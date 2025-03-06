Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Filo bakım yazılımı, kullanıcılara araç bakımını yönetme, kullanımı izleme ve filoları için onarım ihtiyaçlarını belirleme konusunda yardımcı olur. Şirketler bu yazılımı kullanarak arıza sürelerini ve bakım masraflarını en aza indirebilir, ekipmanlarının ömrünü uzatabilir ve parça ve stok maliyetlerini düşürebilir. Bu tür yazılımlar, araç filolarını günlük olarak işleten tedarik zinciri ve lojistik şirketleri tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Filo bakım işlevselliği genellikle daha geniş filo yönetimi yazılımına bir modül olarak dahil edilirken, özellikle bakıma odaklanmak üzere tasarlanmış bağımsız çözümler de vardır. Bu araçlar aynı zamanda Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS) özellikleri de sunabilir veya araçların gerçek zamanlı konumlarını takip etmek için GIS yazılımıyla entegre olabilir.
Yeni Uygulama Gönder
Fleetio
fleetio.com
Fleetio, ekibinizin araçları ve ekipmanları her yerden yönetmesine olanak tanıyan, e-tablolara ve güncelliğini kaybetmiş filo yazılımlarına modern, kullanımı kolay bir alternatiftir. Operasyonunuza ilişkin tam görünürlük elde edin, ekibinizi sorumlu tutun ve güvenebileceğiniz verilere dayanarak kararlar alın.
Fullbay
fullbay.com
Fullbay, bulutta yaşayan ağır hizmet mağaza yönetimi yazılımıdır. Hemen her yerden iş atayabilir ve izleyebilir, parça envanterini yönetebilir ve önleyici bakım ve onarımları takip edebilirsiniz.
Fleetx
fleetx.io
Fleetx.io, tüm lojistik paydaşlarının uçtan uca operasyonlarını dijitalleştirmesine ve IoT ve büyük veri analitiğini kullanarak gerçek zamanlı eyleme geçirilebilir bilgiler sağlamasına yardımcı olan, yapay zeka destekli bir yük otomasyon platformudur.
Trimble Connect
connect.trimble.com
HoloLens için Trimble Connect, şantiyedeki holografik verilerin hassas şekilde hizalanmasını sağlayarak proje koordinasyonu için karma gerçeklikten yararlanıyor ve çalışanların fiziksel ortam bağlamında üst üste yerleştirilmiş modellerini gözden geçirmelerine olanak tanıyor.
Whip Around
whiparound.com
Güçlü ama sezgisel bir filo bakım sistemi olan Whip, tüm filonuzu güvenli, uyumlu ve yolda tutmanıza yardımcı olur. Filo Yönetim Platformu çevresindeki kırbaç, araç ve ekipman bakım sürecinin her noktasını bir sistemde bağlar: bu, yöneticilerin filo için daha akıllı kararlar vermek için denetimleriniz, onarımlarınız, uyumluluğunuz ve çalışma sürenizle ilgili verileri kullanabileceği anlamına gelir. Kırbaç tüm ekibinizi destekler - yöneticiler, sürücüler ve mekanik. Filo Yöneticileri: Filo Bakımı Analizi Gösterge Tablosu'nda Filo Sağlığını İzleyin - Önleyici bakım için programları ayarlayın - İş siparişi ilerlemesini oluşturun, önceliklendirin ve izleyin - kusurlar ortaya çıktığında itme bildirimlerini alın: - Dot -uyumlu uygulamamız aracılığıyla günlük denetimleri gerçekleştirin, imzalayın ve gönderin - derhal cep telefonu algılarından itibaren dikkat çekerek dikkat çekenleri, etkilenmez - etkisiz. Yeni çalışma siparişleri ve kusurlar için bildirimler - otomatik iş siparişi belgeleri ve izleme - hataları, uygulama etrafında kırbaç içinde düzeltilmiş veya adreslendiği gibi kolayca işaretleyin, uygulama sürücüleri, filo yöneticilerinin filo çapında kusurları takip edebileceği, iş siparişlerini izleyebileceği ve güncellenmiş sürücü ve asset lideri liderleri izleyebileceği filo bakım yönetimi portalını güçlendirir. Toplu veriler ayrıca Whip'in bakım gösterge panosuna beslenir, böylece mekanikler kusurları, iş siparişlerini ve parça envanterini izleyebilir. Whip etrafında filonuzu uyumlu tutar ve sürücülerinizin günün sonunda eve güvende olmasına yardımcı olur.
