaştırma yönetiminin geleceğini deneyimleyin. Ücretsiz Alvys demonuzu bugün Alvys.com'dan talep edin!
Idelic
idelic.com
Idelic, süreç ve teknolojinin birleşimi yoluyla taşımacılık sektörü için mümkün olan en iyi sigorta sonuçlarını sağlamaya odaklanmıştır. Idelic Driver Safety Playbook'u ilk uçtan uca sürücü performans yönetimi platformu olan Safety Suite® ile birleştiren Idelic, mevcut sürücü verilerinizi ve sistemlerinizi tek bir kolaylaştırılmış platformda birleştirmenize, bunları özel makine öğrenimi modelleriyle analiz etmenize ve gizli içgörüler. Gelişmiş yapay zeka tabanlı Sürücü İzleme Listemiz, sağlam bir entegrasyon ağı ve kanıtlanmış sürücü eğitim planlarıyla birleştiğinde, Idelic programını sigorta maliyetlerini düşürmenin, sorumluluğu azaltmanın, kazaları önlemenin ve ciroyu azaltmanın en proaktif ve etkili yolu haline getiriyor.
BigRoad
bigroad.com
BigRoad, sürücüler, filo yöneticileri, sevk memurları ve güvenlik yöneticileri için güvenlik ve uyumluluğu önceliklendirmeye, evrak işlerini ortadan kaldırmaya ve cezalardan kaçınmaya yardımcı olan özelliklere sahip bir çözümdür.
Clue Insights
getclue.com
Clue kusursuz, verimli ve özelleştirilebilir İnşaat Ekipmanı Yönetim Yazılımıdır. Ağır inşaat sektörü için özel olarak tasarlanmış olup, mevcut sistemlerinize zahmetsizce entegre olur, sorunsuz bir geçiş ve anında değer sağlar. Neden İpucu? - Tam Uyumluluk: VisionLink, JD Link, Samsara, Geotab, HCSS, Verizon ve daha fazlası dahil olmak üzere 50'den fazla telematik ve GPS sağlayıcısıyla entegre olur. - Kusursuz Sistem Entegrasyonu: Equipment360, HeavyJob, Viewpoint Vista, Oracle JDE/E1, eMaint ve çoğu CMMS ve ERP sistemi gibi ana sistemlerle kusursuz bir şekilde uyum sağlayarak operasyonların kolaylaştırılmasını sağlar. - Hızlı, Esnek Uygulama: Uyarlanabilir sözleşmelerle hızlı, risksiz dağıtım sunarak anında operasyonel faydalar sağlar. - Sizin İçin Özelleştirilmiş: Benzersiz iş akışı gereksinimlerinizi karşılamak için özel olarak tasarlanmıştır. İnşaat ekipmanı yönetiminizi basitleştirip geliştirmek, kusursuz, verimli ve özelleştirilmiş bir operasyonel deneyim sağlamak için Clue'yu tercih edin.
Rand McNally
randmcnally.com
Entegre, hepsi bir arada filo yönetim sistemimizle tüm filonuzun verimliliğini artıran daha akıllı kararlar alın. Rand Platformu, aşağıdaki özelliklerle birden çok sektördeki filolarda meydana gelen ortak sorunlara çözümler sunar: Filo ve araç takibi, Varlık ve ekipman takibi, Araç verileri izleme ve yakıt yönetimi, Özel iş akışları, raporlar ve uyarılar, Telematik ile artırılmış güvenlik, Sektör düzenlemelerine uyumluluk
Zubie
zubie.com
Zubie, hepsi bir arada telematik çözümünüzdür. Filo operasyonlarınızı tek bir yerden takip edin, optimize edin ve kolaylaştırın. Bugün başlayın.
FleetGO
fleetgo.com
Teknoloji, bir filo yöneticisinin günlük faaliyetlerinde önemli bir rol oynamaya başlıyor. Filo takip GPS sistemleri, şirketlerin yeni ve daha verimli bir filo yönetimi yöntemiyle başlamalarını sağlar. Filonuzu tek bir platform aracılığıyla uzaktan yönetmek, filo yönetimi alanında bir sonraki en iyi şey haline gelir.
