Filo Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Slovakya

Momentum, hizmet işletmelerini daha karlı hale getirir. Bağlı bir GPS donanım cihazları ağıyla desteklenen bulut tabanlı yazılım platformumuz, size tam bir finansal kontrol ve işinize ilişkin derin operasyonel bilgiler sağlar. Momentum ile zaman alan veri girişi veya insan hatası konusunda asla endişelenmezsiniz. Veri toplama her zaman doğru ve otomatiktir. Momentum'un diğer yazılımların başarısız olduğu yerlerde üstün olmasının nedeni budur. Daha fazla gelir ve kâr elde edin. Tek yapmanız gereken bağlanmak, gerisini Momentum halledecek. Momentum Cihazlarının Bağlantılı Ağı: Araçlar, Ekipman ve Ekipler - Eagle One: Araçlar, römorklar ve ağır ekipmanlar için tek GPS cihazı. OBD-II kablo demeti veya 12V akü kablo demeti ile mevcuttur. - Momentum Toolie: Hafif ekipman ve aletler için Bluetooth özellikli konum ve aktivite izleyici. - The CrewID: Sahadaki tüm işçilik maliyetlerini veri girişi olmadan otomatik olarak yakalayan ve hesaplayan, gizlilik öncelikli işçilik maliyeti takipçisi.