Simply Fleet
simplyfleet.app
Basitçe Filo, filo bakımını kolaylaştırmak, kesinti süresini en aza indirmek, maliyetleri optimize etmek, güvenlik uyumluluğunu sağlamak ve kağıt tabanlı süreçleri ortadan kaldırmak isteyen işletmeler için hepsi bir arada bir çözüm sunar. Sadece Filet'in sezgisel tasarımı, parmaklarınızın ucuna akıllı ve zahmetsiz filo bakımını getiriyor. Temel Özellikler: Bakım Yönetimi: Önleyici bakım planlayın, zamanında onarım bildirimleri alın ve servis kayıtlarını elektronik olarak yönetin, ekipman ve araç kesinti süresini en aza indirin. Gelişmiş Güvenlik ve Uyumluluk: Düzenli gezi kontrollerini garanti etmek, güvenli bir çalışma ortamını teşvik etmek ve düzenlemelere bağlılık sağlamak için otomatik denetim formlarını sınırsız görevlerle kullanın. Yakıt verimliliği izleme: Yakıt kullanımını ve kilometreyi izleyin, aşırı tüketimi tespit edin ve yakıt maliyetlerini azaltmak için stratejileri uygulayın. Kağıtsız İşlemler: Hizmet kayıtları, faturalar ve çeşitli formlar için dijital bir çözümle evrak güçlerini ortadan kaldırarak verimliliği ve veri erişilebilirliğini artırın. İçin ideal: Küçük ve orta ölçekli işletmeler: Temel Plan, sınırlı filolara sahip olanlara uygun, temel işlevleri uygun bir maliyetle sunar. Büyüyen İşletmeler: Gelişmiş Plan, filonuz genişledikçe daha iyi organizasyonu kolaylaştırarak iş siparişi yönetimi ve seyahat izleme gibi ek özellikler sunar.
IntelliShift
intellishift.com
IntelliShift, araç ve ağır ekipman filosuna sahip işletmelerin TÜM filo operasyon verilerine tek bir platformdan KOLAY bir şekilde erişmesini sağlayan TEK filo istihbarat platformudur. IntelliShift'in çözümleri güvenlik ve operasyonel zorlukları çözmek için tasarlanmıştır ve sindirilebilir görünümleri beslemek için bugün kullandığınız nokta çözümlerle kolayca birleştirilebilir. Daha iyi iş sonuçları elde etmek için yapay zeka araç kameralarından, telematikten, denetimlerden, bakım ve uyumluluk teknolojisinden yararlanın.
Fleetpal
fleetpal.io
Fleetpal filo bakımını basitleştirir. Sadece birkaç tıklamayla tüm maliyetleri, ekipmanı ve işçiliği zahmetsizce takip edebilirsiniz. Temiz bir kontrol paneli, dağınık elektronik tablolara olan ihtiyacı ortadan kaldırır ve görsel raporlar, önlenebilir onarımlardan kaçınmanıza yardımcı olur. Birden fazla tamirhaneyi aynı anda yönetin, iş emirlerini dijitalleştirin ve mobil ve masaüstü cihazlarda Önleyici Bakım aralıklarının keyfini çıkarın. Arıza süresini en aza indirin, filo araçlarınızın ömrünü uzatın ve kârlılığınızı iyileştirin!
Clue Insights
getclue.com
İpucu, sorunsuz, verimli ve özelleştirilebilir inşaat ekipmanı yönetim yazılımıdır. Ağır inşaat endüstrisi için tasarlanmış, mevcut sistemlerinize zahmetsizce entegre olur, sorunsuz bir geçiş ve anında değer sağlar. Neden ipucu? - Toplam uyumluluk: VisionLink, JD Link, Samsara, Geotab, HCSS, Verizon ve daha fazlası dahil olmak üzere 50'den fazla telematik ve GPS sağlayıcısıyla bütünleşir. - Kesintisiz Sistem Entegrasyonu: Ekipmanlar360, heavyJob, ViewPoint Vista, Oracle JDE/E1, Emaint ve çoğu CMM ve ERP sistemleri gibi ana sistemlerle kusursuz bir şekilde hizalanır ve aerodinamik işlemler sağlar. - Hızlı, esnek uygulama: Uyarlanabilir sözleşmelerle hızlı, risksiz konuşlandırma sunar ve anında operasyonel faydalar sağlar. - Sizin için özelleştirilmiş: Özellikle benzersiz iş akışı gereksinimlerinizi karşılamak için tasarlanmıştır. Kesintisiz, verimli ve özelleştirilmiş bir operasyonel deneyim sağlayarak inşaat ekipmanı yönetiminizi basitleştirmek ve geliştirmek için ipucunu tercih edin.
FleetIT
fleetit.com
Fleetit, geçiş ücreti faturalarını ve geçiş ücreti ihlallerini yönetmenin uygun maliyetli bir yoludur; araç/kamyon kiralama, treyler/ekipman kiralamanın yanı sıra filo ve leasing yönetimi şirketleri de dahil olmak üzere her boyuttaki filoya hizmet veriyoruz.
Truckin Digital
truckindigital.com
Truckin Digital planlama, sevkiyat izleme, satış, güvenlik, envanter/varlık takibi, muhasebe ve daha fazlasına yönelik bir Kamyon Taşımacılığı Yazılımı ERP'sidir. Truckin Digital'in kamyon taşımacılığı işinizde nasıl devrim yaratabileceğini ve rekabette önde kalmanıza nasıl yardımcı olabileceğini keşfedin!
© 2025 WebCatalog, Inc.