Dispatchit
dispatchit.com
Dispatch, işletmeler için son kilometre teslimatlarını basitleştirir. İster yerleşik bir bağımsız yüklenici sürücü ağı arıyor olun, ister kendi araçlarınız için ölçeklenebilir planlama yazılımıyla teslimat deneyiminizi modernize etmek istiyor olun, Dispatch, işiniz için en önemli olana odaklanabilmeniz için teslimat ortağınız olacak şekilde benzersiz bir donanıma sahiptir. Teslimat teknolojimiz, müşterilerinize Daha Fazlasını* Sunmanızı sağlar.
Nauto
nauto.com
Nauto'nun kabin içi filo takip sistemi, dikkati dağılmış ve agresif sürüşü gerçek zamanlı olarak tespit etmek ve yönlendirmek amacıyla sürücüyü, aracı ve önündeki yolu değerlendirmek için yapay zekayı kullanıyor.
TransportSimple
transportsimple.com
TransportSimple, dünya çapındaki ticari araç sahipleri için kullanımı kolay, tek noktadan bir çözümdür. TransportSimple'ın çözümleri, çalışmanızı kolaylaştırmak için diğer yazılımlarla API Entegrasyonu gibi bakım, yolculuk kârlılığı, dokümantasyon ve daha fazlası gibi uçtan uca etkinlikleri yöneterek iş görünürlüğünü artırmaya yardımcı olur. İşletme sahipleri tüm yolculuk süreçlerini kolaylıkla yönetebilir ve sistemden ilgili sürücülere gezi ataması yapabilir.
WooDelivery
woodelivery.com
WooDelivery, teslimat yönetimi ve rota optimizasyonu için son teknoloji ürünü bir yazılım paketidir. Hyperlocal iş otomasyonu arayan işletmeler için çeşitli özellikler ve avantajlar sunar ve müşterilerine akıcı bir teslimat deneyimi sunar. Lojistik ve kurye, e-ticaret, perakende, yiyecek ve içecek, çamaşırhane hizmeti, eczane gibi farklı sektörlerdeki binlerce şirketin ticari operasyonlarını otomatikleştirmesine yardımcı olduk. Yazılım ve uygulamalar 18'den fazla dili destekler.
Avrios
avrios.com
Avrios, fatura ve kiralama belgesi işleme gibi tekrarlanan veri girişi görevlerini otomatikleştirmek için yenilikçi yapay zeka (AI) teknolojisini kullanarak değerli zamanınızdan tasarruf etmenizi sağlar ve doğruluk sağlar
BeyondTrucks
beyondtrucks.com
BeyondTrucks, 100'den fazla sürücüye sahip taşıyıcıların, akıllı otomasyonla sürücü başına yıllık 9.700 ABD Doları tutarındaki israf maliyetlerini ortadan kaldırmasına yardımcı oluyor. Akıllı teknolojileri, verileri ve yerleşik finansal hizmetleri birleştiren BeyondTrucks, operasyonları, finansı ve insanları sorunsuz bir şekilde birbirine bağlayan ilk kamyon taşımacılığı süreç otomasyon platformudur. BeyondTrucks SOC 2 uyumludur.
CameraMatics
cameramatics.com
CameraMatics, ekipleri hareket halindeyken yönetmek için tasarlanmış kapsamlı bir filo yönetimi çözümüdür. Misyonumuz son derece net: Yapay zeka destekli 360 derece kamera kapsama alanı, sınıfının en iyisi sürücü izleme sistemleri, çarpışma önleme sistemleri ve derinlemesine veri analizi aracılığıyla kazaları meydana gelmeden önce önlemek ve bunların tümü tek bir birleşik platformdan yönetiliyor. Sistemlerimiz, filonuzun çeşitliliğine bakılmaksızın her türlü araç tipine uyum sağlayacak şekilde ölçeklenebilir ve tamamen özelleştirilebilir. Teknolojinin ötesinde, güvenlik konusunda iş ortaklarınızız. Filo operatörlerinin karşılaştığı zorlukları anlıyoruz çünkü onları dinliyoruz, harekete geçiyoruz ve çözümler sunuyoruz.
Cigo Tracker
cigotracker.com
Teslimatları, hizmet çağrılarını veya alımları artırmak, verimli bir şekilde ölçeklendirmek ve müşterilerinize mükemmel bir son kilometre deneyimi sunmak için yenilikçi bir bulut çözümü.
