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Finansal Sağlık Yazılımı
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Finansal Sağlık Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Finansal sağlık yazılımı, kuruluşlara finansal sağlık programlarını uygulamak, yönetmek ve yönetmek için gerekli araçları sunar. Bu çözümler çalışanlara planlama, bütçeleme ve finansal stresi azaltmaya odaklanan finansal yönetim eğitimi sağlar. Finansal sağlık yazılımının temel özellikleri arasında bütçeleme araçları, oyunlaştırma, finansal hedef planlama, borç yönetimi ve para yönetimi koçluğu yer alır. Ek olarak, bu çözümler bütçe oluşturma, hedef belirleme ve harcamaları, varlıkları ve finansal yönetim ilerlemesini izlemeye yönelik araçlar sunar. Yazılım ayrıca şirketlerin çalışan bağlılığını, elde tutmayı ve üretkenliği artırmasına yardımcı olan raporlama ve analiz özelliklerini de içerir. İşletmeler, fiziksel, zihinsel ve finansal sağlığa hitap eden kapsamlı bir sağlıklı yaşam girişimi oluşturmak için finansal sağlık çözümlerini kurumsal sağlık yazılımıyla entegre edebilir. Her büyüklükteki, sektördeki ve departmandaki kuruluşlar bu çözümlerden yararlanabilir.

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Betterment

Betterment

betterment.com

Betterment uygulaması, işverenlerin çalışanlarına basit bir 401(k) emeklilik planı sunmasını sağlar ve yatırım yönetimi ile mali rehberlik sunar.

DailyPay

DailyPay

dailypay.com

DailyPay, çalışanlara kazandıkları ücrete anında erişim sağlayan isteğe bağlı bir ödeme uygulamasıdır.

Instant Financial

Instant Financial

instant.co

Instant Financial, çalışanların maaşlarına erişimini kolaylaştıran bir platformdur. Kullanıcılar, aldıkları ücreti istedikleri zaman, yerde ve şekilde alabilirler.

Branch app

Branch app

branchapp.com

Branch, işletmelere çalışanlara hızlı ve maliyet etkin ödemeler yapma imkanı sunan bir finans uygulamasıdır. Kullanıcılar, ücretsiz banka hesabı ve hemen erişim sağlar.

Earnin

Earnin

earnin.com

Earnin, çalışanlara maaşlarından önce kazançlarına erişim sağlayan bir finansal uygulamadır. Bütçeleme ve tasarruf araçları sunar.

SmartDollar

SmartDollar

smartdollar.com

SmartDollar, bireylerin bütçe yapma, borçlardan kurtulma ve geleceğe yönelik tasarruf etme konularında eğitim aldığı bir finansal sağlık uygulamasıdır.

MoneyWellth

MoneyWellth

moneywellth.com

MoneyWellth, kullanıcıların finansal konularda bilgi edinmelerine ve harcamalarını izlemelerine yardımcı olan bir finans yönetim uygulamasıdır.

Best Money Moves

Best Money Moves

bestmoneymoves.com

Best Money Moves, kullanıcıların finansal streslerini ölçüp azaltmalarına yardımcı olan, işverenler aracılığıyla sunulan bir mobil hizmettir.

Brightside

Brightside

gobrightside.com

Brightside, acil nakit erişiminden borç yönetimine kadar çalışanların finansal sağlığını geliştiren bir uygulamadır.

Your Money Line

Your Money Line

yourmoneyline.com

Your Money Line, kullanıcılara finansal yönetim ve rehberlik sağlayan bir platformdur. Bireysel koçluk, eğitim ve AI destekli araçlar sunar.

Questis

Questis

questis.co

Questis, çalışanların finansal stresini çözerek iş yerlerinde finansal güçlenmeyi sağlamak için kişisel finans çözümleri sunan bir uygulamadır.

ZayZoom

ZayZoom

zayzoon.com

ZayZoom, çalışanlara kazançlarına hızlı erişim sağlayarak finansal esneklik sunan bir platformdur. İşverenler için uygulanması hızlı ve ücretsizdir.

OrbisPay

OrbisPay

orbispay.me

OrbisPay, çalışanların maaşlarını beklemeden kazançlarına anında erişmelerini sağlayan bir platformdur. Günlük ödeme esnekliği sunarak finansal stresi azaltmayı amaçlar.

BrightDime

BrightDime

brightdime.com

BrightDime, finansal sağlık yönetimi için bütçeleme, tasarruf, emeklilik planlama ve borç yönetimi araçları sunan bir uygulamadır.

Savology

Savology

savology.com

Savology, kullanıcılara kişiselleştirilmiş finansal planlama, rehberlik ve eğitim sunan bir uygulamadır. Kullanıcılar, finansal sağlıklarını değerlendirebilir ve hedefler belirleyebilir.

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