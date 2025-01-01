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Filo Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Cebelitarık

Filo yönetimi yazılımı, işletmelerin araç filolarını denetlemesine, izlemesine ve ayrıntılı performans raporları oluşturmasına olanak tanır. Sürüş rotalarının optimize edilmesine, araç envanterinin yönetilmesine ve maliyet analizi yapılmasına yardımcı olurken aynı zamanda sürücü performansını da takip eder. Yazılım genellikle gerçek zamanlı güncellemeler ve iletişim için mobil özellikler içerir; bu da yöneticilerin ve filo çalışanlarının etkili bir şekilde işbirliği yapmasına ve teslimat operasyonlarını geliştirmesine olanak tanır. Tipik olarak filo yönetimi yazılımı, depo yönetimi sistemleri, envanter kontrol yazılımı ve rota planlama uygulamaları gibi diğer tedarik zinciri ve lojistik araçlarıyla birlikte kullanılır. Aynı zamanda finansal yazılımlar, CRM sistemleri ve sipariş yönetimi çözümleriyle de entegre olur.

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Verizon

Verizon

verizon.com

Verizon, daha önce Verizon Wireless adı altında Verizon Communications'ın ayrı bir bölümü olarak faaliyet gösteren bir Amerikan kablosuz ağ operatörüdür.

Motive

Motive

gomotive.com

Motive, fiziksel operasyonları yürüten kişilere işlerini daha güvenli, daha üretken ve daha karlı hale getirecek araçlarla güç verir. Güvenlik, operasyon ve finans ekipleri ilk kez çalışanlarını, araçlarını, ekipmanlarını ve filoyla ilgili harcamalarını tek bir sistem üzerinden yönetebiliyor. Motive...

Samsara

Samsara

samsara.com

Samsara, en büyük ve en karmaşık operasyon organizasyonlarının, çalışanları güçlendirmesine, yakıttan tasarruf etmesine ve birinci sınıf bir güvenlik programı oluşturmasına, üstelik hepsi kullanımı kolay, entegre bir platformdan yardımcı olur. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Meksika ve Avrupa'd...

Fleetio

Fleetio

fleetio.com

Fleetio, ekibinizin araçları ve ekipmanları her yerden yönetmesine olanak tanıyan, e-tablolara ve güncelliğini kaybetmiş filo yazılımlarına modern, kullanımı kolay bir alternatiftir. Operasyonunuza ilişkin tam görünürlük elde edin, ekibinizi sorumlu tutun ve güvenebileceğiniz verilere dayanarak kara...

Route4Me

Route4Me

route4me.com

Yönlendirme kaosu nihayet çözüldü. Kullanımı son derece kolay olan Route4Me Rota Planlayıcı, işletmeniz için rotaları otomatik olarak planlar ve bunları yerleşik navigasyona sahip bir mobil uygulamaya gönderir. Saha servisi, saha satışları, saha pazarlaması, saha satışları, bölge yönetimi ve son kil...

Fleetx

Fleetx

fleetx.io

Fleetx.io, tüm lojistik paydaşlarının uçtan uca operasyonlarını dijitalleştirmesine ve IoT ve büyük veri analitiğini kullanarak gerçek zamanlı eyleme geçirilebilir bilgiler sağlamasına yardımcı olan, yapay zeka destekli bir yük otomasyon platformudur.

Onfleet

Onfleet

onfleet.com

Onfleet, işletmelerin yerel teslimat operasyonlarını yönetmelerini ve analiz etmelerini kolaylaştırır. Ürünümüz, sürücüler için sezgisel akıllı telefon uygulamaları, sevk memurları için güçlü, modern bir web kontrol paneli ve alıcılar için otomatik bildirimler ve gerçek zamanlı izleme içerir. Onflee...

Zeo Route Planner

Zeo Route Planner

zeorouteplanner.com

Zeo, Filo Sahipleri için özel olarak tasarlanmış bir Filo Yönetim Yazılımıdır. Filo Sahipleri artık sürücülerine önceliklerine göre daha hızlı rotaları kolayca Planlayabilir, Optimize edebilir ve atayabilir. Zeo ayrıca en iyi teslimat yönetimi, rota planlama ve ulaşım yönetimi yazılım uygulamaları k...