Track-POD
track-pod.com
Track-POD, tüm son kilometre lojistik zorluklarınız için tek kontrol panelli bir çözümdür. 1. Binlerce bırakma ve alma işlemini aynı anda optimize edin. Süreye, mesafeye veya masrafa göre sınırsız inişleri optimize etmek için sürükle ve bırak rota planlayıcımızı kullanın. Rota maliyetlerini karşılaştırın ve her zaman en uygun maliyetli stratejiyi seçin. 2. Gönderi etiketleri oluşturun. Track-POD, siparişleriniz ve ürünleriniz için gönderi etiketleri oluşturacaktır. Ücretsiz barkod tarayıcı uygulamamızla etiketleri yazdırın ve kuryelerinizin yükleme ve teslimatı onaylamasını sağlayın. 3. Aramaları ve evrak işlerini ortadan kaldırın. Müşterileri yaklaşan teslimatlar, tahsilatlar veya saha hizmetleri hakkında SMS veya e-posta bildirimlerini kullanarak bilgilendirin. Dinamik bir ETA ile canlı takip bağlantısını paylaşarak, siparişlerin durumuyla ilgili her çağrıyı ortadan kaldırırsınız. 4. ePOD PDF'yi özelleştirin Herhangi bir abonelik planıyla birlikte özelleştirilebilir bir Teslimat Kanıtı şablonu sunuyoruz. İhtiyaç duyduğunuz tüm bilgileri eklemek için sınırsız özel alanlar kullanın ve ePOD PDF'lerini müşterilerinizle paylaşın. 5. Tam zamanında teslim edin Track-POD sürücü uygulaması, her B2C ve B2B lojistik senaryosunu hesaba katacak şekilde kısmi teslimatı, fazla teslimatı ve özelleştirilebilir ret nedenlerini destekler. Müşterilere daha fazla ödeme seçeneği sunmak için Teslimatta Nakit (COD) seçeneğini bile kullanabilirsiniz. 6. 2 yıllık analize erişim Track-POD, 2 yıllık performans öngörülerini saklayan bir analiz panosuyla birlikte gelir. Sürücü istatistiklerini kontrol edin, planlanan ve gerçek süreyi ve mesafeyi karşılaştırın ve maliyet tasarruflarını analiz etmek için yerleşik raporlarımızı indirin.
Fleetio
fleetio.com
Fleetio, ekibinizin araçları ve ekipmanları her yerden yönetmesine olanak tanıyan, e-tablolara ve güncelliğini kaybetmiş filo yazılımlarına modern, kullanımı kolay bir alternatiftir. Operasyonunuza ilişkin tam görünürlük elde edin, ekibinizi sorumlu tutun ve güvenebileceğiniz verilere dayanarak kararlar alın.
Motive
gomotive.com
Motive, fiziksel operasyonları yürüten kişilere işlerini daha güvenli, daha üretken ve daha karlı hale getirecek araçlarla güç verir. Güvenlik, operasyon ve finans ekipleri ilk kez çalışanlarını, araçlarını, ekipmanlarını ve filoyla ilgili harcamalarını tek bir sistem üzerinden yönetebiliyor. Motive, küçük işletmelerden Halliburton, KONE, Komatsu, NBC Universal ve Maersk gibi Fortune 500 şirketlerine kadar, taşımacılık ve lojistik, inşaat, enerji, saha hizmetleri, imalat, tarım, gıda ve sanayi dahil olmak üzere çok çeşitli sektörlerde 120.000'den fazla müşteriye hizmet vermektedir. içecek, perakende, atık hizmetleri ve kamu sektörü.
Onfleet
onfleet.com
Onfleet, işletmelerin yerel teslimat operasyonlarını yönetmelerini ve analiz etmelerini kolaylaştırır. Ürünümüz, sürücüler için sezgisel akıllı telefon uygulamaları, sevk memurları için güçlü, modern bir web kontrol paneli ve alıcılar için otomatik bildirimler ve gerçek zamanlı izleme içerir. Onfleet, bakkal, restoran ve çiçek teslimatından eczane ve e-ticaret şirketlerine kadar binlerce işletme için her hafta milyonlarca teslimata güç sağlıyor. Onfleet'in merkezi San Francisco, Kaliforniya'dadır.
Route4Me
route4me.com
Yönlendirme kaosu nihayet çözüldü. Kullanımı son derece kolay olan Route4Me Rota Planlayıcı, işletmeniz için rotaları otomatik olarak planlar ve bunları yerleşik navigasyona sahip bir mobil uygulamaya gönderir. Saha servisi, saha satışları, saha pazarlaması, saha satışları, bölge yönetimi ve son kilometre optimizasyonu gerektiren her iş için mükemmeldir. Route4Me, küçük işletmeler ve işletmeler için 40.000'den fazla müşteriye dünyanın en çok kullanılan rota sıralama ve rota optimizasyon yazılımını sağlar. Route4Me, Verizon Connect, Geotab, Samsara, Azuga ve çok daha fazlası gibi telematik satıcılarıyla entegrasyonu destekler!
