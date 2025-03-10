Filo Bakım Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

Whip Around

whiparound.com

Güçlü ama sezgisel bir filo bakım sistemi olan Whip, tüm filonuzu güvenli, uyumlu ve yolda tutmanıza yardımcı olur. Filo Yönetim Platformu çevresindeki kırbaç, araç ve ekipman bakım sürecinin her noktasını bir sistemde bağlar: bu, yöneticilerin filo için daha akıllı kararlar vermek için denetimleriniz, onarımlarınız, uyumluluğunuz ve çalışma sürenizle ilgili verileri kullanabileceği anlamına gelir. Kırbaç tüm ekibinizi destekler - yöneticiler, sürücüler ve mekanik. Filo Yöneticileri: Filo Bakımı Analizi Gösterge Tablosu'nda Filo Sağlığını İzleyin - Önleyici bakım için programları ayarlayın - İş siparişi ilerlemesini oluşturun, önceliklendirin ve izleyin - kusurlar ortaya çıktığında itme bildirimlerini alın: - Dot -uyumlu uygulamamız aracılığıyla günlük denetimleri gerçekleştirin, imzalayın ve gönderin - derhal cep telefonu algılarından itibaren dikkat çekerek dikkat çekenleri, etkilenmez - etkisiz. Yeni çalışma siparişleri ve kusurlar için bildirimler - otomatik iş siparişi belgeleri ve izleme - hataları, uygulama etrafında kırbaç içinde düzeltilmiş veya adreslendiği gibi kolayca işaretleyin, uygulama sürücüleri, filo yöneticilerinin filo çapında kusurları takip edebileceği, iş siparişlerini izleyebileceği ve güncellenmiş sürücü ve asset lideri liderleri izleyebileceği filo bakım yönetimi portalını güçlendirir. Toplu veriler ayrıca Whip'in bakım gösterge panosuna beslenir, böylece mekanikler kusurları, iş siparişlerini ve parça envanterini izleyebilir. Whip etrafında filonuzu uyumlu tutar ve sürücülerinizin günün sonunda eve güvende olmasına yardımcı olur.