Vimcar

Vimcar

vimcar.de

Vimcar'ın ödüllü Filo Takibi şirketinizin zamandan, paradan ve zahmetten tasarruf etmesi için yapılmıştır. İşletmenizin Vimcar ile nasıl %15'e kadar tasarruf sağlayabileceğini bugün öğrenin! Sunduklarımız: - Dakikalar içinde kendi kendine kurulum - Piyasanın en doğru GPS verileri - 7,90 £'dan başlay...

Fleet Complete

Fleet Complete

ecofleet.com

Fleet Complete, bağlantılı ticari araç alanı ve mobil iş gücü yönetiminde IoT çözümlerinin lider küresel sağlayıcısıdır. Varlıkların ve kaynakların optimum üretkenliğine ulaşmak için işletmelerin sevkıyat, filo takibi, mevzuat uyumluluğu ve saha içi personel yönetimini geliştirmelerine yardımcı oluy...

Tookan

Tookan

jungleworks.com

Tookan, işletmelerin günlük teslimat operasyonlarını modernleştirmesine ve genel giderleri azaltmasına olanak tanıyan, kullanıma hazır güçlü bir Teslimat Yönetimi platformudur. Teslimat sürücüleri ve yöneticileri arasında kusursuz entegrasyonu kolaylaştıran son teknoloji ürünü bir teknoloji paketiyl...

Track-POD

Track-POD

track-pod.com

Track-POD, tüm son kilometre lojistik zorluklarınız için tek kontrol panelli bir çözümdür. 1. Binlerce bırakma ve alma işlemini aynı anda optimize edin. Süreye, mesafeye veya masrafa göre sınırsız inişleri optimize etmek için sürükle ve bırak rota planlayıcımızı kullanın. Rota maliyetlerini karşılaş...

LocoNav

LocoNav

loconav.com

Modern iş operasyonları, filoların daha verimli kullanılmasını ve sürücülerin, yakıtın, kargonun, varlıkların ve yolcuların daha güvenli olmasını gerektirir. Tüm bunlar, işletme için maliyet tasarrufu ve iklim sürdürülebilirliği sağlarken. Hantal, onlarca yıllık telematik yeterli değil. İşletmenizin...

Rand McNally

Rand McNally

randmcnally.com

Entegre, hepsi bir arada filo yönetim sistemimizle tüm filonuzun verimliliğini artıran daha akıllı kararlar alın. Rand Platformu, aşağıdaki özelliklerle birden çok sektördeki filolarda meydana gelen ortak sorunlara çözümler sunar: Filo ve araç takibi, Varlık ve ekipman takibi, Araç verileri izleme v...

Detrack

Detrack

detrack.com

Kârı En Üst Düzeye Çıkarın. Son Adımınızı Otomatikleştirin Uygun fiyata gerçek zamanlı teslimat bildirimleri, gerçek zamanlı teslimat kanıtı ve araç takibi için güçlü, kullanımı kolay ve etkili teslimat yönetimi yazılımı

CalAmp

CalAmp

calamp.com

CalAmp, işletmelerin varlık takibi, bakım planlaması, performans kontrol panelleri, araç uyarıları ve daha fazlası yoluyla filo operasyonlarını kolaylaştırmasına yardımcı olan bulut tabanlı bir telematik teknolojisidir. CalAmp Telematik Bulutu ile tüm varlıklarınızı güvenli bir şekilde bağlayın ve t...

RoadWarrior

RoadWarrior

roadwarrior.app

RoadWarrior, lojistik sıkıntıları ortadan kaldırarak hem sevk görevlilerine hem de sürücülere yardımcı olmak için tasarlanmış güçlü bir rota optimizasyon aracıdır. RoadWarrior Flex, sürücüler ve sevk görevlisi arasında net iletişim için bir mobil uygulama, rotada buna göre ayarlamalar yapılabilmesin...