Samsara
samsara.com
Samsara, en büyük ve en karmaşık operasyon organizasyonlarının, çalışanları güçlendirmesine, yakıttan tasarruf etmesine ve birinci sınıf bir güvenlik programı oluşturmasına, üstelik hepsi kullanımı kolay, entegre bir platformdan yardımcı olur. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Meksika ve Avrupa'da onbinlerce müşterisiyle Samsara, inşaat, nakliye ve depolama, saha hizmetleri, üretim alanlarında dünyanın önde gelen kuruluşları da dahil olmak üzere küresel ekonomimizi ayakta tutan insanlar için gururlu bir teknoloji ortağıdır. , perakende, lojistik ve kamu sektörü. Şirketin misyonu, küresel ekonomiye güç veren operasyonların güvenliğini, verimliliğini ve sürdürülebilirliğini arttırmaktır.
Verizon
verizon.com
Verizon, daha önce Verizon Wireless adı altında Verizon Communications'ın ayrı bir bölümü olarak faaliyet gösteren bir Amerikan kablosuz ağ operatörüdür.
Zeo Route Planner
zeorouteplanner.com
Zeo, Filo Sahipleri için özel olarak tasarlanmış bir Filo Yönetim Yazılımıdır. Filo Sahipleri artık sürücülerine önceliklerine göre daha hızlı rotaları kolayca Planlayabilir, Optimize edebilir ve atayabilir. Zeo ayrıca en iyi teslimat yönetimi, rota planlama ve ulaşım yönetimi yazılım uygulamaları kapsamındadır. Zeo Route Planner'ı Farklı Kılan Nedir? Filo Sahipleri tek bir tıklamayla Toplu Sürücüler ekleyebilir ve sürücülerini gerçek zamanlı olarak takip edebilir. Filo Sahipleri rotayı belirli bir sürücüye atayabilir. Zeo, zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlayacak mümkün olan en hızlı ve en iyi rotayı sağlayacaktır. Teslimat konusunda uzmanlaşmış, teslimat sunmaya başlamak isteyen veya teslimat operasyonlarını iyileştirmeye ihtiyaç duyan şirketler Zeo Route Planner'ı seçiyor. Filo Sahipleri listeye sürücü eklerken aynı zamanda sürücü ayrıntılarını da ekleyebilir, ana mağazalara Sürücü Atayabilir, Araçlara sürücü atayabilir ve Sürücülerin Başlangıç ve Bitiş Zamanlarını Ayarlayabilir. Zahmetsiz Rota Planlama ve Optimizasyon: Sürücüler, mümkün olan en kısa rotayı görmek için Android ve iOS uygulamalarına erişebilir. Rotalarınızı daha iyi planlayın ve her yolculukta 2 Saate kadar tasarruf edin. Filo Sahipleri ve Sürücüler hiçbir taahhüt kullanmadan sınırsız rota yapabilirler. Ayrıca bireysel sürücülerin becerilerini tanımlayabilir, Excel üzerinden rotalar oluşturabilir ve beceriye dayalı optimizasyon elde edebilirsiniz. Çok Yönlü Konum Giriş Yöntemleri: Ayrıca bir Excel dosyası yükleyerek veya resim tarama özelliğimizi kullanarak birden fazla konum ekleyebilirsiniz. Dünyanın en popüler sürücü uygulaması ve teslimat yazılımıyla rota verimliliğini artırın, kolayca ölçeklendirin ve teslimat rotası planlamasını basitleştirin. Filo sahipleri rotaları tahsis ederken değerin yanı sıra Araç Tanımlayıcıları - İsim ve Numara, Araç Kapasitesi, koli ağırlık kapasitesi ve koli hacmini de ekleyebilirler. Filo Sahipleri, rota üzerindeki sürücüleri ile doğrudan sohbet edebilir ve canlı konumlarını takip edebilir. Filo Sahipleri ayrıca müşterilere Gerçek zamanlı güncellemeler gönderebilir ve en iyi müşteri hizmetini sağlayabilir. Ayrıca kurye teslim edildikten sonra teslimat kanıtını da alabilirsiniz. Siparişler teslim edildikten sonra, bugüne kadar oluşturulmuş tüm rotaların ayrıntılı bir görünümünün yanı sıra no. Yapılan durakların sayısı, başlangıç ve bitiş yerleri, atanan sürücü Fiyatlandırma modeline gelince, filo sahiplerinin sürücü başına değil, koltuk başına ödeme yapması gerekiyor. Herhangi bir sorunla karşılaşmanız durumunda en iyi müşteri hizmetinden yararlanabilirsiniz. Ekibimiz