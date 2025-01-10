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Filo Bakım Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Filipinler
Filo bakım yazılımı, kullanıcılara araç bakımını yönetme, kullanımı izleme ve filoları için onarım ihtiyaçlarını belirleme konusunda yardımcı olur. Şirketler bu yazılımı kullanarak arıza sürelerini ve bakım masraflarını en aza indirebilir, ekipmanlarının ömrünü uzatabilir ve parça ve stok maliyetlerini düşürebilir. Bu tür yazılımlar, araç filolarını günlük olarak işleten tedarik zinciri ve lojistik şirketleri tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Filo bakım işlevselliği genellikle daha geniş filo yönetimi yazılımına bir modül olarak dahil edilirken, özellikle bakıma odaklanmak üzere tasarlanmış bağımsız çözümler de vardır. Bu araçlar aynı zamanda Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS) özellikleri de sunabilir veya araçların gerçek zamanlı konumlarını takip etmek için GIS yazılımıyla entegre olabilir.
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Fleetio
fleetio.com
Fleetio, ekibinizin araçları ve ekipmanları her yerden yönetmesine olanak tanıyan, e-tablolara ve güncelliğini kaybetmiş filo yazılımlarına modern, kullanımı kolay bir alternatiftir. Operasyonunuza ilişkin tam görünürlük elde edin, ekibinizi sorumlu tutun ve güvenebileceğiniz verilere dayanarak kararlar alın.
Fullbay
fullbay.com
Fullbay, bulutta yaşayan ağır hizmet mağaza yönetimi yazılımıdır. Hemen her yerden iş atayabilir ve izleyebilir, parça envanterini yönetebilir ve önleyici bakım ve onarımları takip edebilirsiniz.
Fleetx
fleetx.io
Fleetx.io, tüm lojistik paydaşlarının uçtan uca operasyonlarını dijitalleştirmesine ve IoT ve büyük veri analitiğini kullanarak gerçek zamanlı eyleme geçirilebilir bilgiler sağlamasına yardımcı olan, yapay zeka destekli bir yük otomasyon platformudur.
Trimble Connect
connect.trimble.com
HoloLens için Trimble Connect, şantiyedeki holografik verilerin hassas şekilde hizalanmasını sağlayarak proje koordinasyonu için karma gerçeklikten yararlanıyor ve çalışanların fiziksel ortam bağlamında üst üste yerleştirilmiş modellerini gözden geçirmelerine olanak tanıyor.
Whip Around
whiparound.com
Güçlü ancak sezgisel bir filo bakım sistemi olan Whiparound, filonuzun tamamını güvenli, uyumlu ve yolda tutmanıza yardımcı olur. Whiparound filo yönetimi platformu, araç ve ekipman bakım sürecinin her noktasını tek bir sistemde birbirine bağlar; bu, yöneticilerin filo için daha akıllı kararlar vermek üzere denetimleriniz, onarımlarınız, uyumluluk ve çalışma sürenizle ilgili verileri kullanabileceği anlamına gelir. Whiparound, tüm ekibinizi (yöneticileri, sürücüleri ve teknisyenleri) destekler. FİLO YÖNETİCİLERİ: - Filo bakım analitiği panosundan filo sağlığını izleyin - Önleyici bakım programları ayarlayın - İş emri ilerlemesini oluşturun, önceliklendirin ve takip edin - Kusurlar ortaya çıktığında anlık bildirimler alın SÜRÜCÜLER: - DOT'umuz aracılığıyla günlük denetimleri gerçekleştirin, imzalayın ve gönderin -uyumlu uygulama - Mobil cihazlarında fotoğraf ve sesten metne geçiş yaparak bakımla ilgilenilmesi gereken sorunları anında bildirin - Denetimler eksik veya eksikse anında bildirim alın MEKANİKLER: - Yeni iş emirleri ve kusurlar için anında bildirimler - Otomatik iş emri dokümantasyonu ve izleme - Whiparound uygulaması içinde hataları düzeltilmiş veya giderilmiş olarak kolayca işaretleyin Uygulama ile toplanan veri sürücüleri, filo yöneticilerinin filo genelindeki kusurları takip edebildiği, iş emirlerini izleyebildiği ve güncel sürücü ve bilgileri gözlemleyebildiği filo bakım yönetimi portalına güç verir. varlık lider tabloları. Toplanan veriler aynı zamanda Whiparound'un bakım kontrol paneline de beslenir, böylece teknisyenler kusurları, iş emirlerini ve parça envanterini izleyebilir. Whiparound, filonuzun uyumlu kalmasını sağlar ve sürücülerinizin günün sonunda evlerine güvenli bir şekilde dönmelerine yardımcı olur.