Azuga

Azuga

azuga.com

Azuga, filo ekosistemindeki güvenliği ve üretkenliği sürekli iyileştirme vizyonuyla kuruldu. Bir Bridgestone şirketi olan Azuga, müşterilerin araçlardan ve sürücülerden gelen verileri operasyonları ve güvenliği artırırken maliyet ve riski azaltan zekaya dönüştürmesine yardımcı olan lider bir küresel...

Locate2u

Locate2u

locate2u.com

Locate2u, herhangi bir teslimat veya hizmet işi için tasarlanmış bir yazılım platformudur. Çözümümüz, bu işletmelerin rota verimliliğini artırmasına, müşterilerinin teslimat deneyimini iyileştirmesine ve üretkenliği artırmasına yardımcı olurken aynı zamanda rota planlama süresini azaltır. Çözümümüz ...

PortPro

PortPro

portpro.io

PortPro, yük taşımacılığı şirketlerinin ve yük komisyoncularının operasyonlarını dönüştüren nakliye yönetimi yazılımı sağlayarak, yük taşıma sektörünün çalışma şeklini değiştiren yenilikçi bir teknoloji şirketidir. PortPro'nun platformları operasyonel verimlilik sağlar ve herkes için harika bir dene...

TruckX

TruckX

truckx.com

TruckX, ticari filolara yönelik ELD Uyumluluğu, Varlık Takibi ve AI Dashcam (Sürücü Güvenliği) çözümleri sağlayan lider bir Hepsi Bir Arada ELD ve Filo Yönetim Platformudur. 100.000'den fazla sürücünün güvendiği misyonumuz, filo yönetimini kusursuz, verimli hale getirmek ve güvenebileceğiniz mükemme...

Automile

Automile

automile.com

Gerçek zamanlı GPS filosu ve varlık takibi, hızlanma, yönlendirme, sevk etme, rölanti, sürüş davranışı ve çok daha fazlası. 15.000'den fazla işletme tarafından kullanılmaktadır.

Avrios

Avrios

avrios.com

Avrios, fatura ve kiralama belgesi işleme gibi tekrarlanan veri girişi görevlerini otomatikleştirmek için yenilikçi yapay zeka (AI) teknolojisini kullanarak değerli zamanınızdan tasarruf etmenizi sağlar ve doğruluk sağlar

WooDelivery

WooDelivery

woodelivery.com

WooDelivery, teslimat yönetimi ve rota optimizasyonu için son teknoloji ürünü bir yazılım paketidir. Hyperlocal iş otomasyonu arayan işletmeler için çeşitli özellikler ve avantajlar sunar ve müşterilerine akıcı bir teslimat deneyimi sunar. Lojistik ve kurye, e-ticaret, perakende, yiyecek ve içecek, ...

Nauto

Nauto

nauto.com

Nauto'nun kabin içi filo takip sistemi, dikkati dağılmış ve agresif sürüşü gerçek zamanlı olarak tespit etmek ve yönlendirmek amacıyla sürücüyü, aracı ve önündeki yolu değerlendirmek için yapay zekayı kullanıyor.

Dispatchit

Dispatchit

dispatchit.com

Dispatch, işletmeler için son kilometre teslimatlarını basitleştirir. İster yerleşik bir bağımsız yüklenici sürücü ağı arıyor olun, ister kendi araçlarınız için ölçeklenebilir planlama yazılımıyla teslimat deneyiminizi modernize etmek istiyor olun, Dispatch, işiniz için en önemli olana odaklanabilme...

FleetGO

FleetGO

fleetgo.com

Teknoloji, bir filo yöneticisinin günlük faaliyetlerinde önemli bir rol oynamaya başlıyor. Filo takip GPS sistemleri, şirketlerin yeni ve daha verimli bir filo yönetimi yöntemiyle başlamalarını sağlar. Filonuzu tek bir platform aracılığıyla uzaktan yönetmek, filo yönetimi alanında bir sonraki en iyi...

