Finansal Sağlık Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

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Finansal sağlık yazılımı, kuruluşlara finansal sağlık programlarını uygulamak, yönetmek ve yönetmek için gerekli araçları sunar. Bu çözümler çalışanlara planlama, bütçeleme ve finansal stresi azaltmaya odaklanan finansal yönetim eğitimi sağlar. Finansal sağlık yazılımının temel özellikleri arasında bütçeleme araçları, oyunlaştırma, finansal hedef planlama, borç yönetimi ve para yönetimi koçluğu yer alır. Ek olarak, bu çözümler bütçe oluşturma, hedef belirleme ve harcamaları, varlıkları ve finansal yönetim ilerlemesini izlemeye yönelik araçlar sunar. Yazılım ayrıca şirketlerin çalışan bağlılığını, elde tutmayı ve üretkenliği artırmasına yardımcı olan raporlama ve analiz özelliklerini de içerir. İşletmeler, fiziksel, zihinsel ve finansal sağlığa hitap eden kapsamlı bir sağlıklı yaşam girişimi oluşturmak için finansal sağlık çözümlerini kurumsal sağlık yazılımıyla entegre edebilir. Her büyüklükteki, sektördeki ve departmandaki kuruluşlar bu çözümlerden yararlanabilir.
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Betterment
betterment.com
Betterment uygulaması, işverenlerin çalışanlarına basit bir 401(k) emeklilik planı sunmasını sağlar ve yatırım yönetimi ile mali rehberlik sunar.
SmartDollar
smartdollar.com
SmartDollar, bireylerin bütçe yapma, borçlardan kurtulma ve geleceğe yönelik tasarruf etme konularında eğitim aldığı bir finansal sağlık uygulamasıdır.
DailyPay
dailypay.com
DailyPay, çalışanlara kazandıkları ücrete anında erişim sağlayan isteğe bağlı bir ödeme uygulamasıdır.
ZayZoom
zayzoon.com
ZayZoon, KOBİ'lere yönelik finansal güçlendirme platformudur. ZayZoon ile maaş günü nihayet bir düğmeye basılarak geliyor. İşverenler için ücretsizdir ve uygulanması yalnızca 30 dakika sürer. Ancak çalışanlar diledikleri zaman ödeme almak için ZayZoon'u kullanabilirler. Platform ayrıca çalışanların maaştan maaşa döngüsünü kırmalarına yardımcı olacak eğitim kaynakları ve araçları da sunuyor. Ve işe yarıyor. ZayZoon'u kullanan çalışanların %89'u daha az finansal stres bildiriyor ve ZayZoon'u sunan işverenler ciroda %29'luk bir azalmayla övünüyor.
Instant Financial
instant.co
Instant Financial, çalışanların maaşlarına erişimini kolaylaştıran bir platformdur. Kullanıcılar, aldıkları ücreti istedikleri zaman, yerde ve şekilde alabilirler.
Branch app
branchapp.com
Branch, işletmelere çalışanlara hızlı ve maliyet etkin ödemeler yapma imkanı sunan bir finans uygulamasıdır. Kullanıcılar, ücretsiz banka hesabı ve hemen erişim sağlar.
Your Money Line
yourmoneyline.com
Money Line'ınız, sınırsız 1:1 insani para koçluğu, birinci sınıf eğitim ve yapay zeka destekli yazılım sunan, çalışanların (ve onların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin) endişesiz finansal yaşamlar yaşamasını sağlayan, çalışanlara yönelik finansal sağlık avantajıdır. Money Line, çalışanların en kişisel mali sorularına hızlı ama kapsamlı yanıtlar sağlar ve işverenlerin iş gücünde var olduğunu bilmediği mali sorunları çok geç olmadan önler. Yüzlerce şirket ve yüzbinlerce hane bize güveniyor. Elveda çalışan para stresi. Merhaba Para Hattınız.