her sorguya 2 saatten daha kısa sürede yanıt verir. Zeo, görevinizi daha otomatik ve kolay hale getiren Zapier ve Shopify gibi bazı yazılımlarla entegrasyon seçeneği sunar. Zapier entegrasyonunu burada bulabilirsiniz: https://zapier.com/apps/zeo-route-planner/integrations Web sitemizi ziyaret ederek Zeo Route Planner'ın avantajlarını keşfedin: https://zeorouteplanner.com/ Ücretsiz rezervasyon yapın Zeo'nun filo yönetiminizde nasıl devrim yaratabileceğini ve teslimat operasyonlarınızı yeni boyutlara nasıl taşıyabileceğini ilk elden deneyimlemek için uzmanlarımızla demo yapın. Zeo olarak filonuzu yönetme ve optimize etme şeklinizde bir dönüşüm sunuyoruz. Halihazırda dünyanın en popüler sürücü uygulaması ve dağıtım yazılımından yararlanan işletmelerin saflarına katılın. Filonuz için akıllıca bir seçim yapın; Zeo Route Planner'ı seçin.
Vimcar
vimcar.de
Vimcar'ın ödüllü Filo Takibi şirketinizin zamandan, paradan ve zahmetten tasarruf etmesi için yapılmıştır. İşletmenizin Vimcar ile nasıl %15'e kadar tasarruf sağlayabileceğini bugün öğrenin! Sunduklarımız: - Dakikalar içinde kendi kendine kurulum - Piyasanın en doğru GPS verileri - 7,90 £'dan başlayan esnek fiyatlandırma
Fleetx
fleetx.io
Fleetx.io, tüm lojistik paydaşlarının uçtan uca operasyonlarını dijitalleştirmesine ve IoT ve büyük veri analitiğini kullanarak gerçek zamanlı eyleme geçirilebilir bilgiler sağlamasına yardımcı olan, yapay zeka destekli bir yük otomasyon platformudur.
GPSTab
gpstab.com
GPSTab, sizinki gibi kamyon taşımacılığı işletmelerinin daha fazla kilometre kat etmesine ve daha fazla para kazanmasına yardımcı olan sözleşmesiz bir ELD'dir. Kamyoncular tarafından kamyoncular için oluşturulan sistemimiz, uzun vadeli taahhüt endişesi olmadan her hafta karınızı artırmayı diğer tüm ELD'lerden daha kolay hale getirir. Olumsuz Sürüş, Bölünmüş Uyuyan, Kişisel Taşıma ve yasal düzenlemeler gibi kamyoncu dostu özellikleri kullanan GPSTab, işletmelerin mevcut FMCSA düzenlemelerini kullanarak hizmet saatlerinden en iyi şekilde yararlanmasına yardımcı olur. Ayrıca size ve işletmenize, işinizi günlük olarak yürütmenizi kolaylaştıran ek özellikler ve hizmetler de sağlıyoruz: - Sözleşmesiz ELD'miz ile sözleşmelerle birlikte gelen gizli ücretleri veya iptal cezalarını bir daha asla ödemeyin. - Filonuzu piyasadaki en gizli takip cihazları olan GPSTab GPS Takip Cihazları ile donatarak hırsızlık nedeniyle oluşan maliyetli kayıpları önleyin. - İhtiyacınız olan kanıtları yakalamak için tasarlanan GPSTab Araç İçi Kameraları ile CSA puanlarınızı düşük tutun ve bir kaza sonrasında sorumluluğu sınırlayın. - Truck Diagnostics ile kamyonunuzun bakım ihtiyaçları konusunda güncel kalın ve maliyetli arızaların mali etkilerinden kaçının. - Tak ve çalıştır cihazlar, haftalarca hizmet dışı kalmanızı gerektiren diğer ELD'lerin aksine, bir gecede size gönderilebilir ve sorunsuz bir şekilde birkaç dakika içinde kolayca kurulabilir. - Siz ve sürücüleriniz için 7/24 ücretsiz canlı çoklu dil desteği mevcuttur
LocoNav
loconav.com
Modern iş operasyonları, filoların daha verimli kullanılmasını ve sürücülerin, yakıtın, kargonun, varlıkların ve yolcuların daha güvenli olmasını gerektirir. Tüm bunlar, işletme için maliyet tasarrufu ve iklim sürdürülebilirliği sağlarken. Hantal, onlarca yıllık telematik yeterli değil. İşletmenizin ilerlemesini sağlamak için neyin gerekli olduğunu keşfedin. LocoNav olarak, ticari araç kullanan tüm endüstriler için filo teknolojisine erişimi demokratikleştirme misyonundayız. LocoNav'ın tam kapsamlı, yapay zeka destekli ve IoT özellikli Filo