Simply Fleet
simplyfleet.app
Simply Fleet, filo bakımını kolaylaştırmak, arıza süresini en aza indirmek, maliyetleri optimize etmek, güvenlik uyumluluğunu sağlamak ve kağıt tabanlı süreçleri ortadan kaldırmak isteyen işletmeler için hepsi bir arada bir çözüm sunar. Simply Fleet'in sezgisel tasarımı, akıllı ve zahmetsiz filo bakımını parmaklarınızın ucuna getiriyor. Temel Özellikler: Bakım Yönetimi: Önleyici bakımı planlayın, zamanında onarım bildirimleri alın ve servis kayıtlarını elektronik olarak yöneterek ekipman ve araç aksama süresini en aza indirin. Gelişmiş Güvenlik ve Uyumluluk: Düzenli yolculuk öncesi kontrolleri garanti altına almak, güvenli bir çalışma ortamını ve düzenlemelere uyumu teşvik etmek için sınırsız görevlerle otomatik denetim formlarından yararlanın. Yakıt Verimliliği Takibi: Yakıt kullanımını ve kat edilen mesafeyi izleyin, aşırı tüketimi tespit edin ve yakıt maliyetlerini azaltmak için stratejiler uygulayın. Kağıtsız İşlemler: Hizmet kayıtları, faturalar ve çeşitli formlar için dijital bir çözümle evrak işlerinin sıkıntısını ortadan kaldırarak verimliliği ve veri erişilebilirliğini artırın. Şunlar için idealdir: Küçük ve orta ölçekli işletmeler: Essential Plan, sınırlı filoya sahip olanlara hitap ederek temel işlevleri uygun bir maliyetle sunar. Büyüyen işletmeler: Gelişmiş Plan, iş emri yönetimi ve yolculuk takibi gibi ek özellikler sağlayarak filonuz genişledikçe daha iyi organizasyon yapmanızı kolaylaştırır.
IntelliShift
intellishift.com
IntelliShift, araç ve ağır ekipman filosuna sahip işletmelerin TÜM filo operasyon verilerine tek bir platformdan KOLAY bir şekilde erişmesini sağlayan TEK filo istihbarat platformudur. IntelliShift'in çözümleri güvenlik ve operasyonel zorlukları çözmek için tasarlanmıştır ve sindirilebilir görünümleri beslemek için bugün kullandığınız nokta çözümlerle kolayca birleştirilebilir. Daha iyi iş sonuçları elde etmek için yapay zeka araç kameralarından, telematikten, denetimlerden, bakım ve uyumluluk teknolojisinden yararlanın.
Fleetpal
fleetpal.io
Fleetpal filo bakımını basitleştirir. Sadece birkaç tıklamayla tüm maliyetleri, ekipmanı ve işçiliği zahmetsizce takip edebilirsiniz. Temiz bir kontrol paneli, dağınık elektronik tablolara olan ihtiyacı ortadan kaldırır ve görsel raporlar, önlenebilir onarımlardan kaçınmanıza yardımcı olur. Birden fazla tamirhaneyi aynı anda yönetin, iş emirlerini dijitalleştirin ve mobil ve masaüstü cihazlarda Önleyici Bakım aralıklarının keyfini çıkarın. Arıza süresini en aza indirin, filo araçlarınızın ömrünü uzatın ve kârlılığınızı iyileştirin!
Clue Insights
getclue.com
Clue kusursuz, verimli ve özelleştirilebilir İnşaat Ekipmanı Yönetim Yazılımıdır. Ağır inşaat sektörü için özel olarak tasarlanmış olup, mevcut sistemlerinize zahmetsizce entegre olur, sorunsuz bir geçiş ve anında değer sağlar. Neden İpucu? - Tam Uyumluluk: VisionLink, JD Link, Samsara, Geotab, HCSS, Verizon ve daha fazlası dahil olmak üzere 50'den fazla telematik ve GPS sağlayıcısıyla entegre olur. - Kusursuz Sistem Entegrasyonu: Equipment360, HeavyJob, Viewpoint Vista, Oracle JDE/E1, eMaint ve çoğu CMMS ve ERP sistemi gibi ana sistemlerle kusursuz bir şekilde uyum sağlayarak operasyonların kolaylaştırılmasını sağlar. - Hızlı, Esnek Uygulama: Uyarlanabilir sözleşmelerle hızlı, risksiz dağıtım sunarak anında operasyonel faydalar sağlar. - Sizin İçin Özelleştirilmiş: Benzersiz iş akışı gereksinimlerinizi karşılamak için özel olarak tasarlanmıştır. İnşaat ekipmanı yönetiminizi basitleştirip geliştirmek, kusursuz, verimli ve özelleştirilmiş bir operasyonel deneyim sağlamak için Clue'yu tercih edin.
FleetIT
fleetit.com
Fleetit, geçiş ücreti faturalarını ve geçiş ücreti ihlallerini yönetmenin uygun maliyetli bir yoludur; araç/kamyon kiralama, treyler/ekipman kiralamanın yanı sıra filo ve leasing yönetimi şirketleri de dahil olmak üzere her boyuttaki filoya hizmet veriyoruz.
Truckin Digital
truckindigital.com
Truckin Digital planlama, sevkiyat izleme, satış, güvenlik, envanter/varlık takibi, muhasebe ve daha fazlasına yönelik bir Kamyon Taşımacılığı Yazılımı ERP'sidir. Truckin Digital'in kamyon taşımacılığı işinizde nasıl devrim yaratabileceğini ve rekabette önde kalmanıza nasıl yardımcı olabileceğini keşfedin!