Earnin
earnin.com
Earnin, çalışanlara maaşlarından önce kazançlarına erişim sağlayan bir finansal uygulamadır. Bütçeleme ve tasarruf araçları sunar.
Savology
savology.com
Savology'nin modern finansal sağlık yardımı, kişiselleştirilmiş finansal planlama, koçluk ve eğitim aracılığıyla çalışanların hayatlarında aslında bir fark yaratıyor. İşverenler, Savology ile ortaklık kurarak çalışanlarına kapsamlı bir mali plan, mali sağlık puanları ve karne, uygulanabilir sonraki adımlar sağlayan kişiselleştirilmiş öneriler, mali koçlarımıza bire bir erişim, mali eğitim ve çok daha fazlasını uygun maliyetle sunabiliyor. .
Questis
questis.co
Questis, eksiksiz bir kişisel finans çözümü sunan bir iş gücü finansal güçlendirme şirketidir. Çalışanların finansal stresin temel nedenlerini çözmelerine yardımcı olarak ve finansal açıdan dayanıklı iş gücü yetiştirerek işletmelerin hayat değiştiren işverenler olmalarına yardımcı oluyoruz. Derin finansal iyileştirme ve finansal güçlenmeye giden takip edilmesi kolay bir yol aracılığıyla insanların parayla olan ilişkilerini dönüştürüyoruz. Yenilikçi çözümümüz, sağlam davranış bilimi, kişiselleştirilmiş, tahmine dayalı planlama, gerçek kişi koçluğu ve modern, kullanıcı dostu bir kullanıcı deneyimi ile maaş çekindeki insanlarla buluşuyor. Questis.co'da daha fazla bilgi edinin.
Brightside
gobrightside.com
Brightside, acil nakit erişiminden borç yönetimine kadar çalışanların finansal sağlığını geliştiren bir uygulamadır.
BrightDime
brightdime.com
BrightDime, şirketinizin bugün finansal sağlık konusunda başarılı olması için ihtiyaç duyduğu her şeyi sunar.
OrbisPay
orbispay.me
OrbisPay, çalışanların maaş çeklerinden önce kazançlarına anında erişmelerine olanak tanıyan bir Talep Üzerine Ücret™ çözümü sunuyor. Herkesin faturalarını, kirasını ödemek ve acil durum masraflarını karşılamak için kazandığı paraya erişebilmesi gerektiğine inanıyoruz. Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz, işte kalma oranlarını iyileştirmeye, işyerinde üretkenliği artırmaya, ciroyla ilgili maliyetlerden tasarruf etmeye ve iş gücünüz için genel bir finansal refah kültürü oluşturmaya yardımcı olur.
Best Money Moves
bestmoneymoves.com
Best Money Moves, insanların finansal stresi ölçmelerine ve ardından finansal hayatlarını kontrol altına almak için bu stresi azaltmalarına yardımcı olmak üzere tasarlanmış, mobil öncelikli bir hizmettir. Hizmet, işverenlere satılıyor ve onlar da bu hizmeti çalışanlarına ücretsiz bir çalışan avantajı olarak sunuyor. Hiçbir şey satmıyoruz. Hiç reklam yok. Ve hiçbir gizli numara yoktur. Tek amacımız, ödüllü bilgiler, kullanımı kolay araçlar, puan bazlı ödül sistemi ve finansal sorunları hızlı ve kolay bir şekilde çözen benzersiz bir içerik haritalama sistemi sağlayarak insanların paralarıyla daha akıllı hamleler yapmalarına yardımcı olmaktır. İşverenler açısından ise mali açıdan daha az stresli çalışanlar daha mutlu, daha sağlıklı ve daha üretken bir iş gücü anlamına geliyor.
MoneyWellth
moneywellth.com
MoneyWellth, kullanıcıların finansal konularda bilgi edinmelerine ve harcamalarını izlemelerine yardımcı olan bir finans yönetim uygulamasıdır.
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