Operasyon Yönetimi Ekosistemi ile operasyonlarınızı tamamen yeni bir seviyeye yükseltebilirsiniz. Filo operasyonlarınızın güvenli ve verimli bir şekilde ilerlemesini sağlamak için ihtiyacınız olan her şeyi takip edin, izleyin, kontrol edin ve yönetin. SaaS çözüm paketimiz, dünyanın her yerindeki işletmelerin varlık kullanımını optimize etmesine, işletme maliyetlerini azaltmasına ve sürücü davranışını iyileştirmesine yardımcı olur. Filo sahipleri ve operatörleri, gerçek zamanlı uyarılara, zengin verilere ve analizlere dayalı kararlı eylemler gerçekleştirerek ve zamandan ve paradan tasarruf etmek için süreçleri otomatikleştirerek net kârın artmasına yardımcı olur. İşletmeleri dünya çapında güçlendiriyoruz.
Automile
automile.com
Gerçek zamanlı GPS filosu ve varlık takibi, hızlanma, yönlendirme, sevk etme, rölanti, sürüş davranışı ve çok daha fazlası. 15.000'den fazla işletme tarafından kullanılmaktadır.
Detrack
detrack.com
Kârı En Üst Düzeye Çıkarın. Son Adımınızı Otomatikleştirin Uygun fiyata gerçek zamanlı teslimat bildirimleri, gerçek zamanlı teslimat kanıtı ve araç takibi için güçlü, kullanımı kolay ve etkili teslimat yönetimi yazılımı
Fleet Complete
ecofleet.com
Fleet Complete, bağlantılı ticari araç alanı ve mobil iş gücü yönetiminde IoT çözümlerinin lider küresel sağlayıcısıdır. Varlıkların ve kaynakların optimum üretkenliğine ulaşmak için işletmelerin sevkıyat, filo takibi, mevzuat uyumluluğu ve saha içi personel yönetimini geliştirmelerine yardımcı oluyoruz. Müşterilerimizin ve ortaklarımızın en son teknolojiden ve sektör odaklı yeteneklerden faydalanmalarını sağlamak için IoT platformumuzu sürekli geliştiriyoruz. Fleet Complete şunları yapmanızı sağlar: - Filo araçlarınızı, ekipmanlarınızı ve uzaktaki personelinizi neredeyse gerçek zamanlı olarak takip edin ve yönetin - Sürücü davranışını izleyin ve araç kameralarıyla sürüş ihlallerini yakalayın - BigRoad uygulamasıyla ELD talimatlarına uyun - Motor verilerini izleyerek sürüş ihlallerini izleyin bakım maliyetleri, yakıt tüketimi ve diğer operasyonel giderler - İş emirlerinizi elektronik olarak yönetin ve mümkün olan en yakın sürücüye gönderin
Tookan
jungleworks.com
Tookan, işletmelerin günlük teslimat operasyonlarını modernleştirmesine ve genel giderleri azaltmasına olanak tanıyan, kullanıma hazır güçlü bir Teslimat Yönetimi platformudur. Teslimat sürücüleri ve yöneticileri arasında kusursuz entegrasyonu kolaylaştıran son teknoloji ürünü bir teknoloji paketiyle birlikte gelir. Tookan, gerçek zamanlı operasyonları takip etmek için yönetici ekibine tam kontrol vererek saha ekibinin verimliliği ve iş yükü hakkında kapsamlı bir genel bakış sağlar. İşletmeler Tookan'ı şunları yapmak için kullandı: · Son Kilometre Teslimat Operasyonlarını Dijitalleştirmek · Gerçek Zamanlı Filo Takibi ve Rotaları Optimize Etmek. · Teslimat operasyonunu otomatikleştirmek için Tookan'ın API'sini entegre edin · İş Gücünü Yönetmek Tookan, yöneticilere ve yöneticilere tüm iş operasyonlarının kuş bakışı görünümünü sağlar ve rotaların optimize edilmesine, kaynakların tahsis edilmesine ve temsilcilerin ve görevlerin sorunsuz bir şekilde izlenmesine yardımcı olur. Daha fazla bilgi için lütfen web sitemizi ziyaret edin: www.jungleworks.com/tookan
TruckX
truckx.com