Zubie

Zubie

zubie.com

Zubie, hepsi bir arada telematik çözümünüzdür. Filo operasyonlarınızı tek bir yerden takip edin, optimize edin ve kolaylaştırın. Bugün başlayın.

Alvys

Alvys

alvys.com

Alvys, taşıyıcılar, komisyoncular ve hibrit şirketler için verimlilikte devrim yaratmak üzere sektör uzmanları tarafından tasarlanan güçlü, bulut tabanlı bir Ulaşım Yönetim Sistemidir. Bu hepsi bir arada platform, yük ve sürücü yönetiminden dağıtım ve muhasebeye kadar her şeyi kolaylaştırır. Alvys, ...

Truckin Digital

Truckin Digital

truckindigital.com

Truckin Digital planlama, sevkiyat izleme, satış, güvenlik, envanter/varlık takibi, muhasebe ve daha fazlasına yönelik bir Kamyon Taşımacılığı Yazılımı ERP'sidir. Truckin Digital'in kamyon taşımacılığı işinizde nasıl devrim yaratabileceğini ve rekabette önde kalmanıza nasıl yardımcı olabileceğini ke...

IntelliShift

IntelliShift

intellishift.com

IntelliShift, araç ve ağır ekipman filosuna sahip işletmelerin TÜM filo operasyon verilerine tek bir platformdan KOLAY bir şekilde erişmesini sağlayan TEK filo istihbarat platformudur. IntelliShift'in çözümleri güvenlik ve operasyonel zorlukları çözmek için tasarlanmıştır ve sindirilebilir görünümle...

Simply Fleet

Simply Fleet

simplyfleet.app

Simply Fleet, filo bakımını kolaylaştırmak, arıza süresini en aza indirmek, maliyetleri optimize etmek, güvenlik uyumluluğunu sağlamak ve kağıt tabanlı süreçleri ortadan kaldırmak isteyen işletmeler için hepsi bir arada bir çözüm sunar. Simply Fleet'in sezgisel tasarımı, akıllı ve zahmetsiz filo bak...

Whip Around

Whip Around

whiparound.com

Güçlü ancak sezgisel bir filo bakım sistemi olan Whiparound, filonuzun tamamını güvenli, uyumlu ve yolda tutmanıza yardımcı olur. Whiparound filo yönetimi platformu, araç ve ekipman bakım sürecinin her noktasını tek bir sistemde birbirine bağlar; bu, yöneticilerin filo için daha akıllı kararlar verm...

GPSTab

GPSTab

gpstab.com

GPSTab, sizinki gibi kamyon taşımacılığı işletmelerinin daha fazla kilometre kat etmesine ve daha fazla para kazanmasına yardımcı olan sözleşmesiz bir ELD'dir. Kamyoncular tarafından kamyoncular için oluşturulan sistemimiz, uzun vadeli taahhüt endişesi olmadan her hafta karınızı artırmayı diğer tüm ...

Cigo Tracker

Cigo Tracker

cigotracker.com

Teslimatları, hizmet çağrılarını veya alımları artırmak, verimli bir şekilde ölçeklendirmek ve müşterilerinize mükemmel bir son kilometre deneyimi sunmak için yenilikçi bir bulut çözümü.

CameraMatics

CameraMatics

cameramatics.com

CameraMatics, ekipleri hareket halindeyken yönetmek için tasarlanmış kapsamlı bir filo yönetimi çözümüdür. Misyonumuz son derece net: Yapay zeka destekli 360 derece kamera kapsama alanı, sınıfının en iyisi sürücü izleme sistemleri, çarpışma önleme sistemleri ve derinlemesine veri analizi aracılığıyl...

BeyondTrucks

BeyondTrucks

beyondtrucks.com

BeyondTrucks, 100'den fazla sürücüye sahip taşıyıcıların, akıllı otomasyonla sürücü başına yıllık 9.700 ABD Doları tutarındaki israf maliyetlerini ortadan kaldırmasına yardımcı oluyor. Akıllı teknolojileri, verileri ve yerleşik finansal hizmetleri birleştiren BeyondTrucks, operasyonları, finansı ve ...

