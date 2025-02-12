Filo Bakım Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Çin

Whip Around

whiparound.com

Güçlü ancak sezgisel bir filo bakım sistemi olan Whiparound, filonuzun tamamını güvenli, uyumlu ve yolda tutmanıza yardımcı olur. Whiparound filo yönetimi platformu, araç ve ekipman bakım sürecinin her noktasını tek bir sistemde birbirine bağlar; bu, yöneticilerin filo için daha akıllı kararlar vermek üzere denetimleriniz, onarımlarınız, uyumluluk ve çalışma sürenizle ilgili verileri kullanabileceği anlamına gelir. Whiparound, tüm ekibinizi (yöneticileri, sürücüleri ve teknisyenleri) destekler. FİLO YÖNETİCİLERİ: - Filo bakım analitiği panosundan filo sağlığını izleyin - Önleyici bakım programları ayarlayın - İş emri ilerlemesini oluşturun, önceliklendirin ve takip edin - Kusurlar ortaya çıktığında anlık bildirimler alın SÜRÜCÜLER: - DOT'umuz aracılığıyla günlük denetimleri gerçekleştirin, imzalayın ve gönderin -uyumlu uygulama - Mobil cihazlarında fotoğraf ve sesten metne geçiş yaparak bakımla ilgilenilmesi gereken sorunları anında bildirin - Denetimler eksik veya eksikse anında bildirim alın MEKANİKLER: - Yeni iş emirleri ve kusurlar için anında bildirimler - Otomatik iş emri dokümantasyonu ve izleme - Whiparound uygulaması içinde hataları düzeltilmiş veya giderilmiş olarak kolayca işaretleyin Uygulama ile toplanan veri sürücüleri, filo yöneticilerinin filo genelindeki kusurları takip edebildiği, iş emirlerini izleyebildiği ve güncel sürücü ve bilgileri gözlemleyebildiği filo bakım yönetimi portalına güç verir. varlık lider tabloları. Toplanan veriler aynı zamanda Whiparound'un bakım kontrol paneline de beslenir, böylece teknisyenler kusurları, iş emirlerini ve parça envanterini izleyebilir. Whiparound, filonuzun uyumlu kalmasını sağlar ve sürücülerinizin günün sonunda evlerine güvenli bir şekilde dönmelerine yardımcı olur.