Filo Bakım Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Filo bakım yazılımı, kullanıcılara araç bakımını yönetme, kullanımı izleme ve filoları için onarım ihtiyaçlarını belirleme konusunda yardımcı olur. Şirketler bu yazılımı kullanarak arıza sürelerini ve bakım masraflarını en aza indirebilir, ekipmanlarının ömrünü uzatabilir ve parça ve stok maliyetlerini düşürebilir. Bu tür yazılımlar, araç filolarını günlük olarak işleten tedarik zinciri ve lojistik şirketleri tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Filo bakım işlevselliği genellikle daha geniş filo yönetimi yazılımına bir modül olarak dahil edilirken, özellikle bakıma odaklanmak üzere tasarlanmış bağımsız çözümler de vardır. Bu araçlar aynı zamanda Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS) özellikleri de sunabilir veya araçların gerçek zamanlı konumlarını takip etmek için GIS yazılımıyla entegre olabilir.
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Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect, projelerde veri yönetimi ve iletişimi sağlayan bulut tabanlı bir işbirliği platformudur. Gerçek zamanlı durum güncellemeleri sunar.
Fleetx
fleetx.io
Fleetx, lojistik paydaşlarının operasyonlarını dijitalleştirerek gerçek zamanlı içgörüler sunan bir filo yönetimi uygulamasıdır.
Fleetio
fleetio.com
Fleetio, araç ve ekipman yönetimini kolaylaştıran, verimliliği artıran ve gerçek zamanlı veri takibi sağlayan bir filo yönetimi uygulamasıdır.
Fullbay
fullbay.com
Fullbay, bulut tabanlı ağır hizmet yönetim yazılımıdır. Araç bakımını planlar, envanteri yönetir ve önleyici bakım ile onarımları takip eder.
Simply Fleet
simplyfleet.app
Simply Filo, filo bakımını ve yönetimini kolaylaştıran, yakıt tüketimini izleyen, araç denetimleri ve sürücü yönetimi sunan bir uygulamadır.
Truckin Digital
truckindigital.com
Truckin Digital, yük planlama, izleme, satış, stok takibi ve muhasebe gibi işlevler sunan bir kamyon taşımacılığı yazılımıdır.
FleetIT
fleetit.com
FleetIT, araç filo yönetimi için maliyet etkin bir uygulamadır. Geçiş ücretleri, araç durumu ve bakım planlaması gibi işlemleri kolaylaştırır.
IntelliShift
intellishift.com
IntelliShift, filo yönetimi için kapsamlı bir platformdur. Araç ve sürücü verileri sunarak operasyonel verimliliği ve güvenliği artırmaya yardımcı olur.
Whip Around
whiparound.com
Whip Around, filo bakımını yöneten bir uygulamadır. Kullanıcılar, denetim, bakım ve uyumluluğu takip ederek filo güvenliğini artırır.
Clue Insights
getclue.com
Clue Insights, inşaat ekipman yönetimini optimize eden ve proje takvimlerini etkin bir şekilde yöneten kapsamlı bir platformdur.
Fleetpal
fleetpal.io
Fleetpal, filo bakımını kolaylaştırır; maliyetleri, ekipmanları ve iş gücünü takip etmeye yardımcı olur. Merkezi bir sistemle gerçek zamanlı izleme ve öngörücü bakım sunar.
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