TransportSimple

TransportSimple

transportsimple.com

TransportSimple, dünya çapındaki ticari araç sahipleri için kullanımı kolay, tek noktadan bir çözümdür. TransportSimple'ın çözümleri, çalışmanızı kolaylaştırmak için diğer yazılımlarla API Entegrasyonu gibi bakım, yolculuk kârlılığı, dokümantasyon ve daha fazlası gibi uçtan uca etkinlikleri yönetere...

BigRoad

BigRoad

bigroad.com

BigRoad, sürücüler, filo yöneticileri, sevk memurları ve güvenlik yöneticileri için güvenlik ve uyumluluğu önceliklendirmeye, evrak işlerini ortadan kaldırmaya ve cezalardan kaçınmaya yardımcı olan özelliklere sahip bir çözümdür.

Idelic

Idelic

idelic.com

Idelic, süreç ve teknolojinin birleşimi yoluyla taşımacılık sektörü için mümkün olan en iyi sigorta sonuçlarını sağlamaya odaklanmıştır. Idelic Driver Safety Playbook'u ilk uçtan uca sürücü performans yönetimi platformu olan Safety Suite® ile birleştiren Idelic, mevcut sürücü verilerinizi ve sisteml...

Record360

Record360

record360.com

Record360, dijital durum dokümantasyonu, varlık durumu yönetimi ve talep yönetimi için yazılım sunar.

Tenna

Tenna

tenna.com

İnşaat sektöründeki 100 yılı aşkın deneyimiyle desteklenen Tenna, inşaat ekipmanlarında ve filo operasyonlarında devrim yaratmak üzere inşa edildi. Tenna, inşaat sektörü için özel olarak oluşturulmuş ve GPS tabanlı konumlar, eyleme dönüştürülebilir veriler ve raporlama ile sektörün karşılaştığı beli...

Momentum IoT

Momentum IoT

momentumiot.com

Momentum, hizmet işletmelerini daha karlı hale getirir. Bağlı bir GPS donanım cihazları ağıyla desteklenen bulut tabanlı yazılım platformumuz, size tam bir finansal kontrol ve işinize ilişkin derin operasyonel bilgiler sağlar. Momentum ile zaman alan veri girişi veya insan hatası konusunda asla endi...

Geotab

Geotab

geotab.com

Geotab, taşımacılık ve lojistik endüstrilerini dönüştüren uçtan uca bir Filo Yönetimi çözümüdür. Araç tedarikinden imhaya kadar Geotab, küçük, orta ve kurumsal filo operatörlerinin güvenliği artırmak, maliyetleri azaltmak ve kurumsal sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için ihtiyaç duyduğu telemat...

Lytx

Lytx

lytx.com

Lytx, filo yönetimi teknolojilerinde dünya lideridir. Çözümlerimiz, sürücülerin ve filoların günümüzün rekabetçi ortamında başarılı olabilmeleri için daha güvenli, daha verimli, üretken ve karlı olmalarını sağlamak üzere videonun gücünden yararlanıyor. Lytx platformu aracılığıyla doğrudan müşteriler...

Clue Insights

Clue Insights

getclue.com

Clue kusursuz, verimli ve özelleştirilebilir İnşaat Ekipmanı Yönetim Yazılımıdır. Ağır inşaat sektörü için özel olarak tasarlanmış olup, mevcut sistemlerinize zahmetsizce entegre olur, sorunsuz bir geçiş ve anında değer sağlar. Neden İpucu? - Tam Uyumluluk: VisionLink, JD Link, Samsara, Geotab, HCSS...

Fleetpal

Fleetpal

fleetpal.io

Fleetpal filo bakımını basitleştirir. Sadece birkaç tıklamayla tüm maliyetleri, ekipmanı ve işçiliği zahmetsizce takip edebilirsiniz. Temiz bir kontrol paneli, dağınık elektronik tablolara olan ihtiyacı ortadan kaldırır ve görsel raporlar, önlenebilir onarımlardan kaçınmanıza yardımcı olur. Birden f...

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