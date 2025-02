Filo Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Almanya

Track-POD

track-pod.com

Track-POD, tüm son kilometre lojistik zorluklarınız için tek kontrol panelli bir çözümdür. 1. Binlerce bırakma ve alma işlemini aynı anda optimize edin. Süreye, mesafeye veya masrafa göre sınırsız inişleri optimize etmek için sürükle ve bırak rota planlayıcımızı kullanın. Rota maliyetlerini karşılaştırın ve her zaman en uygun maliyetli stratejiyi seçin. 2. Gönderi etiketleri oluşturun. Track-POD, siparişleriniz ve ürünleriniz için gönderi etiketleri oluşturacaktır. Ücretsiz barkod tarayıcı uygulamamızla etiketleri yazdırın ve kuryelerinizin yükleme ve teslimatı onaylamasını sağlayın. 3. Aramaları ve evrak işlerini ortadan kaldırın. Müşterileri yaklaşan teslimatlar, tahsilatlar veya saha hizmetleri hakkında SMS veya e-posta bildirimlerini kullanarak bilgilendirin. Dinamik bir ETA ile canlı takip bağlantısını paylaşarak, siparişlerin durumuyla ilgili her çağrıyı ortadan kaldırırsınız. 4. ePOD PDF'yi özelleştirin Herhangi bir abonelik planıyla birlikte özelleştirilebilir bir Teslimat Kanıtı şablonu sunuyoruz. İhtiyaç duyduğunuz tüm bilgileri eklemek için sınırsız özel alanlar kullanın ve ePOD PDF'lerini müşterilerinizle paylaşın. 5. Tam zamanında teslim edin Track-POD sürücü uygulaması, her B2C ve B2B lojistik senaryosunu hesaba katacak şekilde kısmi teslimatı, fazla teslimatı ve özelleştirilebilir ret nedenlerini destekler. Müşterilere daha fazla ödeme seçeneği sunmak için Teslimatta Nakit (COD) seçeneğini bile kullanabilirsiniz. 6. 2 yıllık analize erişim Track-POD, 2 yıllık performans öngörülerini saklayan bir analiz panosuyla birlikte gelir. Sürücü istatistiklerini kontrol edin, planlanan ve gerçek süreyi ve mesafeyi karşılaştırın ve maliyet tasarruflarını analiz etmek için yerleşik raporlarımızı indirin.