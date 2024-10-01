Web uygulamaları için uygulama mağazası

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.

WebCatalog Desktop

WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.

WebCatalog Desktop'u İndir
Daha fazla bilgi edinin
TümüKategoriler

Filo Bakım Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Madagaskar

Filo bakım yazılımı, kullanıcılara araç bakımını yönetme, kullanımı izleme ve filoları için onarım ihtiyaçlarını belirleme konusunda yardımcı olur. Şirketler bu yazılımı kullanarak arıza sürelerini ve bakım masraflarını en aza indirebilir, ekipmanlarının ömrünü uzatabilir ve parça ve stok maliyetlerini düşürebilir. Bu tür yazılımlar, araç filolarını günlük olarak işleten tedarik zinciri ve lojistik şirketleri tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Filo bakım işlevselliği genellikle daha geniş filo yönetimi yazılımına bir modül olarak dahil edilirken, özellikle bakıma odaklanmak üzere tasarlanmış bağımsız çözümler de vardır. Bu araçlar aynı zamanda Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS) özellikleri de sunabilir veya araçların gerçek zamanlı konumlarını takip etmek için GIS yazılımıyla entegre olabilir.

Yeni Uygulama Gönder


Fleetio

Fleetio

fleetio.com

Fleetio, ekibinizin araçları ve ekipmanları her yerden yönetmesine olanak tanıyan, e-tablolara ve güncelliğini kaybetmiş filo yazılımlarına modern, kullanımı kolay bir alternatiftir. Operasyonunuza ilişkin tam görünürlük elde edin, ekibinizi sorumlu tutun ve güvenebileceğiniz verilere dayanarak kara...

Trimble Connect

Trimble Connect

connect.trimble.com

HoloLens için Trimble Connect, şantiyedeki holografik verilerin hassas şekilde hizalanmasını sağlayarak proje koordinasyonu için karma gerçeklikten yararlanıyor ve çalışanların fiziksel ortam bağlamında üst üste yerleştirilmiş modellerini gözden geçirmelerine olanak tanıyor.

Fleetx

Fleetx

fleetx.io

Fleetx.io, tüm lojistik paydaşlarının uçtan uca operasyonlarını dijitalleştirmesine ve IoT ve büyük veri analitiğini kullanarak gerçek zamanlı eyleme geçirilebilir bilgiler sağlamasına yardımcı olan, yapay zeka destekli bir yük otomasyon platformudur.

Fullbay

Fullbay

fullbay.com

Fullbay, bulutta yaşayan ağır hizmet mağaza yönetimi yazılımıdır. Hemen her yerden iş atayabilir ve izleyebilir, parça envanterini yönetebilir ve önleyici bakım ve onarımları takip edebilirsiniz.

Truckin Digital

Truckin Digital

truckindigital.com

Truckin Digital planlama, sevkiyat izleme, satış, güvenlik, envanter/varlık takibi, muhasebe ve daha fazlasına yönelik bir Kamyon Taşımacılığı Yazılımı ERP'sidir. Truckin Digital'in kamyon taşımacılığı işinizde nasıl devrim yaratabileceğini ve rekabette önde kalmanıza nasıl yardımcı olabileceğini ke...

FleetIT

FleetIT

fleetit.com

Fleetit, geçiş ücreti faturalarını ve geçiş ücreti ihlallerini yönetmenin uygun maliyetli bir yoludur; araç/kamyon kiralama, treyler/ekipman kiralamanın yanı sıra filo ve leasing yönetimi şirketleri de dahil olmak üzere her boyuttaki filoya hizmet veriyoruz.

IntelliShift

IntelliShift

intellishift.com

IntelliShift, araç ve ağır ekipman filosuna sahip işletmelerin TÜM filo operasyon verilerine tek bir platformdan KOLAY bir şekilde erişmesini sağlayan TEK filo istihbarat platformudur. IntelliShift'in çözümleri güvenlik ve operasyonel zorlukları çözmek için tasarlanmıştır ve sindirilebilir görünümle...

Simply Fleet

Simply Fleet

simplyfleet.app

Simply Fleet, filo bakımını kolaylaştırmak, arıza süresini en aza indirmek, maliyetleri optimize etmek, güvenlik uyumluluğunu sağlamak ve kağıt tabanlı süreçleri ortadan kaldırmak isteyen işletmeler için hepsi bir arada bir çözüm sunar. Simply Fleet'in sezgisel tasarımı, akıllı ve zahmetsiz filo bak...

Whip Around

Whip Around

whiparound.com

Güçlü ancak sezgisel bir filo bakım sistemi olan Whiparound, filonuzun tamamını güvenli, uyumlu ve yolda tutmanıza yardımcı olur. Whiparound filo yönetimi platformu, araç ve ekipman bakım sürecinin her noktasını tek bir sistemde birbirine bağlar; bu, yöneticilerin filo için daha akıllı kararlar verm...

Clue Insights

Clue Insights

getclue.com

Clue kusursuz, verimli ve özelleştirilebilir İnşaat Ekipmanı Yönetim Yazılımıdır. Ağır inşaat sektörü için özel olarak tasarlanmış olup, mevcut sistemlerinize zahmetsizce entegre olur, sorunsuz bir geçiş ve anında değer sağlar. Neden İpucu? - Tam Uyumluluk: VisionLink, JD Link, Samsara, Geotab, HCSS...

Fleetpal

Fleetpal

fleetpal.io

Fleetpal filo bakımını basitleştirir. Sadece birkaç tıklamayla tüm maliyetleri, ekipmanı ve işçiliği zahmetsizce takip edebilirsiniz. Temiz bir kontrol paneli, dağınık elektronik tablolara olan ihtiyacı ortadan kaldırır ve görsel raporlar, önlenebilir onarımlardan kaçınmanıza yardımcı olur. Birden f...

Keşfet

Desktop

Destek

Şirket

Yasal

© 2024 WebCatalog, Inc.