TruckX, ticari filolara yönelik ELD Uyumluluğu, Varlık Takibi ve AI Dashcam (Sürücü Güvenliği) çözümleri sağlayan lider bir Hepsi Bir Arada ELD ve Filo Yönetim Platformudur. 100.000'den fazla sürücünün güvendiği misyonumuz, filo yönetimini kusursuz, verimli hale getirmek ve güvenebileceğiniz mükemmel Müşteri Desteği ile desteklemektir. İster büyük bir filonun sahibi-operatörü, ister yöneticisi olun, benzersiz ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu yazılımlarla birlikte ileri teknoloji çözümleri sunuyoruz. Çok dilli Çağrı Üzerine Müşteri Destek ekibimiz, önünüzdeki yola odaklanabilmeniz için 7/24 arkanızda olup 6 dilde size yardımcı olmak için burada. TruckX'in zengin özelliklere sahip filo yönetimi çözümleri paketi, sıkıcı iş akışlarını basitleştirerek ve filo yöneticilerinin ve araç sahibi operatörlerin sürücü güvenliğine öncelik vermesine ve filo verimliliğini artırmasına olanak tanıyarak filo yönetimi ve operasyonlarında devrim yaratıyor. TruckX ile filo yönetiminin geleceğini deneyimleyin! Daha fazla bilgi edinmek için TruckX.com'da bizi ziyaret edin veya 650-600-6007'yi arayın.
PortPro
portpro.io
PortPro, yük taşımacılığı şirketlerinin ve yük komisyoncularının operasyonlarını dönüştüren nakliye yönetimi yazılımı sağlayarak, yük taşıma sektörünün çalışma şeklini değiştiren yenilikçi bir teknoloji şirketidir. PortPro'nun platformları operasyonel verimlilik sağlar ve herkes için harika bir deneyim sağlar; taşıyıcıların ve komisyoncuların büyümeye odaklanmalarını sağlar.
Locate2u
locate2u.com
Locate2u, herhangi bir teslimat veya hizmet işi için tasarlanmış bir yazılım platformudur. Çözümümüz, bu işletmelerin rota verimliliğini artırmasına, müşterilerinin teslimat deneyimini iyileştirmesine ve üretkenliği artırmasına yardımcı olurken aynı zamanda rota planlama süresini azaltır. Çözümümüz şirketlere teslimat veya hizmet işlerini yürütmek için ihtiyaç duydukları her şeyi sağlar. Dahil olanlar: GPS Takibi, Canlı Konum Paylaşımı, Rezervasyon Yönetimi, Rota Optimizasyonu, Sürücü Uygulaması, Bildirimler, Teslimat Kanıtı, API, Özelleştirme ve çok daha fazlası!
Whip Around
whiparound.com
Güçlü ancak sezgisel bir filo bakım sistemi olan Whiparound, filonuzun tamamını güvenli, uyumlu ve yolda tutmanıza yardımcı olur. Whiparound filo yönetimi platformu, araç ve ekipman bakım sürecinin her noktasını tek bir sistemde birbirine bağlar; bu, yöneticilerin filo için daha akıllı kararlar vermek üzere denetimleriniz, onarımlarınız, uyumluluk ve çalışma sürenizle ilgili verileri kullanabileceği anlamına gelir. Whiparound, tüm ekibinizi (yöneticileri, sürücüleri ve teknisyenleri) destekler. FİLO YÖNETİCİLERİ: - Filo bakım analitiği panosundan filo sağlığını izleyin - Önleyici bakım programları ayarlayın - İş emri ilerlemesini oluşturun, önceliklendirin ve takip edin - Kusurlar ortaya çıktığında anlık bildirimler alın SÜRÜCÜLER: - DOT'umuz aracılığıyla günlük denetimleri gerçekleştirin, imzalayın ve gönderin -uyumlu uygulama - Mobil cihazlarında fotoğraf ve sesten metne geçiş yaparak bakımla ilgilenilmesi gereken sorunları anında bildirin - Denetimler eksik veya eksikse anında bildirim alın MEKANİKLER: - Yeni iş emirleri ve kusurlar için anında bildirimler - Otomatik iş emri dokümantasyonu ve izleme - Whiparound uygulaması içinde hataları düzeltilmiş veya giderilmiş olarak kolayca işaretleyin Uygulama ile toplanan veri sürücüleri, filo yöneticilerinin filo genelindeki kusurları takip edebildiği, iş emirlerini izleyebildiği ve güncel sürücü ve bilgileri gözlemleyebildiği filo bakım yönetimi portalına güç verir. varlık lider tabloları. Toplanan veriler aynı zamanda Whiparound'un bakım kontrol paneline de beslenir, böylece teknisyenler kusurları, iş emirlerini ve parça envanterini izleyebilir. Whiparound, filonuzun uyumlu kalmasını sağlar ve sürücülerinizin günün sonunda evlerine güvenli bir şekilde dönmelerine yardımcı olur.
