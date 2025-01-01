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En Popüler Son Eklenenler Filo Bakım Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Filo bakım yazılımı, kullanıcılara araç bakımını yönetme, kullanımı izleme ve filoları için onarım ihtiyaçlarını belirleme konusunda yardımcı olur. Şirketler bu yazılımı kullanarak arıza sürelerini ve bakım masraflarını en aza indirebilir, ekipmanlarının ömrünü uzatabilir ve parça ve stok maliyetlerini düşürebilir. Bu tür yazılımlar, araç filolarını günlük olarak işleten tedarik zinciri ve lojistik şirketleri tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Filo bakım işlevselliği genellikle daha geniş filo yönetimi yazılımına bir modül olarak dahil edilirken, özellikle bakıma odaklanmak üzere tasarlanmış bağımsız çözümler de vardır. Bu araçlar aynı zamanda Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS) özellikleri de sunabilir veya araçların gerçek zamanlı konumlarını takip etmek için GIS yazılımıyla entegre olabilir.