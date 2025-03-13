Finansal Sağlık Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Finansal sağlık yazılımı, kuruluşlara finansal sağlık programlarını uygulamak, yönetmek ve yönetmek için gerekli araçları sunar. Bu çözümler çalışanlara planlama, bütçeleme ve finansal stresi azaltmaya odaklanan finansal yönetim eğitimi sağlar. Finansal sağlık yazılımının temel özellikleri arasında bütçeleme araçları, oyunlaştırma, finansal hedef planlama, borç yönetimi ve para yönetimi koçluğu yer alır. Ek olarak, bu çözümler bütçe oluşturma, hedef belirleme ve harcamaları, varlıkları ve finansal yönetim ilerlemesini izlemeye yönelik araçlar sunar. Yazılım ayrıca şirketlerin çalışan bağlılığını, elde tutmayı ve üretkenliği artırmasına yardımcı olan raporlama ve analiz özelliklerini de içerir. İşletmeler, fiziksel, zihinsel ve finansal sağlığa hitap eden kapsamlı bir sağlıklı yaşam girişimi oluşturmak için finansal sağlık çözümlerini kurumsal sağlık yazılımıyla entegre edebilir. Her büyüklükteki, sektördeki ve departmandaki kuruluşlar bu çözümlerden yararlanabilir.
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Betterment
betterment.com
Betterment uygulaması, işverenlerin çalışanlarına basit bir 401(k) emeklilik planı sunmasını sağlar ve yatırım yönetimi ile mali rehberlik sunar.
DailyPay
dailypay.com
DailyPay, çalışanlara kazandıkları ücrete anında erişim sağlayan isteğe bağlı bir ödeme uygulamasıdır.
Instant Financial
instant.co
Instant Financial, çalışanların maaşlarına erişimini kolaylaştıran bir platformdur. Kullanıcılar, aldıkları ücreti istedikleri zaman, yerde ve şekilde alabilirler.
Branch app
branchapp.com
Branch, işletmelere çalışanlara hızlı ve maliyet etkin ödemeler yapma imkanı sunan bir finans uygulamasıdır. Kullanıcılar, ücretsiz banka hesabı ve hemen erişim sağlar.
Earnin
earnin.com
Earnin, çalışanlara maaşlarından önce kazançlarına erişim sağlayan bir finansal uygulamadır. Bütçeleme ve tasarruf araçları sunar.
SmartDollar
smartdollar.com
SmartDollar, bireylerin bütçe yapma, borçlardan kurtulma ve geleceğe yönelik tasarruf etme konularında eğitim aldığı bir finansal sağlık uygulamasıdır.
MoneyWellth
moneywellth.com
MoneyWellth, kullanıcıların finansal konularda bilgi edinmelerine ve harcamalarını izlemelerine yardımcı olan bir finans yönetim uygulamasıdır.
Best Money Moves
bestmoneymoves.com
Best Money Moves, kullanıcıların finansal streslerini ölçüp azaltmalarına yardımcı olan, işverenler aracılığıyla sunulan bir mobil hizmettir.
Brightside
gobrightside.com
Brightside, acil nakit erişiminden borç yönetimine kadar çalışanların finansal sağlığını geliştiren bir uygulamadır.
Your Money Line
yourmoneyline.com
Your Money Line, kullanıcılara finansal yönetim ve rehberlik sağlayan bir platformdur. Bireysel koçluk, eğitim ve AI destekli araçlar sunar.
Questis
questis.co
Questis, çalışanların finansal stresini çözerek iş yerlerinde finansal güçlenmeyi sağlamak için kişisel finans çözümleri sunan bir uygulamadır.
ZayZoom
zayzoon.com
ZayZoom, çalışanlara kazançlarına hızlı erişim sağlayarak finansal esneklik sunan bir platformdur. İşverenler için uygulanması hızlı ve ücretsizdir.
OrbisPay
orbispay.me
OrbisPay, çalışanların maaşlarını beklemeden kazançlarına anında erişmelerini sağlayan bir platformdur. Günlük ödeme esnekliği sunarak finansal stresi azaltmayı amaçlar.
BrightDime
brightdime.com
BrightDime, finansal sağlık yönetimi için bütçeleme, tasarruf, emeklilik planlama ve borç yönetimi araçları sunan bir uygulamadır.
Savology
savology.com
Savology, kullanıcılara kişiselleştirilmiş finansal planlama, rehberlik ve eğitim sunan bir uygulamadır. Kullanıcılar, finansal sağlıklarını değerlendirebilir ve hedefler belirleyebilir.
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