Simply Fleet
simplyfleet.app
Simply Fleet, filo bakımını kolaylaştırmak, arıza süresini en aza indirmek, maliyetleri optimize etmek, güvenlik uyumluluğunu sağlamak ve kağıt tabanlı süreçleri ortadan kaldırmak isteyen işletmeler için hepsi bir arada bir çözüm sunar. Simply Fleet'in sezgisel tasarımı, akıllı ve zahmetsiz filo bakımını parmaklarınızın ucuna getiriyor. Temel Özellikler: Bakım Yönetimi: Önleyici bakımı planlayın, zamanında onarım bildirimleri alın ve servis kayıtlarını elektronik olarak yöneterek ekipman ve araç aksama süresini en aza indirin. Gelişmiş Güvenlik ve Uyumluluk: Düzenli yolculuk öncesi kontrolleri garanti altına almak, güvenli bir çalışma ortamını ve düzenlemelere uyumu teşvik etmek için sınırsız görevlerle otomatik denetim formlarından yararlanın. Yakıt Verimliliği Takibi: Yakıt kullanımını ve kat edilen mesafeyi izleyin, aşırı tüketimi tespit edin ve yakıt maliyetlerini azaltmak için stratejiler uygulayın. Kağıtsız İşlemler: Hizmet kayıtları, faturalar ve çeşitli formlar için dijital bir çözümle evrak işlerinin sıkıntısını ortadan kaldırarak verimliliği ve veri erişilebilirliğini artırın. Şunlar için idealdir: Küçük ve orta ölçekli işletmeler: Essential Plan, sınırlı filoya sahip olanlara hitap ederek temel işlevleri uygun bir maliyetle sunar. Büyüyen işletmeler: Gelişmiş Plan, iş emri yönetimi ve yolculuk takibi gibi ek özellikler sağlayarak filonuz genişledikçe daha iyi organizasyon yapmanızı kolaylaştırır.
IntelliShift
intellishift.com
IntelliShift, araç ve ağır ekipman filosuna sahip işletmelerin TÜM filo operasyon verilerine tek bir platformdan KOLAY bir şekilde erişmesini sağlayan TEK filo istihbarat platformudur. IntelliShift'in çözümleri güvenlik ve operasyonel zorlukları çözmek için tasarlanmıştır ve sindirilebilir görünümleri beslemek için bugün kullandığınız nokta çözümlerle kolayca birleştirilebilir. Daha iyi iş sonuçları elde etmek için yapay zeka araç kameralarından, telematikten, denetimlerden, bakım ve uyumluluk teknolojisinden yararlanın.
Fleetpal
fleetpal.io
Fleetpal filo bakımını basitleştirir. Sadece birkaç tıklamayla tüm maliyetleri, ekipmanı ve işçiliği zahmetsizce takip edebilirsiniz. Temiz bir kontrol paneli, dağınık elektronik tablolara olan ihtiyacı ortadan kaldırır ve görsel raporlar, önlenebilir onarımlardan kaçınmanıza yardımcı olur. Birden fazla tamirhaneyi aynı anda yönetin, iş emirlerini dijitalleştirin ve mobil ve masaüstü cihazlarda Önleyici Bakım aralıklarının keyfini çıkarın. Arıza süresini en aza indirin, filo araçlarınızın ömrünü uzatın ve kârlılığınızı iyileştirin!
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